Türk restoranlarının dünyaya açılış listesi

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Artık bizim de Michelin yıldızlı restoranlarımız var.

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Ödül alan restoranlara şöyle bir baktım:

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Hepsi sonuna kadar hak ediyordu yıldızları.

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“Önerilenler” listesinde İstanbul’un klasiği “Beyti”nin yer almasına çok ama çok sevindim. Beyti Bey’e uzun ömürler.

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Bizim Barış’ın “Sunset Grill and Bar”ının hem “Önerilenler” listesinde yer almasını hem de “En İyi Servis Ödülü” almasını gayet yerinde buldum. Şahane.

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İki yıldızlı “Turk” restoranı, çok uzun süredir radarımdaydı. Dünya çapında bir şef restoranı olarak pırıl pırıl parlıyordu. Fatih Tutak’ın ancak şef filmlerinde rastlayacağımız türden bir edası vardı.







İki yıldızı hak etti bana göre.

Hem de fazlasıyla.

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“Rumelihisarı İskele” gibi, “Kıyı” gibi, “Park Fora” gibi... Durmuş oturmuş, istikrarlı, çizgisini hiç bozmayan balıkçı lokantalarımızın hakkı teslim edilmiş. Bravo.

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Nişantaşı’nda sadece öğlenleri servis veren ve sosyete lahmacununu en iyi yapan kadim “Tatbak” da “Önerilenler” listesinde. Ne güzel.

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“Ulus 29”, “Spago”, “Topaz”. Zaten havalı ve janjanlıydılar. Artık daha da havalı olacaklar.

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“Mikla”, zaten gönüllerimizin Michelin yıldızlı şef restoranıydı. Ağırbaşlılığıyla göz dolduruyordu. Yıldız alarak bunu tescillemiş oldu. Çok yerinde.

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Olay mekân ve kalkan balığının hakkını vermesiyle meşhur “Balıkçı Kahraman” da listeye girmiş. Bu da iyi.

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“Pandeli”, “Giritli”, “Azur”, “Karaköy Lokantası”, “Mürver”, “Tuğra”, “Yeni Lokanta”. Gizli kalmış hazinelerimizdi. Şimdi bilinir oldular.

*

Neyse hepsini yazamayacağım.

Dedim ya...

Hepsi de sonuna kadar hak ediyorlar bu listede yer almayı.

*

Bu listeyle birlikte...

Türk şefleri ve Türk restoranları, artık dünya sahnesine çıkmış durumdalar.

Bundan böyle İstanbul’a gelen turistlerin çoğunun elinde bu liste olacak.

Ve bu listeye göre seçim yapacaklar.

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Türk şeflerinin ve Türk restoranlarının, başka ülkelerin restoranlarından, başka ülkelerin şeflerinden eksiği olmadığı, fazlası olduğu ancak bu şekilde kanıtlanabilirdi.

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Hepsini kutluyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum.

HEYECANA GEREK YOK



ARTIK şunu anladık:

*

- EYT çıkacak.

- Asgari ücrete enflasyonun üzerinde artış gelecek.

*

Bu iki konudaki haberleri heyecanla, yüksek tansiyonla, yeni bir haber veriyormuşçasına yansıtmaya gerek yok yani.

Daha sakin takılabiliriz.



UKRAYNA’DAN YANA OLMALIYDIK DEMİŞ



BEN artık Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi yazmaktan bıktım.

Vallahi bıktım, billahi bıktım.

*

Ama Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilecek şeyler söylemekten bıkmadı.







Vallahi bıkmadı, billahi bıkmadı.

*

ABD’de konuşmuş Kılıçdaroğlu.

Rusya/Ukrayna krizine değinirken...

“Türkiye, Ukrayna’dan yana tutum almalıydı” demiş.

Son bombası bu.

*

Bu iktidarın yaptığı en iyi işlerden biridir Rusya/Ukrayna krizinde denge politikası yürütmek.

*

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İnsan azıcık düşünür:

Türkiye’nin izlediği politika, Ukrayna’yı bile rahatsız etmiyor.

*

İnsan azıcık daha düşünür:

Türkiye’nin izlediği politika, Türkiye’yi dünyada önemli bir konuma yükseltti.

*

Şu yazdıklarımı kavramak için ana muhalefet lideri olmaya falan gerek yok.

Günlük haberleri takip eden orta halli her Türk vatandaşı, bunun böyle olduğunu bilir.

*

Kılıçdaroğlu, ortadan giden beni bile hasta etmeyi başarıyor.

*

Taraftarlarını ne hale getiriyordur Allah bilir.

AKP MOSKOVA TAŞLIÇAYIR MAHALLE TEMSİLCİSİ GİBİ



NEVŞİN Mengü, saçını başını yolarak şöyle demiş:

*

“Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için maşallah AK Parti İl Başkanı gibi çalışıyor.”







*

Hahaha.

Bu komikti gerçekten.

*

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Dünkü Putin / Erdoğan zirvesinden sonra Putin’in yaptığı açıklamalara şöyle bir baktım.

AK Parti’ye destek dozajını iyice arttırmıştı.

*

Adam, bırakın AK Parti il başkanlığını...







AK Parti Moskova Taşlıçayır Mahalle Temsilcisi gibi çalışıyor.



ŞEHİDİN EMANETLERİ: LÖSEMİLİ KIZ ÇOCUKLARI



Sosyal medya paylaşımında gördüm.

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, lösemili bir kız çocuğunun eğitim hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayacağını açıklıyordu.

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Neden? Tabii ki Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Yusuf Ataş’ın, son arzusunu yerine getirmek için. Başkan Aktaş’a teşekkürler.







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Böyle başka paylaşımlar da görüyorum. Buradan çıkardığım sonuç şudur: Lösemili kız çocukları, bize şehit Yusuf’un emanetidirler.