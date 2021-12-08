Aşk uğruna uçağı çakan ilk pilot Vecihi miydi

Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.
İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.
Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.
İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.
Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.
Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.
Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.
Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.
Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.
Biraz daha geriye uzandım.
Kimse kırılmasın, gücenmesin...
Ben değil arşiv anlatıyor.
METİN OKTAY’IN ZARAFETİ
- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”
MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ
İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.
60’lı yıllarda da durum farklı değildi.
1966 yılının son günü...
Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.
Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:
- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.
Aşk uğruna uçağı çakan ilk pilot Vecihi miydi
Gülen Gözler filmini herkes bilir.
Yine de çok kısaca özetleyeyim.
Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.
Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.
Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.
Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.
Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.
Yaşar Usta da her seferinde “Bir gün tepemize yıkacak evi” diye söylenir.
Gerçekten de öyle olur. Vecihi uçağı evin tepesine çakar.
Bu göstere göstere gelen kazanın ardından Yaşar Usta pes eder, kızı Fikret ile Vecihi’nin evlenmesine izin verir.
18 EYLÜL 1975
MANŞETE ÇIKAN KAZA
1977 yapımı bu filmden iki yıl önce Hürriyet’in manşetinde ilginç bir haber vardı:
“Uçakla nişanlısına fiyaka yaparken balkona düştü.”
Habere göre “aşık pilot Nafiz Kahraman”, 17 Eylül günü Ankara’da serbest uçuş yapıyordu.
Ama görev mahalinden çıkıp, nişanlısının ve kendisinin yaşadığı İncesu Mahallesi üzerinde uçmaya başlıyor. Nişanlısının evinin üzerinde iki tur atıyor ama üçüncüyü tamamlayamadan eve çakılıyor.
İnanması güç ama kazada “tıpkı filmdeki gibi” şans eseri kimse ölmüyor.
Aşık pilot omurgasındaki çatlak ve birkaç kırıkla atlatıyor kazayı.
Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Tümgeneral Şefik Aktuğlu bile şaşkınlığını ertesi günkü gazetede gizleyemiyor:
“Pilotun uçuş sahasını terk ederek kendi mahallesine gelmesinin nedenini bir türlü çözemedik. Bir pilotun o kadar alçaktan uçmaması gerekirdi.”
Bu kazadan iki yıl sonra Sadık Şendil’in senaryosunu yazdığı, Ertem Eğilmez’in yönettiği o meşhur film çekiliyor.
Filmdeki, pilotun isminin ilk Türk havacılığının önemli ismi Vecihi Hürkuş’tan geldiğini biliyoruz.
Peki ya olayın kendisi?
Kim bilir belki de filme bu kaza ilham olmuştur.
Uçak önce evin çatısına vurur, iki balkondan sekip, üçüncü balkona takılır. Uçağın bir kısmı da apartmanların arasındaki boşluğa düşer. Hürriyet o günkü sayısında şahane bir çizimle kazayı bize tekrar yaşatır.
YEŞİLÇAM’IN YILDIZLARININ BOKS İDDİASI
EMEL Sayın ile Hülya Koçyiğit, 1974’ün martında birlikte film çekiyorlar.
Nasıl oluyorsa oluyor, söz ertesi akşamki Dünya Ağır Sıklet Boks maçına geliyor.
Tüm dünyanın beklediği bu maçta Gene Foreman, henüz bir yıl önce Muhammed Ali’nin “çenesini kıran” Ken Norton ile karşılaşıyor.
Sayın, “Çok hain vuran Foreman, Norton’u da ufalar” diyor.
“Ufalar” sözü Koçyiğit’i gaza getiriyor:
“Eşim (Selim Soydan) sporcudur. O da ‘Norton, Foreman’ı yenecek diyor.”
İki yıldız kazananın “fakir çocukları sevindireceği” 10 bin liralık iddiaya tutuşuyor.
Hürriyet muhabiri Talay Erker de iddiayı kayda geçiriyor.
26 MART 1974
AĞAÇ KÜTÜĞÜ GİBİ DEVRİLDİ
Caracas’taki mücadele Türkiye saatiyle 04.15’te başlıyor. Maçın henüz ikinci raundunda Foreman’ın müthiş sağıyla Norton “bir ağaç kütüğü” gibi devriliyor. Antrenörü de beyaz havluyu fırlatıveriyor.
Hürriyet ertesi gün spor sayfasından manşeti patlatıyor:
“Gene Foreman, güm güm güm.”
“Norton balyozun altında kaldı” notu da yere serilip iplere sarılan Norton’un fotoğrafına iliştiriliyor.
Aynı gün Hürriyet’in birinci sayfasındaki başlığı da iki yıldızın iddiasını sonuçlandırıyor:
“Foreman’ı tutan Emel Sayın bahsi kazandı.”
Sayın, Altın Plak kazandığı gecede bir de bu iddiayı kutluyor.
Son bir not, Norton’u böyle deviren Foreman’a kariyerinde “nakavtla” yenilgi hezimetini yaşatan tek isim de Muhammed Ali’ydi.
31 Ağustos 1963
ERKEKLER 4’E AYRILIR
Erkekler! Plajda mayoyla gezerken dikkat edin.
“Farkında olmadan karakteriniz hakkında başkalarında kanaat uyandırabilirsiniz.”
1963 yazının son günlerinde özel çizimlerle yayınlanan bu haberde erkekler dört tipe ayrılıyor:
Uzun boylu, hafif göbekli, uzun ve zayıf, kısa boylu.
Bu tipleri günümüze uyarlayarak ama 1963’ün sözleriyle anlatmaya çalışayım size...
GYM’den çıkmayanlar: Açık sözlüler, “kadın kaprisi”nden nefret ediyorlar. Yeknesak hayat onları çileden çıkarıyor. Hür yaşamayı seviyorlar.
Piknik tipler: Nüktedan şakalardan hoşlanıyorlar, egoistler, rahatlarına düşkünler.
‘Nerd’ler: İkiye ayrılıyorlar. Birincisi; hislerini açığa vurmuyor ve sadıklar. İkincileri; içlerine kapalı ve romantik.
Bodur fitler: Çok hassaslar, merhametli, yeknesak hayat tarzları var. Kendilerine güvenleri yüksek.