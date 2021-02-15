Büyük değişimin ilk adımlarını atacağınız hafta başlıyor!

Tarihte nice aşk öyküleri vardır. Ama beni Atatürk’ün bir cümlesi her zaman dağıtır.
Bugün de, bunu anmak istedim.
Hadi gelin gerçek bir aşk öyküsüne doğru yolculuğa çıkalım...
Mustafa Kemal Atatürk görev icabı Sofya’ya gider…
İlk görev yeridir.
Oraları pek bilmez ve insanlarla yeni yeni tanışmaya başladığı bir dönemdedir. Hiç kimsesi de pek yoktur. Günlerden bir şubat günü olduğu söylenir. Atam, o zamanlarda bir yemeğe davet edilir. Hem yeni arkadaş edinmek hem de zaman geçirmek ister. Davete girer ve içeride birden çok güzel bir kız görür. O güzel kızın adı Dimitrina’dır. Yani tarihte kısaca Miti olarak da bilinir. Miti’ye aşık olur. Tarih kitaplarında Miti’nin çok güzel ve çok kaliteli bir kız olduğu konuşulur. O dönemin en asil ailesinin kızlarından biridir. Gözde bekarlardandır. Miti’yi görür görmez ne yapacağını bilemez Atatürk…
Bu arada fonda harika bir vals çalıyordur. Aşk bu ya, insana hiç tereddüt ettirmez. Arkadaki çalan vals’ten cesaret alarak tüm tereddütlerini bir kenara bırakır ve dans etmek için Miti’ye bir teklifte bulunur.
Miti çok etkilenir ve kabul etmesinin büyük bir cesaret olduğu bu ortamda tereddüt etmeden ona yaklaşır. Dansı kabul ettiğini söyler. Salonda herkes şaşkındır. Onlar için o an o salonda kimse yoktur ama o salon hiç olmadığı kadar kıskanç bakışlar ve dedikodularla çalkalanmaya başlamıştır.
Gökyüzündeki boks ringinde bir köşede Satürn ağırlık, irade, sorumluluk olarak yer alırken diğer köşede Uranüs Yenilikçi, isyankâr, bağımsız özellikleri ile birbirlerine meydan okumaktadır.
Kare açı zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğindeki gerçek potansiyeli açığa çıkararak tabiri caizse süper kahramana dönüşecek güce sahiptir.
Kova çağına doğru adım adım ilerlerken Satürn Kova transiti korkular ile baş etmeyi öğreterek canlı yaşamında yeni bir sürdürülebilir sistemin başlangıcı olacaktır. Uranüs Boğa transiti konfor alanında değişime götürürken ekonomik sisteminde değişimini sağlayacaktır.
Satürn kararlılığı ve dayanaklılığı ile yolunu ilerletirken Uranüs yeniliği ve ani manevraların kontak çatışma gibi görünse de aslında her ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemi modernize ederek iyileştirmek niyetindelerdir. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek ister, her ihtimali ölçüp tartıp geleneksel bilindik yöntemlerle çözümü sunmaya çalışır. Uranüs ise kaybedecek vaktin olmadığını düşünerek hemen o an harekete geçmenin planını yapar. Uranüs, şans verir yoklar, uyarır, alarm çalar ama bu uyarıyı dikkate alan kişi veya sistem hazırlıklı yakalanırken dikkate almayan ise neye uğradığını şaşırabilir.
Gökyüzünde tamamen matematiksel bir kombinasyon çalışmaktadır.
Her bir ev 30 derecelik ana sınırlara sahip olurken, 30 derecelik kısım da kendi içinde 10 derecelik ayrı bölümlere ayrılmaktadır. Bu 10 derecelik her bir bölüme dekan adı verilerek kendine has özellikler tayin edilmiştir. Satürn ve Uranüs arasındaki bu etkileşimde bölümlere baktığımızda Satürn kova burcunda, Uranüs bölümünde yer alırken, Uranüs boğa burcunda ise Venüs dekanında yer almaktadır.
