Hoş geldin Mayıs! Güzel şeylere ihtiyacımız var.

Kendimizi ne yaptık ne ettik mayıs ayına hızlıca attık :)
Zaman nasıl geçiyor ve nasıl hızlı ilerliyor.
Bize kalan şu günleri nasıl bir verimlilikle ve değerle geçirdik.
Sizlere AstroŞifa 2020 Ajandamızdan mayıs ayı gündemini paylaşayım.
Mayıs 2020
11 Mayıs saat 08:00’de Satürn, Kova burcunda geriliyor. Sınırlarını belirle ama özgür düşün.
07 Mayıs saat 13:40 Akrep burcunda dolunay gerçekleşiyor. Sırlarını iyi tut.
12 Mayıs saat 01:00’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. İletişim kolaylaşıyor.
13 Mayıs saat 08:00’de Mars, Balık burcuna doğru ilerliyor. Uğruna savaşamayacağın şeylerin peşine düşme.
13 Mayıs saat 10.00’da Venüs, İkizler burcunda geriliyor. Aşk konusunda ikilemde kalabilirsin.
14 Mayıs saat 18:00’da Jüpiter, Oğlak burcunda geriliyor. Daha iyisini yapabilirsin, düşün!
20 Mayıs saat 17:00’da Güneş, İkizler burcuna geçiyor. İyi bir fikrin peşine düş.
22 Mayıs saat 20:32’de İkizler burcunda yeniay gerçekleşiyor. İlişkinle ilgili kararını ver.
28 Mayıs saat 18:10’da Merkür, Yengeç burcuna geçiyor. Geçmişinle bağlantı kurarken geleceğini yok sayma!
Buyurun efendim, yukarıdaki liste aylık menümüzdür :)
Sizlerle daha fazla astrolojik tespitler ve deneysel gözlemlerimi paylaşmak istiyorum ama hepinizin kendi doğum haritasını çıkartabiliyor olması gerekiyor. Bu noktaya gelmek ve araştırmalar yapmak isteyenler için ricam lütfen işin peşine düşün. Bunu siz de yapabilirsiniz.
Astronomi
Yirmi birinci yüzyılda uzay gemileri ile gök kubbemizin keşfi hızlandıkça ve Dünyanın çevresinde dönecek büyük uzay istasyonlarından çok daha geniş ve doğru bilgiler elde edildikçe, astronomi ilmi daha çok gelişecek ve bir yerde tahmine dayanan bilgiler artık tecrübelerle sabit olacaktır. Başka bir ifade ile astronomi, gelecek yüzyılların coğrafyasıdır.
Zaten pentegonun ufo açıklamasını şu sıralar yapması tesadüf değil öyle değil mi?
Astronomiden Kur’an-ı kerimde de insanların dikkatleri, çeşitli ayetlerle yıldızlara, göklere, gök cisimlerine vb. durumlara çekilmektedir. Kur’an-ı kerimin birçok yerlerinde mealen; “Sizden evvel gelip geçenlerin hayatlarını, gittikleri yolları ve başlarına gelenleri, gözden geçirip onlardan ders alınız. Yerleri, gökleri, canlıları ve kendinizi inceleyiniz. Gördüklerinizin içini, özünü araştırınız. Bütün bunlarda yerleştirmiş olduğum kuvvetimi, kudretimi, büyüklüğümü ve hakimiyetimi bulunuz, görünüz, anlayınız.” buyurulmaktadır. Yine Kur’an-ı kerimin birçok yerinde, inanmayanlar, neden akıllarını kullanmadıkları ve neden yerleri, gökleri ve kendilerini inceleyerek düşünmedikleri ve böylece imana kavuşmadıkları için ifadeler bulunmaktadır. Daha önceki asırlarda yaşayan Müslümanlar bu emirlere uymak için ilme çok ehemmiyet vermişlerdir. Özellikle astronomi üzerinde çok çalışmışlardır.
Bu yüzden aslında astroloji insanı daha fazla Allah’a yaklaştırıyor ve onun kurduğu bu muhteşem mekanizmaya hayranlığınız artıyor. Bu dünyada bu ilim için verdiğim mücadeleden çok mutluyum. Beni çok onurlandırıyor. Sizlerde aklınızı kullanarak ve kimseye bağlı kalmadan bunu yapabilirsiniz.
Yaşam algılamaktır. Bir astronomun gözüyle yıldız kümeleri yoğun ışık saçan plazma küresiyken bazıları için koca evrende Allah’ın farklı boyutlardaki tezahürüdür. Sadece karanlık geceleri aydınlatmak için orada durmadıkları ise herhalde ortadadır. Siz nasıl anlamlar yüklüyorsunuz bilmiyorum ama bence çok anlamlı…Bu gece gökyüzüne bakmayı ve bu yazdıklarımı düşünmeyi unutmayın.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Akbaba ile çaylak, güneşli bir yaz günü, beraberce uçuşa çıkmışlar. Hava berrak, her taraf yeşilliklerle kaplıydı. Etrafı seyrede seyrede yükseldiler. Yükseldikçe içlerindeki uçma isteği artıyordu. Artık bir hayli yüksekteydiler.
