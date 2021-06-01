Hoş geldin Haziran! Dünya adil bir yer değil, kabul et!

Günaydın yıldız savaşçıları;
Gökyüzünün oldukça yoğun olduğunu ve değişen, gerileyen gezegenlerin en hızlı hareketlerini tam tutulma zamanı yaptığını artık sizlerde çok yakından biliyorsunuz. Dün Satürn gerilemesi başladı. Bu hafta sonu Merkür gerilemesi başlıyor ve iki gün sonra ay tutulması yaşanacak. Bu denli gökyüzünün değişim içinde olduğu bir yerde yeryüzünde bir netlik beklemek pek mümkün olmaz. Bunu neden anlatıyorum?
Kendimizi kandırmayalım diye…
Şu an verilen vaatler ya da haftaya ne olacağına dair en ufak fikir türetmek mümkün değil. Gökyüzünde o kadar fazla değişken var ki hiç ateş elementi bulunmamaktadır.
Tutulma gerçekleşene kadar ateş elementi gökyüzünde olmayacak. Bu durum hava ve su elementinin yoğunluğu ile devam edecek. Yani ikisinin bir arada olması ateş ve toprağın olmaması aşırı duygusal ve yönsüz bir his verecek. Ta ki tutulma gerçekleştikten sonra hava elementi 3 puanını ateş elementine devredecek. Harekete geçme ve inisiyatif kullanma noktasında daha aktif olmalıyız. Şu an gönlümüzün dipsiz kuyusundayız ama sonu ferahlık ve aydınlık diyebiliriz.
Aslında insan bilmez…
Asıl karanlığın girdiği yollar, inandığı insanlar olduğunu sanır.
Her tutulma gibi bu tutulma da önümüzdeki 6 aydan başlayarak uzun vadeli bir etkiyi barındırıyor. Perdeye yansıyacakları izlemeye hazır mısınız?
Peki bu Süper Ay’ın sana hissettirdiği gücü en iyi şekilde nasıl kullanacaksın?
Bir ay tutulması ile her şey zirveye ulaşır. İşle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Çok uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir durumun zirveye ulaşması olabilir.
Bu yıl toplam 4 tutulma yaşanacak!
-26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay Tutulması
-10 Haziran 2021 İkizler burcunda Güneş Tutulması
-19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması
-4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması
Çok sevdiğim bir söz vardır. Diyor ki; “Gök gürültüsünü seviyorum. Bana patronun kim olduğunu hatırlatıyor”
Bazen patronun kim olduğunu unutuyoruz. Öyle değil mi?
İlahi adalet bekliyoruz ve uğradığımız haksızlıkların uzun yıllar sonra cevaplarını alabiliyoruz. Kimimiz asla cevap alamadığımızı düşünüyor. Kimimiz ise kesinlikle “ağlayanın malının gülene yar olmadığını” savunuyor.
Benim inanışıma göre kesinlikle dünyada bunun karşılığını alıyorsunuz. Ömrünüz vefa eder etmez bunu bilemem ama eninde sonunda alınıyor. Sadece Allah sevdiği kullarına sanırım kalbi kirlenmesin diye bazen bunu göstermiyor. Ama bir şeyler oluyor.
Yılın en şanslı günleri başlıyor! Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arasında Balık burcunda olacak!
Herkese şifa ve şans dağıtacak ama almasını bilene. Fırsat adı üstünde “fırsattır” gelir ve gider. Görmeniz gerekeni görmeyi seçin. Umarım nasibinizde olanı görebilirsiniz. Özellikle Balık, Akrep, Yengeç, Oğlak ve Boğalar bu konuda daha güçlü etkilere sahip olacaklar.
Jüpiter daha önce bu alanda 2010-2011 yıllarında kaldı. Hepinizin muhakkak hayatında önemli şeylerin yaşandığı zamanlardı ama eminim hepimizin de ortak noktası kontrol edemediğimiz durumların gelişmesiydi diye düşünüyorum.
Bu dönem aslında yine kontrol edemeyeceğimiz bir süreç ama etmeye de hevesimizin olmadığı bir zaman başlıyor. Hani bir laf vardır ya
Artık ramazan ayını da sonlandırıyoruz. Her güzel şeyin bir sonu var. Zaman hızlıca akıp gidiyor ve bizler tutulma mevsimine giriş yapıyoruz. Bugünden sonra artık 26 Mayıs 2021 05°25′ Yay Ay Tutulması Saat 14:13 gerçekleşecek.
Daha sonra 10 Haziran 2021 19°47′ İkizler Güneş Tutulması Saat 13:52’de gerçekleşecek.
İşte bu tamamen tutulma aksına geçiş yaptığımızı ve bu yeni bir süreci başlatacağını öngörebiliriz.
Mayıs ayında seyirci yok. Hepimiz katılımcıyız ve her birimiz, görmek istediğimiz geleceği yaratmak için evrenle iş birliği içine girmeliyiz. Bu sürekli değişen zaman boyunca size astrolojik anlayış ve rehberlik sağlamak için gayret gösteriyoruz. Zamanın ruhunu anlayan insan gelecek tüm fırsat ve zorluklara karşı bir pozisyon alabilir. Söz konusu olan ne olacağı değildir, geleceğe dair ne yaptığınızdır.
Plüton gerilemesi devam ediyor!
Plüton 9 Ekim tarihine kadar gerileyerek geçmişi kazıp bize bağışlamanın önemini hatırlatırken, iyileşmemiş yaralarımız tekrar tedavisini yapma fırsatı getirecek. Mazi içinde kaybolunması ya da içinde yaşanması gereken bir yer değil, öğretilerini geleceğe taşınması gereken yerdir.
