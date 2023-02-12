Yalancılığın yanına utanmazlık da eklendi

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BİR televizyonun haber yöneticisi, ekranda şöyle diyor:

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“O kadar akıl almaz işlere imza atıyorlar ki böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş. Yardım kolilerinin üzerinde bira fotoğrafı var diye geri çevriliyor.”

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Birlikte program yaptığı arkadaşı, canlı yayında bu haber yöneticisini uyarıyor:

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“Şey... Yalnız o haber doğru değilmiş. Teyit.org onu şey etmedi.”

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Böyle bir uyarı karşısında bir haber yöneticisinin ne demesi lazım?

Hemen şöyle demesi lazım:

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“Öyle mi? Çok pardon. Çok özür dilerim. Teyit etmeden bir palavrayı dile getirdim. Bazen biz bile yalanların etkisi altında kalabiliyoruz. İzleyicilerimiz verdiğim bu bilgiyi dikkate almasınlar.”

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Peki bizimki ne diyor?

Şöyle diyor:

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“Valla doğrulanıp doğrulanmadığını bilmiyorum. Kafa bu kafa Nevşin. Yani yaparlar mı yaparlar.”

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Eskiden yalanı ortaya çıkan bir kişinin azıcık yüzü kızarır, hafiften utanırdı.

Yok, yok. Kalmadı artık böyle bir şey.

İLLE DÖVÜŞTÜRECEKLER

BİRİLERİ AHBAP’ı överken AFAD’a çemkiriyor.

*

Başka birileri de AFAD’ı överken AHBAP’a saldırıyor.

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İlle de dövüştürecekler yani.

Dövüş çıkmazsa rahat edemiyorlar.

Dövüşsüz yapamıyorlar.

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Bu tiplere en iyi cevabı “AHBAP da bizim AFAD da bizim” diyen Haluk Levent verdi.

ŞEREFSİZ TİPLEMELERİ

Savaş zamanlarının vurguncularını andıran alçak yağmacılar.

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Nefreti körükleyip dayanışmayı kırmak için çabalayanlar.

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Depremden siyasal tarafının hesabına puan çıkarmaya kalkışanlar.

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Dezenformasyonla ortalığı karıştırmaya çalışan reziller.

BRAVO ALİ MAHİR BAŞARIR

MERSİN’de bir dedikodu çıkmış.

“Bir kız yurduna depremzedeler yerine yerleştirilen Suriyeliler, nargile içip müstehcen görüntüler izliyorlar” diye bir dedikodu.

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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu dedikodu üzerine söz konusu yurda gitmiş. Yurtta inceleme yapmış. Bakmış ki dedikodunun aslı astarı yok. Yurtta depremzedeler var. Ve yurdun kapısında “Burada depremzede vatandaşlarımız en güzel koşullarda barındırılıyor, hiçbir sorun yok” diye açıklama yapmış.

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O yurdun tüm yöneticilerine kapılarını milletvekiline açarak güzel bir iletişim örneği sergiledikleri için helal olsun. İşin doğrusunu güçlü bir şekilde ifade ederek dedikoduların önüne geçen Başarır’a da bravo.





ALDIĞIM BİLGİLERE GÖRE

Bölgedeki arama kurtarma ekip sayısı: 32 bin 484. Arama kurtarma ve destek hizmetlerinde yer alanların sayısı: 218 bin 417. Arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerin sayısı: 75. Yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı: 8 bin 294

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Bakanlar, illerde görevlendirilmiş durumda. Koordinasyonu bakanlar yönetiyor. Bu arada başka şehirlerden ve ilçelerden deprem bölgesine 35 vali ve 133 mülki idare amiri ve 68 il müdürü görevlendirilmiş.

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Her türlü talep ve şikâyet için kullanılabilecek 7/24 açık hatlar: CİMER, Dezenformasyon Bildirim Servisi, CİMER Deprem Hattı, AFAD Acil Çağrı Uygulaması.

AFAD yetkilileri, bilgilendirme çalışması başlatmış durumdalar. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, her gün bilgilendirme yapıyor. İletişim Başkanlığı da bilgilendirme çalışmalarını yürütüyor.

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Bölgede çalışan personel sayısı: 218 bin 417. Bölgedeki araç ve iş makinesi sayısı: 12 bin 473. Bölgeden tahliye edilen vatandaşların sayısı: 106.428. Bölgede görev yapan gemi sayısı: 26. Uçak/helikopter sayısı: 184. İkram aracı sayısı: 86. Mobil mutfak sayısı: 334. Mobil Fırın sayısı: 33. Hizmet aracı sayısı: 252. Geçici barınma bölgesi: 1 milyon 100 bin kişilik. Çadır sayısı: 175 bin 960. Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye gönderilen personel sayısı: 2174.