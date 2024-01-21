Uğur Dündar’dan kamp dışı hareketler

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Aynı gazetenin yazarı Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından söz konusu iddialarla ilgili şöyle bir paylaşım yaptı:

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“Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın emzirdiği bir bebeği var. Bakıcı tutmak yerine anne ve babası bebeğe bakıyor. Onlar da emzirme saatlerinde işler aksamasın diye kendisiyle birlikte bankaya gidip geç saatlere kadar orada kalıyorlar. Bir banka çalışanı birkaç gündür Gaye Erkan’ın babasıyla ilgili iddialar dile getiriyor. Bunlardan biri de baba Erol Erkan’ın bir personeli tokatladığı iddiası. Ancak ocak ayı başında Kübra isimli bir personel, anne Gamze Hanım’a bir WhatsApp mesajı gönderiyor ve kul hakkından korktuğunu belirterek böyle bir iftira atılacağını haber veriyor. Nitekim Gaye Erkan ABD’de Türkiye’ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor. Demek ki birilerinin Gaye Erkan’ın bu çabalarından fena halde rahatsız oldukları anlaşılıyor.”







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İçerikten bağımsız olarak yazıyorum:

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Kamplara bölünmüş Türkiye’de hiç kimse kampın dışına çıkarak sürpriz yapmıyor çoktandır.

Bir kampın sakinleri “A” diyorsa öbür kampın sakinleri otomatikman “B” diyor.

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Uğur Dündar, Gaye Erkan olayına yaklaşımıyla işte bu aşiretçi mantığı yerle yeksan etti. Hakkaniyet duygusunu taraf olduğu kampa kurban etmedi.

O yüzden helal olsun diyorum kendisine.



ÜÇ GÜNDÜR DİLİMİZE PELESENK OLAN KELİMELER



KENETLENME / Gezeravcı / Asteroit / Kapsül / İstasyon / Uzay / Astronot / Misyon / Deney / Yörük / İstikbal / Gökler / Yer çekimi / Erteleme.



BU YEREL SEÇİMİN GEÇEN YEREL SEÇİMDEN FARKLARI



- AK Parti, bu sefer adaylarını tamamen “kazanma” üzerine kurgulamış.

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- CHP, bu sefer biraz daha ağır, biraz daha aheste gibi.

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- Bu sefer CHP, İYİ Parti’siz.

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sefer kazanamayan adayı fena haşlayacak gibi.

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- İmamoğlu açısından seçim, bu sefer tam bir varoluş seçimi.

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- Bu sefer Muğla’da Aydın Ayaydın bile fena asılıyor seçime.

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- Bu sefer Mansur Yavaş bayağı bir sessiz ve derinden gidiyor.

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İSTANBUL’U EN ÇOK İSTEYEN İKİ KİŞİ



DÜN İstanbul’da AK Parti’nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım töreni vardı. Konuşmaları dinledim. Töreni izledim.









Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vedat Türkali’nin “Bekle bizi İstanbul” şiirini okudu. Bütün ilçeleri tek tek sandıkları patlatmaya çağırdı.

Öyle bir istekliydi ki...

Şöyle bir sonuca vardım:

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- İstanbul’u kazanmayı en çok isteyen birinci kişi: Cumhurbaşkanı Erdoğan.

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- İstanbul’u kazanmayı en çok isteyen ikinci kişi: Murat Kurum.

İSTEMSİZCE GÖZÜMÜ ALAMADIĞIM ŞEYLER



- HAZAR Ergüçlü’nün pavyon dansları birinci ve ikinci fragmanı.

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- İnternet sosyal deney videoları.

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- Özgür Özel’in “Size güveniyorum, gidin ve seçimi kazanın” diye bağırdığı konuşma videosu.

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- Son Kolpaçino filminden kesitler.

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- Aşırı politik sokak röportajları videoları.

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- Turgut Altınok’un “Angara” havalarından oluşan oynak seçim şarkısının klibi.

TÜRK İLE KÜRT UZAYDA DA KARDEŞTİR



YASMİN Moghbeli isimli astronot karşıladı bizim astronotumuzu.







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İran asıllı bir Amerikalı imiş Yasmin Hanım. Almanya’da doğmuş. Kürt olduğu rivayet ediliyor. Bunun üzerinden de sosyal medyada Türk astronot / Kürt astronot gerilimleri yaratılıyor.

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Bazen slogan atmak her şeye çok iyi gelebilir:

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Türk ile Kürt uzayda da kardeştir.

İNSAN TANIMA SANATI



- GARSONA kötü davranan birinin iyi bir insan olma ihtimali sıfırdır.

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- Zor zamanlarda sınanmamış bir insan için “onu tanıyorum” demeyin.

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- Tevazuda aşırı giden insanlara dikkat: İçinde bir kibir abidesi besliyor olabilir.

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- İnsan, şu iki şeyde bayağı iyi tanınır: Yolculukta ve ticarette.

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- Bir insan kendinden çok söz ediyorsa tipik bir benmerkezcidir.

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- Bir insanı tanımak için onun politik tartışma üslubuna bakabilirsiniz.

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- Bir insanı iyi günde tanıyamazsınız. Bir insanı kötü günde tanıyabilirsiniz.