O Penaltı Gol Olmadı!

Medyanın tamamı, tek bir konuda hemfikirdiler…
------“Fenerbahçe üçlü savunma oynamaz!”
------“Fenerbahçe çift stoperli, dörtlü savunma oynar!”
Öylesine kararlı ve iddialılardı ki, “acaba?” demek bile yürek isterdi…
Oysaki hep birlikte biliyorduk, Avrupa da birçok kulüp üçlü savunma yapıyor ve başarılı oluyordu…
Sanırım bizim ülke de yasaktı(!)
Bilinen sistemlerin dışına çıkılması, çarkın zincirlerine zarar verebilirdi…
***
Kazandığında en çok konuşulan, kaybettiğinde daha da çok konuşulan Fenerbahçe…
Lider olsa da, orta sırada olsa da, gündemimiz Fenerbahçe…
Öylesine garip olaylar hiç olmamış gibi yaşanıyor ki;
“Daha önce ben ne demiştim?” diye hiç bakılmadan sürekli yeni reçeteler aynı kişiler tarafından sunuluyor ki;
Gerçekten şaşırtıyor Fenerbahçe…
Bugün ben de şaşırtan olaylar dizisini yazayım istedim…
***
Önce
Ben sorayım:
Neden gerçek pozisyonu sol bek olan bir oyuncuyu Milli takıma almadın?
Neden Avrupa Şampiyonasında ve bu maçta oynatmadığın Rıdvan’ı ısrarla kadroya alıyorsun?
Uğur Çiftçi, Ömer Bayram hatta Caner Erkin bu işi yapamazlar mıydı?
“Caner kendi liginde hiç maç oynamadı?” diyebilirsin.
Ancak iki bekimiz Zeki, Mert, ön liberomuz Okay ve stoperimiz Kaan da, bu sezon ligde dakika almadılar.
Mert’in arkasına adam kaçırdığı sen söylüyorsun.
Bu nedenle “son dakikalarda Alpaslan’ı alarak üçlü (beşli) savunmaya geçtik”, diyorsun.
Ülkemizde oynanan ve kısır döngüsünden kurtulamadığımız “futbol oyunun”, dışına çıkmaktan söz ediyorum.
“Steven Caulker’i bu yıl biz aldık. Oynat şunu!” demediler.
“Patron sensin” dediler, satış listesine koydular.
Fenerbahçe futbol takımı artık hocasından sorulur.
Balotelli’yi oynatmak istemeyen Samet Aybaba’yı kovdular…
Şimdi onu oynatacak hocayı arıyorlar.
Balotelli’ ye de sormuşlardır…
Artık Adana Demirspor, Balotelli’den sorulur…
Dışarda kar yağıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem oynuyor.
Memlekete bahar gelmiş ama Korona sokağa çıkarmıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem tek ayak smaç vuruyor.
Denizden çıkıyorum televizyonu açıyorum, Eda Erdem servis atıyor…
Her gördüğümde aynı istek, aynı hırs…
Kazanınca gözlerinden fışkıran mutluluk, kaybedince hıçkırarak ağlamak…
Hepimizi ağlatmak…
Hepimizi aynı anda güldürmek…
Bir ulusa yaşamadıklarını, yaşatmak…
Birileri sevinçten, diğerleri üzüntüden ağladı.
Ancak sarılarak terk ettiler yarıştıkları arenayı…
Barış, dostluk ve kardeşlik kazandı.
Olimpiyat ruhu kazandı.
Çirkinleşen Dünya’da, karanlık dumanların kahrettiği ülkemizde, bir umut ışığı yandı.
Mum ışığı kadar zayıf olsa bile geleceğe dair yüreğimizi aydınlattı.
Gidilecek yolu gösterdi!
***
Ya da yaşınız gençse, hiç bilmiyorsunuz…
Nostalji yapmayı severim, ancak sevilmediğini bildiğim için yapmamaya özen gösteririm…
Bugün biraz yapmalıyım!
Çocuklar size yazıyorum:
Siz sporun tadına varamadan büyüdünüz!
İzleme olanaklarınız bizim döneme göre milyonlarca kat fazla olmasına rağmen izlemediniz.
Sakın sizi suçluyorum sanmayın…
Size sunulan buydu…
Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:
“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür.
***
Pekâlâ hangisi?
Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…
Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.
Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.
Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...
Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
Bir gözüm sahada, diğeri ise sürekli olarak sende…
Tam yedi yıl be arkadaş… Hiç sıkılmadan aynı heyecan ile seni izledim.
Seninle birlikte ben de, kıpkırmızı oldum.
Kalbim sıkıştı…
Sen kızdıkça, ben ‘gemimin sağlam ellerde’ olduğunu hissettim…
Sen gülümseyince, ben sevinçten uçtum…
Tam yedi yıl be arkadaş…
Yaşamımın vazgeçilmez parçası oldun…
Hem pazarlamacı, hem de muhasebeci, aynı anda olunmaz ki…
Hepsi kendi işini yapacak…
Ayrı tondan, ayrı dilden konuşacaklar…
Bulundukları pozisyonun gereklerini söyleyecekler.
