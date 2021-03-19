Merkür Balık burcunda: Bir ben vardır bende, benden içeri

Günaydın yıldız savaşçıları;

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Finansal anlamda gergin bir gün içinde olabilirsiniz. Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.

Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin.

Öğleden sonra beklenilmeyen koşulları ya da şaşırtıcı gelişmelere yön vermeniz gerekebilir.

Daha sakin ve cevapsız kalarak bazı durumları daha rahat yönetebilirsiniz.

Merkür Balık burcuna geçti!