Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu’nun işbirliğiyle New York Moda Haftası kapsamında “Turkish Designers” (Türk Tasarımcılar) adlı bir karma defile düzenlendi.
Spring Studios’ta gerçekleşen defilede Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan, Hakan Akkaya ve Simay Bülbül’ün 2020/2021 sonbahar-kış koleksiyonları tanıtıldı. Türk tasarımları ve yüzde 100 Türk kumaşlarıyla 4 ayrı Türk tasarımcı tarafından şekillenen defileye New York’lu modaseverler ile uluslararası medya kuruluşları büyük ilgi gösterdi. Amerikalı ünlü şarkıcı Cyn Santana ve top model Afiya Bennett de ön sıralardan izledi.
Ayrıca Hakan Akkaya’nın koleksiyon tanıtımında Deva East podyuma çıkarken, DB Berdan koleksiyon tanıtımında ise ünlü Amerikalı şarkıcı Lil Mama podyuma çıktı. Uluslararası basın ise, defileyi 4 Türk tasarımcının ‘New York çıkarması’ olarak yorumladı.
‘ÜLKEMİZ ADINA GURURLUYUZ’
Türk modasının temsil edilmesinin önemine dikkat çeken 4 Türk tasarımcı; “Destekleri için Ticaret Bakanı’mız Ruhsar Pekcan’a, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’ye ve Türkiye Tanıtım Grubu yönetim kuruluna sonsuz teşekkürler. Biz Türk modacılar olarak ülkemiz adına çok gururluyuz” açıklamasını yaptılar.
HANDE DİNÇBAL ARIKAN İLE 5 SORU 5 CEVAP
MODA İNSANIN KENDİ KİŞİLİĞİNİ YANSITMA BİÇİMİDİR
Hande Dinçbal Arıkan, sanata, el işçiliğine ve tarihe her zaman ilgi duydu. Sanat, onun için bir yaşam biçimi oldu. Birçok ülkenin kültürünü görmesine rağmen, İstanbul tutkusu ve Osmanlı sanatından vazgeçmedi. Osmanlı sedef kakma sanatı, sevgili Hande’nin tutkusu oldu. Tasarımlarında ahşap ile sedefin uyumunu çekici bulan Hande, Osmanlı sedef kakmayı modernize ettiği çalışmalarını, Diency Biel markasıyla beğeniye sunuyor. Markasının hedefini, “Antik bir sanat eserini, gelecek nesillere, benzersiz bir el işçiliğine bırakmak” olarak anlatan Hande, modayı ise “İnsanın kendi kişiliğini ve tarzını yansıtma biçimidir” şeklinde yorumluyor.
1- Markanızın hikâyesini öğrenmek isteriz, anlatır mısınız?
Diency Biel markamızın hikayesi çantalarımız ile başladı. Her zaman hayranı olduğum sedef kakma sanatının bütün inceliklerini öğrenmeye başladım. Moda ile bu sanat dalını birleştirme fikri bana heyecan veriyordu. Osmanlı döneminden günümüze gelen, dünyada yok olmaya yüz tutmuş Eser-i İstanbul sedef kakma tekniğini modernize ederek çantalarıma uyguladım. Onları, kıymetli birer sanat eseri haline getirmeye gayret ettim. Her zaman sade giyinip aksesuarlar ile kendimi tamamlarım. Bunun için markamda aksesuarların da yer almasını istedim. Herkeste olmayan ve hikâyesi olan aksesuarlar tasarlamaya başladım.
2- İnci özellikle çok fazla kullanmışsınız. Neden?
İnci, çocukluğumdan itibaren, babaannelerimizde, anneannelerimizde gördüğüm ve her zaman beğendiğim, benim için anıları, geçmişi, kaliteyi, asaleti simgeleyen, zamansız ve klasik takılardandı. Sedefe olan ilgim ve sedef ile incinin birlikteliği, takılarımda da inci kullanmama vesile oldu. Daha modern, daha yenilikçi tasarımlar ile incinin her yaşta, her zaman kullanılabilir olmasını istedim. Eskiden inciyi özel günlerde büyüklerimiz kullanırlardı. Bugün tasarımlarım 15 ile 70 yaş arası müşterilerimin mutluluğunu paylaşmama vesile oluyor.
3-Tasarımlarınızın hem gündüz hem gece kullanılması büyük bir konfor. Aksesuarlarda neler trend?