O zaman gemi kendi doğallığı içinde yol alacak.
Hem baba, hem çocuk bir arada olunmaz ki…
Baba babalığını yapacak, çocuk da doğal isteklerini istemeye devam edecek…
Bir tane virüs ’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler;
----İnanmazdım.
Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi;
---Ben gitmezdim…
Bu yüzyılda, “şaka” gibi bir şeyler oldu…
Hep birlikte esir olduk.
Dünya’nın en zengin adamı da esir oldu…
Garibanda…
100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…
Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…
Neden mi?
***
“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!
O meclisin ne şartlarda açıldığını…
O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…
İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?
Sarılabilmeyi özledim…
Doyasıya sarılmayı…
Karıma, anama, kardeşlerime, çocuklarıma sarılmayı özledim…
Dostlarımla korkmadan oturmayı, sohbet etmeyi özledim…
Fenerbahçe golü attığında sarılmayı özledim!
“ Özlediysen eğer, yaşamayı seviyorsun” demektir!
Hem de sevdiklerinle birlikte yaşamayı seviyorsun, demektir!
O zaman yeniden sarılabilmek için sıkacağım dişimi…
Yaralarımızı saracağız…
Ve hep birlikte çocuklar gibi kutlayacağız…
O gün bayram olacak…
Tek bir milletin tek bir dinin değil, tüm Dünya’nın bayramı olacak!
Belki de bu bir ilk olacak!
***
İnsandan insana geçti…
Türkiye Liginde maç yoksa İngiltere’yi, yoksa İspanya’yı izlerdim.
Futbol yoksa basketbol vardır. O da olmadı, voleybol…
Boks da izlerim… Güreş de…
Yaz dönemi bunlar biter…
Ancak benim hobim, bitmez…
Atletizm başlar. Yüzme başlar…
Bir de uluslararası gençler şampiyonaları…
“Alman ekolü olsun”, diyenler var…
---Olsun!
Joachim Löw’ün kariyeri, Fenerbahçe’de başlamış, Alman milli takımı ile Dünya Şampiyonu olmuş…
“Gel bize,10 yılın takımını yap” dersek, belki gelir…
Gelirken de sorar;
Bütçemiz ne kadar?
--- “Sattığımız kadar alacağız, iyi bir paraya sat, sonra istediğini al” dersek, olmaz…
“Kimi satacağım?”, diye sorar…
Daha çok gencimizin spor yapmasını istiyorsunuz.
Ülkemizin de çok başarılı olmasını istiyorsunuz.
Amacımız aynı.
Gideceğimiz yol da aynı olmalı!
Önce bir tablo vereyim, iyice inceleyin… Sonra lütfen birlikte çözümleyelim.
Tablo aslında anlatıyor bütün gerçeği…
Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hak kazanan sporcuların kulüplere göre dağılımı:
Gizli kahramanlarımız,
Kazandıkça var olan kadınlarımız,
Sultanlarımız…
***
Bilmem haberiniz var mı?
Olimpiyat vizesi aldılar!
Tokyo’ya gidiyorlar…
O Penaltı Gol Olmadı!
3 Temmuz için son düdük öttü…
O Penaltı Gol Olmadı!
Saha dışından çok uzaklardan, Pensilvanya’dan öten düdükle verilen haksız penaltı, gol olmadı!
Yargıtay, Aziz Yıldırım ve arkadaşları için verilen beraat kararını onadı.
3 Temmuz 2011 den bu yana tam 10 yıl 6 ay 3 gün geçmiş.
Fenerbahçe 2010-11sezonu şampiyonluğunu bileğinin hakkı ile kazandığını ispatlayabilmek için tam 10 yıl 5 ay 24 gün mücadele etmiş…
Ülke sporu hep birlikte kaybetmiş…
“Geçmiş olsun”, diyeyim ve ekleyeyim…
Bir daha yaşamamak için ders alalım!
***
3 Temmuz 2011 günü iyi bir sporseverim.
Tuttuğum takım da Fenerbahçe…
Tüm maçları izlemişim. Bana göre Fenerbahçe Trabzonspor’a göre daha ‘’zor bir lig” oynamış…
Ancak o günlerde içinde bulunduğum yayın bombardımanı öyle demiyor…
Emniyet den alınan bilgiler, o günün resmi görevlilerinin demeçleri, toplumu “şike yapıldığına” ikna etmeye çalışıyor.
Devletin tüm kurumları ve medya sanığı idam sehpasına oturtmuş, yargısız infaz etmek istiyormuş gibi geldi bana…
“Acaba” diyen bir ses lazımdı…
Yazmak istedim…
Şansım yaver gitti ve Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yazmaya başladım.
