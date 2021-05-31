İstanbul Havalimanı Türk gastronomisinin vitrini

Farklılık teması
Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 23-24 Haziran’da düzenlenecek 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin gastronomik değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen FSUMMIT; otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, gastronomi ve turizm profesyonelleri ile yerel ve uluslararası şefleri bir araya getirecek.
Etkinliği organize eden Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen ile yaptığım sohbette, zirvenin temasının ‘Ağırlamada Farklılaşma’ olduğunu öğrendim.
Dünya Seyahat Turizmi Konseyi CEO’su Gloria Guevara başta olmak üzere etkinliğe birçok yerli ve yabancı ismin katılacağını belirten Sözen şöyle dedi:
“Turizm gastronomisi ve ağırlama sektöründe pandemi sonrası yeni normal düzeni, dünyadaki trendleri, sürdürülebilirlik, yatırım planları gibi pek çok konuyu ele alacağız.
Tüm bu konuları pandemi odağında bambaşka bir bakış açısıyla değerlendireceğiz.”
MÜZİĞİN GÜCÜ
ABD’de şu an hiç şüphesiz halkı aşı olmaya teşvik eden en popüler etkinlik VAX LIVE performansları.
Selena Gomez’den Los Angeles’ta yaşayan Prens Harry’e kadar birçok ünlü ismin şarkıcı veya konuşmacı olarak katıldığı online performanslar serisi, milyonlarca kişiyi VAX LIVE web sitesine çekiyor.
Aynı platform altında pandemi ve aşı özelinde birçok faydalı bilgi yer aldığı için kitlelere bu yolla aşı olmaya teşvik edecek anlık paylaşımlar yapılıyor.
Mozart diyarında arınma
Mozart’ın doğduğu Avusturya’da yer alan Vivamayr kliniği, pandemi döneminde Avrupa jet-seti kadar Türk sosyetesi tarafından da ilgi gördü. Geçmişte 2 kez ziyaret ettiğim klinik özellikle pandemi döneminde Hollywood yıldızlarından, global moda markalarının sahiplerine kadar birçok ünlü ismi ağırladı.
Salzburg’da iki farklı merkezi bulunan kliniğin kanımca en keyifli lokasyonu Altaussee gölü kenarında olanı. Yüksek dağların eteğine kurulmuş ahşap klinik yerel mimarisi, manzarası ve göl üstü iskelesinde sunduğu güneşlenme alanıyla hem keyif hem de şifa dolu. Mayr tıbbı denilen bağırsak sağlığı üzerine tedavi alternatifleri sunan klinikte, holistik yöntemlerle besin duyarlılığı testleri de yapılıyor. Kliniğin yöneticisi Dr. Sepp Fegerl ve ekibi alerjiler, yüksek tansiyon, kilo sorunları ve daha birçok rahatsızlığa Mayr tıbbının beslenme programı ve tedavi yöntemiyle alternatif çözümler sunuyor.
ZİHİN DETOKSU
Tam kapanma dönemi sonrası Türkiye’de önereceğim detoks kliniği ise Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya. Otel tam anlamıyla bir arınma üssü.
Online eğitim bitmeyecek
Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, pandeminin eğitim alanındaki etkisini ve geliştirdikleri özel eğitim platformunu anlattı. Dağ, pandemiyle gelişen uzaktan eğitim alanında Türkiye’nin bölgesel bir lider olduğunu belirtti.
Dağ, Türk mühendislerin geliştirdiği See Meet ve Metodbox yazılımlarıyla nitelikli bir uzaktan eğitim platformunu tasarladıklarını söyledi:
“Mevzu sadece anlık eğitim almak değil, bilginin kaynağına ulaşmak. Şu an İngiltere’deki üniversitelerde kullanılmaya başlayan eğitim platformumuzla e-kütüphaneden sanal müze turlarına, öğrencinin psiko-sosyal gelişiminden öğretmenin pedagojik eğitimine kadar birçok modülü entegre bir şekilde barındıran bir yazılım geliştirdik. Kısacası dijital bir kampüs kurduk. Çünkü pandemi bitse bile uzaktan eğitim avantajları sebebiyle asla bitmeyecek.”
Kızlar okuldan kopmayacak
Özlem Dağ, Türkiye’nin bölgesel eğitim trendlerine yön verecek güçte olduğunun altını çizdi: “Azerbaycan, Kanada ve Almanya’da açtığımız teknoloji liseleriyle Türk yazılımlarının ve Türk eğitim kurumlarının yurtdışında sağladığı memnuniyeti çok net gözlemledik.
Bölgesel liderliğini üstlendiğimiz bu uzaktan eğitim alanındaki faydaları ülkemizde de gördük.
Canlı yayında tarifYaptığı yemeklerin yanında Türkiye dostluğuyla da tanınan İtalyan şef Claudio Chinali, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği’nin mayıs ayında düzenleyeceği online etkinlikle İtalya’nın en ünlü gazetecilerine Türk yemeklerini öğretecek.
Etkinlik öncesi gazetecilerin evlerine organik Türk ürünlerinden oluşan gıda paketlerinin de gönderileceğini söyleyen Chinali, şöyle dedi:
“Canlı yayında mücver, patlıcan ezmesi, sigara böreği ve zeytinyağlı taze fasulye yapacağım. Kısırı ise onlara gönderdiğimiz malzemelerle hep beraber yapacağız. 10 yılı aşkın süredir yaşadığım Türkiye’de yemeklerinizi hayranlıkla denedim ve severek öğrendim. İtalyanların Türk mutfağını daha çok tanıması gerek.
Umuyorum ki bu projenin devamını da getirecek ve daha çok İtalyan’a Türk yemeği öğreteceğiz.”
Tanıtım ve strateji
Sohbetimiz esnasında öğrendiğim bir diğer güzel haber ise Eataly’de açılacak Terrazzo Italia isimli restorana dair.
HARRY VAR MEGAN YOK
Covid-19 sebebiyle sadece kraliyet ailesinin katıldığı, 800 kişilik listenin elenerek 30 kişinin davet edildiği cenaze töreni Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Windsor Kalesi’nde yer alan St George Şapeli’nde gerçekleşti.
Prens Harry’nin Los Angeles’tan gelerek katıldığı törene eşi Megan ise hamileliği sebebiyle katılmadı. Cenaze arabasının arkasından Prens William ile yürüyen Harry büyük ses getiren ve kriz yaratan Oprah Winfrey röportajı sonrası ilk kez kraliyet ailesiyle aynı karede görüntülendi.
Cenaze kortejinde sohbet ettiği gözlemlenen kardeşler arasındaki buzların eriyip erimeyeceği ise merak konusu.
Türkiye örnek model
Accor grubundaki deneyimlerinden yola çıkarak pandemi dönemindeki turizm hareketliliğine dair analiz yapan Yiğit Sezgin, Türk turizminin pandemiye adaptasyon yeteneğinin bölge ülkelerine kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtti.
Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Güvenli Turizm” sertifikası hem de otellerin özverisiyle pandemi dönemi turizm karnemizin pekiyi olduğunu söyledi.
Otellerin aldığı önlemlerin ve tüm dünya turistlere kapılarını kapatırken Türkiye’nin gösterdiği misafirperverliğin global arenada örnek bir model olduğunun altını çizdi.
İstanbul’un Accor grubu tarafından bölgedeki “lifestyle” otelcilik merkezi olarak seçildiğini de söyleyen Sezgin, Türkiye’ye yatırımlarının artacağının müjdesini verdi.
Bu kapsamda Çeşme’deki Sheraton Otel’i yenileyerek 2022 yazında Swissotel markasıyla yeniden açacaklarını belirten Yiğit Sezgin, bu yeni otel ve rezidans projesinin Miami’dekine benzer mimari bir çizgide ama İzmir’in yerel dokusuyla uyumlu olacağını vurguladı.
Yenilikçi girişim
MÜZİK ŞÖLENİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katıldığı gala sosyal mesafe kuralları gözetilerek tarihi Emek Salonu’nda yapıldı.
Geriye sarılmış bir film makarası gibi oyuncuların ters hareketleriyle ilerleyen film hem çekim tekniği hem de müzikleriyle dikkat çekiciydi. Yapımın senarist ve yönetmeni ise Dolapdere Big Gang grubunun kurucusu Gökay Süngü.
Film müziklerini yapan ekip, gösterimden önce sahnede canlı bir performans sergiledi. Pandemiden tam bir yıl sonra kulaklarımın pası silindi diyebilirim. Fakat aynı sahnede gruptan hemen önce öyle bir solist çıktı ki gözlerimi açıkçası sahneden alamadım. Bahsettiğim isim sufi müziğinin genç temsilcisi. Yaptığı müziğin felsefesini muhteşem illüstrasyonlar eşliğinde kendi web sitesinde anlatan sanatçıyı daha önce dinlemediyseniz muhakkak keşfetmelisiniz.
Sekine
Kovan’ın başarısı
YENİ BİR SOLUKİstanbul’da yaşayan yabancı dostlarımdan en sık duyduğum kritik New York’taki Broadway veya Londra’da West End’deki gibi müzikal ve tiyatroların daha sık gösterildiği büyük salonların sayısının yetersiz oluşuydu.
Sanırım dünya standartlarındaki bir değişimle Taksim meydanında yeniden yükselen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bu ihtiyacın ötesinde bir çözüm olacak.
Şehre yeni bir soluk getirecek.
İnşaatı sona yaklaşan AKM’de 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro alanı, bale çalışma salonları, sanat galerileri ve sergi salonları gibi birçok farklı alan olacak.
Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan projenin Taksim meydanı ile bütünleşen bir mimaride haziran ayında tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi açılışının gerçekleşmesi öngörülüyor.
15 BİN PARÇA SERAMİK
HERMES VE TAHİN
Tarihi Fişekhane binasında tahin lezzetleri sunan The Levant’ın sahibi Hüseyin Çelik’in misafiri olarak Türkiye’ye gelen Mohamed Hadid’le geçtiğimiz gün bir araya geldik.
Mekan tahinin binbir türlü lezzetini Hermes tabak ve fincanlarda sunuyor. Hadid de Türk gastronomi markalarının çeşitliliğinin artarak dünyaya açılmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Aslen Filistinli olan 73 yaşındaki Hadid, “Yaşadığım Los Angeles şehrinde ve gezdiğim ülkelerde hiç olmadığı kadar Türk mutfağının yer aldığını ve talep edildiğini görüyorum. Ortak gastronomik değerlerimiz olan tahin, susam ve baharatlar gibi birçok coğrafi ürününün daha da çok anlatılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü her birinin eşsiz bir geçmişi ve kültürel değeri var” dedi.
LEZZETLİ ANILAR
İstanbul’da geçireceği süre zarfından tarihi yarımadayı uzun bir süre sonra ilk kez detaylı olarak gezeceğini belirten Mohamed Hadid, yazın ise Bodrum’a gelecek. İşadamı, Bodrum’un en çok çarşısını seviyor. Emlak kralı, özellikle çocukluk yıllarında ailesiyle sıkça Türkiye’ye tatile geldiğini söylüyor:
Bitcoin ile albüm satışı
Amerikan müzik dünyasında kripto parayı iş hayatına sokan ilk isim Snoop Dogg oldu. 2013 yılında henüz kimsecikler Bitcoin nedir diye bilmezken albümlerini bu kripto para birimi üzerinden satışa çıkardı.
Albümlerin tanesi 0.3 Bitcoin’den satıldığı vakit bu para birimi o kadar değer kazanmamıştı. O dönem Snoop Dogg albümü satın alan bir kişi eğer o Bitcoin’i harcamayıp tutmuş olsaydı bugün 14 bin doları olacaktı.
Açıkçası o yıl kaç kişiye Bitcoin ile albüm satışı yapıldığı paylaşılmıyor.
Ama bilinen net bir şey var ki Snoop Dogg müzik dünyasındaki öncü kişiliğiyle finans şirketlerinin Los Angeles’ta düzenlediği kripto para partilerinin halen baş misafiri.
Tepki yatırımı
KONUŞAN TASARIMLAR
Ne hafta içi ne de hafta sonu spor kıyafet tercih etmeme rağmen Les Benjamins’in uluslararası işbirliklerini yakından takip ediyor ve globalleşme adımlarını heyecanla izliyorum.
Marka 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde, Almanya’nın meşhur Lürzer’s Archive dergisinin yaşayan en iyi 200 sanatçıdan biri olarak seçtiği Esra Gülmen’le işbirliği yaptı.
Sanatçı, kadınların şehir hayatında bıraktığı izleri koleksiyona taşıdı.
Çeşitli sloganların yer aldığı ürünler, günlük hayattaki söylemleriyle birbirini destekleyen kadınlardan ilham alınarak tasarlandı. İddialı ve düşündürücü sloganlar mevcut.
GLOBAL TANITIM ATAĞIDemet Sabancı Çetindoğan’ın kurduğu Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği’ni (T-ONE) uzun zamandır takip ediyorum. Çetindoğan, Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı için durmaksızın yeni projeler üretiyor.
Bunlardan bir diğeri de dernek bünyesinde kurulan gastronomi odaklı bir girişim.
GastrONE adındaki bu sosyal medya projesinde Türkiye’nin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla ünlü şefler Ali Ronay, Maksut Aşkar, Refika Birgül, Fatih Tutak, Osman Sezener, Didem Şenol ve Maximilian J.W Thomae 2021-2023 yılları arasında derneğe gönüllü danışmanlık vererek Türk gastronomisinin kültür elçiliğini üstlenecekmiş.
Global mecralarda lokal içerik ve söylemlerle tanıtımlar yapılacakmış.
YEREL ÜRÜNLER
Özlediğimiz hareketler
Yıllarca Türkiye’ye gelen yabancı restoran zincirlerinin haberlerini okuduk.
Şimdi vereceğim haber ise yabancı bir yatırım olmasına rağmen dünyada ilk kez ülkemizde kurulup ikinci şubesini Avrupa’da açacak olan Isokyo isimli Uzak Doğu restoranına ait.
Christian Hirt’in anlatımına göre Raffles Otel İstanbul’un kendi girişimi olan markanın Türkiye’deki başarısı üzerine İspanya’da bir şubesi açılacakmış.
Yani globalleşen ve yakında başka ülkelerde de göreceğimiz bu restoran markasının eğer bir nüfus cüzdanı olsaydı doğum yeri olarak Türkiye yazacaktı.
Bu gelişme yabancı gastronomi markalarının doğup büyümesi için İstanbul’un doğru bir destinasyon olduğunun açıkçası net bir kanıtı.
Londra açılımı
21 yaşımda BBC’de staj yaparken Londra caddelerinde dolaştığımda gözüm Türk markalarını arardı. Yıllar içinde daha çok Türk markası Londra’ya açılsa da bu konudaki beklentilerim halen azalmış değil.
İşte belki de bu yüzden Karaca Grup’un CEO’su Fatih Karaca ile sohbetimizde kendisinden aldığım haberler benim için ayrıca kıymetli oldu.
Karaca’nın anlatımına göre mayıs ayında markanın Londra’da hem bir mağazası hem de bir lojistik merkezi açılacakmış. 13 ülkede halihazırda mağazaları olan marka için İngiltere sanırım tek kelimeyle bir prestij noktası olacak. Porselenleriyle meşhur Londra aslında her marka için zor bir pazar. Bu sebeple Karaca, Türk kültürünü halen yansıtan ama İngilizlerin yerel beklentilerini de karşılayan özel ürünler tasarlayacakmış. Türk gastronomisini sahiplenen ve tanıtan geniş boyutlu bir reklam ve pazarlama kampanyasına girişilecekmiş.
Hatta Fatih Karaca’nın ajandasında bir gün İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in dahi bir Türk porseleninde yemek yemesi veya çay içmesini hedefleyen uzun soluklu bir plan var.
Meryem Uzerli’ye “hayırlı olsun” demek için telefon açtım. Berlin’de yaşayan oyuncuyu aradığımda iki bebekli bir anne olmaya şimdiden alıştığını, dadılar yerine kızlarına kendisinin zaman ayırmaya çalıştığının altını çizdi.
Yapım dünyasındaki bazı isimler Meryem’in ikinci çocuğunu dünyaya getirmesinin kariyerine olumsuz etki yapacağını konuşmuştu. Ama durum farklı...
Meryem’in telefonda anlattığına göre izlenme rekorları kıran Alman yapımı “Dark”ın (Karanlık) yapımcıları oyuncuya yeni dizide rol vermek istiyor.
Hatta önümüzdeki ay tüm ekip Berlin’de bir araya gelecekmiş.
Ardından yıldız oyuncu, bu yabancı dizi için Los Angeles’a gidecekmiş. Ünlü oyuncu, bugün 2’nci sayfada Mehmet Üstündağ’ın yazdığına göre, mart ayında da İstanbul’a bir sinema projesi için görüşmeye geliyor. Kısacası Meryem, lohusalık döneminde bile boş durmuyor. İkinci bebeği Lily uğurlu geldi Uzerli’ye.
Meryem Uzerli’yi 2019 yılında Barbaros Tapan’ın davetlisi olarak katıldığımız Golden Globe ödül töreninin partisinde yakından gözlemledim. Meryem’in Hollywood yıldızları arasında dahi nasıl dikkat çektiğine, davetlilerin onunla tanışma arzusuna bizzat şahit oldum. Meryem için Hollywood’da isim yapmak hayal değil.
Yıldızlarla iş yapmak
İlkler yaşanacak
Bu yıl 55’incisi Florida’nın Tampa şehrinde Tampa Bay Buccaneers ile Kansas City Chiefs takımları arasında düzenlenecek Super Bowl’un tarihinde bir ilk gerçekleşecek.
Her yıl tüm dünyadan milyonların izlediği müsabaka, ilk kez final maçını oynayacak takımlardan birinin kendi sahasında gerçekleşecek. Kaliforniya dışında oynandığı pek nadir görülen final oyununun Florida eyaletine taşınma sebebi ise Los Angeles’taki stadyumun bakım ve inşa süreçlerinin tamamlanamamış olması.
Bu yıl yaşanacak bir diğer ilk ise reklamlara dair.
Super Bowl’un o merakla beklenen yaratıcı reklam kuşağı içinde 20 yıl sonra ilk kez ne Pepsi ne de Coca-Cola yer alacak.
Morun gücü
Yemin töreninde en çok dikkatimi çeken detay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın kıyafetleri arasında renk eşleşmesi oldu. Bu iki güçlü kadının moru bilinçli olarak seçtiğini, sadece hoşlarına giden bir renk olduğu için değil taşıdığı anlamdan dolayı bu özel günde tercih ettiklerini düşünüyorum.
Amerikan halkı mor rengi bayraklarındaki mavi ve kırmızının birleşimi yani birlikteliğin sembolü olarak görse de morun siyasetçilerce tercih edilme sebebi biraz daha farklı.
Geçmişte mor rengi oluşturan bitkilerin doğada bulunması oldukça zor olduğu için mor kumaşların kullanım ayrıcalığı krallar ve rahipler gibi dönemin güçlü ve zengin zümresine aitti. Yani mor asırlardır “güç bende” mesajı veren bir renk. Yemin töreninde de bu mesajı açıkça gördük.
Hatta Hillary Clinton ABD başkanlık seçimlerini kaybettiği yıl sonuçlara dair konuşmasında yine aynı rengi tercih edip “yıkılmadım ayaktayım” diyerek asıl gücün halen kimde olduğu mesajını vermeye çalışmıştı.
Kendi maskesini üreten şehir
Gaziantep’in pandemi dönemi ve sonrasındaki tanıtımına dair detaylı bir Turizm Master Planı hazırlanmış.
Şehirdeki tüm oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Safe Tourism – Güvenli Turizm” sertifikasını almış.
Keza birçok işletme karekod uygulamasına geçerken, toplu taşıma araçlarında da HES kodu zorunluluğu getirilmiş.
Çünkü belediyenin bir diğer hedefi de sadece gastronomi başkenti olmak değil, sağlıklı lezzetin merkezi olmak.
Bu kapsamda zabıtaların hijyen kontrolleri de artırılmış.
Belediye’ye ait Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda 21 usta öğretici ve 8 biçki dikiş kursiyeriyle maske üretimine başlanmış.
İstanbul Havalimanı Türk gastronomisinin vitrini
Türk mutfağını 3 kıtada temsil eden BTA’nın CEO’su Sadettin Cesur ile yeme-içme operasyonunu yürüttükleri İstanbul Havalimanı’nda bir araya geldik. Cesur, havalimanını, Türk gastronomisinin dünyaya açılan kapısı ve vitrini olarak nitelendiriyor.
GASTRO KÖY
BTA CEO’su Sadettin Cesur ile bir araya geldiğimiz “Tadında Anadolu” isimli yeme-içme alanı bir gastro köy gibi projelendirilmiş.
İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalindeki bu bin 700 m2’lik mekan Safranbolu evlerini andıran servis alanları, asırlık zeytin ağacı, nostaljik çeşmesi ve açık hava müzesiyle binbir milletten insanın gelip geçtiği bir köy meydanı gibi tasarlanmış.
Bir TAV iştiraki olan BTA’nın Anadolu mutfağını dünyayla buluşturduğu prestijli bir nokta olmuş. Ocakbaşı formatından fine-dining konseptteki sunumlara kadar her kültürden beklentiyi karşılayacak bir yelpaze oluşturulmuş.
BTA’nın havalimanında 4 bin 500 m2’lik bir alanda işlettiği yeme-içme markaları arasında yer alan Cakes&Bakes ise, 3 Michelin yıldızlı şef Guy Martin ile işbirliği yapılarak Paris Orly havalimanında da açılmış.
TÜRKİYE ÖĞRETECEK
İşletmeyi gezerken Sadettin Cesur “Türkiye artık sadece mutfağıyla değil, o mutfağı işletmesiyle de meşhur. Sektördeki lezzet birikimimizi operasyon, üretim ve pazarlama gücümüzle birleştirerek Türkiye’nin bu alandaki ticari başarısını BTA olarak 3 kıtada ortaya koyduk.
Artık bu alanda know-how transferi yapıyoruz. Pandemi sonrası hem şeflerimiz hem de yöneticilerimizle bu işletmecilik felsefesi ve verimliliğini dünyaya öğreten lider ülke biz olacağız” dedi.
Müşteri datasının yorumlanarak global beklentilerin karşılanması aşamasında büyük bir yatırım ve emek harcadıklarını söyleyen Cesur, “Türk mutfağını ve misafirperverliğini matematikle, veriyle, analizle buluşturduk. Hem yurtdışındaki hem de İstanbul Havalimanı’ndaki bu operasyonumuzu gören yabancı rakiplerimiz hayret ve hayranlıkla ülkemizi takip ediyor. Bu düzen ve verimlilik diğer yabancı gastronomi markalarının da ülkemize yatırım yapmasında cesaret ve güven veriyor” dedi.
Bu kapsamda Cesur’dan Fransız şef Akrame Benallal’ın İstanbul Havalimanı’nda açtığı Vivanda Burger’in önümüzdeki aylarda tekrar faaliyete geçeceğinin haberini aldım.
Mekan hamburger severlerin bir Michelin şeften Türkiye’de hamburger yiyebileceği tek mekan olma özelliğinde.
NOBU İÇİN GERİ SAYIM
Türkiye’deki global gastronomi gündemine dair bir diğer haber ise Süzer Holding’ten.
Holdingin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer geçen haftaki ABD seyahatinde ünlü aktör Robert De Niro’yu evinde ziyaret etti.
Süzer’in, The Ritz Carlton İstanbul’da açılacak Uzak Doğu restoranı Nobu’nun ortakları arasında olan De Niro’ya yaptığı ziyaretin videosu sosyal medyada oldukça ilgi çekti. De Niro, New York’taki evinin salonunda çekilen videoda yakında Türkiye’yi ziyaret edeceğinin mesajını verdi. Japon içkisi sake’nin davullar eşliğinde geleneksel yöntemlerle sunumu sebebiyle adına “sake seramonisi” adını verdikleri resmi açılış için İstanbul’a geleceğini belirten sanatçının, ekim ayında ülkemizde olması bekleniyor.
HAVUZ BAŞINDA SUŞİ
Uzak Doğu mutfağı severler için bir diğer güzel gelişme ise Fairmont Quasar Otel’den.
Şişli’deki otelin genel müdürü Nicolas Kipper ile sohbetimizde, Ukiyo isimli restoranın sezon açılışının 9 Haziran’da olacağını öğrendim.
Ukiyo’nun Japonca anlamı “modern olmak”... Kanımca bu anlamı sebebiyle oldukça isabetli bir karar verilmiş ve restoran otelin asimetrik bir mimaride çağdaş bir çizgide tasarlanan havuz katında konumlanmış.
Suşileriyle meşhur mekan, İstanbul’a gelen otel misafirleri için hem serinletici hem de damakları cezbedecek bir alternatif olacak gibi duruyor.