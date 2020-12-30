Dolunay sabahı! Bu bir duygusal türbülans!

Bu hafta 2020 yılının son haftası!
Acısıyla, tatlısıyla öyle ya da böyle koskoca bir yılı geride bırakıyoruz. Sizlerle burada yıllarca her anımızı ve günümüzü paylaştık. Hayat beni sizlerle meşgul olmakla ödüllendirdi. Bu dünyanın en güzel ödüllerinden biriydi. Ben sizle bu denli meşgul olmak isterken siz bana karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmadınız. Bu içimdeki gökyüzü Aşk’ına karşılık verdiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Bu yaşam yoluculuğunu sizlerle paylaşmak olağanüstü güzel bir duygu…Koskoca bir yılı sizlerle geride bırakmak çok güzel…
Geriye ne kadar ömrümüz kaldığını bilmiyorum ama ne kaldıysa artık, sizlere yazmaya devam edecek gücüm olması için hep dua edeceğim…
Yılın kapanışı “30 Aralık yengeç dolunayı”
Tamam kabul ediyorum…
Ülke olarak son bir yengeç tutulmasına daha sabrımız kalmadı.
Geçmişten günümüze baktığımızda maddi güvenliğe, ihtiyaçlarımıza ve hiç olmadığı kadar maddeselliğe önem verdik. Şimdi zaman değişiyor. Yerleşik düzenleri ve alışılmışı değiştiren bu dönem aynı zamanda kolektif fikirlerde ve iletişim şeklimizde şaşırtıcı değişiklikler getirecektir.
Jüpiter ve Satürn Kova burcunda birleşmekle kalmayacak, aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs gezegeni ile yıl boyunca muhalefet içinde olacaktır.
Hayat yolculuğumuzun bu önemli anında, Jüpiter, Satürn ve Uranüs'ün etkileri sadece eski toplumsal yapıları yıkmakla kalmayacak, aynı zamanda bizi bağlı olduğumuz eski kişisel hayallerimizi ve geçmişte acı çektiğimiz büyük sorunları kolayca bırakmaya yöneltecek. Jüpiter ve Satürn'ün yirmi yılda bir gerçekleşecek olan bu kavuşumları muhteşem bir öneme sahiptir. Jüpiter ve Satürn, on beşinci yüzyılın başından on yedinci yüzyılın başına kadar olan su elementinde kavuşurken, on yedinci yüzyılın başından itibaren ateş burçlarında kavuşmuş. 2020 Yılında toprak elementinde kavuştu ve şimdi en son 21 Aralık’ta hava burcunda kavuşup yepyeni bir çağa adım atacağız. Artık uzunca bir süre hava elementi momentumu içinde kalacağız.
Kendinize yeni yer açın! Eskiyi düzeltmekten vazgeçin.
Yaşamlarımızda yer açmamız gereken yeni bir Jüpiter ve Satürn çağına başlarken ortaya çıkan yeni zorluklar ve bilinmeyen potansiyeller muhakkak olacak. Artık yılın sonuna geliyoruz ve kendinize neyi geride bırakmanız gerektiğini sormalısınız ya da gerçekten neyin hayatınızda olmasını istediğinizi düşünün.
Hava elementi çağına geçmek demek gerçekten başkalarının ayakkabılarını giymek demektir. Başkasının ayakkabısını giyip bir mil yürümeden kimsenin yargıda bulunmayacağı önemli bir çağa adım atıyorsunuz. İşbirlikçi ve gerçekten daha iyi bir dünya yaratmaya doğru herkesin seferber olduğu bir süreç olduğunu düşünün. Bu çağda bilim var, felsefe var ve önyargı yok. Sadece insanlık için çok şey başarabilecek güçlü idealler var. Kova burcu iletişimsel, entelektüel, zeki ve adildir. Ama unutmamalısınız ki hava yine de sıcak ve soğuk olarak değişebilir. Bu yüzden soğuk hava akımına girdiğinizde cereyanda kalmamanız için kendinize dikkat etmelisiniz.
Dünyayı neler bekliyor!