O günden bu yana 10 yıldır aynı gazetenin aynı köşesinde yazıyorum.
Bu gün okuruma ve gazeteme mahcup olmadığım için gecikmiş olsa da, adalete teşekkürler ediyorum…
***
Zaman çok hızlı aktı...
Önce “Acaba?” dedim...
Sonra “Pusu mu?” dedim...
“Komplo galiba...” derken...
Dönemin Başbakanı açıkladı “komplo” olduğunu...
Sekiz yıl önce “Acaba?” dediğim komplo girişimi, benim de beklemediğim şekilde hızlı sonuçlandı.
O nedenle teşekkür ediyorum tarih amcaya...
***
10 yıl süren bu davayı yürüten kim varsa, emniyet müdürleri, hâkimler, savcılar, gazeteciler, hepsi ya kaçak, ya da mahkûm oldu!
Bu listeyi yazmıştım tekrar etmeyeceğim…
Ancak ülke futbolunu duman eden 3 Temmuz’un nasıl başladığını ve nasıl bittiğinin resmini verirsem daha iyi anlaşılacak…
Şimdi dikkat:
14 Temmuz 2011 günü bir polis memuru, 3 Temmuz’u başlatan karmakarışık bir rapor yazıyor. Bugün ancak sonuçlandırabildiğimiz sarmal böyle başlıyor…
– “Raporu ilk yazan Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay;
– “Rapora ek yapan Müdür Soner Koç, 368 yıl 9 ay;
– “Uygunluk” veren Nazmi Ardıç, 1971 yıl 1 ay;
– “Olur” veren savcı Zekeriya Öz, firarda;
– Davayı “kabul” eden Ceza Hâkimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay ceza aldılar.
Özetle;
Fetocu polis rapor yazıyor, Fetocu amiri okeyliyor, Fetocu Savcı ‘olur’ diyor, Fetocu Mahkeme Başkanı cezayı veriyor, Fetocu Yargıtay Hâkimi onaylıyor.
Bu, 3 Temmuz’u anlatan kısa bir özet...
Aslında çırılçıplak gerçeği anlatan bir özet...
Burası bize, ülkedeki paralel devleti anlatıyor...
Kurdukları kumpasa engel olabilecek tüm kurumları bu organizasyon ile yok ettiler.
Bizlerde seyrettik…
***
3 Temmuz bir spor olayı değildi!
Ülke yönetimini demokrasi dışı yöntemlerle ele geçirmek için yapılan operasyonun bir parçasıydı.
Kumpaslar, kendilerine direnç gösterebilecek kurum ve kişilere yapıldı!
Fenerbahçe Spor Kulübü ve başkanı direnişin temel taşlarından biri gibi
gözüküyordu...
Nitekim haksız değillermiş...
Direndi Fenerbahçe...
Askerlerimizin teslim olduğu komutanlarının direnç göstermediği bir zamanda, Fenerbahçe liderini teslim etmedi.
Lideri ve yönetici arkadaşları da bir adım bile geri adım atmadı!
Yargıtay’ın cezasını onadığı 21 Ocak 2014 günü, ilk uçak ile ülkeye döndü.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılanışı, oradan Bağdat Caddesi’ne ve kulüp binasına gelişi, kumpası kuranlara korku verdi.
Ülkede ilk kitlesel gösteriler onların dik duruşu ile başladı!
10 Temmuz 2011, 17 Şubat 2014 Bağdat Caddesi ve 23 Mart 2014
Anıtkabir yürüyüşleri, o dönemde yapılan ilk kitlesel eylemler oldu.
Cezalı maça gitmek için kuyruklar oluşturan kadın ve çocuklarımız, ülkemize dışarıdan bakanları bile şaşırttı!
Özetle, kumpası kuranlar, Sarı-Lacivert bir duvara tosladılar.
1907 yılında Fenerbahçe’nin amblemi olan Fenerbahçe burnundaki fener, karanlığı aydınlattı…
Ve şimdilik yenildiler...
***
Ancak unutmayın:
Biz demokratik ve bilime dayanan bir Türkiye kurana kadar kılık değiştirerek saldıracaklar…
Hep birlikte direneceğiz!
Ta ki biz topu diğer yarı alanda oynayana kadar!
Benim de davam bitmedi demek ki...
Yazacak çok şey var daha... Yaşanacak da çok güzel günler...
***
Şimdi kaybedilen zamanın ve paraların tazmin edilme zamanı!
Şimdi 10 yıldır oynatamadığımız Süper Kupa’yı oynatma zamanı!
2011 yılının Türkiye Ligi Şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş’ın Süper Kupa için oynama zamanı…
Ben Fenerbahçe’yi oynamak içim hazır görüyorum…
Sen de hazır mısın Beşiktaş?