“Şiddet” ve yine şiddet… (2)

Haberin Devamı

Bir önceki yazımda söz vermiş olduğum gibi, Eylül 2024’te öldürülen kadınların isimlerini ve özet hikayelerini paylaşıyorum Sizler’le…

Adıyaman’da 26 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Daşcan, evli olduğu 36 yaşındaki Ekrem Daşcan tarafından çocuklarının gözü önünde başından silahla vurularak öldürüldü. Fail aynı silahla intihar etti. Ailenin korkunç olay sırasında evde bulunan ve cinayete tanık olan 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukları, polis gözetimi altına alındı.

İskenderun ilçesinde 26 Ağustos tarihinde 40 yaşındaki R.Z. isimli kadın için yapılan kayıp müracaatı üzerine, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; olayın şüphelisi 28 yaşındaki H.K’ nin kayıp olarak aranan kadını kendi ikametine götürüp kafa kısmına tahta sopa ile vurarak öldürdüğü tespit edildi. Olayın şüphelisinin, kadının üzerinde bulunan; 3 adet burma bilezik, 1 adet bilezik, 1 adet bileklik, 1 adet kolye, üzerinde kan izi bulunan 3 adet yüzük ve 5 adet küpesini alarak örtüye sardığı ve yol kenarındaki kanala attığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren H.K yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Samsun’da yaşayan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Osman Y., eşi 75 yaşındaki Naciye Y.’yi başına keserle vurarak öldürdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Neriman Yükçü isimli 29 yaşındaki kadın, boşandığı eşi Eren Dildöken tarafından katledildi. Neriman Yükçü' yü pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldüren 32 yaşındaki katil, olay yerinden motosikletiyle kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Failin daha önce de Neriman’a şiddet uyguladığı ve Neriman’ın fail hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Beykoz’da 7 yıllık evli çift arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. Osman Kılıç önce eşi Havva Kılıç’ı yatakta boğarak öldürdü, ardından da evin kapısında kendisini asarak intihar etti.

Haberin Devamı

Kayseri’de bir fabrikada çalışan, 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Hatice Gül, eskiden birlikte olduğu Mustafa Bozkurt tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Hatice’nin tehdit ve ısrarlı takip sebebiyle fail hakkında şikayette bulunduğu, aldığı uzaklaştırma kararının ise Ağustos ayında bittiği öğrenildi.

Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde Emekli Astsubay Erdoğan Canbazoğlu, evde henüz bilinmeyen nedenle kanser hastası olan 67 yaşındaki eşi Dursine Canbazoğlu’nu tabancayla başından vurdu. Canbazoğlu, daha sonra silahı kendi başına doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çift; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldıkları hastanede, doktorların tüm çabasını karşın kurtarılamadı.

Haberin Devamı

İşçi olarak çalıştıkları fabrikadan çıkan Hamiyet Çetin Görmezer ve arkadaşı Feriye Gözüala servisten indikten sonra yanlarına, Hamiyet Görmezer’ in 3 yıl önce ayrıldığı ve barışma tekliflerini reddettiği Çetin Gençay geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti. Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Hamiyet Çetin Görmezer de ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan Gençay, 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan Görmezer ise, üç günlük bir yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

5 Eylül’ de, Sakarya’nın Adapazarı İlçesi’ndeki bir iş merkezinin 2’nci katında güzellik salonu işleten Sehle Gündüz’ün iş yerinden gelen silah seslerini duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündüz’ü yerde tabancayla başından vurulmuş ve ağır yaralanmış olarak buldu. Gündüz, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. 35 yaşındaki Sehle Gündüz, kaldırıldığı hastanede, üç günlük bir yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Sehle Gündüz’ü öldüren ve sevgilisi olduğu söylenilen Serdar Sert ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Beyoğlu’ndaki bir otelin birinci katında Maıa A. ile erkek arkadaşı Mehmet E. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet E., Maıa A.’ yı darp ederek ağır yaraladı. Ardından Mehmet E. hızla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şüpheli Mehmet A.’ nın peşine düşen otel çalışanı Hakan Karaçam, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Mehmet A.’ yı yakaladı ve polise teslim etti. Hastaneye kaldırılan Maıa A. ise, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi.

Konya’da bir masaj salonunda çalışan 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan, eskiden birlikte olduğu Emrah Demirkıran tarafından göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığı, kendisini darp eden eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi.

Konya’da 4 aydır kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Çiğdem Eskidemirci, bir evin bahçesinde gömülü olarak bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden G. S., Çiğdem’i bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Gaziantep’te yaşayan 32 yaşındaki Hatice Rençber, arkadaşlarıyla buluşmak istediği için, İngiltere’den tatile gelen 55 yaşındaki babası İsmail Rençber tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü.

İstanbul Beyoğlu’nda Ercan Yıldız aynı evde yaşadığı annesi Aysel Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü. Annesinin cesediyle iki gün aynı evde kalan Yıldız, komşuların şüphesi üzerine eve gelen polis ekiplerince yakalandı. Failin, Annesini bıçakladıktan sonra ağzına yastık bastırmış olduğu görüldü.

Antalya’da 57 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış bulunduğu Savaş Temirhanoğulları tarafından ateşli silahla öldürüldü.

Ankara’da bir pizzacıda çalışan 4 çocuk annesi, 44 yaşındaki Döne Bozdemir, boşanma aşamasında olduğu Cafer Bozdemir tarafından, metro istasyonunda sırtından vurularak öldürüldü. Failin birçok kez Döne’ye şiddet uyguladığı, Döne’nin ise fail hakkında uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe tedbiri çıkarttığı öğrenildi. Failin tedbir kararını ihlâl ettiği ve zorlama hapsi verildiği fakat uygulanmadığı belirtildi.

