YENİAY! Kurduğunuz bağlar iradenizin üzerinde olmasın.  

Günaydın değerli dostlarım,Yeni bir hafta ve yeni bir gün içine giriş yapmış bulunmaktayız.
20 Temmuz saat 20:30’da yine yengeç burcunda gerçekleşecek olan bir yeniaya tanıklık ediyor olacağız. Bu olay, en son 21 haziranda Güneş Tutulması olarak yine yengeç burcunda gerçekleşmişti.
Yengeç burcunda bir yeniayın daha olması çok nadir olan bir olaydır. Güneş tutulmaları da birer yeniaydır. 1 ay içinde iki yeniay yengeç burcunda gerçekleşiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani yazımızı okuyan birçok yengeç burcu ve oğlak burcu hayatlarındaki değişimi daha farklı ölçüde hissedebilirler. Ya da doğum haritasında bu burçlarda gezegenleri olanları daha alakadar edebilir. Bunun arka arkaya aynı burçta olması sanki size sunulan ikinci bir şans gibi de değerlendirilebilir.
Aynı işarette iki Yeni Ay olması oldukça nadirdir. Güneş tutulması periyodunun başlamasından sonra gerçekleşen ilk Yeni Ay'dır. Kolektif evrimimizde ve kişisel gelişimimizde yepyeni bir bölümün başlangıcını işaret eden 21 Haziran Güneş Tutulması ile başlayan döngüyü yeniden revize ediyor diyebiliriz.
*
Satürn oğlak sürecinin daha gücünü hissedeceğim bu dönem, bizi başkalarının beklentilerine uyamama ile ilgili bir suçluluk ya da pişmanlık duygusu bırakmaya geliyor olabilir.
*
Sizi inanın anlıyorum…
Hayattan zerre umudunuz kalmamıştır. Ne olursa olsun tavrıyla her lafa, her davranışa tepkisiz kalırsınız. Göz göre göre aptal yerine koyulursunuz ama gülümsersiniz. Olduğunuz yer dar gelmeye başlar ama beklersiniz. Bunun adına tahammül mü denir, sabır mı denir onu da ayırt edemezsiniz…Bir daha sizin zorunuzla düzelmiş bir şeyi görmeye tahammül edecek gücünüz kalmamıştır.
*
Sabırlı olmak kulağa çok anlamsız gelen bir ifade…
Heleki bunu bir başkası size dikte ediyorsa…
Çok biliyorsan sen sabret der gibi oluyor insan…
Halbuki, İskambil kağıtlarındaki joker gibi aslında sabır…
Bu sende olsun, kazanamayacağın oyun yok…
*
İnsanların beklentilerine uyma tuzağından bir adım geriye atın.
Yanlış bir hayatı doğru yaşayamazsınız. Hayatınızda aldatıldıysanız yaşamınız boyunca sürekli bunu düşünerek ilerleyeceksiniz. İlişkinizde umursanmıyorsanız hayatınızın sonuna kadar o ilişkide umursanmaz bir şekilde acı çekebilirsiniz. Başka birine aşıkken başka biri ile evleniyorsanız ömrünüzün sonuna kadar bunun bedelini ödüyorsunuz. Yani eskilerin dediği gibi ön teker nereye gidiyorsa arka tekerde oraya gidiyor. İnsanların sizleri yargıladıkları konular ya da sizlerin çevrenizdeki insanları yargıladıklarınız konularda bulunduğunuz endişelere cevaplar bulabileceğinizi gösteriyor olabilir. Bu dönemi az endişelenerek ve az kaygı duyarak geçirebilirseniz daha mantıklı ilerleyeceksiniz. Bu yüzden çok fazla toplumsal yükümlülük üstleniyor olabilirsiniz. Bilinçaltınızda bir suçluluk duygusu, pişmanlık ve genel bir anksiyete hissi olabilir. Derin, bilinçsiz, duygusal tıkanmalarla nasıl başa çıkacağınızı bilmiyor olabilirsiniz.
