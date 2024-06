Cildimizi nasıl besleyelim?

Haberin Devamı

Yediklerimiz sadece sağlığımızı değil, gün içindeki kuvvet ve enerjimizi, aynı zamanda cilt sağlığımızı da etkiler. Yorgun görünümden, kuruluktan ya da cansızlıktan şikâyet ediyorsanız veya sivilce gibi cilt sorunlarınız varsa yediklerinizi gözden geçirmeniz ve besinleri dikkatli seçmeniz fark yaratacaktır.

Örneğin C vitamini, kolajen üretimini destekleyen ve cildi güneş hasarından korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. C vitamini, kolajen üretimini desteklerken cildin elastikiyetini de korur. Portakal, greyfurt, kivi, brokoli ve çilekte bol bol C vitamini vardır.

Yumurta da cilt sağlığı için gerekli bir besindir çünkü biotin bakımından zengindir. Biotin, cildimizin, saçınızın ve tırnaklarınızın sağlıklı kalmasını sağlar. Aynı zamanda ciltteki iltihapla savaşmaya yardımcı olur.

Haberin Devamı

Domates, cilt sağlığı için oldukça önemli bir antioksidan olan likopen bakımından hayli zengindir. Likopen, güneş hasarına bağlı cilt kırışıklıklarını ve diğer yaşlanma belirtilerini önlemek için de iyi bir tercihtir.

Yağlı balıklar her zaman cildimizle dost besinlerdir. Somon, sardalya ve uskumru gibi balıklar, cildimizin sağlıklı kalması için gerekli olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri iltihapla savaşmaya, cildinizi güneş hasarından korumaya destek sağlar. Cilt hücrelerinin büyümesini ve onarımını destekler.

Ispanak A, C ve E vitamini gibi cilt sağlığı için önemli vitamin ve mineralleri barındırır. A vitamini, cilt hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olan bir antioksidandır. Cilt hücrelerinin büyümesini ve onarımını destekleyen A vitamini açısından zengin diğer besinler arasında tatlı patates, havuç, ıspanak ve karaciğeri de sayabiliriz. E vitamini de bir antioksidandır ve cilt hücrelerini hasardan korumaya yardım eder. Badem, ay çiçeği çekirdeği, avokado ve zeytinyağı E vitamininden faydalanmak için yiyebileceklerimizdendir. Bitter çikolataysa ciltteki kan akışını iyileştirmeye yardımcı flavonoidler yani antioksidanlar içerir.

Haberin Devamı

NELERDEN KAÇINALIM?

Cilt sağlığı için bazı besinleri sınırlandırmanız ya da hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Örneğin şekerli gıdalar, ciltteki kolajen ve elastin liflerine zarar verir. Ciltte kırışıklık ve sarkmalara neden olabilir. Ayrıca iltihaplanmaya ve akne oluşumuna yol açabilir. İşlenmiş gıdalar da genellikle yüksek miktarda şeker, yağ ve katkı maddesi içerir. Bu besinler de yine ciltte iltihaplanmaya ve akne oluşumuna sebep olabilir. Fazla yağlı besinler ciltte gözenek tıkanmasına ve akneye, ayrıca alkol de cildin dehidrasyonuna bağlı olarak cilt kuruluğuna ve kırışıklık oluşumuna neden olabilir. Kafein de alkol gibi dehidrasyona ve kuruluğa, ayrıca gerginlik ve kaşıntıya yol açabilir. Baharatlı yiyecekler bazı insanlarda tahriş ve kızarıklık yapar. Baharatlı yiyecekleri yedikten sonra cildinizde bu belirtileri yaşıyorsanız, baharatı sınırlamayı deneyebilirsiniz.

Haberin Devamı

Bu besinleri tamamen tüketmeyi bırakmak yerine tüketimini sınırlamak daha faydalı olabilir. Ayrıca cildinizin ihtiyaçlarını karşılamak için dengeli ve sağlıklı bir beslenme şekli oluşturmanız da çok önemlidir. Cildinizin sağlıklı ve güzel görünmesi için bol su içmeyi, güneş kremi kullanmayı ve stresten uzak durmayı da sakın ihmal etmeyin.