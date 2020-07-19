Başkaları için değil kendiniz için giyinin

‘Modayla yatıp stil kalktığımız’ köşemizde bu hafta siz değerli okurlarımızı, ‘Nikky Mc Bridget’ adlı markayla ve bu markanın arkasındaki iki ikon isimle tanıştıracağım. Onlardan biri Türkiye’nin en stil ikonlarından Biricik Suden. Diğer önemli isim ise uzun süre reklam sektöründe başarılara imza atan Nukte Onur.
Tasarımlarını görür görmez konforu, dokularına dokunduğunuzda ise o muhteşem duyguyu hissettiriyorlar.
Asıl önemli olan ise ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlarımıza el işçiliği çantaları yapma şansları verip, her birinin evine destek olmalarına imkân sağlamaları.
Gerçekten de alkışı hak eden bir hareket bu.
* * *
İki yakın arkadaş Biricik Suden ve Nukte Onur’la buluştuk.
Hem markalarını hem de stil sahibi olmanın hangi neler gerektirdiğini konuştuk.
Biricik Suden, çok kıymetli bir söz söyledi: “Birçok özelliğiniz stilinize yansır. En önemlisi ise başkaları için değil kendiniz için giyinmeniz olacaktır.”
Dahası için, işte ‘5 soru 5 cevap...’
Ve iki önemli ismin anlattıkları.
1- Nikky Mc Bridget markası nasıl ortaya çıktı? Kuruluş hikâyesinden biraz bahseder misiniz?
Çok eski dostuz, hatta ‘kardeş’ desek daha doğru olacak. Birlikte kurduğumuz hayallerimizin bir parçası da bizim gibi giyimde rahatlığı, doğallığı, farklılığı, kalite ve ulaşılabilirliği aynı üründe bulmak isteyenlerin markası olmaktı. Mottomuz, her bireyi kendi resimleri ile kabul etmek. Her yaştan ve farklı meslek gruplarından müşterilerimiz olması bizi çok mutlu ediyor. Kars’taki doktor bir hanımefendi, İstanbul’daki bir matematik öğretmeni, Bursa’dan bankacı, Antalya’dan bir beyefendi, eğitimlerinde başarılı rol model genç kızlarımız, Norveç’ten bir anneanne... Ve daha birçok benzer örnek. Tüm bu farklı profiller bizim için çok ama çok kıymetli.
2- Türkiye’nin stil ikonu Biricik Suden’in elinin değmesi o tasarımların dokusununda çok özel olduğunu hissettiriyor. Kumaş sizin için ne kadar önem taşıyor?
Amacımız her zaman birbirimizi kabul edip saygı ile sevmemiz. İyi bir ikili olduğumuzu düşünüyoruz. Tüm süreçlerde kararları birlikte veriyoruz, bazen birbirimizle farklı düşünceler olsa da sonunda mutlaka ortak noktayı bulabiliyoruz. Çünkü hedefimiz her zevk ve fiziksel özelliğe sahip kişilerin de kendilerini iyi hissedebilecekleri ürünler tasarlamak. Üretim içeriği olarak her zaman kumaş bizim için çok önemli. Doğal, sağlıklı, rahat olması birinci önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm kumaşlarımızı ve desenlerimizi özel ürettiriyoruz.
3- Stil sahibi olabilmenin şifreleri neler?
Bize göre fiziksel kalite ve defoların farkında olmak, başkalarını taklit etmemek, kendi kişiliğinden şüphe duymamak, duruşunuz ve özgüveninizi etkileyecektir. Birçok özelliğiniz stilinize yansır. En önemlisi ise başkaları için değil kendiniz için giyinmeniz olacaktır.
4- Beyler için neler tasarladınız?
Şu an üretimlerimizin içinde unisex ürünlerde bulunmakta. Özellikle ayakkabılarımız çok seviliyor. Yeni koleksiyonumda da yaş ve cinsiyet olmadan unisex ürünlerimiz olacaktır.
5- Çantalarınız el işçiliği mi? Bunun için kimlerle çalışıyorsunuz?