*2020 yılı bir çöküş yılı gibi algılandı ama büyük zayıflıklarımızı görme ve düştüğümüz tuzakları fark etme yılıydı. 2021, bir kurtuluş yılı olarak açıklanabilir ama kurtuluşun kendimizde olduğunu fark edersek... 2020, radikal bir değişim yılıyken, 2021 tüm bu değişikliklerin nihai sonucunu alacağımız bir yıl olacak.
2018 ekim ayından bu yana verdiğiniz yorgun mücadelenin sonuna geldiniz. İçinizdeki acıtan yolun bir sonu olduğunu gördünüz. Belki hala sanki devam ediyor gibi geliyor olabilir ama birkaç güne bu duygularınızda kalmayacak. Kendinizin aslında ne kadar değerli ne kadar yeterli ve ne kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz. Sizlerde artık gerçek bir yıldız savaşçısı olarak buna kendinizi hazırlayın. Şöyle çevrenize bir bakın…
Siz bu yazıyı okurken kimin şuan bu muhteşem değişimden haberi var? Kimsenin…
Çok farklı ve aydınlıksınız…
Önce kendinizle gurur duyup yola devam edin.
Yeni düzen başlıyor!
Dikkatimizi belirleyen, yeni yapıları inşa eden hatta yeniden düzenleyen değişimin kaptanı Satürn gezegeni kova burcuna bugün saat 8:04’te geçti. Satürn gezegeni doğum harita planınızda hangi evinize geçiş yapıyorsa o alana çeki düzen vermeye gelir ve uzun vadeli bir başarı için bu alanınızı derler toplar.
Bu bazı insanlar maalesef bir gün hep kendine mahkûm kalıyor.
Ne sizi kırdıklarını anlıyorlar ne de zerre kaygıları var.
Sabah kaldıkları yerden devam ediyorlar. Olmaz öyle efendim…
Sabah kaldığınız yerden uyanamazsınız…
O yeni bir sabahtır. Bazı olaylara yeniden hayat verebilirsiniz. Bir şeyler dün öyle oldu diye bugün de böyle olmak zorunda değildir. Değişebilir…
Sizin bir cümlenizle, bir tavrınızla, bir mesajınızla, bir sesinizle değişebilir. Soracağınız bir soru ile değişebilir.
Kendi içimizde milyon tane sorumuz olsa da kırgınlık, kaygı, korku vs. ne derseniz diyebilin ama yine de ilerliyoruz.
Sizlere mümkün oldukça benim anladığımı anlatmamdan daha çok neyi nasıl anlamanız gerektiğini anlatıyorum. Bir okuyucum şöyle yazmış: “Sizi çok seviyorum ve hiçbir yazınızı kaçırmıyorum ama yazılarınızı okurken acı çekiyorum. O kadar devrik ve yazım yanlışı var ki”
Haklı olabilir.
Yazım yanlışları için özür dilerim ama benden devrik cümlelerimi düzeltmemi istemeyin :)
Ben o devrik cümlelerimden vazgeçseydim ortaokulda edebiyatım zayıf geldiğinde vazgeçerdim. Türkçe öğretmenim derdi ki kızım çok devrik cümle yazıyorsun. Lütfen bunu düzelt. Diğeri bana aşırı samimiyetsiz gelirdi ve anlamazdım. Ortaokulda baya zorlanmıştım. Üniversitede okurken ilk yıl Türk dili dersi vardı ve sadece kompozisyonla dersi geçebileceğimizi hocamız söylemişti. Ben o an kesin bu dersten kaldığımı düşünmüştüm.
Sınıfta tek iki kişi o dönem dersi geçmiştik. Hoca beni özel odasına davet etmişti. Ben devrik cümleyi bu kadar iyi kullanabilen birini tanımadım demişti. Gözlerimin için parlamıştı. O yıl haritama göre Jüpiter döngüsü yaşıyordum. Aynı ortaokulda üzüldüğüm ve zorlandığım şeyin aslında karşılığının bir ödülü gibiydi. Türk dili hocam, asla cümlelerinden vazgeçme dedi bana…Çok iyi bir roman yazarı olabilirsin diye devam etti cümlesine…
Bende işte böyle bir şey oldum sonrasında :)
Sizin için bir kusur olarak görülebilir ya da bir eksiklik. Bazınızın umurunda değil :)
Zaman çabuk geçiyor ve adım adım yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Daha dün gibi 2020 yılı için bu satırları yazdığımı hatırlıyorum. Sorduğumuzda herkes 2020 yılının ne felaket bir yıl olduğunu söylüyor. 2021 Yılı için ise ne yani daha mı felaket olacak diye cevaplar alıyoruz.
