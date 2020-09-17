Yeniay sabahı: Hayatınız bir kitap olsaydı nasıl bir önsöz yazardınız?

Yeniay sabahından günaydınlar hepinize…
Hayatınızı bir pergel gibi yaşamak bu dönem cazip olabilir. Kendi hikâyenizi kuruyormuşsunuz gibi yaşamak…
Ömer Hayyam’ın mısralarında dediği gibidir belki de;
“Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz
iki başımız var, bir bedenimiz
ne kadar dönersem döneyim çevrende
er geç baş başa verecek değil miyiz?”
Mesela bir kez kilo verdiğinizde devamı gelir…
Bir kere paranız olduğunda yeniden cesaretlenirsiniz.
Bir kere okuldan mezun olduktan sonra ya da bir kere gerçek bir ilişkide olduğunuzda gerisi gelir.
Bir gün o sigarayı içmediğinizde nihayet yeniden yaşamaya başlayacaksınız ve bu noktaya kadar yaptığınız her şey bir tür yaşanmamış sayılacak. İçindeki tüm güç yeniden şekil alacak ve iyi haber bunu yapabilecek tüm gücü bulabileceksiniz. Buna inanmak zor şimdilik ama bu bir gerçek.
Bu yeniay sabahı ile tamamen varoluşunuzun zenginliğine odaklanmalısınız.
Kim olduğunuzu korkusuzca hissetmelisiniz.
Bunu yapmak için tamamen ilerlemeniz gerekmektedir. Artık yorulduğunuzu çok iyi biliyorum. Sadece sizin iteklemenizle giden her şeyden yoruldunuz. Kendinize bir yandan bir düzen kurmak istiyorsunuz bir yandan bir düzen içine giremiyorsunuz. İşte bu tutulma aslında size düzen kurma fırsatını sunuyor. Düzenli gördüğünüz düzensizliklerinizin son bulduğu bir dönem içindesiniz.
Bizi yeni deneyim alanları aramaya ve bu konuların bilgisine dahil etmeye itiyor. Başak'taki Yeni Ay, karşılaştığımız zorluklara çözümler bulmak için işimize gerçekten ayak uydurmak için en uygun zamandır ve bize bu zorlukların hassas bir şekilde üstesinden gelmek için entelektüel güçler sunar.
Bu yeni ay isteklerimizi nereye koymak isteyebileceğimizi ve arzu edilen hedeflerimizi nasıl hayata geçireceğimizi analiz ederek, organizasyona giden bu yolu hızlı bir şekilde başlatmamıza yardımcı olacak.
Evren bize her ay küçük bir hediye verir. Bu o kadar küçük ki, kolayca gözden kaçabilir. Bu hediyeyi kaçırmamak için gökyüzü çizelgesi bize yardımcı olur. Bu güzel hediyenin adı 'yeni Ay’dır. Her 28-30 günde bir oluyor."
Yeterince ilginç bir şekilde, çoğu insan bilinçsizce bu enerjiye uyum sağlıyor, yeni alışkanlıklar yaratma, yeni projeler başlatma ve yeni ayla aynı zamanda yaşam değişikliklerini başlatma eğiliminde oluyorlar. Daha da güzeli, yeni ayın taze enerjisini bilinçli olarak kucaklamanın, bu geçişleri daha da ileriye taşımanıza izin vermesidir. Yani bilmek sizi büyütür. Evrende hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görmek başka bir boyuttur.
İnsanların yeniden başlarım umudu hep vardır ama bu durum genellikle, yılbaşı, doğum günü ve kafaya bazı şeylerin dank ettiği günlerde yapılır, ertesi günü unutulur. İşte birde yeniay zamanları vardır. Burada aldığın kararla öyle kolay unutulmaz. Kafana hep dank eder.
Gelelim yeniay için tavsiyeli hikayemize;
Geçmişin büyük bilginlerinden biri, yorgun bitkin bir halde uzun bir yolculuktan dönmüş, ter ve kir ağırlığı da buna eklenmişti. Yurduna yuvasına kavuşan bilginin ilk işi hamama gidip kendisine en fazla rahatsızlık vermiş olan kir ve terden kurtulmak oldu. Hamamda kendisini yıkayan tellak görgüsü kıt biriydi. Yıkanma kesesine dolan avuç avuç kirleri suya tutacağına "Ne kadar kirlisin" der gibi bilgin zatın önüne yığıyordu. Keseleme işi devam ederken, tellak keselediği şahsın ilim sahibi biri olduğunu öğrenince,
"Efendim madem siz derin bir bilginsiniz 'mertlik nedir?' bana açık seçik anlatır mısınız?" dedi. Yıkanmakta olan büyük bilgin tellağa bir incelik dersi vermenin fırsatını yakalamıştı Şöyle dedi:
"Mertlik, kimsenin ayıp ve kusurlarını yüzüne vurmamak, kirlerini kendisine göstermemektir"
Peki soruyorum hepinize?
Kimin ayıbını kusurunu örttünüz?
Kimi eleştirmediniz?
Ya da hayatınızın önsözünde yazacağınız bir mertlik hikayesi var mı? Düşünmeye değer…
Yeniay ve dolunaylar bu yüzden var. Düşünün…
Fonda Sezen Aksu-Kaybedenler ve güzel bir Türk kahvesi bence her şeyi bugün çözecektir J
Mutlu günler dilerim…
Yeniay sabahı: Hayatınız bir kitap olsaydı nasıl bir önsöz yazardınız?