Şimdi kısaca size burada boşanırsınız, evlenirsiniz, taşınırsınız, yeni ilişki başlatırsınız gibi oyalayıcı şeyler yazmak istemiyorum. Ama benim okuyucum artık şunu bilmelidir. Her dolunay veya yeniay da hayatımızın bir bölümü aydınlanır. Bu yüzden sizler hayatınızın aydınlanmak zorunda olan bu bölümünü o zamana kadar nasıl taşıdıysanız o şekilde aydınlanacaktır.
Bir sürü yazı okuyor ve bir sürü video dinliyorsunuz. Kimisi size ritüeller sunuyor kimi felaket haberleri kimi mucizeler derken oradan oraya savruluyorsunuz. Ben de bu yollardan geçtim. Vaat vermeyeni sevmiyor insan. Yağmasan da gürle diyorsun. Ama benim amacım sizin olayı kendi yönünüzden değerlendirmeniz. Gökyüzündeki yıldızlarla ilgilenirken Allah’ın size en iyi olanı vereceğini unutmamanızı tavsiye edebilirim. Aşırı huzursuzluk ya da aşırı kaygı içindeyseniz astrolojiden değil bir uzman psikolog dan destek almayı tercih edin. Eğer ruhsal anlamda kendi dengenizi bulamazsanız astroloji size sadece kaygı oluşturur. Buna da inanın ihtiyacınız yok. Ne bu ilmi kötü bilin ne de kendinizi daha mutsuz biri yapın.
*
Yengeçteki yeni ay, kendi gerçekliğinizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Duygularınızla daha fazla temas kuracaksınız. Kendinize karşı dürüst olamıyorsanız, kime karşı dürüst olabilirsiniz ki?
Hayatınızda neyin iyileştirilmesi gerektiğini görmeniz için ya da daha derin düşünmek için hayat sizi rahatlık alanınızın dışına çıkmaya ve bir değişiklik yapmaya zorlayabilir. Belki tamamen uzak bir iş istediğinize karar verirsiniz veya yeni bir şey ararsınız, ya da belki becerilerinizi geliştirmek için yeni bir iş alanı içine girmek istersiniz. Belki de tutsak olduğunuz bir ilişkinin sonuna geldiğinizi fark edersiniz. Restleşmeler şuan için oldukça sert olabilir. Bitmeyen aşk öyküleri, bitmek bilmeyen döngüler, bitmesini bir bilmeyen sorunlar…
Son olarak, yaşamın her zaman mükemmel olmadığını kabul etmek zor olsa da gelecek için planlarınızı kolay yapmak için iyi olabilir. Sabırsızlık ederseniz her şey elinize yüzünüze bulaşacak gibidir. Sabırlı olmak sonuca giden yolda tek tavrınızdır.
Bu biraz da gezegenlerin ifadelerini ve açılarını iyi anlamakla alakalı. Haritanızı okurken kendi hayatınıza göre düşündüğünüzde çalışan ve çalışmayan noktaları çok net görürsünüz. Bir yerde sorun varsa demek oluyor ki değiştirebilecek gücünüzde vardır.
Dememiz o ki; Ne olursa olsun çizgini bozmadan hareket edip sakin kalmayı başardığında Allah senin yapmak istediğin şeyi öyle güzel önüne seriyor ki, sen her şeyin sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerine oturuşuna şaşırıyorsun. Anlıyorsun ki zamanı var, herkesin ve her şeyin bir zamanı var diyorsun. Kısaca, kalbinde çözülmeden kalan her şey için sabırlı ol. Soruların kendisini sevmeye çalış, kilitli odalar ve yabancı lisanda yazılmış kitaplar gibi. Cevapları şimdi arama. Şu anda cevaplar sana verilemez, çünkü sen henüz onlarla yaşayamazsın. Bu her şeyi yaşama meselesidir. Şu anda senin, soruyu yaşaman gerekiyor. Belki daha ilerde, farkına bile varmadan, günün birinde kendini cevabını yaşarken bulacaksın…
Mutlu günler dilerim.