Orta Çağ’dan sonra ilk kez Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşacak.
İşte kızıyorsunuz ya da sürekli bu ne ya bir bitmediler diye….
İşte bizde bu çağa denk geldik.
21 Aralık yılın en uzun gecesi olmakla kalmayıp bir de iki gezegenin birbirine 20 yıl sonra yaklaşmasını konuşacak. Daha öncesinde 4 Mart 1226 yılında bu denli bir mesafede yakınlaşma olmuş. Bir daha 15 Mart 2080 yılında olacak. Sonrasında 2400 yılına kadar yaşanmayacak. Bizler olmayacağız ama belki bu yazılanlar o zamanlarda kalacak.
Yukarıda maddeleri sırasıyla yazarak zamanlar yaklaştıkça anlatacağım. Bu maddeleri takip ederek ilgilenin diye bahsediyorum. Hani öğretmene sorarsınız ya hocam 500 sayfaya çalışmayayım hangi bölümlere çalışayım onu söyleyin. Bende size 500 sayfadan 4 bölümden sorumlu olacağınızı söylüyorum. Ama çalışmalısınız.
İyi mi olacak? Kötü mü olacak fikrinden çıkın.
Yıl 2021 oldu. Artık astrolojiyi kendi hayatınıza yön vermek ve eksikliklerinizi görmek adına kullanın. Hangi noktanızı güçlendirmeniz gerekiyor bunları çözün. Her şeyin daha iyi olacağını söylemek isterim ama bunun için bana yardımcı olmanız gerekiyor. Bunun için sizin daha iyi olmanız gerekiyor. Bundan sonrası yama yapmakla gitmeyecek. Kendinize değişen çağın içinde yer edinmek zorundasınız. Oflayarak, puflayarak ya da ona buna suç atarak bir şeyler başa çıkamazsınız.
20 Yıllık yeni bir döngü başlıyor!
Hava nasıl oralarda üşüyor musun kar yağıyor buralara biliyor musun diye bir şarkı vardı eskiden. Sınıfa matematik hocası girerken böyle girerdi. Ben ortaokuldaydım o zamanlarda…
Sonra hepimiz gülerdik ve döner derdi ki şarkı söylediğime bakmayın ben sinirli bir öğretmenim. Ama hepimiz mest bir şekilde onu izlerdik. Sinirli olması umurumuzda bile değildi. Öyle neşeliydi ki neşesi her şeyin çok üstündeydi. Matematik dersinin bile üstündeydi. Burada öyle sert ve disiplinli biriydi ki verdiği ödevi yapmadığınızda ya da onu ciddiye almadığınızı anladığında hemen tüm sınıfa tepki gösterirdi. Sonra barış imzalıyorsa yine bir şarkı tutturur içeri girerdi.
Özlüyorum arkadaşlar…
Neyi mi?
Neşeli insanları özlüyorum.
Gülmenin, güldürmenin neşenin bir zayıflık olarak görülmediği o günleri özlüyorum.
Hiçbirimiz birimizden farklı değiliz. Hepimiz hayatın ya biraz daha zor ya da biraz daha daha zor kısımlarında dolanıyoruz. Bazılarımızda mümkünlüğün kıyılarında yürüyor. Bazı şeylerin mümkün olması için…
İlki 5 Nisan 2020'de dünya ekonomisinin koronavirüs salgınından sarsıldığı sırada gerçekleşti. İşte o zaman Jüpiter'in bankaları ve finans kurumları, virüsle ve onun ekonomik serpintisiyle savaşmaya yardımcı olmak için finansal yardım paketleri sağlayarak insanlığı kurtarmaya geldi.
İkincisi, salgının ekonomik zararının ve yaşamı değiştiren sonuçlarının boyutunun daha belirgin hale geldiği ve Jüpiter'in mali yardım paketleri ve ümidinin insanlığı ayakta tuttulmaya çalışıldığı 30 Haziran 2020'de gerçekleşti.