Kare açının çatışmasını incelediğimizde Uranüs gezegeninin finale daha yakın olduğunu gözlemliyoruz. Yani yenilik kazanacaktır.
İnsan doğar, büyür, gelişir öğrenir nihayetinde yaşlanır ve ebediyete uğurlanır.
Kum saatinin son kum tanesinin dökülmesi ile birlikte yeni bir döngünün başlangıcı için zaman yeniden akmaya başlayacak. Gökyüzünde hava elementinde büyük bir yoğunluk ve toplanma söz konusu. Tüm bu etkilerin ışığında gerçekleşen Kova yeniayı, sevgi ve özgürlüğü buluşturmaya geliyor. Duygu ve kimliğin ele vererek attığı yeni çağın bu ilk adımı, diğer kum tanelerinin de önünü açacak ve ortaya daha öncesinde görmediğimiz güzellikte bir tablo çıkaracak.
Kova Burcu, mitolojide Mısırlılar’da Nil Nehri’nin bereketle taşmasını resmederken elinde bulunan kova ile de çevresindeki herkese bu bereketin dağıtmayı üstlenen bir adamı tasvir ediyor. Yunan mitolojisinde ise Zeus tarafından ölümsüzlüğe layık görülen Ganymedes’i tanımlıyor.
Entelektüel sistemi, icatları, yeni fikirleri, adaleti ve insani değerleri temsil eden Kova burcu bireysellik yerine toplumsal hizmeti benimseyen bir anlayışı fıtratında taşır. Bu yüzden de yaşadığı yeri, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için her zaman yenilikten yana bir duruş sergiler. Bunu başarmak için gücünü iki gezegenden alır. Geleneksel yöneticisi Satürn’dür. Disiplin, mesafe ve sabırla Kova burcu ve bu burç etkisini taşıyan kişilere adaletle ve düzenli bir emekle ilerleme yetisi verir. Modern yöneticisi Uranüs’ün bu duruma yenilikçi düzen, kimsenin bakmadığı yerden bakma ve entelektüel yapı ile katkıda bulunur.
Yeni bir dönemi konuşurken geceyi aydınlatan ışığı ve göz alıcı güzelliğiyle bir şeyleri yapmak ve başlatmak için vesile olan yeniayın, Kova burcunda gerçekleşmesi tüm bu konuları hayatımıza daha fazla dahil edeceğimize dair sinyaller veriyor. İkili ilişkilerden hayata bakış açısına kadar herkesi etkileyecek gelişmeler yaşanabilir. “Değer” olgusunu yeniden yapılandırarak yeryüzünden gökyüzüne uzanan yolculuk için insanlığı destekleyecek. Hayat hikayenize göre, içinde bulunduğunuz durumu masaya yatırarak yanlışı doğruyu, eksiği fazlayı bulmanızı sağlayacak.
Yeniayın yanında Venüs ve Jüpiter’in de bulunması ve ona destek veriyor olması, kesinleşen bazı durumların sonuçlarına büyüyen etkiler getirebilir. Bu her birimizin umudunu ayrı ayrı büyütebilecek, gelecek nesillere bırakmak için bir eser bırakabilecek bir güce sahip. Eserlerin kapsamı ve niteliği, tamamen bizim tutumlarımız ve niyetlerimizle ilgili olacak. Umudu nereye bağladığımıza dikkat etmek oldukça önemli. Her zaman umudu başkasının gözünde görmeye alışkın olan insanoğlu, kendi gözünden bakabilmeyi ve ne kadar değerli olduğunun farkına varmayı deneyimleyecek.
Yeniay günü gökyüzünün mecnunu Eros ile beyaz ay Selena Yay burcunda kavuşuyor. İnsanın ruhuna, ilişkilerindeki fedakarlığına şefkatle cila çekerek ruh eşlerini bir araya getirebilir. Kadersel etkileri gittiği yere taşıtan ay düğümleri İkizler- Yay aksında seyrederken, mitolojik ruh eşleri olan Psych ve Eros da bu aksta karşılaşarak birbirlerine birbirleri için zamanın kum tanesi olacak kişiler bir bağ kurmaya hazırlanıyor. Etrafınıza iyi bakın, kendinize iyi bakın. Gözünüzün değdiği yerden duyguların açığa çıktığına şahitlik edebilirsiniz.