YENİAY! Kurduğunuz bağlar iradenizin üzerinde olmasın.
Günaydın değerli dostlarım,Yeni bir hafta ve yeni bir gün içine giriş yapmış bulunmaktayız.
20 Temmuz saat 20:30’da yine yengeç burcunda gerçekleşecek olan bir yeniaya tanıklık ediyor olacağız. Bu olay, en son 21 haziranda Güneş Tutulması olarak yine yengeç burcunda gerçekleşmişti.
Yengeç burcunda bir yeniayın daha olması çok nadir olan bir olaydır. Güneş tutulmaları da birer yeniaydır. 1 ay içinde iki yeniay yengeç burcunda gerçekleşiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani yazımızı okuyan birçok yengeç burcu ve oğlak burcu hayatlarındaki değişimi daha farklı ölçüde hissedebilirler. Ya da doğum haritasında bu burçlarda gezegenleri olanları daha alakadar edebilir. Bunun arka arkaya aynı burçta olması sanki size sunulan ikinci bir şans gibi de değerlendirilebilir.
Aynı işarette iki Yeni Ay olması oldukça nadirdir. Güneş tutulması periyodunun başlamasından sonra gerçekleşen ilk Yeni Ay'dır. Kolektif evrimimizde ve kişisel gelişimimizde yepyeni bir bölümün başlangıcını işaret eden 21 Haziran Güneş Tutulması ile başlayan döngüyü yeniden revize ediyor diyebiliriz.
*
Satürn oğlak sürecinin daha gücünü hissedeceğim bu dönem, bizi başkalarının beklentilerine uyamama ile ilgili bir suçluluk ya da pişmanlık duygusu bırakmaya geliyor olabilir.
*
Sizi inanın anlıyorum…
Hayattan zerre umudunuz kalmamıştır. Ne olursa olsun tavrıyla her lafa, her davranışa tepkisiz kalırsınız. Göz göre göre aptal yerine koyulursunuz ama gülümsersiniz. Olduğunuz yer dar gelmeye başlar ama beklersiniz. Bunun adına tahammül mü denir, sabır mı denir onu da ayırt edemezsiniz…Bir daha sizin zorunuzla düzelmiş bir şeyi görmeye tahammül edecek gücünüz kalmamıştır.
*
Sabırlı olmak kulağa çok anlamsız gelen bir ifade…
Heleki bunu bir başkası size dikte ediyorsa…
Çok biliyorsan sen sabret der gibi oluyor insan…
Halbuki, İskambil kağıtlarındaki joker gibi aslında sabır…
Bu sende olsun, kazanamayacağın oyun yok…
*
İnsanların beklentilerine uyma tuzağından bir adım geriye atın.
Yanlış bir hayatı doğru yaşayamazsınız. Hayatınızda aldatıldıysanız yaşamınız boyunca sürekli bunu düşünerek ilerleyeceksiniz. İlişkinizde umursanmıyorsanız hayatınızın sonuna kadar o ilişkide umursanmaz bir şekilde acı çekebilirsiniz. Başka birine aşıkken başka biri ile evleniyorsanız ömrünüzün sonuna kadar bunun bedelini ödüyorsunuz. Yani eskilerin dediği gibi ön teker nereye gidiyorsa arka tekerde oraya gidiyor. İnsanların sizleri yargıladıkları konular ya da sizlerin çevrenizdeki insanları yargıladıklarınız konularda bulunduğunuz endişelere cevaplar bulabileceğinizi gösteriyor olabilir. Bu dönemi az endişelenerek ve az kaygı duyarak geçirebilirseniz daha mantıklı ilerleyeceksiniz. Bu yüzden çok fazla toplumsal yükümlülük üstleniyor olabilirsiniz. Bilinçaltınızda bir suçluluk duygusu, pişmanlık ve genel bir anksiyete hissi olabilir. Derin, bilinçsiz, duygusal tıkanmalarla nasıl başa çıkacağınızı bilmiyor olabilirsiniz.