11 Mayıs yeni ay akşam 21.58’de yeniay gerçekleşti ve etkisi 26 Mayıs’a kadar devam edecek!
Jüpiter, Kova burcunun 29. (son derece) yerinde gerçekleşti. Bu durum bazı şeyler hakkındaki aşırı inançları, bölünmeleri veya mantıksal inançları gösterir. İnsanların mantıksal (veya mantıksız) inançları bu süre zarfında kendi inançlarımız ve değerlerimizle çatışabilir. Şu an yaşadığımız Filistin olayı ve çıkan bu durum burayı tetikledi.
Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 21.58’de Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ayla birlikte geçmişte sizi üzen olayların sebebini anlayacaksınız. Yeni başlangıçlara hazırlıklı olun. Yüklerinizden kurtulduğunuzda daha rahat uçabildiğinizi, daha önce pek çok kez deneyimlediniz. Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir. Yorgunluk ve sıkışmışlıkla mücadele etmeniz gerekebilir. Şartların sizi sağlam ve istikrarlı bir sürece götürdüğünü düşünürseniz, mücadelenin kazananı siz ve hayalleriniz olacaksınız.
Bu yeni ayın merkez üssü Boğa burçları. Hissedecek diğer burçlar; Akrep, Aslan ve Kovalar olacak. İyi mi? Kötü mü olacak sorusuna cevap; evin sağlamsa ve iyi bir temel attıysan sorun yok. Ama göz göre göre çürük bir yapıda oturuyorsan bu sarsıcı olabilir.
Bu yeni ay oldukça heyecan verici ve yeni başlangıçlara bizleri sürüklüyor. Bir yerlerde bir şeyler değişiyor ve sizde buna katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar değilsiniz bunu bilmiyoruz.
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Yeni ay, yeni fikirlerin, girişimlerin ve başlangıçların doğuşunu ifade eder. Bu aylık olay, Güneş'in (egomuzu, kimliğimizi ve benliğimiz) gökyüzünde Ay (duygularımızı, öz bakım alışkanlıklarımız) birleştiğinde gerçekleşir. Yeni ay demek gökyüzünde Güneş ve Ay’ın kavuşum yapmasıdır. Yani iradeniz ve duygularınızın aynı şekilde hizalanması olarak kendinize açıklayabilirsiniz. Boğa burcundaki bu yeni ay döngüsünün doğuşu, bize yaşamlarımızda nasıl daha fazla istikrar ve güvenlik yaratabileceğimizi değerlendirme şansı verecek. Ayrıca, bu temalar etrafında tezahür ettirmek istediğimiz her şeyi taahhüt etmeye teşvik olacağız. Kazanmak ve karar vermek belki de hiç bu kadar kolay olmamıştı.
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Bu gerçekleşecek olan yeniay Jüpiter dekanında olacak ve Jüpiter 14 Mayıs’ta yüceldiği burç balık burcuna geçiş yapacak. Hayatınızdaki olaylarda şu an için çıkmazda ve üzgün hissediyorsanız 14 Mayıs sonrası işlerin daha yoluna girdiğini görebilirsiniz.
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Günlerden pazartesi ve tarih 10 Mayıs 2021….
Pandemi için son kısıtlamaları atlatmaya çalışıyoruz…
Yıllar sonra pandemide bu çağın insanları neler yapmış diye bu yazılar okunacak. Bu yüzden buraya zaman zaman hislerimizi de paylaşıyorum.
Her şeyin yoluna gireceği inancını ve güzelliklerini içimizde barındırmaya devam ediyoruz…
11 Mayıs Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay oldukça heyecan verici ve yeni başlangıçlara bizleri sürüklüyor. Bir yerlerde bir şeyler değişiyor ve siz de buna katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar değilsiniz bunu bilmiyoruz.
Yeni ay, yeni fikirlerin, girişimlerin ve başlangıçların doğuşunu ifade eder. Bu aylık olay, Güneş'in (egomuzu, kimliğimizi ve benliğimiz) gökyüzünde Ay (duygularımızı, öz bakım alışkanlıklarımız) birleştiğinde gerçekleşir. Yeni ay demek gökyüzünde güneş ve Ay’ın kavuşum yapmasıdır. Yani iradeniz ve duygularınızın aynı şekilde hizalanması olarak kendinize açıklayabilirsiniz. Boğa burcundaki bu yeni ay döngüsünün doğuşu, bize yaşamlarımızda nasıl daha fazla istikrar ve güvenlik yaratabileceğimizi değerlendirme şansı verecek. Ayrıca, bu temalar etrafında tezahür ettirmek istediğimiz her şeyi taahhüt etmeye teşvik olacağız. Kazanmak ve karar vermek belki de hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Venüs İkizler burcuna giriş yaptı! 03 Haziran’a kadar ikametgâh adresi ikizler burcu J
-Sadece eğlenmeye, zihinsel hafif olmaya ve birçok şeye ilgi duymaya hazır olun.
Bir Akrep çocuğu olduğunuz için mi, yoksa bir çocuk olarak güvenlik duygusu geliştiremediğiniz için mi, vefalı, düşünceli ve doğru bir insan olduğunuz halde zaman zaman insanları etkilemeye düşünüyor veya onlardan şüpheleniyorsunuz? İşte bunlara cevap bulmaya başladığınızda aydınlık ışımaya başlıyor. Gerçeklik yeni bir biçim ve daha büyük bir boyut kazanıyor.
