Terazi burcunda dolunay! Haksız koşulları keşfederseniz, yeni bir hayat başlatırsınız!

8 Nisan Çarşamba sabah 04:40 da Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşti.
Bu terazi burcunda meydana geldiğinden dolayı hayatınızda dengeye ihtiyaç duyacağınızı göstermektedir. Uyumlu etkileşimleri ve huzurlu bir ortamı engelleyen her şeyin fazlasıyla farkında olabilirsiniz. Bu Dolunay çevresindeki üç gün boyunca, eş, partner, ortak ya da diğer önemli aile ilişkileriniz bir odak noktası haline gelebilir. İletişim becerilerinizi ortaya sunmak ve kendi adınıza barış içinde daha uzlaşmacı ilerlemek için önemli bir efor harcamanız gerekebilir. Dolunay zamanlarında herkesin duygusal hassasiyetinde bir artış olabilir. Bu yüzden sabır ve şefkat içinde olmamız gereklidir. Âmâ terazi dolunayı buna izin vermeyebilir. Bu yüzden üstün bir efor harcamaktan söz ediyorum.
23 Mart zamanlarında hayatınızda başlayan yeni dönemin daha fazla toparlanmaya girmesine yardımcı olacak bir dolunay deneyimleyeceksiniz. Gerçekten olmak istediğiniz yerde misiniz ya da hayattan beklentileriniz doğru mu? Bulunduğunuz yerin yaşamınızda tezahür etmek istediğiniz hayallerinize ne kadar yakın ya da ne kadar uzakta olduğunuzu görün.
Bu dolunayı göz önüne aldığımızda diplomasi becerileri anahtar olacaktır. İnsanlar uyumu diğer her şeyin üzerinde tutma arzusu hissedecekler. Bununla birlikte, eğer bazı haksızlıklar yaşarsanız ya da bunlara karşı uzun süre sustuysanız sanırım artık konuşmayı tercih edeceksiniz.
Peki konuşmalı mısınız?
Bu sorunun cevabı sizin doğum haritanızda gizlidir. Eğer olanların “adil” olmadığını hissederseniz, bu duygu tetiklenirse bir sabırsızlık ve hatta beklenmedik bir patlama olabilir. Böyle bir durumda, durumun ilgili herkes için nasıl adil olduğunu sakin bir şekilde açıklayın. Aslında, haksız koşulları keşfederseniz, ölçekler için bile harika bir zamanlama olacaktır.
Bu Dolunay sırasında duygusal yoğunluğun en güçlü olacağı zamanlar:
Bugün ve yarındır. Cuma günü durum biraz daha hafifleyecektir. Bu etkileri ise bugünden itibaren 15 gün içinde hissetmeye başlayacaksınız. Önümüzdeki 23 Nisan’a kadar hislerinizi sizlere hazırladığım AstroŞifa ajandanıza not alın. Gün gün yazmaya devam edin.
Karantina günlükleri
Satürn gezegeni bize yaşamda geldiği burcun konusuna göre mesafe sunar.22 Mart’ta Kova burcuna girmesiyle toplum ve insanla aramıza bir mesafe getirdi. Bu inanılmaz bir deney. Kova teknoloji ve bilişim demektir.22 Mart’ta Satürn kovaya geçtiği gün Türkiye Online Eğitime geçti. Muhteşem bir matematik ve müthiş bir ayarlama. Allah’ın kurduğu bu mucizevi düzenin algoritmasına hayranlık duymamak mümkün değil. İbn’i Arabi eski bir İslam alimidir. Orta çağ astronomi, tasavvuf ve astroloji ile muhteşem öğretileri vardır. Fırsat buldukça çevirilerini ve kitaplarına ulaşmaya çalışın. Ben tasavvuftan gelen bir astroloji meraklısıyım. Aslında astrolojinin ne kadar saçma olduğunu düşünüp araştırırken astrolojiye hayranlık duyarak bu noktaya geldim. Sonra bu değerli İslam Alim’inin muhteşem sözüyle kalbimden vuruldum. “Gökyüzü ve yıldızlar, Müslümanın manevi anahtarıdır” diyor. Yani çok derin anlamlar besliyor. Bu hayatı sorguladığımız dönemde sizlerde vakit varken astroloji ile kendi anahtarınızı bulma yolculuğuna çıkın. Bu kadim öğretileri bulun. Sizlerde haklısınız.