Şimdi kısaca size burada boşanırsınız, evlenirsiniz, taşınırsınız, yeni ilişki başlatırsınız gibi oyalayıcı şeyler yazmak istemiyorum. Ama benim okuyucum artık şunu bilmelidir. Her dolunay veya yeniay da hayatımızın bir bölümü aydınlanır. Bu yüzden sizler hayatınızın aydınlanmak zorunda olan bu bölümünü o zamana kadar nasıl taşıdıysanız o şekilde aydınlanacaktır.
Bir sürü yazı okuyor ve bir sürü video dinliyorsunuz. Kimisi size ritüeller sunuyor kimi felaket haberleri kimi mucizeler derken oradan oraya savruluyorsunuz. Ben de bu yollardan geçtim. Vaat vermeyeni sevmiyor insan. Yağmasan da gürle diyorsun. Ama benim amacım sizin olayı kendi yönünüzden değerlendirmeniz. Gökyüzündeki yıldızlarla ilgilenirken Allah’ın size en iyi olanı vereceğini unutmamanızı tavsiye edebilirim. Aşırı huzursuzluk ya da aşırı kaygı içindeyseniz astrolojiden değil bir uzman psikolog dan destek almayı tercih edin. Eğer ruhsal anlamda kendi dengenizi bulamazsanız astroloji size sadece kaygı oluşturur. Buna da inanın ihtiyacınız yok. Ne bu ilmi kötü bilin ne de kendinizi daha mutsuz biri yapın.
*
Yengeçteki yeni ay, kendi gerçekliğinizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Duygularınızla daha fazla temas kuracaksınız. Kendinize karşı dürüst olamıyorsanız, kime karşı dürüst olabilirsiniz ki?
Hayatınızda neyin iyileştirilmesi gerektiğini görmeniz için ya da daha derin düşünmek için hayat sizi rahatlık alanınızın dışına çıkmaya ve bir değişiklik yapmaya zorlayabilir. Belki tamamen uzak bir iş istediğinize karar verirsiniz veya yeni bir şey ararsınız, ya da belki becerilerinizi geliştirmek için yeni bir iş alanı içine girmek istersiniz. Belki de tutsak olduğunuz bir ilişkinin sonuna geldiğinizi fark edersiniz. Restleşmeler şuan için oldukça sert olabilir. Bitmeyen aşk öyküleri, bitmek bilmeyen döngüler, bitmesini bir bilmeyen sorunlar…
Son olarak, yaşamın her zaman mükemmel olmadığını kabul etmek zor olsa da gelecek için planlarınızı kolay yapmak için iyi olabilir. Sabırsızlık ederseniz her şey elinize yüzünüze bulaşacak gibidir. Sabırlı olmak sonuca giden yolda tek tavrınızdır.
Bu biraz da gezegenlerin ifadelerini ve açılarını iyi anlamakla alakalı. Haritanızı okurken kendi hayatınıza göre düşündüğünüzde çalışan ve çalışmayan noktaları çok net görürsünüz. Bir yerde sorun varsa demek oluyor ki değiştirebilecek gücünüzde vardır.
Dememiz o ki; Ne olursa olsun çizgini bozmadan hareket edip sakin kalmayı başardığında Allah senin yapmak istediğin şeyi öyle güzel önüne seriyor ki, sen her şeyin sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerine oturuşuna şaşırıyorsun. Anlıyorsun ki zamanı var, herkesin ve her şeyin bir zamanı var diyorsun. Kısaca, kalbinde çözülmeden kalan her şey için sabırlı ol. Soruların kendisini sevmeye çalış, kilitli odalar ve yabancı lisanda yazılmış kitaplar gibi. Cevapları şimdi arama. Şu anda cevaplar sana verilemez, çünkü sen henüz onlarla yaşayamazsın. Bu her şeyi yaşama meselesidir. Şu anda senin, soruyu yaşaman gerekiyor. Belki daha ilerde, farkına bile varmadan, günün birinde kendini cevabını yaşarken bulacaksın…
Mutlu günler dilerim.