Patronlardan neden korkup işten işe gezip durduğunuz ya da bir acımasız ilişkinin kollarından bir diğerine koştuğunuzda, neden insanlara bağırdığınız ve onları yolunuzdan ittiğiniz artık bir sır olmaktan çıkıyor.
Astroloji sayesinde gerçek bağlantılar kurarsınız. Çocukluğunuz, anneyle olan ilişkiniz bugünkü tüm ilişkilerinizi şekillendirmenizde yardımcı olan malzemelerle doludur. Unutmayın ki, sorunlar halledilebilir, yaralar iyileşir, çatışmalar çözülür ve bakış̧ açıları daha kapsamlı bir erişime ve canlılığa doğru kaydırılabilir.
O zaman annelerimizin burçlarına göre okumaya başlayalım:
Koç burcu annesine sahipseniz; hayatınızın en iyi öğretmeni ile birliktesiniz diyebiliriz. O hiçbir şeyin imkânsız olmadığı, asla asla dememeniz, asla ölmeyi istememeniz, yaşam için sonuna kadar, hatta daha da ötesinde mücadele etmeniz olgularını size geçirmiştir. Onun hayatı kabulleniş tarzının gücü o kadar büyüktür ki size de mücadele etme ve başka birisinin hayatını sonsuza dek değiştirebilme yetisini vermiştir, özellikle o kişi sizden daha zayıf ise. . .
O size daima cesaret, kararlılık ve kendine güven duygularını aşılayacaktır, bu sırf onu kendi rekabet oyununda yenmeniz için olsa bile. . . Her şeyden öte, size şunu ispat edecektir. “Her ne olursa olsun, yapmak isterseniz, onu mutlaka başarırsınız.” Mutlu bir çocukluk geçirmeniz için çevrenizdeki herkesle kavga edebilir. Bu sizi mutsuz etse bile o bazen sizden daha bir çocuk gibi bunu fark etmeyecektir. Neşesi ise size bir ömür boyu yetecektir. Bu dünyada bir gün olmasa bile kocaman gülümseyen suratı ve sizdeki kahramanlık hikayeleri ile sürekli anacağınız hikayeleriniz olacaktır.
Boğa burcu annesine sahipseniz;
Mars bizim enerjimiz, güdümüz ve eylemimizdir. Mars'ınızın evi, çok fazla enerji harcadığınız alanı gösterebilir.
Doğum haritanızda bugün Mars gezegeninizi kontrol etmenizi istiyorum. Acaba hangi evinizde ve hangi yerleşimde bulunmaktadır. Bunun için doğum saati, doğum tarihi ve doğum yeri bilginize ihtiyacınız var. Google aratarak doğum haritası nasıl çıkartılır diye bakabilirsiniz. Bugün bu yazıyı okuyor olmanızın da tesadüf olmadığını bilin lütfen. İhtiyacımız olan her şey ayağımıza gelir. Kendimizi tanımaktan başka işimiz yok bu dünyada ama biz başkaları ile ilgilenmekten o kadar fazla kendimizi unutmayı seçiyoruz ki…
İnsan aslında en fazla kendini özlüyor…
Doğum haritanızda Mars;
1. evdeki Mars
Kendinizi geliştirmek için çok fazla enerji harcıyorsunuzdur. Hedefler belirler ve onlara ulaşırsınız. Enerjik, aktif ve dirençlisiniz. Kendinizi eylemlerle gösterirsiniz. Enerjini kendini geliştirmeye koyuyorsun ama bunu yaparken agresif ve sert olabilirsin. Enerjini ortaya koyarken en büyük silahın nezaketle olmalıdır. O zaman büyük bir başarı yakalarsınız.
2. evde Mars
Para ve mal varlığınızı kazanmak için çok fazla enerji harcarsınız. İstikrarlı bir özgüven sağlamaya ve kendinizi sevmeye çalışıyorsunuz. Para kazanma konusunda yeteneklisiniz ama bu alan sizin için bir sorun olabilir. Kendinizi sürekli güvenli hissetme arayışı bir müddet sonra sizi samimiyetsiz ve vefasız insanlarla karşılaştırabilir. Bu durumu iyi dengede tutmalısınız. Enerjinizi sadece maddesel güven değil manevi güven ile birlikte yürütmelisiniz.
Hareketli bir döneme adım atıyoruz. Evde olmamız, yasakların olması gibi faktörlerin buna engel olduğunu artık düşünmüyorum. Gerçekten yaşamaya gönlü olanın her yolu bulduğu aşikar. Tabi hevesimiz kalmadı tabi canımız burnumuzda ama sabah aynaya baktım da yaşıyoruz be...
Sonuçta şu an yaşıyoruz.
Nefes alıyoruz buna çok şükür…
O zaman şimdiyle ilgilenmemiz çok önemli olacak.
Bu hafta Venüs ikizlere geçene kadar(9 Mayıs) Venüs ve Jüpiter arasında bir meydan okuma söz konusu olacak. Bu durum bizleri daha hızlı bir şekilde Venüs ikizler sezonuna girmiş hissi verecek. Bu yüzden bu hafta hissettiğiniz tüm etkiler bu açılara dahil olacak. Bu tam kare açı 29 derecelerde gerçekleşeceği için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs ve Jüpiter birlikte çalışmaya başlıyorlar.
