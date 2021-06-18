Yeryüzünde 40 bin ek atama bekleyen yıldızlar, gökyüzünde işler yolunda!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Gökyüzünde yaşadığımız güneş tutulması sonrası tüm gizli kalmış olayların ortaya döküldüğünü gördüğümüz bir süreç başladı. Bu hem sizlerin kişisel hayatlarında olmaya başlarken hem de dünya ve magazin gündeminde bazı gerçeklerin ortaya çıkması gibi konular gündeme geliyor.

İkizler güneş tutulması tüm dedikoduları ve gizlilikleri ortaya döküyor. İftiralar, yalanlar, kötülükler ve söylentiler ne varsa her şey bu sezonda mevcut…

Bu tarz zamanlarda insanların nasıl bir çaba ve eylem içinde olacağını anlamak için Mars gezegenine bakarız. Görüldüğü üzere Mars Aslan burcunda 29 Temmuz'a kadar hareket edecek. Bu demek oluyor ki oldukça rekabetçi ve egosal savaşacağız.

Her zaman söylerim. Astroloji bilmek hayat kurtarır.

Mars Aslan burcuna geçtiğinde, hedeflerimizi ve hırslarımızı kovalama, öfkemizi ifade etme ve çatışmalara tepki verme şeklimiz değişecek. Mars Yengeç burcundan geçerken asıl amacımız güvenlikti ve buna yönelik çalışmaya odaklandık. Kişisel olarak hayatınızda bir güvenlik duygusu olarak gördüğünüz şey her neyse, amaçladığınız şey bu olma noktasındaydı. Şimdi ise asıl hedefimiz öne çıkmak, ön plana çıkmak ve rakiplerimize karşı kazanmak olacak.

Hedeflerimiz için çalışırken inatçı ve hırslarımıza bağlı olacağız, bizi ileriye taşıyacak ve hedefimize bir adım daha yaklaştıracak büyük ve cesur hamleler yapmaya çalışacağız.

Herkes kendini çok rekabetçi hissedecek ve etrafındakileri aşmaya çalışacak, bu yüzden çok fazla rekabet etmeniz gereken bir zamana hazırlanın. Kazanmaya ve parlamaya kararlı olacaksınız ve yenilgiyi asla hafife almayacaksınız.

Bu duygular 24 ve 30 Haziran arası yükselecek! 1 Temmuz tarihinde Mars-Satürn karşıtlık yapacak. Bu tarihi yazın. Satürn'ün Mars karşıtlığı gerçekleştiğinde, işleri hafife aldığınızdan emin olun çünkü aşırı tepki vermek yalnızca stresi artırabilir.