Üçüncü gökyüzü kavuşumları 12 Kasım 2020 gerçekleşti. Bunun üzerine biliyorsunuz ki ülkemizdeki ekonomi bakanı istifa etti. Yani bazı şeyler büyük bir değişime doğru gitmek zorunda kaldı. Aynı zamanlarda covid en yüksek zirvelerde görüldü. Hatta sağlık bakanın dün yaptığı açıklama (12 Kasım tarihli) en fazla olduğumuz sayı olarak bildirdi. Bu şekilde anlatıyorum ki bu bağları kendi içinizde kurun ve kendi hayatınızda değerlendirin.
Şimdi yukarıyı okuduktan sonra ne yani ekonomi kötü mü olacak ya da covid mi artacak gibi düşünceler beliriyor kafanızda haklı olarak ama durumu böyle değerlendirmeyin. Bunların hiçbiri bugün olmadı. Hepsi son 2 yıllık uzun bir süreçte gerçekleşti. Şimdi artık bu konularında değişime uğrayacağı bir süreç başlıyor.
Gökyüzünde aksiyon bitmiyor. Artık hepiniz öğrendiniz.15 günde bir yeniay ve dolunaylar her ay içinde var ve hep olacak. Bazı aylar daha şenlikli oluyoruz. Ay tutulmaları ya da güneş tutulmaları gerçekleşiyor. Bunlar belirli takımyıldızlarında oluyor. Bu takım yıldızlarında olan geçişleri sizlere nasıl bir iç görü kazandırması gerekiyor diye yazıyorum. Bu bir akrep yeniayı olduğu için her zamankinden daha fazla bilinmeyene merakınız artacak. Acaba üstümde büyümü var acaba şu ritüelimi yapsam geçer. Aaaa duydun mu şuradaki hoca her şeyi çözüyor. Bak gördün mü …astrolog Esma okuma zinciri kurmuş ona katılalım gibi birçok duygusal tuzağa çekilme ihtimalinizin olduğu bir sezondasınız. Bu durumları lütfen aşın. Bunlara ihtiyacınız yok. Gerçekten bazı duygusal durumlarla başa çıkamadığınızı hissediyorsanız namaz kılın, Allah ile konuşun. Kuran-ı kerim okuyun, sadaka verin. Birine iyilik yapın. Başkalarının size dikte etmediği ve kendinizi güçlü hissettiğiniz dualarınızı okuyun, tövbe edin. Şifayı Allah ile aranızdaki bağı kuvvetlendirerek kurun. Kimse size aracı olamaz. Bazen modem nasıl olurda wi-fi şifresini görmez. İşte hayatta böyledir. Ne yaparsınız böyle durumda bilgisayarı alır modemin yakınına gelirsiniz. Yaşamda böyledir. Sizde belki bu dönemde iyi bir bağlantı için buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Kendinizi ritüeller ya da boş vaatlerle yormayın. Yedi mahalleyi birbirine katmış birinin, her önüne gelenin canını acıtmış birinin suya okuduğu şeyle mutluluğu bulacağına gerçekten inanıyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ben karışamam ama kendinizi böyle dönemlerde bir hesaba çekin. Üzdüğüm biri var mı? Kırdığım biri var mı? Diye sorun. Bu durum oturduğunuz yerden de modemin wi-fisini sizin bilgisayarınızı iyi görmesi anlamı taşıyabilir.
*
Şimdi gelelim asıl meseleye.
Bu durum sizleri yaklaşık 2 hafta ilgilendirecek ve arkasından yılın son Ay tutulmasını 30 Kasım’da ikizler burcunda yaşayacağız. Bu durum daha büyük önem kazanacak. Sadece bu akrep yeniayını bir hafta boyunca kendiniz ve çevreniz üzerinde nasıl kontrol edebilirsiniz bundan bahsedeceğim.