Biliyorsunuz ki ikisi de astrolojide iyicil gezegen olarak bilinir ancak bunu yaparken çok fazla çatışma içinde olacaklar ama aynı konuya hizmet eden iki iyi insan ne kadar olumsuz olabilirse o kadar düşünün. Ya da bir okul projesi gibi, gerçekten anlaşamadığınız biriyle bunu yapmanız gerekiyor hissi içinde olabilirsiniz. Bu sizlerin fikirlerinin sevgi, büyüme ve öğrenme fikirleri ile çelişiyor olabilir. Ayrıca aşk hayatınızın olmadığı ve bu koşullarınızın sizi sınırlandırdığı için bir daha bu tarz şeyler olmayacağını düşünme hisside sarabilir. Hayatı kaçırdığınızı gereğinden fazla düşünebilirsiniz.
Kendinizin sınırladığını veya sevginizin hafife alındığını hissedebilirsiniz. Bununla birlikte olumlu yanı Venüs /Jüpiter'in karesi size ilişkiler yoluyla öğrenme ve gelişme şansı vermesidir (burada Satürn'ün etkisine daha çok benzer).
Zayıf olanlar arkalarına bakmaya devam ediyor ve kendi düşüşleri için yıldızları suçluyorlar ama güçlüler ve adanmışlar aydınlık ya da karanlık olsun bir yıldız olmak için ilerliyor!
Siz onlardansınız biliyorum…
Her gün bu sayfaya gelip gökyüzünden bir yıldız alıp cebinize koyuyor ve yolunuza devam ediyorsunuz.
Bu haftanın öneminden gücünden ve size getireceği değişimlerden söz ettik. Bir şeylerden yeniden şekilleniyor.
Venüs ikizler burcuna geçiş yaptı. Bu durum kişisel hayatlarınızda sizi farklı bir bakış açısına taşıyacak. Çünkü bir gezegenin burç değiştirmesi biliyorsunuz ki hayatınızda önemli değişimleri başlatma olasılığını yükseltir.
Kalbin tüm konuları Venüs'ten kaynaklanır.
Değer verdiğimiz şeyler, kalbimize yakın olanlar, nelerde zevk bulduğumuz, nasıl sevdiğimiz, nasıl giyineceğimiz, neyi güzel bulduğumuz Venüs burcumuz tarafından belirlenir. Venüs aynı zamanda parayı temsil ediyor! Her şeyden çok, ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız bu gezegen altında etkileniyor. Hepimiz aşkı elde etmeye ve hatta onu farklı şekillerde göstermeye devam ediyoruz. Bazıları aşkları konusunda oldukça cesur ve doğrudandır, diğerleri ise bu konuda utangaç ve özeldir. Her Venüs burcu aşka farklı şekilde gider. Her Venüs burcu farklı şeyleri güzel bulur. Sonuçta güzellik bakanın gözündedir. Öyleyse Venüs, belirli bir işarete yerleştirildiğinde insanlara ve eşyalara olan sevgisini nasıl ifade ediyor? Sizin Venüs burcunuz nedir?
Bu dönem sizi neler bekliyor olabilir?
Bugün de ayrı bir konuya dokunalım istedim. Size eminim bugüne özel katkısı olacağına inanıyorum. Hiçbir duruma ya da konuya sonsuza kadar cevap bulamayacağımızı biliyoruz. Astroloji ise bunların en başında gelen önemli bir sanat. Sizin ruhunuzu, kendinizi ve aklınızı tasarlamaya yardım eden ruhsal bir öğreti.
Astroloji doğduğumuzdaki durumumuzu ve hayatımızın nasıl devam edebileceğini anlatıyor.
Bununla birlikte, pratikte elde edilebilecek veya elde edilemeyecek bir büyüme potansiyeline sahip olan insanın dünyaya gelişiyle amacını bulmasını açıklıyor. Eğer insanı Dünya’ya ekilen bir tohum olarak sembolize edersek bu tohumun gelişmesi için muhakkak bir irade kullanması lazımdır. Örneğin bu yazıyı yazarken bir irade kullandım. Yazmak ya da yazmamak benim bir seçimimdi. İnsan dünyaya ekilmiş bir tohum ise onun gelişme evresi bir özgür irade süreci olabilir.
Okuduğum bir çok psikoloji kitabında gözlemlediğim bir konu varsa uzmanlar özgür iradeyi “Doğa" ile benzeştiriyorlar.İlginç dimi?
Doğa ile ne alakası olabilir. Sonra karar verdim. Neden ruhumun incindiğini hissettiğimde bir deniz kenarına gittiğimi ya da büyük ağaçlar arasında gezerken ağaca sarılma hissimi en mutsuz zamanlarımda yakaladığımı…
Öncelikle, gençken yaşam deneyimimiz yok ve hayatta kalmak için ebeveynlerimize güvenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden "bize söyleneni yapıyoruz". Daha sonra ebeveynden uzaklaşmaya başlayıp kendi idrak gücümüzü yakaladığımızda kişisel deneyimlerimiz oluşmaya başlıyor.
İnsanın “Doğa" ile reaksiyona girebilmesi için "Beslenmeyi de" öğrenmesi gerekir.
Bu esas olarak Doğum Haritamızdaki Ay konumunun yeridir. Ay burcunuz sizin beslenme şeklinizi anlatır. Doğum haritanızda Ay burcunuz ne ise bu alan sizin esas olarak bilincinizdir. Ay, sizin kendinize olan inancınızı açıklar.
Bu ay sizler değerli Doktor Ender Saraç ile birlikte çıkarttığımız “Astroşifa 2021” Ajandamızdan mayıs ayı gündemini paylaşmak istiyorum.
04 Mayıs Salı saat 05.50’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Ne istediğini bulabilmek için kendine doğru soruları sorman gerekiyor. Dağılmaman gereken bir dönemdesin!
