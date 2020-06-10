Çevrenizin yanlış insanlarla dolu olması en büyük yalnızlıktır.

Günaydın hepinize sevgili dostlar,
En çok aldığım sorulardan birini açıklıyorum.
“Aygül Hanım ben bu yaşadığım olayı hangi hayatımdaki durumla bağ kuracağımı bulamıyorum” ama eskiden bir bağ kurmam gerekli miydi onu da bilmiyordum. Şimdi sayenizde kendi hayatımla ilgili bağlar kurmaya ve düşünmeye başladım.
Bir okuyucum şöyle bir mesaj atmış. “Aygül Hanım hayatımla ve geçmişimle ilgili bağlar kurarken babaanneme gittim ve onunla sohbet etme fırsatım oldu, ondan geçmişle ilgili ve kendimin şu an korktuğu şeylerle ilgili öyle enfes şeyler öğrendim ki anlatamam. Babaannem bana” ne oldu bu soruları soruyorsun” dedi ve bu soruları senin babanın sorması lazımdı diye devam etti. Gülümsedim. Gerçekten belki bu soruları babamın yaşında soracaktım ve belki bana anlatacak bir babaannem olmayacaktı. Her şeyi kaynağından öğrenmiş gibiyim. Bu çok enteresan bir çözülme. Dediğiniz doğruymuş. İnsan yaşamı açıklayınca daha huzurlu ve mutlu olabiliyor.
Nasıl güzel değil mi?
İşte bir iki gündür yazıları bu şekilde yazıyor olma sebebim Mars ve Neptün’ün kavuşum halinde olması ve Güneş ile Kare açı içinde bulunmasıdır.
Bunu size bu duyguları hissettirerek yaşatmış olmak müthiş oldu.
Normal şartlarda klasik bir şekilde bu teknik bilgiyi bilerek sizlere teknik şeyler yazabilirdim. Âmâ sizin belki yeterli bir astroloji bilginiz yok ve bunu anlamazsanız dağılabilirsiniz. İşte bu son 2 gündür yaşadığını çözülmeler ve elinizin kolunuzun kalmaması nedenleri bundandır.
Belki tüm işleriniz aksıyor ve siz öfkeden deliriyorsunuz ama bunun bir sebebi var. Eylem içinde olma diyor sistem size…
Aksine pasifleş ve sadece yansımalarını gör…
Denize bakar gibi düşünün…
Denizde kendi gölgenizi görmek gibi düşünün.
Şu an bir şeyler yapmak, had bildirmek gibi konular inanın doğru bir kavram olmayacak.
Uzak durun biraz…
Sizi üzen ve yoran her şeyden uzak durun…
Bu kavuşum ile özellikle denizde balık tutanlar deniz kazalarına, balıkların ısırması ya da zehirlemesi gibi olaylara dikkat etsinler. Zehirlenmelere ayrıca dikkat edin. Aynı zamanda kene, böcek vs. gibi hayvanların ısırması ya da alerjik reaksiyonların üzerinizde olması gibi durumları ayrıca önemseyin. İlaçlama yaparken zehirlenmeyin. Evcil hayvanlarınızın belirsiz rahatsızlıkları söz konusu olabilir. Eğer kaygı bozukluğunuz ve depresyon belirtileriniz varsa çok fazla kendinizi bunaltmayın. Bir uzmandan mutlaka yardım alın. Denizlerin kirlilik oranları ile ilgili önemli kararlar alınabilir. Enerji santralleri ve petrol ile ilgili konular oldukça gündem yaratabilir.
Mümkün oldukça iç dünyanızda eyleme geçmeden kendinizi sakinleştirmeyi deneyin. Ölüm korkusu ya da yüksek bir kaygı içinde bulunmayın. Sürekli uykunuz var gibi hissedebilirsiniz. Kafanızı kaldırmak bile işkence gibi gelebilir. Hayatta şu an her şey size anlamsız geliyor da olabilir. Bu duyguları lütfen büyütmeyin. Bunu hayal kurarak değiştirin. Bunu böyle hissediyorsanız dünkü yazıyı okumayı ihmal etmeyin.
Özdemir Asaf aslında bugünler için şöyle bir şey yazmış:
Birikmiş bir özlemi sakladınız mı?
Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni beklediniz mi?
