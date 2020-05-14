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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Öyle anlar gelir ki bazı yolların dönüşü yoktur…

14 Mayıs 2020

Günaydın yepyeni bir günden sevgili dostlarım,Umarım sağlığınız sıhhattiniz yerindedir.Umarım bir parça olsun içinizde halen sevgi ve huzur taşımayı başarıyorsunuzdur.

Bugün Ay’ın kova burcunda hareket etmesi ve marsın balık burcuna geçiş yapması ile duygularınızda biraz öfke ve yönsüzlük hissedebilirsiniz. Belki birkaç günden beri gelen etki içindeydiniz ama sanki şimdi bunu dışarı vurmak istiyor olabilirsiniz. Sanki bir konuda hayaliniz kırıldı ya da yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz ama daha yüzmek istemiyorsunuz gibi düşünün. Özellikle kariyer hayatınız varsa bu alanda bazı çözülmeler yaşayabilirsiniz. Bu sizi kaba biri haline dönüştürmemelidir. Mars balık seyri insanı mücadele etmeye zorlayan ama sonuç alamayacağına da inandıran bir geçiş sürecidir. Yani şöyle düşünün inanmadığınız bir şeyin peşine düşmeyeceksiniz. Peşine düştüğünüz şeye inanç göstermiyorsanız kızmayacaksınız. Bu aradaki sorular çok önemli. Biliyorum bazı anlar vardır artık dönüşü olmadığını düşünürsünüz. Ama bazende hazır olmayabilirsiniz. Bunun kararını iyi ve doğru şekilde vermelisiniz.

Çünkü Ay Kova burcundayken değişimci ve reformist olduğu kadar da duygusuz ve takıntılıdır.

Bu yüzden bugün bazı kararlar almadan ne istediğinize daha net karar verin. Hatalı ve gergin söylemler sizi daha sonrası için pişman etmemelidir. İlişkiler konusunda bugün bitirmek ya da yol ayrımına geldiğinizi söylemek gibi fikirler verebilir. Ya da bunu birkaç gün önce yaptınız. İşte bu seyir sizleri değiştirirken soğuk ve katı biri haline getirir. Bundan sonrasında Ay balık seyri var. Sonra bu aşırı mantıklı yaptığınızı düşündüğünüz şeyler hafta sonu sizde pişmanlık ve hayal kırıklığı getirmemelidir. Sıralamayı doğru yapın.

 

Gelelim günün kıssadan hissesine;

Güneş ve Rüzgâr, hangisinin daha güçlü olduğu konusunda tartışırlar.

Ve rüzgâr.

- "Sana benim daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım "der.

- "Şuradaki yaşlı adamı görüyor musun hani şu üstünde palto olan. Bahse girerim o paltoyu üstünden senden çok daha çabuk soyup alabilirim."

Bu denemeye razı olan güneş bir bulutun arkasına gizlenir ve rüzgâr bir fırtına gücüyle esmeye başlar. Ancak rüzgâr şiddetini ne kadar artırırsa yaşlı adam da paltosuna o kadar sarılır. Sonunda rüzgâr pes edip durulur ve güneş bulutun arkasından çıkarak yaşlı adama sıcacık gülümser. Bunu gören yaşlı adamın yüzünde bir hoşnutluk ifadesi belirir. Ve paltosunu çıkarır.

İddiayı kazanan güneş rüzgâra;

"Dostluk ve Naziklik her zaman zorbalıktan daha güçlüdür..." der.

Mutlu günler dilerim…

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