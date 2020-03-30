Sadece “SABIR”

Günaydın sevgili dostlarım;
Bu haftanın gündemine bakalım neler var neler yok.
Bu hafta çok önemli bir hafta olduğunu söylemek isterim. Satürn ve Mars kova burcunda ilk kavuşumlarını gerçekleştirecekler. 30-31 Mart Ülkemiz ve dünya adına önem taşıyan gelişmeler içinde olabilir. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için 1992 yılı Şubat ve Haziran arasındaki tarihsel olayları okuyabilirsiniz. Benzer olaylar söz konusu olabilir. Aynı zamanda dolar ve altın gibi değerlerde çok hızlı iniş-çıkışlar olabilir. Temkinli ve dikkatli olun.
Güney Kore virüs savaşında en başarılı ülkeymiş!
Korona virüste Güney Kore bu işi en düzenli en başarılı şekilde yürüten ülkelerden biriymiş. İstatistikler böyle söylüyor. Güney Kore'de yaşayan üniversite öğrencisi Nayeon Kwon CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak ülkesinin korona virüsü nasıl yendiğini anlattı.
*
Kwon "Korona virüs bize geldiğinde ne olduğunu tam bilemiyorduk.
Çin'in gerçekleri söylemediğini düşünüp endişelendik. 30. vakaya kadar kontrolü tutuyorduk ama 31. vaka nereye gittiğini sakladığı için birden bin kişiye kadar vaka sayısı çıktı...
Salgın hastalarda 31.hasta mantıkları varmış. Yani olayı öyle bir kontrol altına almaya çalışmışlar ki, 31 vaka sonrası bütün planları alt üst olmuş.
Eğer 31.vaka hastaneden kaçmasaydı daha kontrollü olunacağını düşünüyorlar.
Bu 31.hasta 61 yaşındaki bir kadın bir trafik kazası nedeniyle hastaneye gidiyor. Orada yüksek ateş çıkıyor. Test yapılması isteniyor. Hasta oradan kaçıyor ve korona testini kabul etmiyor. Kendi ateş düşürücü alıyor ardından topluma karışıyor. Sonra birkaç gün sonra durumu fenalaşıyor. Hastaneye kaldırılıyor. O zamana kadar Begu şehrine bağlı kiliseye sürekli gittiğini söylüyor ve ülke yetkililere kiliseye gidenlere çağrı yapıyor ve hemen test isteniyor.1000 kişiden fazla insanda çıkıyor. Şu an vakalarda keskin bir düşüş yaşanıyor. Virüs tespiti yapılan kişilerin daha önce nerelere gittiğini tüm evde bekleyen vatandaşlara sms ile bildiriyorlar. Her şeyden önemlisi bir konuda kararlılar ülke vatandaşları çok disiplinli…
Sanırım bundan çıkacak en önemli ders: Evde disiplinli bir şekilde sabırlı olmamız ve tüm hasta vakalarının hangi istikametlere uğradığı bilgisine sahip olmamız olabilir mi?
Korona Virüsünün açıklandığı zamanın haritasını inceledim. Bunu ayrı bir yazıda mahmure.com sayfasında sizlerle paylaşacağım. Çünkü herkes bu konu ile ilgilenmiyor olabilir.
Neden bu kaosun içindeyiz!
Gerçekten, bu kaosu yaşamamızın en önemli nedeni maneviyatı yok saymamız oldu.Maddiyata ve güce çok önem verdik. Şimdi ise güçlü olmanın bile hiçbir etkisi olmadığını gördük. Minicik bir virüsün güçlü güçsüz, ünlü ünsüz, yaşlı genç fark etmeden neler yapabildiğini gördük. Bu maddi güce verdiğimiz değerin etkileri ise ekonomiyi sarsmaya başladı.
Uranüs geçişi 1929 Dünya ekonomik Büyük Buhran ile aynı yerleşim. Bu dönemin de tarih gelişimini okuyabilirsiniz.
Biz, kolektif olarak kendimizi değiştirmek için çok tembel olduk. Hiç kimse kendini değiştirmek istemedi ve bu değişme isteksizliği, bu inatçılık ve maddiyata çok bağlı olmak değişimi göz ardı etmemizi seçti. Dünya da buna sert bir karşılık verdi.
Nisan ayı ABD ve İngiltere için şaşırtıcı olayları bekliyor gibi duruyor!
Bunu ayrıca yazacağım. Peki bizim ülkemiz? Türkiye tüm netliğine ve aydınlığına bu nisan ayı sonunda kavuşmuş olacaktır diye umut ediyorum.
Sağlıksız bağlardan kurtulun ve maddi dünyanın sizin kaynağınız olmadığını bilin!
Manevi anlamda inançlarımızı kaybettik.
Dünyayı kirlettik. Bu grafiğin etkileri, bizi sıkıştıran materyalizme nasıl çok bağlı olduğumuzu gösteriyor ve şimdi birlikte toplanamayan evlerde kendimiz karantinaya aldık.