Akbaba çaylağa dedi ki:
-Uzağı benden daha fazla gören bir kuş veya bir insan olduğunu zannetmiyorum.
Çaylak, akbabanın bu sözlerinde biraz övünme kokusu aldı.
- Bu bir iddiadır. İddiayı ortaya atmak kolaydır. Fakat ispatı gerekir. Haydi bakalım, şu ovanın etrafında neler görüyorsun? Bana söyle.
Akbaba, çaylağın inanmamış görünmesine biraz içerledi: “Ona gördüklerimden öyle bir şey söyleyeyim ki, benim gözlerimin ne keskin olduğunu anlasın.” Diye düşündü.
Akbaba:
Eğer sözüme inanırsan, ovanın şu tarafındaki ağaçların yanında bir tanecik buğday görüyorum, dedi. Bunu söyledikten sonra gururla çaylağa baktı. Akbabanın bu sözüne çaylak şaşırdı.
Fakat soğukkanlılığını elden bırakmadı:
- Pekâlâ! Haydi öyleyse, inelim bakalım! Sözün doğru mudur? Gerçekten orada bir buğday tanesi var mıdır? Birlikte, hızla aşağıya doğru süzüldüler. Akbaba gördüğü buğday tanesinden gözünü ayırmıyor, ona yaklaştıkça heyecanlanıyordu. Çaylak, hemen o yakınlardaki ağaca kondu.
Akbaba, buğday tanesine doğru uçtu.
Fakat ne yazık ki o bir tuzağın buğdayıydı.
Akbaba, buğdayı alayım derken tuzağa yakalandı.
Zavallı akbaba, bir buğday tanesi için tuzağa esir olacağını bilemedi.
Düşünmedi ki her sedef, içinde inci taşımaz. Her tuzağa esir olacağını bilemedi. Akbabanın tuzağa tutulduğunu gören aylak ona seslenerek:
- Arkadaş, tuzağı göremedikten sonra, taneyi görmüşsün bundan ne çıkar? dedi.
Dememiz o ki; mayıs ayını kısaca umarım anlatabilmişimdir :)
Mutlu günler dilerim…
Hoş geldin Mayıs! Güzel şeylere ihtiyacımız var.
Günaydın mayıs ayı,Günaydın mayıs ayına kadar tüm çabasıyla gelmiş yıldız savaşçılarım,
Kendimizi ne yaptık ne ettik mayıs ayına hızlıca attık :)
Zaman nasıl geçiyor ve nasıl hızlı ilerliyor.
Bize kalan şu günleri nasıl bir verimlilikle ve değerle geçirdik.
Sizlere AstroŞifa 2020 Ajandamızdan mayıs ayı gündemini paylaşayım.
Mayıs 2020
11 Mayıs saat 08:00’de Satürn, Kova burcunda geriliyor. Sınırlarını belirle ama özgür düşün.
07 Mayıs saat 13:40 Akrep burcunda dolunay gerçekleşiyor. Sırlarını iyi tut.
12 Mayıs saat 01:00’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. İletişim kolaylaşıyor.
13 Mayıs saat 08:00’de Mars, Balık burcuna doğru ilerliyor. Uğruna savaşamayacağın şeylerin peşine düşme.
13 Mayıs saat 10.00’da Venüs, İkizler burcunda geriliyor. Aşk konusunda ikilemde kalabilirsin.
14 Mayıs saat 18:00’da Jüpiter, Oğlak burcunda geriliyor. Daha iyisini yapabilirsin, düşün!
20 Mayıs saat 17:00’da Güneş, İkizler burcuna geçiyor. İyi bir fikrin peşine düş.
22 Mayıs saat 20:32’de İkizler burcunda yeniay gerçekleşiyor. İlişkinle ilgili kararını ver.
28 Mayıs saat 18:10’da Merkür, Yengeç burcuna geçiyor. Geçmişinle bağlantı kurarken geleceğini yok sayma!
Buyurun efendim, yukarıdaki liste aylık menümüzdür :)
Sizlerle daha fazla astrolojik tespitler ve deneysel gözlemlerimi paylaşmak istiyorum ama hepinizin kendi doğum haritasını çıkartabiliyor olması gerekiyor. Bu noktaya gelmek ve araştırmalar yapmak isteyenler için ricam lütfen işin peşine düşün. Bunu siz de yapabilirsiniz.
Astronomi
Yirmi birinci yüzyılda uzay gemileri ile gök kubbemizin keşfi hızlandıkça ve Dünyanın çevresinde dönecek büyük uzay istasyonlarından çok daha geniş ve doğru bilgiler elde edildikçe, astronomi ilmi daha çok gelişecek ve bir yerde tahmine dayanan bilgiler artık tecrübelerle sabit olacaktır. Başka bir ifade ile astronomi, gelecek yüzyılların coğrafyasıdır.
