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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?

1 Şubat 2022

Aşırı fanatiklerin ortak özellikleri şunlar:

- Sesleri çok çıkar.

- Fanatizmden beslenirler.

- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.

- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.

- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.

- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.

- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.

- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.

- Sürekli farklılıkları kaşırlar.

- Yumuşak üsluptan nefret ederler.

- Asla objektif olmazlar.

- Objektif olmaya çalışana “Bir öylesin, bir böyle” derler.

*

Merak ediyorum:

*

Türkiye toplumunun yüzde kaçı, bu tür aşırı fanatiklerden oluşuyor acaba?

*

Yüzde 10 mu? Yüzde 20 mi? Yüzde 30 mu?

*

Hadi diyelim ki bunların oranı yüzde 30’dur.

Geriye dağ gibi bir yüzde 70 kalıyor.

*

Benim gördüğüm kadarıyla...

Cumhur İttifakı olsun, Millet İttifakı olsun...

Yüzde 70’i muhatap almak yerine... Yüzde 70’e göre kendine çekidüzen vermek yerine... Yüzde 70’e seslenmek yerine... Yüzde 70 üzerine siyaset bina etmek yerine...

Siyasi tasarımını yüzde 30’luk azgın azınlığa göre yapmaya çalışıyor.

*

Yüzde 30’luk aşırı fanatiklerin, yüzde 30’luk azgın azınlığın siyaseti belirlemesinin ve kuşatmasının tek bir nedeni var:

Sosyal medya!

*

Bizim siyasetçilerimiz, sosyal medyadan yükselen gümbürtünün tüm toplumun gümbürtüsü olduğuna neredeyse iman etmiş durumdalar.

*

Oysa yalın gerçek şudur:

*

Siyaseti sosyal medya üzerinden yapmak demek...

Yüzde 70’lik sessiz çoğunluğu ıskalamak demektir.

HER SEÇİMİN EN YANILANI: TWİTTER! TWİTTER! TWİTTER!

Ne zaman seçim olsa...

Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba

Twitter’a baktığımızda gördüklerimizi şöyle ifade ediyorduk:

*

Bu sefer AK Parti gidiyor abi! Bu sefer farklı birader! Twitter’da savunanları neredeyse kalmadı! Yok, yok... Bu sefer çok farklı be abi! Twitter’ı görmüyor musun?

*

Ve seçim akşamı fark edilir ki...

Twitter’da esen rüzgâr ile toplumun estirdiği rüzgâr bambaşkaymış!

*

Siyasetçilere Twitter konusunda bir tavsiyem var.

*

Fal konusundaki genel eğilimi benimseyin:

*

Twitter’sız kalma ama Twitter’a inanma!

FATURA PAYLAŞMAM NEREDEYSE İMKÂNSIZ

SON 20 gündür benim evde durum şu:

*

Bir gün arıza nedeniyle doğalgaz kesiliyor, öbür gün hop sular gidiyor. Bir gün arıza nedeniyle küt diye elektrik gidiyor, öbür gün internet gidiyor.

Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba

*

“Retro etkisi” falan dediler ama ortada retro metro kalmadığı halde arızalar tüm şiddetiyle sürüyor.

*

Öyle bir durum ki...

Faturalarımdan birini paylaşsam... Üç gün TT olurum.

*

Zorunlu tasarruf denilen olgu, bu değilse nedir?

İSTİKLÂL’DE KÜRTÇE TÜRKÜ

BİR video dolaşıyor ortalıkta:

*

İstiklâl Caddesi... Sokak çalgıcısı gençler, Kürtçe türküler söylüyorlar... Millet de onlara eşlik edip eğleniyor... Ve aniden polis geliyor... “Yasak hemşerim” diyor...

*

İstanbul Emniyeti’ne seslenip “Kürtçe türkü seslendirenlere yönelik müdahalede bulunan polisleriniz ne yapmak istemektedir? Kürtçe TV’nin yıllardır yayında olduğu, Kürtçe yasağının maziye gömüldüğü bir devirde bu ne iştir” diyecektim ki polisten açıklama geldi.

Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba

“Müzik yapılırken kalabalığın geçişine mani olduğu... Geçmişte İstiklâl Caddesi’nde belirlenen noktalarda müzik yayınına müsaade edilmiş; belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır...

Kürtçe’nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulmasını esefle karşılıyoruz...”

*

O zaman, yasak yok...

Bugün sokak çalgıcılarına yer gösterilirse İstiklâl Caddesi cıvıl cıvıl olacak...

SİYASET ESKİDEN ÇOK CENTİLMENDİ EFSANESİ

SİYASET, bizde her zaman çok sertti.

Yüzlere bakılmaz, el sıkışılmaz, yan yana gelinmezdi.

