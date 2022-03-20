Yakışıklı ve zalim

Ona sinema dünyasının en yakışıklısı denilse, kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum.
Alain Delon, önceki gün “Yaşlanmak berbat” diyerek ötanazi isteyince bir anda gündemin tepesine tırmandı.
Yaşlılıkta görünüşünün değişmesinden de şikayetçiydi.
Oysa hemen herkes, “en güzel yaşlanan yıldız” olarak kabul eder onu.
Zaten 1989’da yapılan bir araştırmada, “en yakışıklı” erkek seçilmesi boşuna değildi. O zaman 53 yaşındaydı ama her iki kadından biri oyunu Delon’a vermişti.
11 MART 1989
En yakın rakibi, rol arkadaşı Jean Paul Belmondo’yu bile 4’e katlamıştı oy sayısında. Ünlü yıldızın hayatı müthiş aşklar, fırtınalı ilişkiler, cinayetler ve büyük tartışmalarla geçti.
Türkiye’de hakkında en çok haber yayınlanan yıldızların başında geliyordu. Romy Schneider başta olmak üzere yüzlerce kadınla ilişkisi vardı.
Ekim 1968’de koruması Stephan Markoviç’in öldürülmesi yıllarca konuşulan bir mevzu oldu.
29 OCAK 1969
KARIMLA YATARSAN ÖLDÜRÜRÜM
Ünlü yıldızın koruması Markoviç’e şöyle dediği söylenir:
“Bana karşı bir şey yaparsan seni affedebilirim, karımla yatarsan öldürürüm.”
Cinayetten bir süre sonra Delon’un eşi Nathalie Delon, Markoviç ile ilişkisini itiraf etti. Bu itirafla birlikte spotlar da Delon’a çevrildi. Nathalie ve Alain bir süre sonra boşandı.
Markoviç’i öldürdüğü düşünülen gangster Charles Marcantonio’nun Delon’un arkadaşı olması şüpheleri iyice arttırdı. Delon defalarca ifade verdi.
Ama Marcantonio ile ilgili deliller de yetersizdi. 9 aylık tutukluluktan sonra serbest bırakıldı.
Dava 7 yıl sürdü. Katiller bulunamadı. Ama Delon’un üzerindeki şüphe hiçbir zaman dağılmadı. Delon, ilk gençliğinden itibaren belalı bir tipti aslında. Askerdeyken silah ve cip çaldığı için hapse düşmüştü.
Daha ünlü değilken gayrimeşru çocuğu Ari dünyaya geldi. Onu nüfusuna geçirmeyi kabul etmedi.
Marcantonio gibi suça bulaşmış arkadaşları çoktu.
Boks maçları düzenledi, at yarışları organize etti, kumarhane işletti. Bunların hepsinde mafyayla dirsek temasındaydı. Kısacası Fransa’daki bütün kirli işlere bir şekilde adı bulaşmıştı.
ALAİN BENİ ÇILDIRTIYORDU
ÜNLÜ yıldız Brigitte Bardot, 1996’da 61 yaşında yazdığı kitapta Alain Delon’u yerden yere vuruyordu: “Beni çileden çıkaran, sinirlendiren hatta çıldırtan biriydi. Kendini çok beğeniyor, sanki hiç belli olmuyormuş gibi hep mavi gözlerini göstermek istiyordu. Beni kızdırdığını bildiği halde yine de aynı hareketleri yapıyordu. Onun bana yaptıklarını hiçbir aktör yapmamıştı.”
YENİDEN SEVEBİLİRİM
Delon’un en çok konuşulan ilişkisi Romy Schneider’le olandı. Romy’nin onu biraz olsun yatıştırıcı bir rol oynadığı söyleniyordu. Ancak ikilinin ilişkisi çok fırtınalıydı. Zaten rahat durmayan Delon, bir süre sonra Romy’den ayrıldı. Yıllar sonra Romy, “Alain’i yeniden sevebilirim” açıklamasını yapacaktı.
HAKKINDAKİ KİTAPLARA SAVAŞ AÇTI
DELON’un hayatıyla ile ilgili yazılan iki kitap ortalığı oldukça karıştırmıştı.
Hollandalı Dr. Rein A. Zondergel’in “Alain Delon-Filmleri-Yaşamı” isimli kitap 1984’te yayımlandı. Delon, kitabın yazarı ve yayıncısına hemen savaş açtı. Köln Mahkemesi’ndeki duruşmada Delon’un avukatları hem kitabın yasaklanmasını hem de 1 milyar dolar tazminat istiyordu.
Kitaptaki çarpıcı noktalardan biri Markoviç cinayetinde parmağı olduğuyla ilgiliydi. Ünlü aktörün eşcinsel olabileceğiyle ilgili iddialar da bulunuyordu kitapta. Bu kitap, 12 Haziran 1984’te Hürriyet’te de haber olmuştu.
12 HAZİRAN 1984
Haberde “Gerçek hayatta nasıl bir adam Alain Delon? Yumuşak ve çekici mi? Yoksa vahşi ve buz gibi mi? O bir Kazanova mı? Yoksa bir katil mi? Filmlerde rol mü yapıyor yoksa kendisini mi oynuyor?” deniliyordu.
Haber başlığı ise şöyleydi:
“Alain Delon sen kimsin?”
2000 yılında ise bu kez Bernard Violet’nin “Delon’un Sırları” kitabı yayınlandı. Ünlü sanatçı henüz yayınlanmadan kitabı yasaklatmak için harekete geçmişti. Ancak davaların hepsini kaybetti. Kitap yayınlandığı gibi Delon 10 bin Frank da tazminat ödemeye mahkum oldu.