Zaten pentegonun ufo açıklamasını şu sıralar yapması tesadüf değil öyle değil mi?
Astronomiden Kur’an-ı kerimde de insanların dikkatleri, çeşitli ayetlerle yıldızlara, göklere, gök cisimlerine vb. durumlara çekilmektedir. Kur’an-ı kerimin birçok yerlerinde mealen; “Sizden evvel gelip geçenlerin hayatlarını, gittikleri yolları ve başlarına gelenleri, gözden geçirip onlardan ders alınız. Yerleri, gökleri, canlıları ve kendinizi inceleyiniz. Gördüklerinizin içini, özünü araştırınız. Bütün bunlarda yerleştirmiş olduğum kuvvetimi, kudretimi, büyüklüğümü ve hakimiyetimi bulunuz, görünüz, anlayınız.” buyurulmaktadır. Yine Kur’an-ı kerimin birçok yerinde, inanmayanlar, neden akıllarını kullanmadıkları ve neden yerleri, gökleri ve kendilerini inceleyerek düşünmedikleri ve böylece imana kavuşmadıkları için ifadeler bulunmaktadır. Daha önceki asırlarda yaşayan Müslümanlar bu emirlere uymak için ilme çok ehemmiyet vermişlerdir. Özellikle astronomi üzerinde çok çalışmışlardır.
Bu yüzden aslında astroloji insanı daha fazla Allah’a yaklaştırıyor ve onun kurduğu bu muhteşem mekanizmaya hayranlığınız artıyor. Bu dünyada bu ilim için verdiğim mücadeleden çok mutluyum. Beni çok onurlandırıyor. Sizlerde aklınızı kullanarak ve kimseye bağlı kalmadan bunu yapabilirsiniz.
Yaşam algılamaktır. Bir astronomun gözüyle yıldız kümeleri yoğun ışık saçan plazma küresiyken bazıları için koca evrende Allah’ın farklı boyutlardaki tezahürüdür. Sadece karanlık geceleri aydınlatmak için orada durmadıkları ise herhalde ortadadır. Siz nasıl anlamlar yüklüyorsunuz bilmiyorum ama bence çok anlamlı…Bu gece gökyüzüne bakmayı ve bu yazdıklarımı düşünmeyi unutmayın.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Akbaba ile çaylak, güneşli bir yaz günü, beraberce uçuşa çıkmışlar. Hava berrak, her taraf yeşilliklerle kaplıydı. Etrafı seyrede seyrede yükseldiler. Yükseldikçe içlerindeki uçma isteği artıyordu. Artık bir hayli yüksekteydiler.
Akbaba çaylağa dedi ki:
-Uzağı benden daha fazla gören bir kuş veya bir insan olduğunu zannetmiyorum.
Çaylak, akbabanın bu sözlerinde biraz övünme kokusu aldı.
- Bu bir iddiadır. İddiayı ortaya atmak kolaydır. Fakat ispatı gerekir. Haydi bakalım, şu ovanın etrafında neler görüyorsun? Bana söyle.
Akbaba, çaylağın inanmamış görünmesine biraz içerledi: “Ona gördüklerimden öyle bir şey söyleyeyim ki, benim gözlerimin ne keskin olduğunu anlasın.” Diye düşündü.
Akbaba:
Eğer sözüme inanırsan, ovanın şu tarafındaki ağaçların yanında bir tanecik buğday görüyorum, dedi. Bunu söyledikten sonra gururla çaylağa baktı. Akbabanın bu sözüne çaylak şaşırdı.
Fakat soğukkanlılığını elden bırakmadı:
- Pekâlâ! Haydi öyleyse, inelim bakalım! Sözün doğru mudur? Gerçekten orada bir buğday tanesi var mıdır? Birlikte, hızla aşağıya doğru süzüldüler. Akbaba gördüğü buğday tanesinden gözünü ayırmıyor, ona yaklaştıkça heyecanlanıyordu. Çaylak, hemen o yakınlardaki ağaca kondu.
Akbaba, buğday tanesine doğru uçtu.
Fakat ne yazık ki o bir tuzağın buğdayıydı.
Akbaba, buğdayı alayım derken tuzağa yakalandı.
Zavallı akbaba, bir buğday tanesi için tuzağa esir olacağını bilemedi.
Düşünmedi ki her sedef, içinde inci taşımaz. Her tuzağa esir olacağını bilemedi. Akbabanın tuzağa tutulduğunu gören aylak ona seslenerek:
- Arkadaş, tuzağı göremedikten sonra, taneyi görmüşsün bundan ne çıkar? dedi.
Dememiz o ki; mayıs ayını kısaca umarım anlatabilmişimdir :)
Mutlu günler dilerim…