Haritanın en iyi yanı şu ki; herhangi bir süreklilik belirtisi göstermediği için ortaya çıktıktan bir müddet sonra kaybolacak gibi duruyor. Bu sadece bir tahmin ve öngörüdür. Astroloji kesinlik içermez.!
Sakin ol CHAMP! Astroloji bilim değil! Bizlerde aynı fikirdeyiz.
Gözünüzü sevim şu astrolojiye bir huzur verin!
Emin Çapa şöyle bir şey diyor: “Nerede hurafe, batıl, cehalet kesim var bizde. İnsanlar astrologlara inandığı kadar bilime inansa başka olurdu. Ayrıca bu salgın için bilim yıllardır uyarıyor. Ne yaptık? Ve yine ayrıca umudumuz gene bilimde. Siz yine iklim krizi için de astrologlar bildi dersiniz! Diye bir ifade de bulunmuş.”
Emin bey, sizi rahatlatacak bir ifade olur mu bilmiyorum ama bizler de sizle aynı fikirdeyiz. Astroloji bilim değil, ama daha kötü olan bir şey var ki siz de bilimsel bakış açısına sahip biri değilsiniz. Ön yargılı ve agresif bu yaklaşımınız durumu izah etmenizde yetersiz kalıyor. Ayrıca Astroloji içinde inanç barındırmaz. Astroloji bir sanattır. Zamanı anlamak vardır. Bilmiyorum ilgileniyor musunuz ama zaman diye bir kavram var. Bunu ruhsal anlamda anlamınıza yardımcı olur. Tabi bilmiyorum bir ruhunuz da var mı? Toplumumuzda bu işi saygınlıkla yapan astrologlar ve çok keyifle yıldızları gözlemleyen harika bilgili bir toplum var. Onlara karşı bu denli hırçın davranamazsınız. Sevmeye bilirsiniz, küçümseyici bir ifade kullanamazsınız. İnsanoğlu genelde aklının almadığı şeyleri reddeder. Sizin fikrinize de verdiğiniz tepkiye de saygı duyuyorum. Size nasıl saygı duyulacağını öğretmek benim haddim değildir ama bilmediğiniz işlere yorum yapmasanız iyi olur.
Bazen bilmekte, bilmemekte yetmiyor Emin Bey, üslubun ömrümün sonuna kadar kimlik olduğunu savunacağım…
Mutlu günler dilerim.
Sadece “SABIR”
Günaydın sevgili dostlarım;
Bu haftanın gündemine bakalım neler var neler yok.
Bu hafta çok önemli bir hafta olduğunu söylemek isterim. Satürn ve Mars kova burcunda ilk kavuşumlarını gerçekleştirecekler. 30-31 Mart Ülkemiz ve dünya adına önem taşıyan gelişmeler içinde olabilir. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için 1992 yılı Şubat ve Haziran arasındaki tarihsel olayları okuyabilirsiniz. Benzer olaylar söz konusu olabilir. Aynı zamanda dolar ve altın gibi değerlerde çok hızlı iniş-çıkışlar olabilir. Temkinli ve dikkatli olun.
Güney Kore virüs savaşında en başarılı ülkeymiş!
Korona virüste Güney Kore bu işi en düzenli en başarılı şekilde yürüten ülkelerden biriymiş. İstatistikler böyle söylüyor. Güney Kore'de yaşayan üniversite öğrencisi Nayeon Kwon CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak ülkesinin korona virüsü nasıl yendiğini anlattı.
*
Kwon "Korona virüs bize geldiğinde ne olduğunu tam bilemiyorduk.
Çin'in gerçekleri söylemediğini düşünüp endişelendik. 30. vakaya kadar kontrolü tutuyorduk ama 31. vaka nereye gittiğini sakladığı için birden bin kişiye kadar vaka sayısı çıktı...
Salgın hastalarda 31.hasta mantıkları varmış. Yani olayı öyle bir kontrol altına almaya çalışmışlar ki, 31 vaka sonrası bütün planları alt üst olmuş.
Eğer 31.vaka hastaneden kaçmasaydı daha kontrollü olunacağını düşünüyorlar.
Bu 31.hasta 61 yaşındaki bir kadın bir trafik kazası nedeniyle hastaneye gidiyor. Orada yüksek ateş çıkıyor. Test yapılması isteniyor. Hasta oradan kaçıyor ve korona testini kabul etmiyor. Kendi ateş düşürücü alıyor ardından topluma karışıyor. Sonra birkaç gün sonra durumu fenalaşıyor. Hastaneye kaldırılıyor. O zamana kadar Begu şehrine bağlı kiliseye sürekli gittiğini söylüyor ve ülke yetkililere kiliseye gidenlere çağrı yapıyor ve hemen test isteniyor.1000 kişiden fazla insanda çıkıyor. Şu an vakalarda keskin bir düşüş yaşanıyor. Virüs tespiti yapılan kişilerin daha önce nerelere gittiğini tüm evde bekleyen vatandaşlara sms ile bildiriyorlar. Her şeyden önemlisi bir konuda kararlılar ülke vatandaşları çok disiplinli…
Sanırım bundan çıkacak en önemli ders: Evde disiplinli bir şekilde sabırlı olmamız ve tüm hasta vakalarının hangi istikametlere uğradığı bilgisine sahip olmamız olabilir mi?
