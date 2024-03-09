Zübük’lük nedir Zübük kime denir

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Dalavereci ve üçkâğıtçı bir politikacıyı anlatıyor Zübük.

Dalavere ve üçkâğıtta başat unsur şu: Din.

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Zübük’ün dini kullanma biçimi şöyle:

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Zübük açısından aslında dinin bir kıymeti harbiyesi yok. Sadece milleti kandırmak için “inanıyor” görünmekte.

Dini bir hayatı yok Zübük’ün.

Normalde namaz kılmaz ama kılıyormuş gibi yapar. Normalde abdest almaz ama alıyormuş gibi yapar. Normalde camiyle hiç işi olmaz ama işi varmış gibi yapar.

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Zübük’ün yaptığı tam olarak şu: Dini yaşamadığı halde yaşıyor gibi gözükmek. Dine kıymet vermediği halde veriyor gibi gözükmek.





Seçim zamanı geldiğinde dini, imanı, camiyi, Kuran’ı, abdesti kullanan politikacıdır Zübük.

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Samimi biçimde inanan, inancını gündelik hayatının bir parçası haline getirmiş olan, camiyi, namazı hayatının odak noktası yapmış olan bir kişi, siyasete atıldığında da bunu sürdürür.

Böyle bir kişinin yaptığına “din istismarı” denmez, denemez.

Zübük bu değildir, Zübük’lük burada değildir.

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Zübük aranıyorsa...

Dinle içtenlikli bir bağlantısı yokken varmış gibi yapan politikacılar arasında aranmalıdır.

Orada “şak” diye bulunur.

TABİİ TABİİ SIFIRDAN

EKREM İmamoğlu’na soruluyor: Hiç temelini attığınız metro var mı?

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Cevap veriyor: Mahmutbey / Esenyurt metrosu. Göztepe / Ataşehir metrosu. Çekmeköy / Sancaktepe metrosu.

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İmamoğlu’na bir kez daha soruluyor: Sıfırdan mı?

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İmamoğlu cevap veriyor: Tabii tabii sıfırdan.

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Peki ya gerçek?

Gerçek şu: Söylediği üç metronun yapımına da 2017’de başlanmış. Yani ta Rahmetli Kadir Topbaş döneminde.

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Niye doğruyu söylemiyor İmamoğlu? Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu bilmiyor olabilir mi?

NİYE KAÇTIN EYLEM

EYLEM Tok, oğluyla birlikte önce Mısır’a kaçtı, sonra ABD’ye.

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Bu ülkelerde kendisine “Niye kaçıyorsunuz” diye sorulduğunda ne cevap verir acaba?

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“Şey... Bizim oğlan, küçük bir yaramazlık yaptı. Arabayla bir kişiyi ezerek öldürdü. Biz de o yüzden sizin ülkelere kaçıverdik” falan mı der?

DİZİSİ ÇEKİLMİŞ

TRAFİKTE adam öldüren oğlunu kaptığı gibi önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçıran Eylem Tok olayını yorumlarken “bunun dizisi çekilir” imasında bulunmuştum.

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İsmail Saymaz, “Dizisi çekildi” dedi.

“Hangi dizi” diye sorunca “Your Honor” dedi.

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İsmail söyleyince hatırladım diziyi. Oğlu trafik kazasına karışan bir yargıcı anlatıyordu o dizi. Oğlunu kurtarmak için babalık ile yargıçlık arasında kalan bir adamın öyküsüydü bu.

İki / üç bölüm izlemiş, sonra sıkılıp bırakmıştım.





SONUÇLARI İTİBARIYLA BURCU KÖKSAL VAKASI

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İMAMOĞLU AÇISINDAN

BU vaka Ekrem İmamoğlu’nun iki zaafını ortaya çıkardı: BİRİNCİ ZAAF: CHP’de patron benim havası vermeyi çok seviyor. İKİNCİ ZAAF: DEM oylarının kaçma ihtimalinden çok ürküyor.

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ÖZGÜR ÖZEL AÇISINDAN

Burcu Köksal vakası yüzünden Özgür Özel iki kez ezdirdi kendisini. Önce Burcu Köksal’a ezdirdi kendini. Ardından Ekrem İmamoğlu’na.

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BURCU KÖKSAL AÇISINDAN

Afyon’daki milliyetçi oylara göz kırpacaktı partinin çarşısını karıştırmış oldu.

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KILIÇDAROĞLU AÇISINDAN

Güya Burcu Köksal’ın çıkışının arkasında o varmış. Böyle diyor CHP’li yorumcular. CHP’nin abalısı olup çıktı Kemal Bey. Kafası bozulan ya da durumu toparlamaya çalışan Kemal Bey’e vuruyor.

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TANJU ÖZCAN AÇISINDAN

“Ben DEM’lilerle aynı sokakta bile yürümem” demişti CHP’nin Bolu adayı Tanju Özcan. Burcu Köksal’a kapıyı gösterenler, ona ses etmediler nedense. Güçleri Burcu Köksal’a mı yetiyor yani?

SÜLEYMANCILAR HANGİ PARTİNİN ARKA BAHÇESİ

ALANYA’da bir Süleymancı yurdunda kalan 10 çocuk, Kasım 2023’te yurt görevlisi tarafından cinsel istismara uğramış.

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Haberi “Tarikat yurdundaki istismar” diye veriyorlar.

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Ancak haberi verenler ve haberi yorumlayanlar, Süleymancıların epey bir zamandan beri dümeni tamamen CHP’ye kırdığını söylemiyorlar.

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Bu hatırlatmayı bu tür olayları bir siyasi anlayışı, bir siyasi partiyi, bir siyasi hareketi töhmet altında bırakmak için kullananlar açısından yaptım.

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Yoksa adiliğin, alçaklığın partisi, ideolojisi falan olmaz tabii ki.