09 Mayıs Pazar saat 05.01’de Venüs, İkizler burcuna geçiyor. Başkalarıyla ilişki kurma şeklini geliştirmek için ne tür değişiklikler yapman gerektiğini anlayacaksın.
11 Mayıs Salı saat 22.00’da Boğa burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. İş anlamında yenilikler seni bekliyor. İlişkilerinde de yeniliğe gideceğin bir dönemdesin.
15 Mayıs Cuma saat 01.37’de Jüpiter, Balık burcuna geçiyor. Senin felsefen nedir? Neye inanıyorsun? Bu rüyaya, yürüdüğün yola ne kadar inanıyorsun?
20 Mayıs Perşembe 22.37’de Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Öğrendiğin her yeni bilgi, her yeni yöntem seni kendinle daha barışık hale getirir ve yaşam hazzını artırır. Bu sebeple hayatta esas olan sürekli öğrenme ve gelişimdir.
23 Mayıs Pazar saat 12.19’da Satürn, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma!
26 Mayıs Çarşamba saat 14.12 Yay burcunda bir Dolunay (Ay tutulması) gerçekleşiyor.
Güneş-Uranüs kavuşumunun kesinleşeceği bugün kendinize zaman ayırmak ve ani çıkışlar yapmamak doğru bir tercih olacaktır. Hayata karşı her zaman aynı disiplinle yaklaşamazsınız. Zemin ve şartlar her an değişebilir ve sizin değişen bu durumlara karşı doğru tutumlar geliştirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Beklenmedik gelişmeler keyfinizi kaçırabileceği gibi yerine de getirebilir. Bunun ayrımını yapmak için bugün her şeyden sizden yana. Gelen sinyalleri ve farklı sinyallerin de gelebileceği ihtimalini iyi okumalısınız.
Mucizeler biz insanlar içindir.
Geçen gün bu şekilde bir twit attım. Altına bir sürü yorum yazılmış. Beni neden bulmuyor. Nedense o mucizeler bizi bulmaz zaten vs. diye. Ben gerçekten sözlerin bir büyü olduğuna inanan biriyim. Ne istediğimiz o kadar önemli ki…
Artık oturmaktan yoruldum sürekli yazı yazıyorum diye söylendim. Yürüyüş yapmalıyım işte sürekli otur otur olmaz filan diye kendime kızıyordum. Sürekli araba sürüyorum ve hiçbir yere yürüyerek gitmiyorum diyordum. 3 ay önce düştüm ve kuyruk sokumumu kırdım. Hiçbirinize de pek bahsetmedim. Böyle şeylerden bahsetmeyi sevmiyorum. Ama şimdi yeri geldi bir örnek olarak hayatınızda durması amaçlı paylaşıyorum. 1 ay ayakta yazı yazdım ve sadece yürürken ağrıyı hissetmiyordum. Araba kullanamadım. İstemek önemli bir durum. Neyi nasıl istediğinizde oldukça önemlidir. Mucize dediğiniz şeyin ne olduğunuzda tanımlamanız gerekir. Sizin için mucize nedir? Bir mucize olmaz mı? Hayatımız o kadar özenli bir mekanizma ki üzerinde asla uzunca kalıp düşünmüyoruz. Sürekli şikâyet etmek ve koşulları suçlamak dışında ilginç bir hareketimiz yok.
Şu sıralar değişen koşullar ve kontrolün bizim dışına geçmiş olması bizleri aşağılanmış hissettirebilir. Aslında kontrolün hiçbir zaman elimizde olmadığını hatırlamak kendimize olan inancımızı daha fazla kuvvetlendirecektir. Hakikatin zamansız prensiplerini fark edip bunlarla bilinçli bir uyum içine girmek sizlere daha fazla kazanım sağlar.
Yaşamı bizi güçlendirecek bir deneyim haline getirmek, ölümlü olduğumuzu kabullenerek yenilmezlik kompleksinden kurtulmak, tekâmül edip manevi erdemler kazandığımızda bile acıdan tamamen kurtulmuş olacağımızı ve bunun Allah’ın bizi görmediği anlamı taşımadığını idrak etmemiz gerekir.
Akrep dolunayı ile birlikte aslında duygusal zorlukları anlayıp bunlarla baş edebilmek veya neyle ne kadar uğraşmanız gerektiğine kesin karar vermeniz gerekmektedir. Manipülatif yollarla güç kazanmak şeytana uymaktan başka bir şey değildir ve inanın bu da uzun vadede asla işe yaramaz. Kendinizi daha büyük amaçlara adayarak güçlenin. Bugün belki de yapacağımız en iyi şey gücümüzün sınırlarını kabul etmek ve yaşadığımız yenilgilerin aslında bir yenilenmek olduğunu kabul etmektir. Korku gereksizdir çünkü yenilgi ve acının bu üstünlük haliyle ilgilisi yoktur. Zorlukların olması sizin en iyi halinizin ortaya çıkması için büyük bir fırsattır.
Güneş-Uranüs kavuşumu etkilerinin size yansımaları neler olabilir?
Savaşacak hali kalmayanlar ve artık ben bıktım yıldım diyenler size de günaydın…
Biliyorsunuz bizim yıldızların kitabında yılmak, bıkmak ya da pes etmek yok. Yeni bir yol bulmak yeniden umut etmek yeniden denemek var. Bu öyle her zaman çok kolay olabilen bir şey değil. Bir an geliyor. Yine mi böyle olacak? Yine mi ben yapacağım? Ya da hep mi böyle gidecek diye soruyoruz.