Liderlerin birbirlerine ettikleri laflar yenilir yutulur değildi.

*

Öyle elinize geçen bir fotoğraftan yola çıkarak...

“Ah ki ah! Eskiden Süleyman Demirel vardı, çok centilmendi. CHP ile kardeş kardeş geçinirdi” falan diye efsaneler yaratmayın.

*

Eskiden de sandığınız kadar farklı değildi bu işler.

E HANİ?

E hani korona sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

*

Neredeyse her şey eskisi gibi olmadı mı?

SERİ KATİL BİZDE ÇIKMAZ

- Çıkmaz çünkü... Biz planlamayız, hemen icraya geçeriz.

*

- Çıkmaz çünkü... Bizde cinayetler, bir anlık öfkeyle işlenir.

*

- Çıkmaz çünkü... Bizim millet kılı kırk yarmaz, üşengeçtir.

*

- Çıkmaz çünkü... Daha birinci cinayette polis yakalar.

*

- Çıkmaz çünkü... Herkes ana kuzusudur bizde.

*

- Çıkmaz çünkü... Bizim psikopatlığımız bir yere kadardır.

X

Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2022
Sosyal medyanın insanı riyakâr yapan bir tarafı var.

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.

*

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.

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Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2022
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki açıklaması var önümde.

 

Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:

*

BİRİNCİ AÇIKLAMA:

*

Adayımız popüler biri olmayacak.

*

İKİNCİ AÇIKLAMA:

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‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ocak 2022
Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerinde olsam...

Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.

*

Özellikle de isimlerini vererek.

*

- Mesela Seyit Torun’dan...

- Mesela Barış Yarkadaş’tan...

- Mesela Fazıl Say’dan...

- Mesela

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Geri adımların en güzelidir bu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen akşam NTV yayınında yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi:

“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”

*

Bunun adı geri adımsa...

Ne şahane bir geri adımdır bu!

*

Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...

Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!

*

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Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ocak 2022
İstanbul’un kara teslim olduğu dakikalarda...

Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.

*

İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...

Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:

*

BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.

*

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Umuttan mı? Umutsuzluktan mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2022
Muhalif kesimlerde bir üslup sertleşmesi gözlemleniyor.

Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.

Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.

*

İyi ama neden böyle oluyor?

*

Cevap:

Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.

*

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Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2022
Hem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Lideri Meral Akşener...

Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.

*

“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.

“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.

*

Oysa... Oysa...

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Dört başı mamur bir seviyesizlik

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Sedef Kabaş ne dedi?

Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu: 

*

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

*

Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.

*

Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:

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Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

*

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.



*

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Yemişim Swap’ını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2022
Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

*

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

Böyle bir anormallik var diye...

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Aşk eski bir yalan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ocak 2022
Son günlerde dilimde çok eski bir şarkı var.

Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.

*

Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.

Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.

*

Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:

*

“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”

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Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ocak 2022
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni mottosu bu.

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:

*

- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.

- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.

- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.

- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.

- Bana iş yaptırmıyorlar.

-

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Kısa çöpü çeken en sona otursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2022
Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlanmış.

Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.

*

Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:



Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?

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Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2022
Yıldırım Kaya, CHP’nin önde gelen isimlerinden.

 

Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...

Bir solcu sendika, bir solcu parti var.



Eğitim-Sen

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Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2022
Aşırı dindar bir ailenin içine doğdum.

Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.

Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.

Vaazlar, sohbetler dinledim.

Kitaplar karıştırdım.

*

İşte çok net biçimde söylüyorum:

*

“Cin çıkarma”

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Tutar mı tutmaz mı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ocak 2022
İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

*

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Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ocak 2022
ENES KARA ADLI BİR TIP ÖĞRENCİSİ, KALDIĞI ÖĞRENCİ YURDUNDA YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN CANINA KIYDI. ÜÇ GÜNDÜR BU ÇOK ÜZÜCÜ OLAYI KONUŞUYORUZ. NASIL OLUYOR DA BİR ÖĞRENCİ YURDUNUN KOŞULLARI, BÖYLE BİR TRAJEDİYE YOL AÇABİLİYOR? SERİNKANLI VE ÖNYARGISIZ BİÇİMDE BUNU İRDELEMEK ŞART. BEN BÖYLE BİR İRDELEMEYİ 7 HÜKÜMLE YAPMAYA ÇALIŞTIM.

HÜKÜM BİR

ZORLA, ZORLAYARAK

TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.

*

HÜKÜM İKİ

ARZ VE TALEP

BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.

*

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Kabataş Lisesi’ne selam olsun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2022
Sosyal medyada izledim videoyu.

“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:

*

Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.

Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.

*

Bakıyorum:

Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...

Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.

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Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2022
Ben lider olsam...

“Bırakın, bağlansınlar” derim.

*

Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:

*

- BİR: Söylediklerimden eminsem.

*

- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...

*

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