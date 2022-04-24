Trafik teröristleriyle nasıl baş edilecek

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Görüntüleri izledim:

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Eşkıyaların saldırısına maruz kalan adamın kanlar içindeki görüntüsüne baktım. Adamın eşi ve çocuklarının çığlıklarını dinledim.

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Yakalanmış bu iki zorba.







Yakalanmış da ne olacak?

Bir iki ifade falan... Belki bir iki hafta tutukluluk... Sonra tekrar trafiğe salıverilecekler.

Zorbalığa, magandalığa aynen devam yani.

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Bu zorbalara, bu magandalara, bu eşkıyalara...

Yaptıklarının yanlarına kâr kalmayacağını gösteren türde cezalar vermek artık şart oldu.

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Bakmayın bunların tenhada kıstırdıkları bir kişinin üzerine çullanmalarına. Bunlar öyle korkak, öyle ürkek, öyle çekingen tiplerdir ki...

Eğer esaslı bir cezaya çarptırılacaklarını bilseler, eşkıyalıktan anında beyefendiliğe geçiverirler.

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Kısacası eşkıyalıktan, zorbalıktan, magandalıktan, teröristlikten caydırıcılığı sağlayacak cezalar vermek gerekiyor bunlara.

Başka çare yok.



KEDİLERİN BAKIŞI-KÖPEKLERİN BAKIŞI



- KEDİLERİN BAKIŞI: Çokça merak vardır kedilerin bakışlarında. Biraz hercailik, biraz dalgacılık, biraz da özgüven vardır bakışlarında. Bütün bunlara çok az da muamma eklemek gerekir. Bir oyuncu bakışı gibidir kedilerin bakışları.







- KÖPEKLERİN BAKIŞI: Derin, çok derin bir hüzün vardır köpeklerin bakışlarında. Sanki vatanlarından sürgün edilmiş gibi bakarlar. Sanki yüzyılların acılarını sırtlanmışlar gibi bakarlar. Bir şair bakışı gibidir köpeklerin bakışları.



MÜHENDİS İHRACI MÜHENDİSLİK İHRACI



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun...







“Mühendis ihraç ediyoruz” dediğine dair bir haber yayıldı sosyal medyada.

*

Öyle kaynağı belirsiz bir haber değildi bu.

Haber siteleri verdiler bu haberi.

*

Yüzlerce siyasetçi, yüzlerce gazeteci, yüzlerce akademisyen de...

Bu haber üzerine yüzlerce yorum yaptı.

*

Sonuç?

Dememiş Bakan Karaismailoğlu böyle bir söz.

Bakan’ın “Mühendislik ihraç ediyoruz” sözünü, “Mühendis ihraç ediyoruz” diye anlayıp haber yapmışlar.

*

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Bu ülkede siyasetçilere, gazetecilere, akademisyenlere çok acil “sosyal medya okur yazarlığı kursu” vermek lazım.

TUFAN ABİYİ KAYBETTİK



TAAA Abdi İpekçi geleneğinden gelen kaç gazeteci kalmıştı ki?







İşte onlardan birini kaybettik.

*

Hürriyet’in yazı işlerine yıllarca emek verdi Tufan Türenç.

Hürriyet’in taşıyıcı kolonlarından biri oldu.

*

Kişisel olarak Hürriyet’te yazmaya başladığım günden itibaren sürekli temas içinde olduğum isimlerden biriydi.

Ondan önce de Kanal 7’de yaptığım İskele Sancak programının önemli tartışmacılarından biri olarak tanımıştım kendisini.

*

İdeolojisiyle, hayat görüşüyle, siyasi yaklaşımıyla pek yakın değildim.

Farklı düşünüyorduk bazı konularda.

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Ama kendimi çok yakın hissettiğim tarafları da vardı Tufan abinin.

Mesela insancıllığı...

Mesela sağduyusu...

Mesela mesafeli ve kararında dostluğu...

Mesela karşı tarafı dinleme ve anlama çabası...

*

Vefatını duyunca çok üzüldüm. Allah’tan sonsuz rahmet diliyorum Tufan Türenç’e...

Türk basınının başı sağ olsun.

MECLİS TV’Yİ İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM



- Epeydir izlemiyorum. Özlemişim yahu.

*

- Kılıçdaroğlu, artık iyice pişmiş hitabette... Tansiyonlu konuşuyor.







*

- HDP Sözcüsü konuştu ve olay çıkmadı. Oh be.

*

- CHP’li Engin Özkoç’un ortalığı karıştırma performansı müthiş. Konuşunca çarşı karışıyor.

*

- Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un elindeki tokmağı kürsüye vuruşu çok hoş. Şentop gerçekten de iyi moderatör... Tarafsız Bölge’yi benden daha iyi yönetir.

*

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- TİP Genel Başkanı Erkan Baş, çok kafiyeli ve aşırı devrimci konuşuyor. Lenin gibi bir havası var.

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- MHP’li Erkan Akçay, lise müdürümüz rahmetli Fehmi Bey gibi destansı konuşuyor.

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- İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’nda her daim haksızlığa maruz kalıyormuş gibi bir eda var. Ve bu edayı, kendisine çok yakıştırıyor.

*

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, arabulucu bir üslup benimsemiş. Ukrayna politikası etkilemiş kendisini.

*

- Altılı masanın sakinlerinden Gültekin Uysal, metinden iyi okuyor.

PUTİN’İN SEVGİLİSİ



BAZEN haber yapılıyor.







“İşte Putin’in sevgilisi” diye...

*

Putin’in sevgilisi diye bize takdim edilen bu hanım, gerçekten Putin’in sevgilisi olabilir mi?

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Nedense bana olamazmış gibi geliyor.

Bir veriye dayanmıyorum.

Sadece hissiyat.