Takılar, artık sadece özel günleri bekleyip kutularından çıkarıp kullandığımız aksesuarlarımız değiller. Kendimizi ifade ettiğiniz, tamamladığınız, stilimizi belli eden dokunuşlardı. Son bir yıldır altın renkli takılar ve inci çok trend. Özellikle altının artan fiyatlarından dolayı altın kaplamalar daha çok tercih ediliyor. İnciler artık günlük takı haline geldiler. Eskiden kasalarda muhafaza edilen inciler, artık bir tişört ile veya trikoların üzerine takılıyor. Tasarımlarımda gümüş üzeri altın kaplama ve doğal inciler kullanıyorum.
4- Bu işe yeni başlayan kişilere neler önerirsiniz?
Öncelikle bu yola çıkmış ve kendi tasarımlarını ortaya çıkarmış herkes, ilk başarısını elde etmiştir. Sabırlı olmadan ve emek vermeden başarının devamının gelmesi beklenmemeli. Size inanan insanların olduğu bir çevrede, sizin de kendinize olan inancınız güçleniyor. Benim ailem ve eşim bu konuda her zaman bana destek oldular ve inandılar.
Markanızın adını duyurmak için sosyal platformlar, özellikle Instagram günümüzde çok etkili. Doğru kullanım ile tanınırlığınız ve satışlarınız artış gösteriyor. Düzenlenen alışveriş etkinliklerine katılmak, güvenirlik adına önemli. Bu etkinlikler sayesinde müşterilerin beklentilerini ve yorumlarını birebir gözlemleme fırsatı da oluşuyor.
5- Modayı siz nasıl yorumlarsınız?
Moda, insanın kendi kişiliğini ve tarzını yansıtma biçimidir. Trendleri kendi karakterine uygun biçimde yorumlamasıdır. Moda sadece kıyafet ve takı değildir. Aynı zamanda sanat, mimari, yemek, yaşam biçimi gibi birçok şeyi kapsamaktadır. Kişinin kendine yakıştırdığı, rahat hissettiği ve öz güven duyduğudur. Zaman ile gelişen ve değişen moda akımlarını, kendine doğru biçimde adapte edebilmesidir.
4 Türk tasarımcının New York çıkarması
Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu’nun işbirliğiyle New York Moda Haftası kapsamında “Turkish Designers” (Türk Tasarımcılar) adlı bir karma defile düzenlendi.
Spring Studios’ta gerçekleşen defilede Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan, Hakan Akkaya ve Simay Bülbül’ün 2020/2021 sonbahar-kış koleksiyonları tanıtıldı. Türk tasarımları ve yüzde 100 Türk kumaşlarıyla 4 ayrı Türk tasarımcı tarafından şekillenen defileye New York’lu modaseverler ile uluslararası medya kuruluşları büyük ilgi gösterdi. Amerikalı ünlü şarkıcı Cyn Santana ve top model Afiya Bennett de ön sıralardan izledi.
Ayrıca Hakan Akkaya’nın koleksiyon tanıtımında Deva East podyuma çıkarken, DB Berdan koleksiyon tanıtımında ise ünlü Amerikalı şarkıcı Lil Mama podyuma çıktı. Uluslararası basın ise, defileyi 4 Türk tasarımcının ‘New York çıkarması’ olarak yorumladı.
‘ÜLKEMİZ ADINA GURURLUYUZ’
Türk modasının temsil edilmesinin önemine dikkat çeken 4 Türk tasarımcı; “Destekleri için Ticaret Bakanı’mız Ruhsar Pekcan’a, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’ye ve Türkiye Tanıtım Grubu yönetim kuruluna sonsuz teşekkürler. Biz Türk modacılar olarak ülkemiz adına çok gururluyuz” açıklamasını yaptılar.
HANDE DİNÇBAL ARIKAN İLE 5 SORU 5 CEVAP
MODA İNSANIN KENDİ KİŞİLİĞİNİ YANSITMA BİÇİMİDİR
Hande Dinçbal Arıkan, sanata, el işçiliğine ve tarihe her zaman ilgi duydu. Sanat, onun için bir yaşam biçimi oldu. Birçok ülkenin kültürünü görmesine rağmen, İstanbul tutkusu ve Osmanlı sanatından vazgeçmedi. Osmanlı sedef kakma sanatı, sevgili Hande’nin tutkusu oldu. Tasarımlarında ahşap ile sedefin uyumunu çekici bulan Hande, Osmanlı sedef kakmayı modernize ettiği çalışmalarını, Diency Biel markasıyla beğeniye sunuyor. Markasının hedefini, “Antik bir sanat eserini, gelecek nesillere, benzersiz bir el işçiliğine bırakmak” olarak anlatan Hande, modayı ise “İnsanın kendi kişiliğini ve tarzını yansıtma biçimidir” şeklinde yorumluyor.