Yeniay sabahından günaydınlar hepinize…
Hayatınızı bir pergel gibi yaşamak bu dönem cazip olabilir. Kendi hikâyenizi kuruyormuşsunuz gibi yaşamak…
Ömer Hayyam’ın mısralarında dediği gibidir belki de;
“Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz
iki başımız var, bir bedenimiz
ne kadar dönersem döneyim çevrende
er geç baş başa verecek değil miyiz?”
Mesela bir kez kilo verdiğinizde devamı gelir…
Bir kere paranız olduğunda yeniden cesaretlenirsiniz.
Bir kere okuldan mezun olduktan sonra ya da bir kere gerçek bir ilişkide olduğunuzda gerisi gelir.
Bir gün o sigarayı içmediğinizde nihayet yeniden yaşamaya başlayacaksınız ve bu noktaya kadar yaptığınız her şey bir tür yaşanmamış sayılacak. İçindeki tüm güç yeniden şekil alacak ve iyi haber bunu yapabilecek tüm gücü bulabileceksiniz. Buna inanmak zor şimdilik ama bu bir gerçek.
Bu yeniay sabahı ile tamamen varoluşunuzun zenginliğine odaklanmalısınız.
Kim olduğunuzu korkusuzca hissetmelisiniz.
Bunu yapmak için tamamen ilerlemeniz gerekmektedir. Artık yorulduğunuzu çok iyi biliyorum. Sadece sizin iteklemenizle giden her şeyden yoruldunuz. Kendinize bir yandan bir düzen kurmak istiyorsunuz bir yandan bir düzen içine giremiyorsunuz. İşte bu tutulma aslında size düzen kurma fırsatını sunuyor. Düzenli gördüğünüz düzensizliklerinizin son bulduğu bir dönem içindesiniz.
Bizi yeni deneyim alanları aramaya ve bu konuların bilgisine dahil etmeye itiyor. Başak'taki Yeni Ay, karşılaştığımız zorluklara çözümler bulmak için işimize gerçekten ayak uydurmak için en uygun zamandır ve bize bu zorlukların hassas bir şekilde üstesinden gelmek için entelektüel güçler sunar.
Bu yeni ay isteklerimizi nereye koymak isteyebileceğimizi ve arzu edilen hedeflerimizi nasıl hayata geçireceğimizi analiz ederek, organizasyona giden bu yolu hızlı bir şekilde başlatmamıza yardımcı olacak.
Evren bize her ay küçük bir hediye verir. Bu o kadar küçük ki, kolayca gözden kaçabilir. Bu hediyeyi kaçırmamak için gökyüzü çizelgesi bize yardımcı olur. Bu güzel hediyenin adı 'yeni Ay’dır. Her 28-30 günde bir oluyor."
Yeterince ilginç bir şekilde, çoğu insan bilinçsizce bu enerjiye uyum sağlıyor, yeni alışkanlıklar yaratma, yeni projeler başlatma ve yeni ayla aynı zamanda yaşam değişikliklerini başlatma eğiliminde oluyorlar. Daha da güzeli, yeni ayın taze enerjisini bilinçli olarak kucaklamanın, bu geçişleri daha da ileriye taşımanıza izin vermesidir. Yani bilmek sizi büyütür. Evrende hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görmek başka bir boyuttur.
İnsanların yeniden başlarım umudu hep vardır ama bu durum genellikle, yılbaşı, doğum günü ve kafaya bazı şeylerin dank ettiği günlerde yapılır, ertesi günü unutulur. İşte birde yeniay zamanları vardır. Burada aldığın kararla öyle kolay unutulmaz. Kafana hep dank eder.
Gelelim yeniay için tavsiyeli hikayemize;
Geçmişin büyük bilginlerinden biri, yorgun bitkin bir halde uzun bir yolculuktan dönmüş, ter ve kir ağırlığı da buna eklenmişti. Yurduna yuvasına kavuşan bilginin ilk işi hamama gidip kendisine en fazla rahatsızlık vermiş olan kir ve terden kurtulmak oldu. Hamamda kendisini yıkayan tellak görgüsü kıt biriydi. Yıkanma kesesine dolan avuç avuç kirleri suya tutacağına "Ne kadar kirlisin" der gibi bilgin zatın önüne yığıyordu. Keseleme işi devam ederken, tellak keselediği şahsın ilim sahibi biri olduğunu öğrenince,
"Efendim madem siz derin bir bilginsiniz 'mertlik nedir?' bana açık seçik anlatır mısınız?" dedi. Yıkanmakta olan büyük bilgin tellağa bir incelik dersi vermenin fırsatını yakalamıştı Şöyle dedi:
"Mertlik, kimsenin ayıp ve kusurlarını yüzüne vurmamak, kirlerini kendisine göstermemektir"
Peki soruyorum hepinize?
Kimin ayıbını kusurunu örttünüz?
Kimi eleştirmediniz?
Ya da hayatınızın önsözünde yazacağınız bir mertlik hikayesi var mı? Düşünmeye değer…
Yeniay ve dolunaylar bu yüzden var. Düşünün…
Fonda Sezen Aksu-Kaybedenler ve güzel bir Türk kahvesi bence her şeyi bugün çözecektir J
Mutlu günler dilerim…