İstanbul’da bir evde bakıcı olarak çalışan Zebinisio Dayıyovara, birlikte olduğu Musa G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Küçükçekmece'de Suriye uyruklu V.E.M. ile kocası C.E.M. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kadının kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşamak istememesi nedeniyle başladı. Tartışma şiddetlenince C.E.M., eline adlığı bıçakla eşi V.E.M.’ nin üstüne giderek defalarca bıçakladı. Kavgayı gören ve bağırma seslerini duyan çevredekiler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, V.E.M.’ nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ancak aldığı ağır yaralar sonucu, V.E.M. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri C.E.M.’ yi, eşini öldürdüğü bıçakla yakaladı.

Diyarbakır’da Sudenaz U., evine gasp için giren Ali Aküzüm ve İlyas Uçak tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Failler Sudenaz’ın ev arkadaşı G.’ yi de yaraladı. Cinayeti işleyen failler sonrasında evi yağmaladı. Failler cezaevinde gönderildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 20 yaşındaki U.G., Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen bir nedenle 38yaşındaki öz annesi Ebru G.' ye tüfekle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Ebru G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

2 çocuk babası Recep Ok, boşanma aşamasında olduğu ve halen birlikte yaşadığı 26 yaşındaki eşi Fadimana Ok ile araçlarıyla evlerine gelirken, sokakta kayınpederi Mehmet A. ile karşılaştı. Kayınpeder ve damat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., belinde taşıdığı tabancayla damadı Recep Ok'a ateş etti. O sırada Fadimana Ok da eşine siper olmak istedi. Recep Ok göğüs ve karnına isabet eden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı. Çift kanlar içinde kalırken, Mehmet A. hızla olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aydın’da Evli ve 2 çocuk annesi Ebru Öcal, iddiaya göre, bir süre önce Cihan Kaman ile kaçtı. Cihan Kaman. ile birlikte yaşayan Ebru Öcal, şiddet görünce tekrar eve dönüp eşi Serkan Öcal ile barıştı ve aile başka bir adrese taşındı. Ancak Cihan Kaman, Ebru Öcal' ın yeni adresini öğrenip, eşi evde yokken yanına gitti ve ikisi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cihan Kaman, Ebru Öcal' ı 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi Ebru Öcal’ ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Cihan Kaman, bir akrabasının yanına gitti ve orada kendisini silahla başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaman, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa’da 39 yaşındaki iki çocuk annesi Seda Eller, boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi Gökhan Eller tarafından boğularak öldürüldü. Cinayet faili Eller, polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir’de 42 yaşındaki Berin Yılmaz, eskiden birlikte olduğu Serdal Çelik tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü. Fail olayın ardından intihar etti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde 26 yaşındaki Yusuf Bektaş, sokak ortasında eski kız arkadaşı 21 yaşındaki Yaren Küçük’ ü silahla vurarak öldürdü. Bektaş, daha sonra da aynı silahla kendisine ateş ederek intihar etti. Olay yerine gelen ekipler, her iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi.

Recep Karayiğit otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi, üç çocuk annesi 37 yaşındaki Nuran Karayiğit'e tabancayla ateş etti. Nuran Karayiğit, kanlar içinde yere yığıldı. Recep Karayiğit'in otomobiliyle hastaneye götürdüğü Nuran Karayiğit, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Özkan Karabıyık, ayrılma aşamasındaki karısı Esin Karabıyık ve karısının arkadaşı Ebru Duvar'ı bıçaklayıp daha sonra aynı bıçakla kendisine zarar verdi. Meydana gelen olayda Duvar ve cinayet zanlısı Karabıyık hayatını kaybederken, eşi tarafından bıçaklanan Esin Karabıyık ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Esin Karabıyık da, 29 günlük bir yaşam mücadelesinin ardından, yaşamını yitirdi.

Yusuf Koçak ile 5 çocuğunun annesi Ayşe Koçak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yusuf Koçak, mutfaktan aldığı bıçakla Ayşe Koçak'ı yaralayıp kaçtı. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Fail hâlâ yakalanamadı.

Adıyaman’ın Tut ilçesinde, Erdem Kılavuz ile dört çocuk annesi olan eşi Zeliha Kılavuz arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erdem Kılavuz, silahla Zeliha Kılavuz’a ateş etti. Zeliha Kılavuz yere yığılırken, Erdem Kılavuz da aynı tabancayla intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Erdem ve Zeliha Kılavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocukları bulunan Seydi ve Satı Aktan çifti arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Seydi Aktan, tüfekle eşine ateş açtı. Satı Aktan kanlar içinde yere yığılırken, kısa süre sonra Seydi Aktan kendisine de ateş etti. Silah sesleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Seydi ve Satı Aktan’ ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kars’ın Susuz ilçesi Büyük Çatak Köyü’nde yaşayan Delal M. ile eşi Sıla M. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Delal M., eşine tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Sıla M.'nin cesediyle karşılaştı. 7 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Sıla M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Delal M. ise Susul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Antalya’da yaşayan Süleyman Öter ve 50 yaşındaki eşi Gülfer Öter arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin bahçesinde Gülfer Öter' e 2 el ateş etti. Süleyman Öter daha sonra namluyu kendine doğrultup tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Öter ve Gülfer Öter' in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı, ağabeyinin eşi 72 yaşındaki Gülsiye Ortakcı' yı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay sonrası sağlık ekipleri iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Sizce de artık yetmez mi? Bu cinayetlerin bir son bulması gerekmez mi?

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…