*
Diğer makalelerde söylediğim gibi, bu geçişlerin gerçekleştiği tarihte olaylar ya da durumlar ortaya çıkmaz. Bunun doğrusal bir hareket olmadığını unutmayın. Bu geçişler bazen hayatınızda bir başlangıç noktası, bir uyanma çağrısı veya bir geçiş görevi görür. Ay yavaşça bir aşamadan diğerine geçerken, etkileri bugün veya yarın tek başına hissetmiyor olabilirsiniz. Bu an bir süre içinizde ve çevrenizde derinden hareket edecek. Belki de ortaya çıkan tetikleyiciler veya sorunlar bir veya iki hafta içinde çözülmeyecektir ancak hayatınızda çok ihtiyaç duyulan bir iyileşme sürecini başlatacak ve kesinlikle hayatınızı sizin için yankılanan şeylerle aynı hizaya getirmenize yardımcı olacaktır.
*
2020 Yılından beri en önemsediğimiz haftaya girdik.
09 Kasım-15 Kasım arasındaki haftaya merhaba diyoruz.
Zaman çabuk akıyor ve hızlıca ilerliyor. Önümüzde önemli ve farkındalığımızı çok daha yüksek tutmamız gereken günler var. Bu yıl en önemsediğimiz Plüton-Jüpiter ve Satürn oğlak kavuşumu 3. kez gerçekleşti. Bu gökyüzü konumunu biliyorsunuz ki çok önemsedik ve bizlere karanlık olan bir yerleri aydınlatma yolunda bazı gösterimlerde bulundu.
Şimdi sonuncusu bu hafta sonu temas ediyor ve hayatımızdaki birçok sır perdesini aralıyor.
Geçtiğimiz nisan Ay’ında verdiğim bir danışmanlıkta İzmir’den bir okuyucuma şöyle demişim:
Bana dün ses kaydını attı.
Ben soruyorum:
Uzun bir zamandır yazı yazmıyordum. Bu benim kendi haritama göre yazmamam gereken ve açıklama yapmamam gereken günlerdi. Bunu kendim tercih ettim. Sonra 5-6 ay önce kendi haritamda bugünleri öngörürken ekim sonu kasım başı biraz içe çekilmeli ve değerlendirmeler yapmam gerektiğini öngörüyordum. Gerçekten benim bir şey yapmama gerek kalmadan meğerse evren her şeyi planlamış. Bazı şeyler olacaksa olacak ve önüne geçemeyeceğiz.
İzmir depremi hepimizi hem duygusal anlamda hem de psikolojik anlamda yıprattı.
Dün apartmana girdiğimde ışıklar söndü ve elimde su şişesi kapağı açıktı. Işığı birden açmak isterken su şişesini elimden çevirdim. Malum koç aceleciliği ve sakarlığı diye bir gerçekçilik var. Spor ayakkabım ıslandı. Parmak uçlarımın ıslanmasıyla o karanlıkta yaklaşık o şekilde 10 saniye kadar donup kaldığımı hatırlıyorum. Sonra arkamdan biri geldi ve ışığı yaktı. Merhaba dedi geçti.
O an ne oldu biliyor musunuz?
99 depreminde binanın yıkıldığını sanmıştım. Son ikinci dalga geldikten sonra (bilen bilir)…
İkinci dalga büyük bir şoktu bizim için…
30 Saniye süren şiddetli depremin ardından tam bitti diye aşağıya kaçarken 15 saniye daha elektrikler kesilerek bir daha hızlanmıştı.
O bittiğinde aşağıya kaçmaya çalıştık.
Amerikalı yazar Truman Capote'nin 28 Ekim 1958'de yayımladığı romanı yine bir boğa burcu dolunayına denk gelmiş. Roman akrep burcu. Özgün adı Breakfast at Tiffany's olan bu kısa roman şöyle der:
"Kediye hâlâ sarılmaktaydı. Başını gıdıklayarak, "zavallı aptal" dedi, "zavallı adsız aptal. Bir adı olmaması biraz güç oluyor. Fakat ona bir ad takmaya da hakkım yok. Birinin oluncaya dek beklemesi gerek. Biz birbirimize bir gün ırmak kenarında rastladık; o özgür bir hayvandı. Gerek kendimin gerek benim olacak her şeyin ait olduğu yeri buluncaya dek hiçbir şeye sahip olmak istemiyordum. Henüz bu yerin de nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bu yerin nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Gerçek yaşamda bana Tiffany'nin verdiği bu duyguları verebilecek bir yer bulursam, hemen birkaç eşya alıp kediye de bir ad takardım."