Harold Pinter şöyle der: “Fırtına dinip karanlık çöktüğünde ve ay tüm zarafetiyle geceyi aydınlattığında; işte o zaman sadece denizin ve dalgaların ritmi ile baş başa kalır insan. İşte o zaman Tanrı’nın insanoğluna nelerin bahşetmiş olduğunu anlarsın, cennetin ne demek olduğunu anlarsın.”
Bizlerde belki şu an dinmeyen fırtınanın karanlığı ne düşünmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Şu aralar gereğinden fazla birilerini kafanıza takıyor olabilirsiniz. Unutmayın bazı insanlar kötü bir şakadan başka bir şey değil.
Bazen geçmişte kalanın asla geçmişte kalmadığına inanıyorum. Alay ediyor gibi geliyor sanki benimle birileri…Herkes bir yolunu buluyor sanki…Çaresizlik kötü ve beklemek büyük bir işkence ama yine de bunu hayatımızın bir noktasında hep yapacağız. Gün ışıdı, kaygılarımız kocaman… 17 Gün sonunda güllük gülistanlık mı çıkacağız bu savaştan?
Bir yanılgımız var. Sadece kendimizin anıları var sanıyoruz. Her insanın bir anısı olduğunu unutuyoruz. Anılardan yapılıyoruz. Hele ki insan yaşlandıkça o anılar kutusuna çok fena düşüyor. Başında bir şey anlamıyorsunuz ama sonrasında bir şey oluyor ve o anılar kutusu elinizde patlıyor. Ne çok şey anı oldu. Çilekler eski çilek değil, karpuz eskisi gibi kokmuyor, sokakta bir çocuk eskisi gibi ip atlayamıyor, Dedeyle içilen günün kahvesi ya da günün sütü yok artık. İnsanlar zenginlikle yoksulluğun arasındaki şeyin sadece para olduğunu sanıyorlar. Hâlbuki ne yoksul zenginler var unutuyorlar.
Eskide özledikleriniz, sevdikleriniz artık geride kalmak zorunda olanlar…
Yüreğimden söküp atamadıklarım ama böyle yaşaması da hiç kolay olmayanlar….
3K KURALI NEDİR?
KONUŞMA
KARIŞMA
KINAMA
Bakın bu üçü çok önemli ve bu akrep dolunayında bu üçünü mutlaka uygulamayı tercih edin.
AKREP DOLUNAYI VE AKREP BURCU ÜLKEM TAM KAPANMA!
Türkiye Akrep burcu bir ülke ve tam ülkemizi etkileyecek dolunayı aldık. Bu önce ABD’nin yaptığı açıklamalarla başladı ve bizi yeni bir uyanışa doğru sürüklüyor. Kendi içimizde şu an tam kapanmaya giriyoruz. 17 Mayıs tam kapanmanın bittiği zaman olarak açıklandı. Bilin bakalım gökyüzünde o tarihte ne gibi bir aksiyon var?
Jüpiter burç değiştirip balık burcuna geçiş yapıyor.
Önemli ve değişim dolu hatta sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyoruz. Hiçbir şey şu an gerçekleşmiyor ya da bu hafta birdenbire olmayacak. Bir şeyler olacak ama kiminiz bunun farkında olacakken kiminiz farkında olmayacak. Bu yolculuk uzun süren bir yolculuk. Bu dönem başlayan şeyler hayatınızın gerçek yönleri ile tanıştığınız ve bunu kabul etmek zorunda olduğunuzu gördüğünüz zamanlardır.
Şu sıralar bir şeyi bulmak için çaba sarf ediyoruz ama bulmak için önce anlamak gerekir. Sonra onu istemek gereklidir. Eğer istediğimiz şeyi anlamıyorsak nereye gidersek gidelim aradığımızı asla bulamayız. Hep bir boşluk hep bir hüsrandır.
İnsan kendi dışında olan dünyaya bakmak ve anlamakla mükellef olduğu kadar, kendi içine de bakmak ve anlamakla mükelleftir. Bu dünyaya öylesine tesadüfen genel canlılar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?
Ya da kendinizi gerçekten öylesine bu dünyaya geldiğinizi ve gideceksiniz mi sanıyorsunuz?
Tabiata baktığınızda her şey muhteşem bir denge içinde ilerler. Bizde o dengenin içinde minik bir parçayız. Ancak yaşadığımız dış sorunlar bizi öyle bir gerçek olayın boyutundan çıkartır ki ne olduğunu anlamayız. Aldatılmak, aldatmak, para korkusu, işten istifa etmek, isten kovulmak, terkedilmek, yalnız kalmak vs. derken ne muhteşem bir parçanın içinde olduğumuzu göremeyiz. Çünkü kendi dengesini kaybeden bir insanın bir şeyleri anlaması ve araması mümkün değildir.
İnsan gerçeğinin farkına sadece acı çekerek varabiliyor. Gerçeğinin farkında olan insanı kimse kandıramıyor kimse manipüle edemiyor. Dışarda o insan o kadar komik ve acınası görünüyor ki üzülüyorsun. İnsan bir şeyi arama duygusu ile yola çıktığında öyle şeyler yapabiliyor ki…
Ülke değiştiriyor, yeniden üniversite okuyor, hiç yapmadığı bir mesleğin kahramanı oluyor vs…
İşte aradığını bulmak tam anlamıyla budur. Bu belki astroloji ile belki tasavvuf ile belki de başka bir şey ile… İnsanın ilk yapacağı şey neyi araması gerektiğini bilmesidir. Bu tamamen başarmasının yarısıdır. Bunu başarmak içinde kendinize dönmeli ve kendinize sorular sormalısınız. İnsan genelde anlamadığı şeyi reddederek veya tepki verir. Bu yenilikler söz konusu olduğunda da böyledir. Ama anlamaya başlayınca hayatı değişmeye başlar.
