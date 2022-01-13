Hızlı kararlar verme!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Mars-Neptün Karesi der ki; Düştüğünüz kuyular sandığınız kadar derin olmayabilir. Belki tutunmaya çalıştığınız ipler kısadır.

10 Ocak günü başlayan ve etkisi oldukça güçlü hissedilecek Mars-Neptün karesi cesaret ve çekiciliğin yanı sıra entrika ve skandallarla ilgilidir. Bu dönem tutkularınızı ve arzularınızı bir amaç için savaşarak ifade etmek istediğimiz zamanlardır.

Birilerini suçlamayın, insanların arkasından konuşmayın, sakinleşene kadar bekleyin, ardından neden işlerin umduğunuz gibi gitmediğini mantıklı bir şekilde düşünün. Bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir veya sadece farklı bir sonuç hayal etmiş olabilirsiniz.

Kendinizi kurban olmuş, korkmuş, zayıf ve savunmasız hissettiğinizde, her şeyin yoluna gireceğine güvenmek çok önemlidir. Kendinize güvenin, dürüst ve merhametli olun.

Bir hafta etkili olacak Mars Neptün Karesi süresince uykulu bir hal içinde olabilir ve özlem duygunuzun artması ile depresif bir hal alabilirsiniz. Gizem ve entrika, şehvet ve libido duygunuzu arttıracağı için sürekli bir arzu halinde olabilirsiniz.

İşler hayal ettiğimiz bir şekilde olmayınca fal, büyü, oyun, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kendimizi kandırıp para kaybedeceğimiz kötü alışkanlıklara da yönelebiliriz. Bunlardan uzak durun. Duygusal istismara açık bir dönemdeyiz.

Ev içinde su ve elektrik tesisatınızı arızalara karşı kontrol ettirin, yola çıkmadan önce aracınızın bakımını yaptırın.

14 Ocak Merkür gerilemesi başlıyor. Bunun için gerekli önlemleri ve havadisleri sizlere bir önceki yazımda yazmıştım. Şayet kaçırdıysanız instagram hesabımdan yeniden gözden geçirebilirsiniz.