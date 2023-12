Haberin Devamı

Muhteşem roman ve o romandan yapılan güzelim film sayesinde.

*

Ve artık zihnime bir de “Yeteneksiz Bayan Seçil Erzan” yerleşmiş durumda.

*

Seçil Erzan için “Dünyanın en başarısız, en beceriksiz, en plansız, en programsız dolandırıcısı” diye yazmıştım.

*

Hatta şöyle demiştim:

*

“A planı yok. B planı yok. C planı yok. D planı yok. Hatta yumuşak G planı bile yok.”

*

Musa Kesler’in dünkü Hürriyet’te yer alan haberinden anlıyoruz ki...

Durum tam olarak böyleymiş.

*

Musa’nın haberine göre...

Bir avukat, cezaevine gidip Seçil Erzan’la görüşmüş ve Erzan’a şu can alıcı soruyu sormuş:

*

“Tıkanacağı belli olan bu süreci neden devam ettirdin Hanımefendi?”

*

Seçil Erzan’ın bu can alıcı soruya verdiği cevap şöyle:

*

“Anı kurtarmaya çalışıyordum. O kadar kendimi kaybetmiştim ki açığı kapatmaya çalışıyordum. Çarkı döndürmeye devam ettim. İlk para aldıklarım da sürekli sıkıştırıyor, para alıyordu. Para yetiştirmeye çalıştım. Plan yapacak vaktim ve enerjim yoktu. Eğer bir planım olsaydı Arda Turan’dan aldığım son parayla kaçardım, kimse de beni bulamazdı. Hep sarmalın içindeydim.”

*

Bunlar, yeteneksiz bir dolandırıcının itirafları.

Her cümlesi “Ben dünyanın en beceriksiz dolandırıcısıyım” diye haykırıyor.

*

Ama durun bir dakika!

Peki ya Seçil Erzan...

Dolandırdığı paraların önemli bir bölümünü

Çorlu’daki bir araziye gömmüşse? İsviçre’deki bir hesaba aktarmışsa?

Bulgaristan’a falan kaçırmışsa?

*

İşte o zaman yandı gülüm keten helva!

İşte o zaman dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak kendimi ağzım

açık havaya bakarken

yakalarım.

EN POPÜLER DEĞİL EN TIRIŞKA 10 FİLM

2023’ün en popüler 10 filmi şunlarmış:

*

BİR: Oppenheimer İKİ: Barbie ÜÇ: Guardians of the Galaxy Vol. 3 DÖRT: The Little Mermaid BEŞ: John Wick: Chapter 4 ALTI: The Super Mario Bros. Movie YEDİ: Five Nights at Freddy’s SEKİZ: Spider-Man: Across the Spider-Verse DOKUZ: Killers of the Flower Moon ON: The Flash

*

Aşırı sıkıcı olsa da Oppenheimer’i ve henüz izlemediğim ama merakla beklediğim Killers Of The Flower Moon’u bir yana bırakırsak...

Tam bir çöp listesi.

*

Bir kez daha söylüyorum:

İyi hikâyelerin hepsi anlatıldı. İlginç fikirlerin tamamı hayata geçirildi. Görkemli oyunculukların tümü sergilendi. Denenmemiş yaratıcılık kalmadı.

*

Yani bütün iyi filmler, iyi atlara binip gittiler. Filmlerin en koftilerine, listelerin en çöp olanına kaldık.

PARTİLERİN EN ZORLU İŞLERİ

- AK PARTİ: İstanbul ve Ankara adaylarını saptamak gibi bir meselesi var. İsimler çok ama karar vermesi zor. Yerlerinde olsam depresyona girerdim. En zorlu işi bu.





*

- CHP: İttifak ortağı İYİ Parti’yi kaybetti. Böylece HEDEP ile baş başa kalmış oldu. CHP artı HEDEP görüntüsünün yaratacağı sorunlardan kurtulmak. En zorlu işi bu.

*

- İYİ PARTİ: Hür olmak, müstakil olmak, manda ve himaye kabul etmemek. Bunlar retorik olarak çok güzel ama başarı da istiyor. En zorlu işi başarıyı yakalamak.

*

- HEDEP: Her yerde aday çıkaracağız diyor ama henüz ne yapacağı belli değil. İYİ Parti gittikten sonra CHP’ye destek olacak mı? Buna karar vermek, en zorlu işi.





ÇAL OĞLUM ÇAL

BİZ gazetede bin bir emekle bir haber yapıyoruz.

Elin oğlu, kurduğu internet sitesinde sanki babasının malıymış gibi haberimizi çalıyor.

*

Nereden aldığını falan söylemeye tenezzül bile etmeden sanki kendi emeğinin ürünüymüş gibi resmen haberimizin üstüne konuyor.

*

Utanmadan, arlanmadan haberimizi çalıyorlar.

Ardından daha da utanmadan, daha da arlanmadan bizim mecramıza “gazetecilik ve etik” dersleri veriyorlar.

*

Haberlerimizin çalınması neyse de...

Etik katillerinden etik dersi alınca bir tuhaf oluyor insan.

ÖZNESİ OLMASAYDI DİLAN POLAT DERDİM

AKŞAM gazetesinde bir haber:

*

“Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya: Cezaevinde Dilan elimi öptü. ‘Abi elini silmeden Engin’e git, o da öpsün’ dedi.”

*

Bu haberde özneler belli olmasaydı ve “Bu haberin özneleri kim? Hadi tahmin et” denseydi.

Üç saniye düşündükten sonra...

“Dilan ve Engin Polat” derdim.

ŞAİR PARDON AKŞENER DEMEK İSTİYOR Kİ

ALDIĞI son riskli karardan sonra sırf partililerini gaza getirmek için bir şiir okudu Akşener.

Nihal Atsız’ın şu dizeleriydi okuduğu:

*

“Kopunca bir büyük savaş / Er tez gider, korkak yavaş / Yüreksize akçayla aş / Erlere meydan görünür.”

*

Şair pardon Akşener, burada demek istiyor ki:

*

Büyük savaş (seçim) var önümüzde. Korkaklarla işimiz olmaz. Erlere ihtiyacımız var. Para pula tamah edenler yüreksizlerdir. Meydanlara ancak erler çıkar.

*

“Yavaş” ve “korkak” kelimelerini yan yana görenler, “Aaaa! Mansur’a korkak dedi” diye yorumladılar bunu.

*

Art niyet dolu yaklaşımlar, gerekçesiz bir cingözlükle birleşiyor. Buna bir de şiir acemiliği ekleniyor.

Sonuç “Mansur’a korkak dedi” oluyor.

Olay bundan ibarettir.