1- Markanızın hikâyesini öğrenmek isteriz, anlatır mısınız?
Diency Biel markamızın hikayesi çantalarımız ile başladı. Her zaman hayranı olduğum sedef kakma sanatının bütün inceliklerini öğrenmeye başladım. Moda ile bu sanat dalını birleştirme fikri bana heyecan veriyordu. Osmanlı döneminden günümüze gelen, dünyada yok olmaya yüz tutmuş Eser-i İstanbul sedef kakma tekniğini modernize ederek çantalarıma uyguladım. Onları, kıymetli birer sanat eseri haline getirmeye gayret ettim. Her zaman sade giyinip aksesuarlar ile kendimi tamamlarım. Bunun için markamda aksesuarların da yer almasını istedim. Herkeste olmayan ve hikâyesi olan aksesuarlar tasarlamaya başladım.
2- İnci özellikle çok fazla kullanmışsınız. Neden?
İnci, çocukluğumdan itibaren, babaannelerimizde, anneannelerimizde gördüğüm ve her zaman beğendiğim, benim için anıları, geçmişi, kaliteyi, asaleti simgeleyen, zamansız ve klasik takılardandı. Sedefe olan ilgim ve sedef ile incinin birlikteliği, takılarımda da inci kullanmama vesile oldu. Daha modern, daha yenilikçi tasarımlar ile incinin her yaşta, her zaman kullanılabilir olmasını istedim. Eskiden inciyi özel günlerde büyüklerimiz kullanırlardı. Bugün tasarımlarım 15 ile 70 yaş arası müşterilerimin mutluluğunu paylaşmama vesile oluyor.
3-Tasarımlarınızın hem gündüz hem gece kullanılması büyük bir konfor. Aksesuarlarda neler trend?
Takılar, artık sadece özel günleri bekleyip kutularından çıkarıp kullandığımız aksesuarlarımız değiller. Kendimizi ifade ettiğiniz, tamamladığınız, stilimizi belli eden dokunuşlardı. Son bir yıldır altın renkli takılar ve inci çok trend. Özellikle altının artan fiyatlarından dolayı altın kaplamalar daha çok tercih ediliyor. İnciler artık günlük takı haline geldiler. Eskiden kasalarda muhafaza edilen inciler, artık bir tişört ile veya trikoların üzerine takılıyor. Tasarımlarımda gümüş üzeri altın kaplama ve doğal inciler kullanıyorum.
4- Bu işe yeni başlayan kişilere neler önerirsiniz?
Öncelikle bu yola çıkmış ve kendi tasarımlarını ortaya çıkarmış herkes, ilk başarısını elde etmiştir. Sabırlı olmadan ve emek vermeden başarının devamının gelmesi beklenmemeli. Size inanan insanların olduğu bir çevrede, sizin de kendinize olan inancınız güçleniyor. Benim ailem ve eşim bu konuda her zaman bana destek oldular ve inandılar.
Markanızın adını duyurmak için sosyal platformlar, özellikle Instagram günümüzde çok etkili. Doğru kullanım ile tanınırlığınız ve satışlarınız artış gösteriyor. Düzenlenen alışveriş etkinliklerine katılmak, güvenirlik adına önemli. Bu etkinlikler sayesinde müşterilerin beklentilerini ve yorumlarını birebir gözlemleme fırsatı da oluşuyor.
5- Modayı siz nasıl yorumlarsınız?
Moda, insanın kendi kişiliğini ve tarzını yansıtma biçimidir. Trendleri kendi karakterine uygun biçimde yorumlamasıdır. Moda sadece kıyafet ve takı değildir. Aynı zamanda sanat, mimari, yemek, yaşam biçimi gibi birçok şeyi kapsamaktadır. Kişinin kendine yakıştırdığı, rahat hissettiği ve öz güven duyduğudur. Zaman ile gelişen ve değişen moda akımlarını, kendine doğru biçimde adapte edebilmesidir.