Hoş geldin Haziran! Dünya adil bir yer değil, kabul et!
Günaydın yıldız savaşçıları;
Öyle ya da böyle bir şekilde kendimizi haziran ayına atmış bulunuyoruz. Haziran ayı da hiç Haziran gibi değil. Soğuk ve serin sanki…
Mevsimlerin bile tadı yok son dönemde…
Yılların dört mevsimi bile olmuş on dört…
Hayat bir şekilde tüm şekilciliği ile devam ediyor.
Haziran ayı yılın en önemli güneş tutulmasını barındırıyor. 10 Haziran tarihinde yaşayacağım halkalı güneş tutulması artık birçok eksikliği tamamlayacak noktada olacak. İşin içinde Merkür fazlasıyla güçlü olduğu için mevsim koşullarını oldukça değiştirici bir şekilde etkiliyor. Merkür’ün hem geriliyor olması hem de yöneticisinde olması Merkür detaylı durumların manyetik yansımasını dünyamıza daha güçlü yansıtıyor demektir.
01-07 Haziran arası Mars-Plüton karşıtlığına dikkat çekmek istiyorum.
Bu dönem birtakım konularda egosal durumlarla karşılaşacaksınız. İnsanlar sizi test edecek. Özellikle restleşmeniz gereken konular daha gündeminiz olabilir. Bazı haksızlıklar ya da adaletsizlikler içerisinde kalabilirsiniz. Bu durumda stres yaratmayın kendinize…
Bazen gitmek gerekir bazen her şeye rağmen dayanmak. Sanki bunun ikisinin arasında hangisini yapmasını gerektiğinizi birinin söylemesi lazım.
Hayır!
Akış içinde kalın.
Kimse size bir şey söylemesin ya da siz kendinize de bir şey söylemeyin.
Sadece izleyin.
AstroŞifa Ajandasından günün gündemini aldım ve paylaşıyorum.
01 Haziran Salı saat 03:12’de Güneş, Kuzey Ay Düğümü ile İkizler burcunda kavuşuyor. İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma.
02 Haziran Çarşamba saat 16:18’de Venüs, Yengeç burcuna geçiyor. Harcayacak paranız varsa eşyaya değil deneyime yatırın. Mesela tatile gidin, kursa katılın, dil öğrenin.
10 Haziran Perşembe saat 10:52’de İkizler burcunda Halkalı güneş tutulması gerçekleşiyor. Hayatın boyunca kendini zengin hissetmek istiyorsan, ilk yapman gereken sevdiklerinle arandaki engelleri ortadan kaldırmak ve her durumda yalnız olmadığını hissetmek. Hayattaki en büyük zenginlik, biriktirdiğiniz anılar ve dostluklardır.
11 Haziran Cuma saat 04:03’te Güneş-Merkür ile İkizler burcunda kavuşuyor. İyilik yapma arzunu şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır asla unutma.
11 Haziran Cuma saat 16:35’te Mars, Aslan burcuna geçiyor. Önyargılarla hayatı kendine zehir etme.
20 Haziran Pazar saat 18:15’te Jüpiter, Balık burcunda geri hareketine başlıyor. Merhametli olmaktan asla vazgeçme.
21 Haziran Pazartesi saat 06:35’te Güneş, Yengeç burcuna geçiyor. Güven duy. Çevrende güveneceğin ve sana güvenen insanlar olsun.
23 Haziran Çarşamba saat 01:15’te Merkür, İkizler burcunda ileri hareketine başlıyor. Neye değer verdiğinden ve hedeflerinin neler olduğundan emin ol. Eğer yaşamdan ne beklediğin konusunda kendine karşı dürüst ve açık olursan, istediklerine ulaşman kolaylaşır.
24 Haziran Perşembe saat 21:38’da Oğlak burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Kendini hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullanma.
25 Haziran Cuma saat 22:21’de Neptün, Balık burcunda geri hareketine başlıyor. Geçmişe takılıp kalma. Bulunduğun anı en iyi şekilde değerlendirerek geleceğine yön ver.
27 Haziran Pazar saat 07:28’de Venüs, Aslan burcuna geçiyor. Kendini sürekli övmekten uzak dur.
Mars Aslan geçişi ülkemizin finansal kaynaklarında artış, yeni ihale ve ortaklık girişimlerinde yakınlaşmalara sebebiyet verebilir.
20 Haziran Jüpiter Balık Retro’su halkın sağlığı konusunda üzücü gelişmelere yol açabilir, vaka sayılarında artışlar gözlemlenebilir. 25 Haziran Neptün gerilemesi yapılan yanlışların farkına varılmasını sağlayarak, yeniden bir düzenleme içerisine giriş yapılmasına etki edecektir.
Ay Düğümleri gerilemesi ülkede demir yolu sektöründe gelişmeler yaşatabilir.
Mars Aslan geçişi ve Venüs Aslan geçişi müttefiklerimizle olan diyaloglarımızda sıcak gelişmeler yaşatabilir.
Satürn Retro’su bitene kadar halkın eğlence anlayışında kısıtlama yaratabilir.
