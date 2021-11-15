Yiğit Sezgin: Haliç global bir çekim merkezi olacak

Londra’da gerçekleşen Avrupa’nın en prestijli turizm fuarlarından World Travel Market, adeta bir Türkiye çıkarmasına şahitlik yaptı. İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldiğimiz etkinlikten satırbaşları...

Taş Tepeler

Ziyaret ettiğim World Travel Market fuarı, 1-3 Kasım tarihlerinde 70 farklı ülkenin katılımıyla Londra’da gerçekleşti.

Türkiye’nin 300 m2’lik bir alanda tanıtım yaptığı stantta, Türk Hava Yolları ve 20 farklı Türk otel işletmesi de yer aldı.

Türkiye’nin “Taş Tepeler” projesiyle ön plana çıktığı fuarda birçok turistik bölge ve proje ile birlikte Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ve çevresindeki diğer 11 arkeolojik alandan oluşan bölgenin de tanıtımı yapıldı.



Göbeklitepe, Karahantepe, Harbetsuvan Tepesi, Gürcütepe, Kurttepesi, Taşlıtepe, Sefertepe, Ayanlar, Yoğunburç, Sayburç, Çakmaktepe ve Yeni Mahalle bölgesini kapsayan arkeolojik alana İngiliz basını ve katılımcıların ilgisi büyüktü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, fuarın görsel hazırlığını her zamanki gibi oldukça ilgi çekici ve stratejik bir şekilde hazırlamıştı.

Hedef 2.5 milyon