Korona Virüsünün açıklandığı zamanın haritasını inceledim. Bunu ayrı bir yazıda mahmure.com sayfasında sizlerle paylaşacağım. Çünkü herkes bu konu ile ilgilenmiyor olabilir.
Neden bu kaosun içindeyiz!
Gerçekten, bu kaosu yaşamamızın en önemli nedeni maneviyatı yok saymamız oldu.Maddiyata ve güce çok önem verdik. Şimdi ise güçlü olmanın bile hiçbir etkisi olmadığını gördük. Minicik bir virüsün güçlü güçsüz, ünlü ünsüz, yaşlı genç fark etmeden neler yapabildiğini gördük. Bu maddi güce verdiğimiz değerin etkileri ise ekonomiyi sarsmaya başladı.
Uranüs geçişi 1929 Dünya ekonomik Büyük Buhran ile aynı yerleşim. Bu dönemin de tarih gelişimini okuyabilirsiniz.
Biz, kolektif olarak kendimizi değiştirmek için çok tembel olduk. Hiç kimse kendini değiştirmek istemedi ve bu değişme isteksizliği, bu inatçılık ve maddiyata çok bağlı olmak değişimi göz ardı etmemizi seçti. Dünya da buna sert bir karşılık verdi.
Nisan ayı ABD ve İngiltere için şaşırtıcı olayları bekliyor gibi duruyor!
Bunu ayrıca yazacağım. Peki bizim ülkemiz? Türkiye tüm netliğine ve aydınlığına bu nisan ayı sonunda kavuşmuş olacaktır diye umut ediyorum.
Sağlıksız bağlardan kurtulun ve maddi dünyanın sizin kaynağınız olmadığını bilin!
Manevi anlamda inançlarımızı kaybettik.
Dünyayı kirlettik. Bu grafiğin etkileri, bizi sıkıştıran materyalizme nasıl çok bağlı olduğumuzu gösteriyor ve şimdi birlikte toplanamayan evlerde kendimiz karantinaya aldık.
Haritanın en iyi yanı şu ki; herhangi bir süreklilik belirtisi göstermediği için ortaya çıktıktan bir müddet sonra kaybolacak gibi duruyor. Bu sadece bir tahmin ve öngörüdür. Astroloji kesinlik içermez.!
Sakin ol CHAMP! Astroloji bilim değil! Bizlerde aynı fikirdeyiz.
Gözünüzü sevim şu astrolojiye bir huzur verin!
Emin Çapa şöyle bir şey diyor: “Nerede hurafe, batıl, cehalet kesim var bizde. İnsanlar astrologlara inandığı kadar bilime inansa başka olurdu. Ayrıca bu salgın için bilim yıllardır uyarıyor. Ne yaptık? Ve yine ayrıca umudumuz gene bilimde. Siz yine iklim krizi için de astrologlar bildi dersiniz! Diye bir ifade de bulunmuş.”
Emin bey, sizi rahatlatacak bir ifade olur mu bilmiyorum ama bizler de sizle aynı fikirdeyiz. Astroloji bilim değil, ama daha kötü olan bir şey var ki siz de bilimsel bakış açısına sahip biri değilsiniz. Ön yargılı ve agresif bu yaklaşımınız durumu izah etmenizde yetersiz kalıyor. Ayrıca Astroloji içinde inanç barındırmaz. Astroloji bir sanattır. Zamanı anlamak vardır. Bilmiyorum ilgileniyor musunuz ama zaman diye bir kavram var. Bunu ruhsal anlamda anlamınıza yardımcı olur. Tabi bilmiyorum bir ruhunuz da var mı? Toplumumuzda bu işi saygınlıkla yapan astrologlar ve çok keyifle yıldızları gözlemleyen harika bilgili bir toplum var. Onlara karşı bu denli hırçın davranamazsınız. Sevmeye bilirsiniz, küçümseyici bir ifade kullanamazsınız. İnsanoğlu genelde aklının almadığı şeyleri reddeder. Sizin fikrinize de verdiğiniz tepkiye de saygı duyuyorum. Size nasıl saygı duyulacağını öğretmek benim haddim değildir ama bilmediğiniz işlere yorum yapmasanız iyi olur.
Bazen bilmekte, bilmemekte yetmiyor Emin Bey, üslubun ömrümün sonuna kadar kimlik olduğunu savunacağım…
Mutlu günler dilerim.