Ne kadar güzel ifade etmiş öyle değil mi?
Bazı şeyleri hayatımıza ne kadar hızlı alıp aitlik veriyoruz veya ait oluyoruz. Sonrası hüsran ve sonrası yıkılan hayaller olmuyor mu? Kendimizi kendimize ait hissetmeden ne çok işler yapıyoruz halbuki…
Beni en çok etkileyen cümle “kediye bir ad takardım” oldu. Şayet buna kendimi hazır hissedersem diyor. Bir şeye dahil olmak ya da kendinizde bu güveni hissetmek ne büyük bir sorumluluktur.
Neden mavi ay diyoruz?
Bir ay içinde iki tane dolunay yaşanırsa buna mavi ay diyoruz. Bu iki hafta hayatınıza dahil olan konular 19 Ekim 2021 yılına kadar sürecek.
Karanlıklar içinde bir kapı açıyorsunuz ve süslenmiş bir ağaç görüyorsunuz.
Ne hissedersiniz?
Işıl ışıl ve üzerinde bir sürü süslü şey var.
Gözleriniz büyüyor ve ışıltısına hayran kalıyorsunuz.
Doğal bir ağacın nazar boncukları ile süslü olmasına hayranlık duyarım. Ya da bir evde gördüğüm yılbaşı ağacı beni kısa süreli mutlu eder. Altında hediyeler vardır muhtemelen derim. Gözüm hemen süslü ağacın altındakilere bakar.
Dünyada neye sahip olursanız olun,
En şöhretlisinden,
En zenginine,
En mükemmel hayatı olandan en mükemmel olmayanına kadar….
Herkes bir arayış içinde…
Neyi arıyor bu insanlar…
Neyin peşindeyiz hiç durup düşündünüz mü?
Sabah kalktınız bir panik ve telaşla işe koşuyorsunuz. Ya da şu an koşacak bir işiniz yok…
Çok oldu yazmayalı sizlere…
Bir ara acaba çok ara verdim beni unutmuşlar mıdır diye düşünmedim değil :)
*
Bugün duruma el atmak istedim. Çünkü gökyüzü pek bir düşük ritimle çalışıyor. İzlerinde yeryüzünde yeterli uyumu yakalaması için en azından iki kelam bir şeyler karalayayım dedim.
*
Bu hafta gerçekten yönetmesi önemli bir haftaydı.
Bu konuda size katılıyorum. Geriye bugün ve yarınımız kaldı. Biraz bizlere sert ve mesafeli duygular getirmeye açık görülüyor. İşler pek yolunda gitmiyor gibi gelebilir. Sanki engelleniyormuş gibi ya da çevrenizden bir baskı görüyormuş gibi hissedebilirsiniz.
*
Dolunay sabahı! Bu bir duygusal türbülans!
Günaydın yıldız savaşçıları;
Sabah 06:28 Dolunay gerçekleşti…
08 derece 53.dakikasında Ay’ın kendi yönettiği burcu olan Yengeç Burcunda kendini tamamladı. Bugün duyguları denetlemek zor olabilir. Yarından sonra daha fazla hafifleyecektir.
Duygular ne tuhaf şey dimi.
Ya belirsizlik?
Ne belirliydi ki bugüne kadar hayatımızda şimdi önümüzdeki günlerin belirsizliğinden şikayet eder olduk.
Dünyayı geldiği gibi yaşamayı öğrenmeden göçüp gideceğiz.
Üstünüze bir bulut inebilir,
Duygusallık, geçmişe özlem, hafif bir hüzün, dile dökemediğiniz sitemleriniz, uykusuzluk, anlaşılmamak, durduk yere ağlamalar, birden istifa etmek birden nişan atmak ya da hemen boşanma kararı almak gibi bir çok duyguyu barındırabilir içinde….
Bu dolunaylar neden iyi bir şey barındırmıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Sanırım biz yeterinde iyi değiliz…
Hepsi bu…
İyi olabilmek için çok çalışmak gerekiyor. Çok emek vermek lazım.
