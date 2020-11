Çanta ve saatte ikinci el akımı

Görkem Çetiner... Genç, vizyoner ve çalışkan bir tasarımcı. Enerjisi ve eğlenceli kişiliğini yansıttığı sokak stili tasarımlarını birçok ünlü ismin tercih etmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu yaz özellikle fuşya ve pembe tonların ön plana çıkacağını belirten genç tasarımcı, “Her trend ya da moda olan şeyi kesinlikle almamalıyız, vücudumuz ya da ruhumuz ters düşüyorsa zaten o parçayı taşıyamıyoruz” diyor. Daha uzun ömürlü ve gündüzden geceye kullanılabilen zamansız parçalara talebin artacağının altını çizen Çetiner ile tasarımlarını ve modayı konuştuk.

GÖRKEM ÇETİNER İLE 5 SORU 5 CEVAP

1-Kurucusu olduğunuz New In markanızdan bahseder misiniz? Nasıl bir süreç yaşadınız?



Moda sektörüne Türkiye’de önde gelen bir tasarım markasında çalışmaya başlayarak girdim. Çalıştığım dönemde her şeyi öğrenmeye çalışarak sadece kendi alanımda değil tüm süreçlerde kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu sayede nelerin daha çok talep gördüğü, üretimde nasıl sorunlar yaşandığı, kumaş seçimleri, sosyal medya kullanımı, müşterileri beklentileri, online site yönetimi kısacası bir çok alanda ileride kuracağım markama yatırım yaptım.

Bana en büyük katkısı olan, hiç kuşkusuz o zamanki patronum olan Yasemin Öğün’dü. Onun enerjisi ve vizyonu bana gerçekten çok şey kazandırdı.

2018’de markam New In’in ilk koleksiyonu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı, artık kendimi hazır hissediyordum. İnsanların günlük hayatlarında konforlu şekilde kullanabileceği aynı zamanda çabasız şık olabileceği parçalar yapmak istedim ve yola bu amaçla çıktım. 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu çıkınca özellikle etekler çok yoğun ilgi gördü, açıkçası beklentimin çok üzerinde bir taleple karşılaştım ve bu beni çok motive etti.

Türkiye’nin önde gelen isimlerinin üzerinde markamı görünce şaşkınlıkla hissettiğim hazzı size anlatamam. Markamı kurdum ve mağazamı açtım. Yasemin Öğün’ün sokak stilinde markamı sıkça tercih etmesi markama çok büyük katkı sağladı.