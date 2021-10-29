Kısırı lahanalı yapmayı denediniz mi?

Beyaz ekmek yerine kepekli veya yulaflı ekmeği, pirinç yerine bulguru tercih edin. Öğünlerinizde bol salata, bir porsiyon pişmiş sebze ve kabuğuyla birlikte taze meyve olsun, haftada 3-4 porsiyon kuru baklagil yemeyi ihmal etmeyin. Bu sayede sofranız lif açısından çok zengin olur; daha uzun süre tok kalırsınız ve kan şekeri seviyeniz daha dengeli hale gelir.

Son yıllarda “Şekerim var” diyene, kabızlık sorunu çekene verilen cevap hemen “Lifli beslen” oluyor. Nedir bu lif ve sağlığımız için neden önemli?

Bitkisel besinlerin sindirim enzimleri tarafından parçalanmayan, emilmeyen ve bağırsaklardan atılan kısımlarına lif diyoruz. Lifli gıdalar, vücudumuzda sünger ve süpürge etkisi yapar. Midede önce tıpkı bir sünger gibi şişer ve tokluk sağlar, vücuttan atılırken de bu kez

süpürge etkisiyle bizi zararlı toksinlerden kolayca arındırır.

Birçok araştırma, yeterince ve düzenli olarak lif içeriği yüksek besinlerden yiyen kişilerde obezite, kabızlık, diyabet, kanser ve kalp-damar hastalıkları görülmesi riskinin daha az olduğunu gösterdi. Kısacası, ‘bağırsaklarımız çok iyi çalışsın’, ‘tok kalalım’, ‘kan şekerimiz çok hızlı yükselmesin ve çok hızlı düşmesin’ istiyorsak soframızda lifli gıdalara daha çok yer açmamız şart.

Diyabeti olanlar mutlaka yemeli

Sebzeler hem su hem de lif oranı yüksek yiyecekler... Et yemekleri sebzeli yapılırsa vücudun lif ihtiyacını karşılar. Sağlıklı bir erişkinin günde 20-35 gram lif alması gerekir; günde en az 2 porsiyon meyve, 3-4 porsiyon da sebze yendiğinde yeterli lif alınmış olur. Her tür meyvenin, sebzenin, kuru baklagilin, yulaf ve tam buğdayın posası yüksek oranda lifli. Genel olarak bütün sebzeler, hem bitkisel karbonhidrat hem de çok iyi birer lif kaynağı. Kuru baklagiller de lif açısından çok zengin. Kabızlık sorunu yaşayanların haftada iki-üç kez düzenli kuru baklagil yemesi bağırsak alışkanlıklarını iyileştirir. Fasulye, nohut ve mercimek gibi baklagiller çok yönlü ve besleyicidir. Yağ oranları çok düşük olur; potasyum, demir ve magnezyum bakımından yüksek faydalı yağlar ve lif içerirler. Aynı zamanda iyi birer protein kaynağıdırlar.

Ben çocuklarıma ilk sebze yemeği olarak kabak ve havucu seçmiştim. Bağırsaklarına ilk defa katı bir gıda gireceği için lif ve su oranı yüksek bir sebze olması bağırsakların çalışması açısından önemliydi.