Günümüzde astroloji çok yozlaşmış bir noktaya gelmiş durumda ama her alanda olduğu gibi iyisi kötüsü olacaktır. Sizler konuyu bilirseniz daha iyi ayrıştırabilirsiniz. Bu yüzden size verdiğim şifreler üzerinde gidin. Acele etmeyin. Bu sakin bir yolculuk olmak zorundadır. Ömrünüz vefa eder mi etmez mi bunu Allah takdir etmiştir. Bu ilimi içinize alabilmek için çok sakin ve istikrarlı olmanız lazımdır. Kibir ve hadsizlikten uzak durmalısınız. Yoksa o yoldan herhangi bir sebepten atılırsınız ve ne olduğunu bile hatırlamazsınız.
Sorgulama listesi yapın!
Biliyorsunuz magazinsel şeylerden hoşlanmam ama yaşam içinde ders alınacak konuları buraya taşır. Az önce okudum çok ünlü ve zengin isimler ev kiralarını ve aidatlarını sorgulamaya başlamışlar.
Ödedikleri bir aidat belki bizim ev kiramız değil. Şimdi bunu sorguluyorlar. Ev sahibi cevap vermiş.
Ne değişti ki kontratı böyle yaptık zaten?
Bakın gördünüz mü? hayat nasıl insanı bir sorgulamaya itiyor. Eğer hayat yavaşlamasaydı ya da durmasaydı. Bu avmler kapanmasaydı, cafeler, gece kulüpleri vs.
Hiç kimse kıyıya vuran zavallı göçmen çocuklarını, Afrika da aç olan bir gram suya muhtaç olan çocukları hatırlamayacaktı.
Şimdi eşitlik dönemine doğru ilerliyoruz. İnsan kendini zorlamayınca sistem ona bunu zorluyor. Evrenle bağlı olduğumuzu ve her şeyden sorumlu olduğumuzu bir kere daha gösterdi. Bunu kafamıza vura vura sistem öğretiyor.
Şımarıklıklar, lüks tüketim, sürekli yapılan dedikodular, insanların canını yaktığınız davranışlar, sizin yüzünüzden hayata küsen insanlar…
Bunların bir bedeli olmayacak mıydı?
Şimdi cafeleri olan avm’de iş yerleri olan ya da çalışan dostlarım bu yazıyı okurken diyecek ki “peki biz hangi günahın bedelini işliyoruz yazar hanım” bizim suçumuz neydi?
Sizin de kendinize göre sorgulamanız gereken belki başka bir şey vardır. Buradan bakın. Hepimiz suçluyuz, hiçbirimiz masum değiliz ama bunu sorgularken korkmayın. Neden mi?
Çünkü rızkı veren Allah’tır. Kimseye minnet ettirmez. Rahat olun.
Bugünler geçecek ve daha güçlü iyi günler hayatımıza gelecek. Zamanı anlayın ve daha güçlü bir şekilde başlayın.
Zaten Satürn kova 2022 yılına kadar bizi aydınlanmış ve bütünlük bilen bireyler haline getirecek. Buna bizde uyumlanmalıyız.
Peki nasıl bir uyumlanma bu?
Artık hiçbir şey protokol ve bürokrasiye takılamayacak.
Popülarite yer değiştirmeye başladı. Bu en iyi haber!
Artık sağlık bakanı ya da bilim kurulu profesörlerinin bildirimleri açık. İsim vermek istemiyorum herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye… Youtuber ya da ünlü yaptığınız insanların bildirimleri kapandı. Makyaj videosu yerine artık ekonomi veya sağlık videoları ya da belgeseller izlenmeye başlandı. Çocuklar nasıl youtuber olurumuzun derdindeydi şimdi nasıl doktor ya da genetikçi oluruz ’un derdine düşecek. Seviye yükseldi. Doktor bir youtuber ya da Prof. bir youtuber daha fazla takipçi sayısını hak ediyor. Haydi o zaman eşitlik …
Bu iyi haber…
Bence hiçbir şey eskisi gibi olmamalı…
Böyle daha güzel olacağız. Mutlu ve sağlıklı günler dilerim…
Terazi burcunda dolunay! Haksız koşulları keşfederseniz, yeni bir hayat başlatırsınız!