Ah Neptün, sana birkaç gün daha dayanacağız :)
Çevrenizin yanlış insanlarla dolu olması en büyük yalnızlıktır.
Günaydın hepinize sevgili dostlar,
En çok aldığım sorulardan birini açıklıyorum.
“Aygül Hanım ben bu yaşadığım olayı hangi hayatımdaki durumla bağ kuracağımı bulamıyorum” ama eskiden bir bağ kurmam gerekli miydi onu da bilmiyordum. Şimdi sayenizde kendi hayatımla ilgili bağlar kurmaya ve düşünmeye başladım.
Bir okuyucum şöyle bir mesaj atmış. “Aygül Hanım hayatımla ve geçmişimle ilgili bağlar kurarken babaanneme gittim ve onunla sohbet etme fırsatım oldu, ondan geçmişle ilgili ve kendimin şu an korktuğu şeylerle ilgili öyle enfes şeyler öğrendim ki anlatamam. Babaannem bana” ne oldu bu soruları soruyorsun” dedi ve bu soruları senin babanın sorması lazımdı diye devam etti. Gülümsedim. Gerçekten belki bu soruları babamın yaşında soracaktım ve belki bana anlatacak bir babaannem olmayacaktı. Her şeyi kaynağından öğrenmiş gibiyim. Bu çok enteresan bir çözülme. Dediğiniz doğruymuş. İnsan yaşamı açıklayınca daha huzurlu ve mutlu olabiliyor.
Nasıl güzel değil mi?
İşte bir iki gündür yazıları bu şekilde yazıyor olma sebebim Mars ve Neptün’ün kavuşum halinde olması ve Güneş ile Kare açı içinde bulunmasıdır.
Bunu size bu duyguları hissettirerek yaşatmış olmak müthiş oldu.
Normal şartlarda klasik bir şekilde bu teknik bilgiyi bilerek sizlere teknik şeyler yazabilirdim. Âmâ sizin belki yeterli bir astroloji bilginiz yok ve bunu anlamazsanız dağılabilirsiniz. İşte bu son 2 gündür yaşadığını çözülmeler ve elinizin kolunuzun kalmaması nedenleri bundandır.
Belki tüm işleriniz aksıyor ve siz öfkeden deliriyorsunuz ama bunun bir sebebi var. Eylem içinde olma diyor sistem size…
Aksine pasifleş ve sadece yansımalarını gör…
Denize bakar gibi düşünün…
Denizde kendi gölgenizi görmek gibi düşünün.
Şu an bir şeyler yapmak, had bildirmek gibi konular inanın doğru bir kavram olmayacak.
Uzak durun biraz…
Sizi üzen ve yoran her şeyden uzak durun…
Bu kavuşum ile özellikle denizde balık tutanlar deniz kazalarına, balıkların ısırması ya da zehirlemesi gibi olaylara dikkat etsinler. Zehirlenmelere ayrıca dikkat edin. Aynı zamanda kene, böcek vs. gibi hayvanların ısırması ya da alerjik reaksiyonların üzerinizde olması gibi durumları ayrıca önemseyin. İlaçlama yaparken zehirlenmeyin. Evcil hayvanlarınızın belirsiz rahatsızlıkları söz konusu olabilir. Eğer kaygı bozukluğunuz ve depresyon belirtileriniz varsa çok fazla kendinizi bunaltmayın. Bir uzmandan mutlaka yardım alın. Denizlerin kirlilik oranları ile ilgili önemli kararlar alınabilir. Enerji santralleri ve petrol ile ilgili konular oldukça gündem yaratabilir.
Mümkün oldukça iç dünyanızda eyleme geçmeden kendinizi sakinleştirmeyi deneyin. Ölüm korkusu ya da yüksek bir kaygı içinde bulunmayın. Sürekli uykunuz var gibi hissedebilirsiniz. Kafanızı kaldırmak bile işkence gibi gelebilir. Hayatta şu an her şey size anlamsız geliyor da olabilir. Bu duyguları lütfen büyütmeyin. Bunu hayal kurarak değiştirin. Bunu böyle hissediyorsanız dünkü yazıyı okumayı ihmal etmeyin.
Özdemir Asaf aslında bugünler için şöyle bir şey yazmış:
Birikmiş bir özlemi sakladınız mı?
Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni beklediniz mi?
Ah Neptün, sana birkaç gün daha dayanacağız :)