11 Şubat itibariyle zamanı yönetmek konusunda hem bireysel hem de toplumsal açıdan yeni başlangıçlara ilerleyebiliriz. Hayatımızdaki önem sırasına göre amaçlarımızı, yaşamımızda yer almasını istediğimiz hedeflerimizi belirlerken hata yapmamak adına takip edilmesi gereken yolun kademelerini ortaya çıkaracaktır. Sıra atlamak veya sonuca çabuk ulaşmak adına yer değişikliği yapılan her harekette, sarsıcı sonuçlarla karşılanılması olasıdır. Basamakları tek tek çıkmak daha sağlam bir ilerleme sağlayacaktır. Hızın ve hırsın felaketiniz olmaması sizin elinizde.
Ülkemiz açısından baktığımızda, özellikle ekonomi ve banka sistemlerinde yeni reform paketleri açıklanabilir. Sistemsel yeniliğe gidebiliriz. Yer altı zenginlikleri ile yeni açıklamalar gelebilir. Yeni rezervler hesaplanabilir. Devlette yönetici atamaları yaşanabilir, beklenmedik tayin ve emeklilikler gündeme gelebilir. Müttefik olduğumuz ülkelerle yeni anlaşmalar üzerine bazı gelişmeler söz konusu. Arka planda olan olayların gün yüzüne çıktığına şahitlik edebiliriz. Sağlık alanında ileriye doğru pozitif bir ivme yakalayabiliriz. Pandeminin zirveye ulaştığı döneme nazaran bir iyileşmeye doğru hareket edebiliriz. Buna bağlı açıklamalar yapılabilir. Genel itibariyle ülkemizin ulusal amaçları doğrultusunda kararlılığımız yenilenerek ve güçlenerek devam edecektir.
Yeniay’a kalkış için son gün! Yarın akşam 22:00 civarında bir yeniay doğuyor. Yeniçağın ve 2021 yılının ilk başlangıcını yapacağını düşündüğüm gün.
Hayat inişler ve çıkışlarla dolu…
Yaşam içinde hep bir sınavımız var.
Şu sıralar garip bir kaygı, garip bir korku ve anlamını bilmediğiniz bir köşeye sıkışmışlık içinde ilerliyorsunuz. Değişimin bir parçası olmak maalesef kolay değil.
Bir yanımız hiç doğmamış gibiyken bir yanımız hiç ölmeyecek gibi...
Vakit başka,
Süre daha başka,
Zaman ise bambaşka…
Satürn gezegeninin zorluklarının üstesinden gelene kadar, genellikle yaşamanızın belirli bir alanına gecikmiş bir başarı getirebilir. Satürn’ün derslerini daha ciddiye almayı öğrendiğimizde ise ödüllendirilmeye başlarız.
Dünyada ise bu Satürn ve Uranüs karesi, otoritelere karşı daha fazla isyanı ateşleyebilir. Bu nedenle sosyal medyayı, haber kanallarını veya sosyal kuralları dayatanları yöneten ve bunlar üzerinde gücü olanları sorgulatabilir.
Kova enerjisi merkezi bir otoriteyi göz ardı ederek toplumun tüm kesimlerinin eşitlikçi katılımını gerektirir. Bu nedenle sosyal isyan, benzer düşünen işbirlikçi gruplar diğerine ait olmak isteyen insanlar olarak ortaya çıkıyor.
Dünyanın hiçbir bölgesi ya da ülkesi, iktidardakiler onu ne kadar kavrayacak olursa olsun derin bir dönüşümden, gerçek bir çöküşten ve yeniden yapılanmadan kaçınmayacaktır.
İçinizdeki tüm duygular “insanların yaşama ve gelişme hakkı vardır” noktasında olacak.
Yavaş gezegenlerin yönleri, insanları nesilleriyle özdeşleştiren ve bir ömür boyunca ancak yavaş yavaş değişen inançların dönüşmesine atıfta bulunur. Bu açı, yeni bir dönemi şekillendiren ve devir kapatan bir açıdır.
Satürn ve Uranüs gibi daha ağır ilerleyen bu iki gezegen 2021 yılına damgasını vuracak değişimlere bizi ilerletiyor.
11 Şubat’ta Kova burcundaki yeniay sonrası; hayatımızın genel teması son derece özgürlük olacaktır. Ama her şeye rağmen olacağını söyleyebiliriz.
Dünyada ise bu Satürn ve Uranüs karesi, otoritelere karşı daha fazla isyanı ateşleyebilir. Bu nedenle sosyal medyayı, haber kanallarını veya sosyal kuralları dayatanları yöneten ve bunlar üzerinde gücü olanları sorgulatabilir.
Kova enerjisi merkezi bir otoriteyi göz ardı ederek toplumun tüm kesimlerinin eşitlikçi katılımını gerektirir. Bu nedenle sosyal isyan, benzer düşünen işbirlikçi gruplar diğerine ait olmak isteyen insanlar olarak ortaya çıkıyor.
Dünyanın hiçbir bölgesi ya da ülkesi, iktidardakiler onu ne kadar kavrayacak olursa olsun derin bir dönüşümden, gerçek bir çöküşten ve yeniden yapılanmadan kaçınmayacaktır.
İçinizdeki tüm duygular “insanların yaşama ve gelişme hakkı vardır” noktasında olacak.
Yavaş gezegenlerin yönleri, insanları nesilleriyle özdeşleştiren ve bir ömür boyunca ancak yavaş yavaş değişen inançların dönüşmesine atıfta bulunur. Bu açı, yeni bir dönemi şekillendiren ve devir kapatan bir açıdır.
Satürn ve Uranüs gibi daha ağır ilerleyen bu iki gezegen 2021 yılına damgasını vuracak değişimlere bizi ilerletiyor.
Ne çok soru sormuşsunuz Merkür gerilemesi ile ilgili anlatamam. Bunu bir aydınlığa kavuşturmak için kısa bir yazı hazırlamak istedim.
Yıl içinde 3-4 kez gerçekleşebilen bu Çin işkencesine gelin daha yakından bakalım:)
20 Şubat tarihine kadar gerilemeye devam edecek olan Merkür sizlere elbet ufak tefek dokunuşlar yapacaktır. Bunları hemen felaket olarak okumak ve görmek ise her kişinin olaylara bakış açısı ve yeteneklerine göre anlam kazanır.
İletişimdi, randevuydu, mesajdı ve çeşitli teknoloji anlaşmazlıklardı bunlara zemin hazırlayan bir yavaşlığı hissedeceksiniz.
Bu Ay’a oldukça hızlı ve farklı başlıyoruz. Gökyüzünde neredeyse tüm gezegenler kova burcunda olacak. Bu ay 11 Şubat’ta Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek.17 Şubat zamanında Satürn/Uranüs karesi yaşanacak. Bu durum yer yüzü için oldukça önemli bir açıdır.
Küreselleşen Dünyanın ilk sesleri geliyor.
Dijital gelişen her durum beraberinde şaşırtıcı olmamaya da başlıyor. İki gündür Clubhouse uygulamasını kullanıyorum. Bir çeşit radyo kanalı kuruyorsunuz ve orada yayın yapmaya başlıyorsunuz. Bilginizi ve aktarmak istediklerinizi hemen bir tuşa basarak aktarıyorsunuz. Bu uygulama şu an sadece ios kullananlarda var. Henüz android kullananlarda yok. Ama çok yakın zamanda gelecek. Dün birçok siyasetçi ve vekil orada seçim çalışmalarına başlamıştı bile diyebiliriz. Aslında bir çeşit dijital yatırım olarak düşünebiliriz.
Ne varsa dijital anlamda hayatımızda büyük değişime gidiyor. Sabah Elon Musk bir tweet attı ve clubhouse olacağını söyledi. İnanılmaz bir yığılma oldu konuşma odasında. Yurtdışında tanınmış, ünlü insanlarla konuşmak çok önemli bir durum değildir. Çünkü buna kimse çok fazla anlam yüklemez. Bizim Türkiye’de bu böyle değildir. Popüler birileri ile konuşmak ve ulaşmak her zaman çok farklı gelir. Bunun neden böyle olduğunu vs. kısmına giremeyecek kadar daha önemli konularımız var. Bunun neden böyle olduğunu tartışmaya gerek yok.
Aslında astroloji ile ilgilenmeseniz bundan da haberiniz olmayacak ama süreç içinde yaşarken başınıza gelen bir aksilik ya da bir problem size hayatın neden böyle aktığını sorgulatacak. Astroloji bulmacasına bir kere giriyorsanız çok zevkli bir şekilde bol düşünerek olayları çözebiliyorsunuz.
2021'de Merkür gerileme tarihleri nedir?
Merkür gerileme dönemleri genellikle iki işareti kapsar. Bu tarihleri takviminize işaretleyin!
-30 Ocak-20 Şubat (Kova)
-30 Mayıs-22 Haziran (İkizler)
-27 eylül-18 ekim (Terazi)olarak geçiş yapacaktır.
Tüm yıl yaşanacak olan gerilemelerin hepsinin hava elementinde olduğunun farkındasınız değil mi?
Merkür gerilemesi hayatınızı alt üst eden bir astroloji olayı değildir!
Dolunay sonrası harika bir güne merhaba diyoruz…
En azından harika olması için elimizde nedenler var.
Güneş ve Jüpiter Kova burcunda bugün kavuşuyor.
Klasik astroloji camiasında bugün en şanslı günlerden biridir.
Ben bu tarz anlamlar yüklemeyi pek sevmiyorum biliyorsunuz.
Ama bugünü hayatınız içinde pozitif davranışlar ile şekillendirirseniz çok hızlı karşılığını göreceğinizi fark edebilirsiniz.
TK28012021 Sayılı uçağımız saat 22:15’te uçuşa kalmaktadır :)
Hepinize harika bir uçuş diliyorum :)
Bu uçuşumuz neden önemlidir?
Çünkü bulutlar ve rüzgâr biraz yönsüzdür. Çünkü bu dolunay güçlü bir Merkür gerilemesi başlangıcı da taşımaktadır. Olmakla olmamak arasında bir yerde bir duygu vermesi bu sebeptendir.
Küllerin yeniden alevlendiği ve kararsız kaldığınız konularınızda bir seçim yapacağınız bir dönemi kapsıyor.
Ateş, rüzgârı seçmek için bir adım önde olsa da suyun verdiği dinginlik ateşin aklını karıştıracaktır.
Ya söneceksin ya da yanacaksın?
Ya seçimin su olacak ya da rüzgâr?
Yanmak mı iyi sönmek mi?
Hani soruyorsunuz ya da bu iyi mi kötü mü dolunay diye…
Yeni bir haftaya ve yeni umutlara merhaba diyoruz.
Bu hafta ocak ayını bitirdiğimiz bir hafta içine ilerliyoruz. Astrolojik olarak en önemsediğimiz haftalardan biri de bu hafta olacaktır.
Hem kişisel hem de dünya gündemi üzerinde şaşırtıcı ve heyecan verici gelişmelere şahitlik edeceğiz.
Önceliğimiz bu haftanın dolunay haftası olduğunu unutmamanız.
Aslan burcunda yaşanacak bu dolunay bir çeşit doğal afetleri de tetikliyor. Özellikle Malatya, Elâzığ gibi bölgelerdekilerin daha farkındalıklı olması gereklidir.
Kişisel hayatlarınızda bazı konularda gurur yapacağınız, iftiraya uğranabilecek ya da hak savaşlarının ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir. Herkes onurunu, şerefini korumak için bir mücadele içine girebilir. Bu dolunay sizleri uzun zamandır verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alıp onurlandırma noktasına da götürebilir. Bu aradaki koşullarınız ve şartlarınız çok önemli olacaktır.
Bodrum kattan evreni ne kadar izleyebilirsin ki!
Yıldızlara uzanmanın en azından hayalini kurmalısınız!
Toprak burçları Boğa, Oğlak ve Başak'tır.
Hava burçları İkizler, Terazi ve Kova burcudur.
Ateş burçları Koç, Aslan ve Yay'dır.
Su burçları Yengeç, Balık ve Akrep'tir.
Doğum haritanız hakkında temel bir anlayış elde etmek daha kolaydır.
Doğum haritanızda bu elementleri nasıl anlarsınız?
1- Belirli bazı sitelerden doğum haritanızı çıkartabilirsiniz.
2- Doğum tarihi doğum saati ve doğum yerinize ihtiyacını var.
Büyük gün geldi çattı.
20-21-22 Ocak tarihlerini sürekli dikkat çekici olarak söyledik.
Aslında astrolojik olarak tarihler mutlaka +10/-10 olarak değerlendirilmelidir. Bizler bu gökyüzündeki özel kavuşum tarihlerinin zaten stres barındıran bir ABD başkanlık seçimlerine denk gelmesi ile daha fazla önemsedik. Çünkü biliriz ki tesadüf yoktur. Her şey planlıdır. Allah muhteşem bir sistem yaratmıştır ve olması gereken olacaktır. Astroloji, kurulan bu sistemi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
Çünkü yaşam bize iyi, kötü ve eğitici deneyimler sağlar. Bir insan ya da bir ulus hatalarından ders alamazsa, öğrenilmemiş dersi öğretene kadar defalarca tekrarlamak kaderidir.
Uranüs bir bozguncudur!
20 Ocak-19 Şubat arasında kova burcunda hareket edecek. Güneş’in burç değiştirmesi hepimizi etkiler. Bir Hava burcu olarak Kova, bilgi ve fikir alışverişi, mantık ve gerçekle ilgilenir. Bu zaman zarfında ilgilendiğimiz konular değişim gösterir.
Güneşi kova olanların tek anahtarı iletişimdir.
Kova burcunun yaşamın sosyal yönüyle çok ilgisi vardır. Toplulukların üzerine inşa edildiği kültürel normları gözlemleme eğilimindedir.
Kova burcundaki güneş, mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilir. İlişkilerde eşitliği sağlamak, bu burcun altında doğanlar için önemlidir.
Dün radyoda 3 saat enfes bir yayın yaptık. Tabi eksikliklerim çok fazla. İşi yeni öğreniyorum. Oradaki aletleri kullanmak başka bir konu denilebilir. Bunun yanında sizi astroloji bilgisine ulaştırmak istiyorum. Sayenizde nasıl bir ilgi gösterdiyseniz 2 saat olan yayın 3 saat oldu. Hepinize defalarca teşekkür ederim. Astrolojiyi çok kısa zamanda çok özel bir yere taşıdınız. İyi ki varsınız…
Uranüs ve Jüpiter Karesi:
Uranüs (Boğa) ve Satürn (Kova) burcunda birbirlerine meydan okuyorlar.
Bu geçiş sırasında geçmiş kısıtlamalardan kurtulmak istediğiniz için sinirli ve hayal kırıklığına uğrama eğilimden olabilirsiniz. Özellikle bir şeyin veya birinin yolunuza çıktığını hissediyorsanız büyük bir problem olduğunu düşünüp buna isyan edebilirsiniz.
Güneşi kova olanların tek anahtarı iletişimdir.
Kova burcunun yaşamın sosyal yönüyle çok ilgisi vardır. Toplulukların üzerine inşa edildiği kültürel normları gözlemleme eğilimindedir.
Kova burcundaki güneş, mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilir. İlişkilerde eşitliği sağlamak, bu burcun altında doğanlar için önemlidir.
Kova sabit bir burçtur. Hayatta en önemli yönü dayanıklılıktır. Dayanıklılığını ise gerçeklerden alır. Bir kova burcunu yalanlar yıkar. En çokta güvendiği ve dost bildiği insanlardan gelen yalanlar onların dayanıklılığını yok eder.
19 Şubat tarihine kadar güneş kova burcunda hareket edecek. Bu döneme kadar hayata yaklaşmak için sağlam kavramsal temeller oluşturmak isteyeceksiniz. Kovalar, neyi doğru ya da yanlış olarak algıladıklarına dair fikirlere inatla tutunabilirler ve amaçlanan bir eylem tarzına mantıklı bir alternatif gösterilmedikçe, değişmeleri olası değildir.
İnatçılık konusunda kendileri birer marka değeri taşır ancak genellikle amaçları test edilmiş bir teoriyi sürdürme yeteneğidir. Başka birinin bakış açısına inatçı bir yaklaşım sergilemek bazen zevk verir.
Kova burçları genellikle zekidir ve hayatlarında sahip oldukları her deneyime tepki verirler. Herhangi bir eylemde bulunmadan önce bir durumu iyice düşünen pratik insanlardır. Bir sonuca varmadan önce seçeneklerini ve duygularını analiz ederler. Entelektüeldirler, ancak tutkulu veya sahiplenici olmayabilirler. Sadece birine karşı gerçek hisleri olduğunda tutkuludurlar.
Bu dönem her zamankinden daha fazla fikir ayrılıklarına tahammül edemeyebilirsiniz. Kendinizi hiç olmadığı kadar sınırlandırılmış ya da engellenmiş hissetmeye açık olduğunuz bu dönem sizlerin kendi başınıza daha devrimci hareketler içinde olacağınızı söyleyebiliriz.
Büyük değişimin ilk adımlarını atacağınız hafta başlıyor!
Günaydın herkese yepyeni bir haftadan…
Yeni bir dönemin ilk günündeyiz. Bugün hayata her şeyi daha fazla fark eden ve bilen taraf olarak başlıyorsunuz. Çünkü tüm yılı bize açıklayacak olan Satürn-Uranüs karesi kesinleşmeye başlıyor. Özgürlük anlayışınız ve özgürlük yapınız değişim gösteriyor. Hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz.
17 Şubat günü Kova burcundaki Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında zorlayıcı, fark ettirici, dönüştürücü, harekete geçilmesini sağlayan kare açı meydana gelecektir.
Gökyüzündeki boks ringinde bir köşede Satürn ağırlık, irade, sorumluluk olarak yer alırken diğer köşede Uranüs Yenilikçi, isyankâr, bağımsız özellikleri ile birbirlerine meydan okumaktadır.
Kare açı zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğindeki gerçek potansiyeli açığa çıkararak tabiri caizse süper kahramana dönüşecek güce sahiptir.
Kova çağına doğru adım adım ilerlerken Satürn Kova transiti korkular ile baş etmeyi öğreterek canlı yaşamında yeni bir sürdürülebilir sistemin başlangıcı olacaktır. Uranüs Boğa transiti konfor alanında değişime götürürken ekonomik sisteminde değişimini sağlayacaktır.
Türkiye hem ekonomik, gıda, ticaret ve siyaset noktasında büyük bir yön değiştiriyor.
Şu an hem hava koşulları hem de pandemi koşulları oldukça zorlayıcı ve bunaltıcı gelebilir. Hayatınızdaki büyük değişimin gücünü hissedeceğiniz ve ülke olarak bu değişimin başladığını gözlemlediğiniz bir haftaya girdiğinizi söyleyebiliriz.
Satürn kararlılığı ve dayanaklılığı ile yolunu ilerletirken Uranüs yeniliği ve ani manevraların kontak çatışma gibi görünse de aslında her ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemi modernize ederek iyileştirmek niyetindelerdir. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek ister, her ihtimali ölçüp tartıp geleneksel bilindik yöntemlerle çözümü sunmaya çalışır. Uranüs ise kaybedecek vaktin olmadığını düşünerek hemen o an harekete geçmenin planını yapar. Uranüs, şans verir yoklar, uyarır, alarm çalar ama bu uyarıyı dikkate alan kişi veya sistem hazırlıklı yakalanırken dikkate almayan ise neye uğradığını şaşırabilir.
Gökyüzünde tamamen matematiksel bir kombinasyon çalışmaktadır.
Her bir ev 30 derecelik ana sınırlara sahip olurken, 30 derecelik kısım da kendi içinde 10 derecelik ayrı bölümlere ayrılmaktadır. Bu 10 derecelik her bir bölüme dekan adı verilerek kendine has özellikler tayin edilmiştir. Satürn ve Uranüs arasındaki bu etkileşimde bölümlere baktığımızda Satürn kova burcunda, Uranüs bölümünde yer alırken, Uranüs boğa burcunda ise Venüs dekanında yer almaktadır.
Kare açının çatışmasını incelediğimizde Uranüs gezegeninin finale daha yakın olduğunu gözlemliyoruz. Yani yenilik kazanacaktır.
Uranüs elektriği temsil etmektedir. Canlılara şok dalgası göndererek uykudan uyanmalarını sağlayacaktır. Kişisel sorgulamalar artarken yapılan hataların gün yüzüne çıkması ile yüzler oldukça kızaracaktır. Kova burcunu Satürn ve Uranüs yönetirken, Satürn kararlılığı yaşamın devamı için değişime gidilmesini zorunlu kılacaktır.
Toplum olarak tüketiyoruz.
En başta kendimizi tüketiyoruz. Sevgiyi tüketiyoruz. Mutluluğu tüketiyoruz. İnsanı, hayvanı, canlıyı, bitkiyi, havayı her şeyi tüketiyoruz. Külli irade kendi sisteminde döngüsüne devam ederken, cüzi irade ise aldığı 1 gr nefesi bile devam ettirememektedir.
Uyarılara kulak asmadan devam eden yaşamında bütün tozları halının altına süpürdükçe kendi karanlığını oluşturduğunun farkına varamayacaktır. En başta mutlak olana kabullenişle harekete geçmeli ve yaratılan her bir varlığı sevgi ile kucaklamalıyız. Kırmak, dökmek her zaman kolay olandır maalesef. Ama farkına varmalı ve zor olanı seçmeliyiz. Aslında dünyada zor ile kolay yer değiştirmiştir. Biz insanoğlu kolay olanı bırakırken zor olanı tercih etme gafletinde bulunduk. Kolay olan sevmek.
Sadece yaratılanı yaratandan ötürü sevmek.
İçinizde sevgi olunca rızkı için her gün bir buğday tanesini taşıyan karıncaya hürmet gösterirsiniz.
Sevgi olunca insanın koruma altına alınmış kalbini incitmekten korkarsınız.
Tek yapılması gereken bu kadar kolayken insan oğlu zoru seçerek hem kendi fıtratına yanlış yaparken hem de yaratılan her varlığa zararı dokunur olmuştur.
Herkes kendi özel fıtratına göre sevilmelidir. Her canlıya böyle yaklaşılmalıdır. Âmâ ne yazık ki egomuza hep yeniliyoruz.
Gökyüzünde her türlü etkileşim dün de oldu, bugün de oluyor, yarın da olacaktır. Herkes kendi tarlasını ekmeye çalışmalıdır. Ne eksik ne fazla. Öncelikle kişi kendini verimli hale getirecek ki daha sonra komşusu için yardıma gidebilsin. Bencillik duygusu sistemin işleyen çarkına demir çubuk sokmak gibidir. Sen zannedersin ki kendin dışında herkese zarar vereceğim; hâlbuki çarkın parçalanmasını sağlayarak kendini de parçaladığını göremeyecek kadar uykuya dalmış bir haldesin.
Gökyüzü uyanışını sağlarken o parçaladığın çarkın tamiri için sana ikinci bir şans da vermektedir. Eğer tamir edip yeniden sistemi çalıştırırsan yaşamayı başarabileceksin. Yok eğer tamir etmezsen en başta kendin yok olarak sistemin ilk kaybı unvanını alacaksın.
Dememiz o ki: “Var Mısın Ki Yok Olmaktan Korkuyorsun.”
Mutlu günler dilerim…
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle