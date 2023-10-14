Türkiye’nin üzerinde uzlaştığı iki konu

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SON günlerde Türkiye’de şu iki konuda genel bir uzlaşma oluştu:

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- BİRİNCİ KONU: En muhalif isimler bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail / Filistin olayında izlediği politikaya destek verdiler. Erdoğan’ın izlediği politikaya itiraz eden neredeyse yok. Onca cepheleşmeye rağmen Türkiye’de böyle bir uzlaşmanın sağlanmış olması önemli.

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- İKİNCİ KONU: En muhalif isimler bile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın çabasını ve gayretini destekliyor. Yerlikaya’nın özellikle suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmesini herkes destekliyor. Onca cepheleşmeye rağmen bu konuda da uzlaşma sağlanmış olması önemli.

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Cepheleşme, hepimizin yakındığı bir sorun.

Doğrusunu söylemek gerekirse ben çok karamsardım bu konuda. Bu sorunun aşılamayacağını düşünüyordum.

Ama Türkiye, yanılttı beni. İyi ki de yanılttı.

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Doğru işler yapıldığına inandıklarında cepheleşmenin esiri olmadan bunu ifade etme cesareti gösteren herkese bin selam!

İSRAİL BU SORULARDAN ASLA YIRTAMAYACAK

- HAMAS’ın yaptıklarından Gazze’de yaşayan herkes nasıl sorumlu tutulabilir?

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- Hamas sivil katliamı yapıyorsa siz de yapıyorsunuz. Farkınız nedir?

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- Bir devlet, örgüt gibi davranabilir mi?

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- Gazze’de yaşayan bir bebek, sizin gözünüzde terörist midir?

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- “Savaş hukuku” teriminden siz ne anlıyorsunuz?

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- “Savaş hukuku”, istediğiniz zaman kaldıracağınız bir hukuk mudur?

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- Koca bir şehri gıdasız, elektriksiz, susuz bırakmak hangi hukuka sığar?





BU SORULAR DA HAMAS’IN PEŞİNİ BIRAKMAYACAK

MAZLUM bir halk adına hareket etme iddiası taşımak, hiçbir örgütü yapıp ettiklerinden dolayı sorumsuz kılamaz. İşte bu nedenle Hamas’ın da şu sorulardan kaçması mümkün değildir:

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- Yaptığınız eylemle Filistin davasına ne kazandırmış oldunuz? Filistin davasını gerilettiğinizi düşünmüyor musunuz?

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- İç karışıklıklar içinde debeleniyordu İsrail. Yaptığınız eylemle, İsrail’in toparlanmasını sağlamış olmadınız mı?

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- ABD bile Netanyahu’dan bezmişti. Yaptığınız eylemin Netanyahu’ya şahane bir hayat öpücüğü olduğunun farkında mısınız?

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- Yaptığınız eylemin ardından Gazze neredeyse haritadan silinecek. Mazlum Gazze’yi İsrail vahşetinin önüne attığınızın bilincinde misiniz?

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- Hedefiniz neydi sizin? Hangi kazanımları elde edeceğinizi düşünüyordunuz? Hangi kazanımları elde etmiş oldunuz?

SEVMEDİĞİM YAKLAŞIM: NEREDE BU ARAPLAR

İSRAİL / Filistin konusu ne zaman bir numaralı gündem haline gelse...

Hemen şu soru devreye sokulur:

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“Arap ülkeleri neden ses çıkarmıyor? Nerede bu Araplar?”.

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Hiç sevmiyorum bu yaklaşımı.

Çünkü bu yaklaşım, mazlum savunuculuğunu ırksal bir dayanışmaya indirgiyor.

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Araplar sessizmiş. Araplar kıllarını kıpırdatmıyormuş. Araplar ıslık çalarak havaya bakıyormuş.

Bana ne?

Mazluma sahip çıkmak bir Araplık meselesi değil, bir insanlık meselesidir.

E HANİ İYİ Kİ YAPMIŞTIN METİN AKPINAR

METİN Akpınar’ın hayatını anlattığı belgeselin adı:

“İyi ki yapmışım”.

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Bu belgeselde Metin Akpınar, sanatını, erdemlerini, arkadaşlarını, serüvenlerini anlatıyor, bilgeliğini konuşturuyordu.

Yaşadığı hiçbir şeyden pişman olmadığını da bilhassa vurguluyordu.

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Bugün anlıyoruz ki...

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İkiz çocukları olduğunu öğrenince...

Kaçıyor, kabullenmiyor, sahiplenemiyor, bencilleşiyor, erdemi unutuyor, bilgelik milgelik kalmıyor.

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E hani iyi ki yapmıştın Metin Usta?

ALİ TAHA KOÇ’UN LİYAKATİ

TURKCELL’in yeni Genel Müdürü Ali Taha Koç oldu.

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Ali Taha Koç, yıllarca ABD’de teknoloji alanında akademik çalışmalar yaptı. Onlarca patent geliştirdi. Bilimsel makaleleri yayınlandı. Uluslararası projeler geliştirip yönetti. 2013’te en çok patent üreten ve ödül alan 210 mühendisten biri oldu. Intel’de yıllarca araştırmacı olarak görev yaptı.

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ABD’de kalmaktansa Türkiye’ye gelmesini arzu edeceğimiz bir beyindi Ali Taha Koç. Nitekim geldi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ni yönetti.

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Ve şimdi de Turkcell Genel Müdürü oldu.

Liyakati tamdır yani.

Babasının ve kardeşinin bakanlık yapması, liyakatinin tam olduğu gerçeğini değiştirmez.

KAHRAMANMARAŞ’IN YENİDEN DİRİLİŞ GÜNÜ

BUGÜN EXPO 2023’e ev sahipliği yapacak Kahramanmaraş. Ne güzel!

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Olay şu: Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in üstün gayret ve çabalarıyla 2018 yılında İtalya’da oy birliğiyle bu karar alınıyor.

Yaşanan deprem acısından sonra Kahramanmaraş’ın bahçe bitkileri alanında EXPO’ya ev sahipliği yapması çok önemli. Şehrin yeniden dirilişine vesile olacak bir olay bu.

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EXPO, Onikişubat Belediyesi’nin ODTÜ ile işbirliği yaparak 780 bin metrekarelik bataklığı dönüştürerek yaptığı sergi alanında gerçekleşecek.

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EXPO’nun depremle büyük acılar yaşayan Kahramanmaraş’a sayısız faydası olacak. Sırf bu yüzden sonsuz desteklenmeli bu olay.

Hanefi Mahçiçek