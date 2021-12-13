Yine mi TC ile uğraşılıyor

Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
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TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
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“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
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- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
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- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
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En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
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Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
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Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
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- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Yine mi TC ile uğraşılıyor
Bir haber dolaşıyordu ortalıkta. Habere göre camilerdeki TC ibaresi kaldırılıyormuş.
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “TC’yi kaldırma söz konusu değil” şeklindeki vurgusunu okuyunca memnun oldum.
MERAL AKŞENER’İN NİHAL ATSIZ’I ANMASI ŞAŞIRTICI BİR ŞEY Mİ?
ŞU anda Türkiye’de tüm muhalefet için şunu söyleyebiliriz:
Erdoğan karşısında birleşenler muhalefeti!
*
Muhalefeti bir arada tutan yegâne unsur Erdoğan karşıtlığı olunca...
Zannediliyor ki muhalefeti oluşturanların hepsi birbirinin kafa dengi.
*
Bu nedenle sık sık arızalar çıkıyor.
*
Son arıza İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in Türkçü yazar Nihal Atsız’ı anması nedeniyle çıktı.
*
İttifak içinde yer alan bazı unsurlar, Akşener’in Nihal Atsız’ı anmasından acayip rahatsız oldular.
“Faşist” ve “Irkçı” kelimeleri, havalarda uçuştu.
*
Bu tepkiyi gösterenler Akşener’i ne sanıyorlar acaba?
Erdoğan karşıtlığında birleşildi diye...
Akşener’in Türkçü milliyetçiliği bir tarafa bırakıp sol liberal bir siyasetçiye dönüştüğünü falan mı sanıyorlar?
KÜRK MANTOLU MADONNA’NIN POPÜLARİTESİNİN ÜÇ SIRRI
KÜRK Mantolu Madonna, uzun bir süredir Türkiye’de çok popüler. Epeydir çok satanlar listelerinde.
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“1943 yılında yazılmış ve edebiyat çevrelerinde pek de başyapıt olarak kabul görmemiş bir roman, nasıl oldu da bu denli popüler oldu?” sorusuna doğru dürüst bir yanıt bulabilmek için yıllar önce okuduğum kitabı tekrar okudum.
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Ve bu okumanın ardından...
Kürk Mantolu Madonna’nın popülaritesinin üç sırrını keşfettim:
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- BİRİNCİ SIR: Merak uyandırıcı bir kurguya sahip roman... Kitapta sık sık “Fakat oraya geleceğiz ama önce şunu anlatmalıyım” deniliyor. Bu da günümüz dizilerinin uyandırdığı merakın bir benzerini uyandırıyor okurda.
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- İKİNCİ SIR: Dillere destan bir aşk öyküsü anlatılıyor romanda. Günümüzde pek izi tozu kalmamış bir aşk bu. Tertemiz, hesapsız, dürüst, özverili, tutku dozu çok yüksek bir aşk... Galiba okurlar, böyle bir aşka özeniyorlar.
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- ÜÇÜNCÜ SIR: Popüler olana kayıtsız kalınamıyor günümüzde. “Herkesler okuyor, ben de eksik kalmamalıyım” duygusu, günümüzün en kuvvetli duygusu. Bu kitap da bu duygunun etkisiyle popülaritesini arttırdı da arttırdı.
EKRANDA PAPYONLU BİRİNİ GÖRDÜĞÜM ZAMAN
- Mıhlanıp kalıyorum.
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- “Acayip renkli bir karakterdir bu” diye bir önyargı geliştiriyorum.
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- Söylediklerine kulak kesiliyorum.
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- Papyonunu incelemelere doyamıyorum.
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- “Ben de konuk etmeliyim” diye içimden geçiriyorum.
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- Reytinginin garanti olduğuna inanıyorum.
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- Hiç sıkılmadan, severek izliyorum.
AHMET ALTAN’IN EN BÜYÜK SORUNU: HELALLEŞMEMEK
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Ahmet Altan’ı ağırlamış.
Birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşıp altına şunu yazmış:
“Ahmet Altan’la dünü, bugünü ve yarını konuştuk. Biraz edebiyat, biraz roman ve biraz da sosyoloji.”
*
Tepki var bu paylaşıma.
“Taraf gazetesinde yaptığı provokasyonları da konuştunuz mu?” falan türü tepkiler.
Kimileri de Taraf gazetesinin “Fatih Camisi bombalanacaktı” ya da “Balyoz kozmik odada gizlendi” türü nadide manşetlerini paylaşmışlar fotoğrafın altında.
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İşte işin tam da bu kısmında Ahmet Altan’ın en büyük sorunu ortaya çıkıyor.
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Nedir o sorun? Tabii ki meşhur kibri yüzünden helalleşmekten kaçınması. Hatta helalleşmenin yanına bile yaklaşmaması.
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İşte tam da bu yüzden olan, kendisine dostluk gösteren belediye bürokratına oluyor.
BEKLENTİ ÇITASI
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak şöyle demiş:
“Asgari ücret artışı, bayram havası yaratacak.”
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İnşallah! Ve fakat... Beklenti çıtasını yükseğe, en yükseğe çekmek, bir hayal kırıklığı potansiyeli de oluşturmaz mı acaba? İşin bu kısmını hesap etti mi acaba Sayın Bakan?