Yakışıklı ve zalim
Ona sinema dünyasının en yakışıklısı denilse, kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum.
Alain Delon, önceki gün “Yaşlanmak berbat” diyerek ötanazi isteyince bir anda gündemin tepesine tırmandı.
Yaşlılıkta görünüşünün değişmesinden de şikayetçiydi.
Oysa hemen herkes, “en güzel yaşlanan yıldız” olarak kabul eder onu.
Zaten 1989’da yapılan bir araştırmada, “en yakışıklı” erkek seçilmesi boşuna değildi. O zaman 53 yaşındaydı ama her iki kadından biri oyunu Delon’a vermişti.
11 MART 1989
En yakın rakibi, rol arkadaşı Jean Paul Belmondo’yu bile 4’e katlamıştı oy sayısında. Ünlü yıldızın hayatı müthiş aşklar, fırtınalı ilişkiler, cinayetler ve büyük tartışmalarla geçti.
Türkiye’de hakkında en çok haber yayınlanan yıldızların başında geliyordu. Romy Schneider başta olmak üzere yüzlerce kadınla ilişkisi vardı.
Ekim 1968’de koruması Stephan Markoviç’in öldürülmesi yıllarca konuşulan bir mevzu oldu.
29 OCAK 1969
KARIMLA YATARSAN ÖLDÜRÜRÜM
Ünlü yıldızın koruması Markoviç’e şöyle dediği söylenir:
“Bana karşı bir şey yaparsan seni affedebilirim, karımla yatarsan öldürürüm.”
Cinayetten bir süre sonra Delon’un eşi Nathalie Delon, Markoviç ile ilişkisini itiraf etti. Bu itirafla birlikte spotlar da Delon’a çevrildi. Nathalie ve Alain bir süre sonra boşandı.
Markoviç’i öldürdüğü düşünülen gangster Charles Marcantonio’nun Delon’un arkadaşı olması şüpheleri iyice arttırdı. Delon defalarca ifade verdi.
Ama Marcantonio ile ilgili deliller de yetersizdi. 9 aylık tutukluluktan sonra serbest bırakıldı.
Dava 7 yıl sürdü. Katiller bulunamadı. Ama Delon’un üzerindeki şüphe hiçbir zaman dağılmadı. Delon, ilk gençliğinden itibaren belalı bir tipti aslında. Askerdeyken silah ve cip çaldığı için hapse düşmüştü.
Daha ünlü değilken gayrimeşru çocuğu Ari dünyaya geldi. Onu nüfusuna geçirmeyi kabul etmedi.
Marcantonio gibi suça bulaşmış arkadaşları çoktu.
Boks maçları düzenledi, at yarışları organize etti, kumarhane işletti. Bunların hepsinde mafyayla dirsek temasındaydı. Kısacası Fransa’daki bütün kirli işlere bir şekilde adı bulaşmıştı.
ALAİN BENİ ÇILDIRTIYORDU
ÜNLÜ yıldız Brigitte Bardot, 1996’da 61 yaşında yazdığı kitapta Alain Delon’u yerden yere vuruyordu: “Beni çileden çıkaran, sinirlendiren hatta çıldırtan biriydi. Kendini çok beğeniyor, sanki hiç belli olmuyormuş gibi hep mavi gözlerini göstermek istiyordu. Beni kızdırdığını bildiği halde yine de aynı hareketleri yapıyordu. Onun bana yaptıklarını hiçbir aktör yapmamıştı.”
YENİDEN SEVEBİLİRİM
Delon’un en çok konuşulan ilişkisi Romy Schneider’le olandı. Romy’nin onu biraz olsun yatıştırıcı bir rol oynadığı söyleniyordu. Ancak ikilinin ilişkisi çok fırtınalıydı. Zaten rahat durmayan Delon, bir süre sonra Romy’den ayrıldı. Yıllar sonra Romy, “Alain’i yeniden sevebilirim” açıklamasını yapacaktı.
HAKKINDAKİ KİTAPLARA SAVAŞ AÇTI
DELON’un hayatıyla ile ilgili yazılan iki kitap ortalığı oldukça karıştırmıştı.
Hollandalı Dr. Rein A. Zondergel’in “Alain Delon-Filmleri-Yaşamı” isimli kitap 1984’te yayımlandı. Delon, kitabın yazarı ve yayıncısına hemen savaş açtı. Köln Mahkemesi’ndeki duruşmada Delon’un avukatları hem kitabın yasaklanmasını hem de 1 milyar dolar tazminat istiyordu.
Kitaptaki çarpıcı noktalardan biri Markoviç cinayetinde parmağı olduğuyla ilgiliydi. Ünlü aktörün eşcinsel olabileceğiyle ilgili iddialar da bulunuyordu kitapta. Bu kitap, 12 Haziran 1984’te Hürriyet’te de haber olmuştu.
12 HAZİRAN 1984
Haberde “Gerçek hayatta nasıl bir adam Alain Delon? Yumuşak ve çekici mi? Yoksa vahşi ve buz gibi mi? O bir Kazanova mı? Yoksa bir katil mi? Filmlerde rol mü yapıyor yoksa kendisini mi oynuyor?” deniliyordu.
Haber başlığı ise şöyleydi:
“Alain Delon sen kimsin?”
2000 yılında ise bu kez Bernard Violet’nin “Delon’un Sırları” kitabı yayınlandı. Ünlü sanatçı henüz yayınlanmadan kitabı yasaklatmak için harekete geçmişti. Ancak davaların hepsini kaybetti. Kitap yayınlandığı gibi Delon 10 bin Frank da tazminat ödemeye mahkum oldu.