Sizlerle tanıştığımız ilk sezonumuza özellikle çalıştığımız kadınla birbirimize destek olmaya çok önem verdik. Tüm çantalarımızı el işi ve evde çalışan el yeteneği olan hanımlarla büyük bir zevk ile ürettik. Bu süreç bizim için çok keyifli ve kıymetliydi. Umuyoruz ki bundan sonra ki süreçlerde de sevdiğimiz beğendiğimiz yeni oluşumlara destek olmaya devam edeceğiz. Biz Nikky Mc Bridget ailesi olarak tüm ekibimizle birlikte bize gösterilen bu güzel ilgi için çok teşekkür ederiz.
BAHAR BABACAN’LA GÜZELLEŞME VE FİT OLMA ZAMANI
Bahar Babacan’ın gerek Ankara gerekse İstanbul’daki merkezlerine gidip de memnun ayrılmayan yok gibi. Daha size hiçbir dokunuş yapmadan, onun güleryüzüyle negatiflikten çıkar, yorgunluk veren yanlarınızı unutur, içinizde bir mutluluk hissedersiniz. Ekibi de aynı Bahar Babacan gibi.
Tam da bu dönemde yani yaz tatili öncesi kalıcı makyaj ve kalıcı oje bizler için büyük konfor. Bir de fit görünmek en çok istediğimiz şey elbette.
Pandemi döneminde hareketsizlik ve birazda karbonhidrat fazla alınca kilo oluştu ama Bahar Babacan merkezinde muhteşem bir kas geliştirme cihazı duyunca ilk işim oraya gidip incelemek oldu. Muhteşem bir cihaz. 30 dakikalık tedavi ile kaslarınızı 20 binden fazla çalıştırarak yoğun bir egzersiz yapmanızı sağlıyor. Kas gelişimi sağlayıp yağ yakımı yapıyor. Ankara’da ve İstanbul’daki merkezlerinde bu cihazı deneyimle şansınız var.
Bayram öncesi kendinize iyi bir hediye olur.
Başkaları için değil kendiniz için giyinin
‘Modayla yatıp stil kalktığımız’ köşemizde bu hafta siz değerli okurlarımızı, ‘Nikky Mc Bridget’ adlı markayla ve bu markanın arkasındaki iki ikon isimle tanıştıracağım. Onlardan biri Türkiye’nin en stil ikonlarından Biricik Suden. Diğer önemli isim ise uzun süre reklam sektöründe başarılara imza atan Nukte Onur.
Tasarımlarını görür görmez konforu, dokularına dokunduğunuzda ise o muhteşem duyguyu hissettiriyorlar.
Asıl önemli olan ise ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlarımıza el işçiliği çantaları yapma şansları verip, her birinin evine destek olmalarına imkân sağlamaları.
Gerçekten de alkışı hak eden bir hareket bu.
* * *
İki yakın arkadaş Biricik Suden ve Nukte Onur’la buluştuk.
Hem markalarını hem de stil sahibi olmanın hangi neler gerektirdiğini konuştuk.
Biricik Suden, çok kıymetli bir söz söyledi: “Birçok özelliğiniz stilinize yansır. En önemlisi ise başkaları için değil kendiniz için giyinmeniz olacaktır.”
Dahası için, işte ‘5 soru 5 cevap...’
Ve iki önemli ismin anlattıkları.
1- Nikky Mc Bridget markası nasıl ortaya çıktı? Kuruluş hikâyesinden biraz bahseder misiniz?
Çok eski dostuz, hatta ‘kardeş’ desek daha doğru olacak. Birlikte kurduğumuz hayallerimizin bir parçası da bizim gibi giyimde rahatlığı, doğallığı, farklılığı, kalite ve ulaşılabilirliği aynı üründe bulmak isteyenlerin markası olmaktı. Mottomuz, her bireyi kendi resimleri ile kabul etmek. Her yaştan ve farklı meslek gruplarından müşterilerimiz olması bizi çok mutlu ediyor. Kars’taki doktor bir hanımefendi, İstanbul’daki bir matematik öğretmeni, Bursa’dan bankacı, Antalya’dan bir beyefendi, eğitimlerinde başarılı rol model genç kızlarımız, Norveç’ten bir anneanne... Ve daha birçok benzer örnek. Tüm bu farklı profiller bizim için çok ama çok kıymetli.