Belirsizliği deneyimliyoruz. Bu çok ilginç.2020 yılı alıştığımızın dışına çıkarttı bizi. Hep alıştığımız olsun istiyoruz. Acı çekmemek için alıştığım, bildiğim olsun isteği bizi tüketiyor. Aslında gizli bir acı içine çekiyor.
Dün kız kardeşim dedi ki abla ne bekliyorsun 2021 yılından?
Nasıl dua ediyorsun mesela, merak ediyorum dedi. Kendisi neticede yüksek doz bir ikizler :)
Vallahi şöyle derin bir nefes aldım. Yüzümde ve içimde garip bir tebessüm oluştu.
Kem küm etmeden direk ağzımdan cümleler şöyle döküldü:
“Ben ne istediysem olmadı. Hep dua ederim ve hep bir şeyleri fazlasıyla isterim. Misal olarak ….. göreve atanayım, yurtdışına çıkayım, işimi değiştireyim, mobbing görmeyeyim, aşık olduğum insanla evleneyim, şu evi alayım, şu arabam olsun vs…” klasik herkesin duası bunlardan biridir.
Şöyle geriye dönüp baktığımda her şey neden benim istediklerimden daha iyi ve muhteşem gerçekleşti diye düşündüm o an?
Benim için düşünülen plan ve kurgu benim istediklerimden o kadar güzelmiş ki ben nasıl olmuştu istediklerimin olmamasına üzülmüşüm kısmına kadar gelmişim. Hatta ya dualarım kabul olsaydı ne olur diye bile sordum kendi kendime :)
Şimdi bu yaştan sonra bir şey istemek yük gibi geliyor. Tek istediğim evladımın, sevdiklerimin ve kendimin sağlığı…Allah sağlıkla, evlatla imtihan etmesin.
Ne bir görev isteği ne bir atanma hırsı…Ne bir iş hayatında hak arama, ne ilişkimde yerimi bulma isteği…
Hiçbir savaşım yok. Hiç bir iddiam da yok.
Nasıl böyle oldu her şey!
Kırılmışım…
Ondan olmuş, güzel olmuş ama…
Mis…
2021 yılı için söyleyebileceğim her şeyi son bir aydır yazdım, çizdim ve söyledim. 2019 yılından 2020 geçerken herkes bıkkın ve sıkılgandı. Şimdi 2020’den 2021 geçerken tek istediğimiz maskeleri çıkarmak değil mi?
Belirsizlik dediğimiz şey aslında hep vardı ve hep olmaya devam edecek. Ölüm ve yaşam aynı anda mevcut olabiliyor. Aşk ve nefret aynı anda bulunabiliyor. Her şey tezatlıkları ile bir bütünlük bir tamamlanma sağlıyor.
Tüm bildiklerimizi unuttuk. Şimdi 2021 yılında bu değişmiş olan düzene hızlı bir şekilde alışmış olacağız. Belirsizliği kafanıza takmayın. Belirsizlik hep olacak. Önemli olan sizin kendi içinizi doldurmanız ve bilgi ile içinizdeki belirsizliği yenmenizdir. Bütüncül bakmayı ve evrensel olmayı seçin. Beni sevseydi arardı, beni sevseydi gelirdi fikrinden artık vazgeçin. Biz kendimizi karşımızdaki insanlar ile öğrenebiliriz. İyi ki sizi üzen, kıran ve inciten insanlar var. Sizi siz yapan gerçekleriniz onlar…Onlar mutlu olmalı ki siz o zaman mükemmel biri haline gelin. Bazen tohum yeşerir ancak çiçekler açmaz, bazen de çiçekler sarar dalları ama meyveler olgunlaşmaz. Kısaca, Tüm insanlar özlerinde aynıdır, sadece alışkanlıkları farklıdır. Kimse masum değil. Lütfen başkalarının şeytanlarına saldırmadan önce kendi içinizdeki şeytanı öldürün.
Ne demiş Konfüçyüs; Büyük insan sakin ve sessizdir, cennetle olan randevusunu bekler sabırla…
Mutlu günler dilerim, artık büyüme zamanı…
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle