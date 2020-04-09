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Ayçe Bükülmeyen

Ayçe Bükülmeyen

adikmen@hurriyet.com.tr

Amerika’dan korona günlüğü

9 Nisan 2020

KORONAVİRÜSÜN yeni yayılım merkezi olarak gösterilen Amerika ile ilgili haberler çoğunlukla endişe verici fakat doğruyu söylemek gerekirse dünyanın birçok yerinden çok da farklı bir durum yok.

Virüsün en büyük yayılma yeri New York şehri. Neredeyse 19 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük metropollerinden olan şehrin merkezinin son derece sıkışık ve kalabalık bir yaşam şeklini benimsediği düşünülürse buna şaşırmamak gerekli. Müze, sanat merkezi, kütüphane gibi büyük kalabalıkların ve turistlerin ziyaret ettiği merkezler; her daim çok kalabalık caddeler, metro ve otobüsler, restoran ve kafeler bu virüsün birçok kişiye kolayca bulaşmasını sağlamış olmalı. İtalya ve İspanya’daki yoğun vaka sayısı için de bu etkenler sözkonusu olabilir.
Şu anda New York’taki vakalar hastanelerin kapasitesini çoktan aşmış görünüyor. Tüm ülkedeki vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 5’lerde. Bu oran İspanya’da yüzde 10, İtalya’da ise yüzde 15 civarında.

AFRİKA KÖKENLİLER
Amerika’daki bir başka ilginç gelişme ise ölümlerin Afrika- Amerikalılar arasında fazlalaşmış olması. Bazı eyaletlerde bu oran yüzde 70’leri bulmuş durumda. Bunun nedeni ise bu kişilerin çoğunlukla daha kötü sosyal koşullarda yaşıyor olması nedeniyle daha çok kronik hastalıklarının bulunması ve sağlık sistemine ulaşmalarının zorluğu olarak gösteriliyor.
Benim bulunduğum Washington DC ve Virginia’da ise durum orta seviyede görünüyor. Market, eczaneler ve eve teslim restoranlar dışında her yer kapalı. Okullar bu yılı kapatarak tamamen elektronik eğitime geçti. Sokağa çıkma yasağı yok fakat yoğun tavsiye var. Geniş caddelerin ve büyük parkların olduğu bir yerde yaşadığımdan insanlar sokaklarda birbirlerine yaklaşmadan spor, yürüyüş ve koşu yapabiliyor. İnsanlar sakin görünmekle birlikte yarının getireceği belirsizliğin endişesinden ancak böyle uzaklaşıyorlar.

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