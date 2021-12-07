Vurun kardaşlar vurun

Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
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“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
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Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
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- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
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- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
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Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
Vurun kardaşlar vurun
Barolar seçimini kazanan delegeler, zafer coşkusu içinde marş söylediler.
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur.
*
Barolar Birliği mensupları...
“Vuralım kıralım” demezler, “Adalet, ille de adalet” derler.
*
Barolar Birliği mensupları...
Marş söylemezler, hukuk manifestosu ortaya koyarlar.
*
Siyasi partilerin, siyasi yapıların, siyasi örgütlerin marş söyleyerek coşmasında tabii ki bir sakınca yok.
Ancak hukukçuların, adalet mücadelesi yapması gereken kişilerin, Barolar Birliği’nin marş söyleyerek coşması, hele içinde “vurun” geçen marşlar söylemesi...
Çok büyük endişe kaynağı.
*
Düşünsenize:
*
Hukukçuların en büyük meslek örgütünü yönetenler, “faşist” diye belledikleri ve kategorize ettikleri insanlara bir temiz sopa çekmenin hasreti içindeler.
Bundan daha büyük bir facia olabilir mi?
*
Mahkeme yok, vurma var. Adalet yok, kırma var. Söyletmek yok, çullanmak var. Dinlemek yok, yüklenmek var. Yargı yok, linç var.
Böyle hukukçuluk olur mu Allah aşkına?
*
Yeni Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan’ı kutluyor ve kendisine başarılar diliyorum.
*
Kendisinden ilk icraat olarak ise...
Şöyle bir açıklama bekliyorum:
*
“Bizim yolumuz devrim yolu değildir, bizim yolumuz hukuk yoludur. Bizim vurmayla kırmayla işimiz olmaz, bizim ancak adaletle işimiz olur. Bizim işimiz marş söylemek değil, bizim işimiz adalet bayrağını yükseltmek.”
ALTIN KELEBEK’TE ÖNE ÇIKAN ÜÇ İSİM
1- MELİS SEZEN
BUNU TUTUYORUM ÇÜNKÜ ELİMDE
- Heyecanlanması, saçmalaması, elindeki ödülü gösterip “Bunu tutuyorum çünkü elimde” demesi, ne diyeceğini bilemez hale gelmesi, “Amma da saçmaladım ha” edasıyla hınzırca gülmesi... Hepsi ama hepsi gayet insaniydi, insancaydı, insana özgüydü. Büyük ve sloganik sözler yerine böylesi çok daha hakiki kaçtı.
2- EZGİ MOLA
ÖTEKİLEŞTİRİLMEME MESAJI
- Ödülünü alırken şöyle dedi: “Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, bir arada olduğumuz, tercihlerimizden dolayı birbirimize kötü bakmadığımız bir sene diliyorum.” Bu şahane mesajı bile, “hükümete laf sokma” olarak yorumlayanlar oldu. Oysa “birbirimize kötü bakmadığımız” cümlesi, en çok da bazı iktidar muhalifleri için anlamlıydı.
3- İBRAHİM TATLISES
TARTIŞMALAR ÜSTÜ BİR YERDE
- İlk çıkışı, meşhur oluşu, tartışmaların odağında yer alışı, bıktırması, tepki çekmesi, sevilmesi, şiddete meyyal oluşu, sesinin benzersizliği, kurşunlanması, ölümden dönmesi, sonra yeniden ayağa kalkması... Muazzam bir öykü... İbrahim Tatlıses, artık bu kaotik hayat öyküsünün çok üzerinde bir yerde. Bu öyküden tek bir parçayı öne çıkararak “Böyle birine yaşam boyu onur ödülü verilir mi?” demek, indirgemeci bir yaklaşımdır.
CHP’Lİ ARKADAŞLARIM BUNA İNANIYORLAR
CHP’li birçok arkadaşım şöyle diyorlar:
*
“Sen bakma Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayıymış gibi davranmasına. Onun kafasında iki isim var: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Birini aday yapacak. Ancak bu iki isim yıpranmasın diye kendini öne çıkarıyor. Son düzlüğe girildiğinde bu iki isimden birini aday olarak açıklayacak. Bu bir taktik yani. Esas adaylarını koruyor. Yıpranmasınlar, yıpratılmasınlar diye yapıyor bunu. Göreceksin bak. Böyle olacak.”
*
CHP’li arkadaşlarım, buna öyle şeksiz şüphesiz iman etmiş durumdalar ki...
Bu inanışa yönelik en küçük bir itiraz cümlesini seslendirmeye kalktığımda...
Bozuluyorlar, küsüyorlar ve kalkıp gidiyorlar.
GÜNDEMİMDEKİ IVIR ZIVIR ŞEYLER
- “Adam gibi adam” lafından hiç hazzetmiyordum. Çok şükür. Son zamanlarda azalarak tükeniyor bu laf. Gerçekten çok şükür.
*
- “Yılbaşı kutlamak caiz midir?” tartışmalarında benim geldiğim son nokta Nesimi noktasıdır: Kutlayayım, kutlamayayım. Yılbaşı benim. Kime ne?
*
- “Crown” dizisini izleyerek öğrendim ki... 1952’de Londra’yı kaplayan dört günlük büyük ve kirli sis, 6 bine yakın kişinin ölümüne yol açmış. OMG!
*
- Twitter artık iyiden iyiye tek sesli bir yankı odası haline gelmiş durumda. Bağırıyorlar, kendi yankılarını duyuyorlar ve mutlu oluyorlar. Trajedi bu değilse nedir?
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- Şu yeryüzünde hiçbir yorgunluk, trip atanlara maruz kalanların yaşadıkları ve hissettikleri yorgunluğun yanına bile yaklaşamaz.
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- Ben artık şu kelimeleri lügatimden çıkardım: Aşı, varyasyon, kapanma, açılma, vaka, sayı, endişe falan.
MUSTAFA YAZGAN’IN SESSİZ ÇIĞLIK’I
KÜÇÜKKEN okuduğum ilk romanlardandır Mustafa Yazgan’ın Sessiz Çığlık romanı. Epeydir yok bu kitap ortalıkta. Nadir kitaplar kategorisine girmiş kitap.
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Mustafa Yazgan’ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Arkasından bin tane övgü dolu söz söylemek yerine Sessiz Çığlık’ın yeniden yayınlamasını sağlamak evla olacaktır.
MANGOCU MUSTAFA
MUSTAFA Ezici diye bir arkadaşımız var. Bir ara Hürriyet’le ortak işler de yapmıştı. Mustafa, şu anda “Antalya ve tropik meyve” dediğimizde aklımıza gelen tek isim.
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Mustafa Ezici, Antalya Serik’te 4 yüz dönüm arazi kiraladı ve burada başta mango olmak üzere 42 çeşit tropik meyve yetiştirip dünyaya ihraç etmek için kolları sıvadı.
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Bir büyük potansiyelden de söz ediyor Mustafa.
Diyor ki: “Türkiye yakın gelecekte Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu’nun tropik meyve üretim merkezi olacak. Yılda 1 milyar dolarlık meyve üretilip dünyaya ihraç edebiliriz.”
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Yaşasın Mustafa Ezici ve onun gibilerin ihracat gayreti.