8 Nisan Çarşamba sabah 04:40 da Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşti.
Bu terazi burcunda meydana geldiğinden dolayı hayatınızda dengeye ihtiyaç duyacağınızı göstermektedir. Uyumlu etkileşimleri ve huzurlu bir ortamı engelleyen her şeyin fazlasıyla farkında olabilirsiniz. Bu Dolunay çevresindeki üç gün boyunca, eş, partner, ortak ya da diğer önemli aile ilişkileriniz bir odak noktası haline gelebilir. İletişim becerilerinizi ortaya sunmak ve kendi adınıza barış içinde daha uzlaşmacı ilerlemek için önemli bir efor harcamanız gerekebilir. Dolunay zamanlarında herkesin duygusal hassasiyetinde bir artış olabilir. Bu yüzden sabır ve şefkat içinde olmamız gereklidir. Âmâ terazi dolunayı buna izin vermeyebilir. Bu yüzden üstün bir efor harcamaktan söz ediyorum.
23 Mart zamanlarında hayatınızda başlayan yeni dönemin daha fazla toparlanmaya girmesine yardımcı olacak bir dolunay deneyimleyeceksiniz. Gerçekten olmak istediğiniz yerde misiniz ya da hayattan beklentileriniz doğru mu? Bulunduğunuz yerin yaşamınızda tezahür etmek istediğiniz hayallerinize ne kadar yakın ya da ne kadar uzakta olduğunuzu görün.
Bu dolunayı göz önüne aldığımızda diplomasi becerileri anahtar olacaktır. İnsanlar uyumu diğer her şeyin üzerinde tutma arzusu hissedecekler. Bununla birlikte, eğer bazı haksızlıklar yaşarsanız ya da bunlara karşı uzun süre sustuysanız sanırım artık konuşmayı tercih edeceksiniz.
Peki konuşmalı mısınız?
Bu sorunun cevabı sizin doğum haritanızda gizlidir. Eğer olanların “adil” olmadığını hissederseniz, bu duygu tetiklenirse bir sabırsızlık ve hatta beklenmedik bir patlama olabilir. Böyle bir durumda, durumun ilgili herkes için nasıl adil olduğunu sakin bir şekilde açıklayın. Aslında, haksız koşulları keşfederseniz, ölçekler için bile harika bir zamanlama olacaktır.
Bu Dolunay sırasında duygusal yoğunluğun en güçlü olacağı zamanlar:
Bugün ve yarındır. Cuma günü durum biraz daha hafifleyecektir. Bu etkileri ise bugünden itibaren 15 gün içinde hissetmeye başlayacaksınız. Önümüzdeki 23 Nisan’a kadar hislerinizi sizlere hazırladığım AstroŞifa ajandanıza not alın. Gün gün yazmaya devam edin.
Karantina günlükleri
Satürn gezegeni bize yaşamda geldiği burcun konusuna göre mesafe sunar.22 Mart’ta Kova burcuna girmesiyle toplum ve insanla aramıza bir mesafe getirdi. Bu inanılmaz bir deney. Kova teknoloji ve bilişim demektir.22 Mart’ta Satürn kovaya geçtiği gün Türkiye Online Eğitime geçti. Muhteşem bir matematik ve müthiş bir ayarlama. Allah’ın kurduğu bu mucizevi düzenin algoritmasına hayranlık duymamak mümkün değil. İbn’i Arabi eski bir İslam alimidir. Orta çağ astronomi, tasavvuf ve astroloji ile muhteşem öğretileri vardır. Fırsat buldukça çevirilerini ve kitaplarına ulaşmaya çalışın. Ben tasavvuftan gelen bir astroloji meraklısıyım. Aslında astrolojinin ne kadar saçma olduğunu düşünüp araştırırken astrolojiye hayranlık duyarak bu noktaya geldim. Sonra bu değerli İslam Alim’inin muhteşem sözüyle kalbimden vuruldum. “Gökyüzü ve yıldızlar, Müslümanın manevi anahtarıdır” diyor. Yani çok derin anlamlar besliyor. Bu hayatı sorguladığımız dönemde sizlerde vakit varken astroloji ile kendi anahtarınızı bulma yolculuğuna çıkın. Bu kadim öğretileri bulun. Sizlerde haklısınız.