10 Haziran Güneş Tutulması Borsa da hızlı hareketler yaşanmasına neden olabilir. Bitcoin ile ilgili şaşırtıcı gelişmeler söz konusu olabilir. Lütfen sabırlı ve sakin kalmayı deneyin. Yerli ve yabancı yatırımcı karar aşamasında etkileri değişken olacaktır. Jüpiter Retro’su altında bir miktar geri çekilme yaşatabilir fakat Neptün Retro’su spekülatif etkilere yol açabilir ve beklenenin aksine yön tayin edebilir. Kripto piyasası dalgalanmaya devam ederken yükseliş trendinde daha rahat hareketler sergilemeye çalışacaktır.
Haziran sonu Oğlak dolunayı kısıtlanma haberleri içerebilir.
Dolar, Merkür ikizler Retro’su ile yükselişini sürdürebilir, kısa dalgalanmalarla devam edecektir. (Yatırım tavsiyesi değildir)
Jüpiter ve Neptün gerilemesi ile baskı oluşabilir ve düşüşler yaşanabilir.
10 Haziran Tutulması aşk, ilişkiler yönünden değişimlere götürecektir. Yalnızlar yeni birlikteliklere başlayarak kısa sürede evliliğe imza atacaklar.
10 Haziran Güneş Tutulması devlet yönetiminde değişikliklere götürebilir.
Kısaca hayatımızda belirli inişler çıkışlar olabilir. Ama bu asla sizin üretmeniz, paylaşmanız ya da yeni bir değişim yaratmanız için mani değildir. Dünyayı adil kılamazsınız. Bunu yapma fikri yıkıcıdır ve mutlaka yenilgi ile sonuçlanır. Pek çok insan etrafına koşuşup, adaletsizliği düzeltme çabasında. Bunların bir kısmı ortak bağımlılık geliştiren insanlar. Bir kısmı yaşayan kurbanlardır ve çok azı gerçekten azizdir. Ortak çıkarları olanlar ve kurbanlar kızgınlık, öfke, güvensizlik ve kıskançlıkla doludur. Bu kavramı kabul etmemek öfke, mutsuzluk ve gereksiz acılar doğurur. Dünya adil bir yer değildir. Eğer bunu kabul etmezseniz gelişmenizi engellersiniz. Bu daha büyük acı verir. Hayatın adil olmadığı gerçeğini kabul etmek daha objektif, Sevgi ve anlayış dolu gerçekçi davranış biçimleri yaratır. Genellikle hayatın adil olmadığını kabul edenler, etmeyenlerden daha “adil” oldukları gözlenmektedir. Acı çekmek sonuçta bir gün biter. Doğal bir süreçtir. Âmâ neden sorusuna cevap aramak asla bitmeyebilir, üretken değildir. Bir noktada insan neden sorusunu bırakmalı, gerçeği kabul etmeli ve hayatını sürdürmelidir.
Adil olmak bile maalesef göreceli bir kavramdır. Bana göre 18 yıldır bir kamu kurumunda çok özveri ile torpilsiz çalışıp emek verdiysem ve ben terfi edemiyorsam hatta ve hatta değersizce sistemden uzaklaştırılıyorsam bu benim için adil bir davranış değildir. Benim kendi yeteneklerimi ve tecrübelerimi yok sayarak bir torpil arama ya da başka birinden bir yardım isteyerek bir yere gelmemde adil değildir. Ama sistem seni buna çağırıyordur. Başka türlü sana bunu sunmuyordur. Bu bana göre adil değildir. Karşı tarafa göre adildir.
Adalet sübjektiftir.
Ama yöneticine göre senin tecrübe ve yeteneklerinin olması pek önemli değildir. Bu senin terfi etmen için adil bir durum değildir. Yani sonuç itibariyle karşı tarafa göre benim için yapacakları bir durum adil değilken benim için adil olabiliyor. Dünya bu sistem üstüne tamimiyle kuruludur. Nereye giderseniz gidin. Hangi hayatı yaşarsanız yaşayın. Bunu mutlaka yaşayacaksınız. Hatta yaşıyorsunuzdur? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aile hayatınız ….
Peki burada önemli olan nedir?
Bir konun açıklamasında bir önem yoktur. Adil olmuş ya da olmamış. Burada siz kendi adaletinizi nasıl sağlamayı başarmışsınız bu önemlidir. Başkalarının adaletine karşı sizde kendi değer yargılarınızı değiştiriyor musunuz?
Ne pahasına olursa olsun…
Dünyanın adil bir yer olmadığının kabul edilmesinde bir önem vardır.
Neden “adil” değil sorusu insanı çıldırtabilir. Başımıza adil olmayan bir şey geldiğinde savunma, mücadele ve depresyon hepsi çalışır. Savunma mekanizmamız, hayallerimiz ve tüm inkarlarımız hayatın adil olmadığını kabul edememekten kaynaklanıyor. Ama aslında tüm gerçekliği ile biraz sabırlı olup o adil olmayan olayı aslında yaşamanızın altındaki nedeni beklediğinizde muhteşem bir tasarımla karşılaşıyorsunuz.
Bir sebepten terfi edemiyorsunuz, bir sebepten kovuluyorsunuz, bir sebepten terkediliyorsunuz ama o sebep öyle güzel ki aslında…
O an tek hissettiğiniz canınızın yanması ve bu adaletsizlikle neden karşı karşıya kaldığınız oluyor. Allah’a güvenin arkadaşlar…Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmıyor. Sizin yapmanız gereken egonuz asla ve asla vicdanınızın önüne geçmesin. Adil olanı, hakkaniyetli olanı yapın. Ağlayanın malı gülene yar olmaz… Mutlu günler dilerim…