2- Türkiye’nin stil ikonu Biricik Suden’in elinin değmesi o tasarımların dokusununda çok özel olduğunu hissettiriyor. Kumaş sizin için ne kadar önem taşıyor?
Amacımız her zaman birbirimizi kabul edip saygı ile sevmemiz. İyi bir ikili olduğumuzu düşünüyoruz. Tüm süreçlerde kararları birlikte veriyoruz, bazen birbirimizle farklı düşünceler olsa da sonunda mutlaka ortak noktayı bulabiliyoruz. Çünkü hedefimiz her zevk ve fiziksel özelliğe sahip kişilerin de kendilerini iyi hissedebilecekleri ürünler tasarlamak. Üretim içeriği olarak her zaman kumaş bizim için çok önemli. Doğal, sağlıklı, rahat olması birinci önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm kumaşlarımızı ve desenlerimizi özel ürettiriyoruz.
3- Stil sahibi olabilmenin şifreleri neler?
Bize göre fiziksel kalite ve defoların farkında olmak, başkalarını taklit etmemek, kendi kişiliğinden şüphe duymamak, duruşunuz ve özgüveninizi etkileyecektir. Birçok özelliğiniz stilinize yansır. En önemlisi ise başkaları için değil kendiniz için giyinmeniz olacaktır.
4- Beyler için neler tasarladınız?
Şu an üretimlerimizin içinde unisex ürünlerde bulunmakta. Özellikle ayakkabılarımız çok seviliyor. Yeni koleksiyonumda da yaş ve cinsiyet olmadan unisex ürünlerimiz olacaktır.
5- Çantalarınız el işçiliği mi? Bunun için kimlerle çalışıyorsunuz?
Sizlerle tanıştığımız ilk sezonumuza özellikle çalıştığımız kadınla birbirimize destek olmaya çok önem verdik. Tüm çantalarımızı el işi ve evde çalışan el yeteneği olan hanımlarla büyük bir zevk ile ürettik. Bu süreç bizim için çok keyifli ve kıymetliydi. Umuyoruz ki bundan sonra ki süreçlerde de sevdiğimiz beğendiğimiz yeni oluşumlara destek olmaya devam edeceğiz. Biz Nikky Mc Bridget ailesi olarak tüm ekibimizle birlikte bize gösterilen bu güzel ilgi için çok teşekkür ederiz.
BAHAR BABACAN’LA GÜZELLEŞME VE FİT OLMA ZAMANI
Bahar Babacan’ın gerek Ankara gerekse İstanbul’daki merkezlerine gidip de memnun ayrılmayan yok gibi. Daha size hiçbir dokunuş yapmadan, onun güleryüzüyle negatiflikten çıkar, yorgunluk veren yanlarınızı unutur, içinizde bir mutluluk hissedersiniz. Ekibi de aynı Bahar Babacan gibi.
Tam da bu dönemde yani yaz tatili öncesi kalıcı makyaj ve kalıcı oje bizler için büyük konfor. Bir de fit görünmek en çok istediğimiz şey elbette.
Pandemi döneminde hareketsizlik ve birazda karbonhidrat fazla alınca kilo oluştu ama Bahar Babacan merkezinde muhteşem bir kas geliştirme cihazı duyunca ilk işim oraya gidip incelemek oldu. Muhteşem bir cihaz. 30 dakikalık tedavi ile kaslarınızı 20 binden fazla çalıştırarak yoğun bir egzersiz yapmanızı sağlıyor. Kas gelişimi sağlayıp yağ yakımı yapıyor. Ankara’da ve İstanbul’daki merkezlerinde bu cihazı deneyimle şansınız var.
Bayram öncesi kendinize iyi bir hediye olur.