Günümüzde astroloji çok yozlaşmış bir noktaya gelmiş durumda ama her alanda olduğu gibi iyisi kötüsü olacaktır. Sizler konuyu bilirseniz daha iyi ayrıştırabilirsiniz. Bu yüzden size verdiğim şifreler üzerinde gidin. Acele etmeyin. Bu sakin bir yolculuk olmak zorundadır. Ömrünüz vefa eder mi etmez mi bunu Allah takdir etmiştir. Bu ilimi içinize alabilmek için çok sakin ve istikrarlı olmanız lazımdır. Kibir ve hadsizlikten uzak durmalısınız. Yoksa o yoldan herhangi bir sebepten atılırsınız ve ne olduğunu bile hatırlamazsınız.
Sorgulama listesi yapın!
Biliyorsunuz magazinsel şeylerden hoşlanmam ama yaşam içinde ders alınacak konuları buraya taşır. Az önce okudum çok ünlü ve zengin isimler ev kiralarını ve aidatlarını sorgulamaya başlamışlar.
Ödedikleri bir aidat belki bizim ev kiramız değil. Şimdi bunu sorguluyorlar. Ev sahibi cevap vermiş.
Ne değişti ki kontratı böyle yaptık zaten?
Bakın gördünüz mü? hayat nasıl insanı bir sorgulamaya itiyor. Eğer hayat yavaşlamasaydı ya da durmasaydı. Bu avmler kapanmasaydı, cafeler, gece kulüpleri vs.
Hiç kimse kıyıya vuran zavallı göçmen çocuklarını, Afrika da aç olan bir gram suya muhtaç olan çocukları hatırlamayacaktı.
Şimdi eşitlik dönemine doğru ilerliyoruz. İnsan kendini zorlamayınca sistem ona bunu zorluyor. Evrenle bağlı olduğumuzu ve her şeyden sorumlu olduğumuzu bir kere daha gösterdi. Bunu kafamıza vura vura sistem öğretiyor.
Şımarıklıklar, lüks tüketim, sürekli yapılan dedikodular, insanların canını yaktığınız davranışlar, sizin yüzünüzden hayata küsen insanlar…
Bunların bir bedeli olmayacak mıydı?
Şimdi cafeleri olan avm’de iş yerleri olan ya da çalışan dostlarım bu yazıyı okurken diyecek ki “peki biz hangi günahın bedelini işliyoruz yazar hanım” bizim suçumuz neydi?
Sizin de kendinize göre sorgulamanız gereken belki başka bir şey vardır. Buradan bakın. Hepimiz suçluyuz, hiçbirimiz masum değiliz ama bunu sorgularken korkmayın. Neden mi?
Çünkü rızkı veren Allah’tır. Kimseye minnet ettirmez. Rahat olun.
Bugünler geçecek ve daha güçlü iyi günler hayatımıza gelecek. Zamanı anlayın ve daha güçlü bir şekilde başlayın.
Zaten Satürn kova 2022 yılına kadar bizi aydınlanmış ve bütünlük bilen bireyler haline getirecek. Buna bizde uyumlanmalıyız.
Peki nasıl bir uyumlanma bu?
Artık hiçbir şey protokol ve bürokrasiye takılamayacak.
Popülarite yer değiştirmeye başladı. Bu en iyi haber!
Artık sağlık bakanı ya da bilim kurulu profesörlerinin bildirimleri açık. İsim vermek istemiyorum herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye… Youtuber ya da ünlü yaptığınız insanların bildirimleri kapandı. Makyaj videosu yerine artık ekonomi veya sağlık videoları ya da belgeseller izlenmeye başlandı. Çocuklar nasıl youtuber olurumuzun derdindeydi şimdi nasıl doktor ya da genetikçi oluruz ’un derdine düşecek. Seviye yükseldi. Doktor bir youtuber ya da Prof. bir youtuber daha fazla takipçi sayısını hak ediyor. Haydi o zaman eşitlik …
Bu iyi haber…
Bence hiçbir şey eskisi gibi olmamalı…
Böyle daha güzel olacağız. Mutlu ve sağlıklı günler dilerim…