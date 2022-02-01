Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?

Bir bakıyorsun:
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Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
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Bir bakıyorsun:
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Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
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BİRİNCİ AÇIKLAMA:
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Adayımız popüler biri olmayacak.
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İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
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Özellikle de isimlerini vererek.
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- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
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Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
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Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
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İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
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BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
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Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
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Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
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Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
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“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
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Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
*
İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
*
HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
*
HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
*
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?
Aşırı fanatiklerin ortak özellikleri şunlar:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
- Sürekli farklılıkları kaşırlar.
- Yumuşak üsluptan nefret ederler.
- Asla objektif olmazlar.
- Objektif olmaya çalışana “Bir öylesin, bir böyle” derler.
*
Merak ediyorum:
*
Türkiye toplumunun yüzde kaçı, bu tür aşırı fanatiklerden oluşuyor acaba?
*
Yüzde 10 mu? Yüzde 20 mi? Yüzde 30 mu?
*
Hadi diyelim ki bunların oranı yüzde 30’dur.
Geriye dağ gibi bir yüzde 70 kalıyor.
*
Benim gördüğüm kadarıyla...
Cumhur İttifakı olsun, Millet İttifakı olsun...
Yüzde 70’i muhatap almak yerine... Yüzde 70’e göre kendine çekidüzen vermek yerine... Yüzde 70’e seslenmek yerine... Yüzde 70 üzerine siyaset bina etmek yerine...
Siyasi tasarımını yüzde 30’luk azgın azınlığa göre yapmaya çalışıyor.
*
Yüzde 30’luk aşırı fanatiklerin, yüzde 30’luk azgın azınlığın siyaseti belirlemesinin ve kuşatmasının tek bir nedeni var:
Sosyal medya!
*
Bizim siyasetçilerimiz, sosyal medyadan yükselen gümbürtünün tüm toplumun gümbürtüsü olduğuna neredeyse iman etmiş durumdalar.
*
Oysa yalın gerçek şudur:
*
Siyaseti sosyal medya üzerinden yapmak demek...
Yüzde 70’lik sessiz çoğunluğu ıskalamak demektir.
HER SEÇİMİN EN YANILANI: TWİTTER! TWİTTER! TWİTTER!
Ne zaman seçim olsa...
Twitter’a baktığımızda gördüklerimizi şöyle ifade ediyorduk:
*
Bu sefer AK Parti gidiyor abi! Bu sefer farklı birader! Twitter’da savunanları neredeyse kalmadı! Yok, yok... Bu sefer çok farklı be abi! Twitter’ı görmüyor musun?
*
Ve seçim akşamı fark edilir ki...
Twitter’da esen rüzgâr ile toplumun estirdiği rüzgâr bambaşkaymış!
*
Siyasetçilere Twitter konusunda bir tavsiyem var.
*
Fal konusundaki genel eğilimi benimseyin:
*
Twitter’sız kalma ama Twitter’a inanma!
FATURA PAYLAŞMAM NEREDEYSE İMKÂNSIZ
SON 20 gündür benim evde durum şu:
*
Bir gün arıza nedeniyle doğalgaz kesiliyor, öbür gün hop sular gidiyor. Bir gün arıza nedeniyle küt diye elektrik gidiyor, öbür gün internet gidiyor.
*
“Retro etkisi” falan dediler ama ortada retro metro kalmadığı halde arızalar tüm şiddetiyle sürüyor.
*
Öyle bir durum ki...
Faturalarımdan birini paylaşsam... Üç gün TT olurum.
*
Zorunlu tasarruf denilen olgu, bu değilse nedir?
İSTİKLÂL’DE KÜRTÇE TÜRKÜ
BİR video dolaşıyor ortalıkta:
*
İstiklâl Caddesi... Sokak çalgıcısı gençler, Kürtçe türküler söylüyorlar... Millet de onlara eşlik edip eğleniyor... Ve aniden polis geliyor... “Yasak hemşerim” diyor...
*
İstanbul Emniyeti’ne seslenip “Kürtçe türkü seslendirenlere yönelik müdahalede bulunan polisleriniz ne yapmak istemektedir? Kürtçe TV’nin yıllardır yayında olduğu, Kürtçe yasağının maziye gömüldüğü bir devirde bu ne iştir” diyecektim ki polisten açıklama geldi.
“Müzik yapılırken kalabalığın geçişine mani olduğu... Geçmişte İstiklâl Caddesi’nde belirlenen noktalarda müzik yayınına müsaade edilmiş; belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır...
Kürtçe’nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulmasını esefle karşılıyoruz...”
*
O zaman, yasak yok...
Bugün sokak çalgıcılarına yer gösterilirse İstiklâl Caddesi cıvıl cıvıl olacak...
SİYASET ESKİDEN ÇOK CENTİLMENDİ EFSANESİ
SİYASET, bizde her zaman çok sertti.
Yüzlere bakılmaz, el sıkışılmaz, yan yana gelinmezdi.
Liderlerin birbirlerine ettikleri laflar yenilir yutulur değildi.
*
Öyle elinize geçen bir fotoğraftan yola çıkarak...
“Ah ki ah! Eskiden Süleyman Demirel vardı, çok centilmendi. CHP ile kardeş kardeş geçinirdi” falan diye efsaneler yaratmayın.
*
Eskiden de sandığınız kadar farklı değildi bu işler.
E HANİ?
E hani korona sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.
*
Neredeyse her şey eskisi gibi olmadı mı?
SERİ KATİL BİZDE ÇIKMAZ
- Çıkmaz çünkü... Biz planlamayız, hemen icraya geçeriz.
*
- Çıkmaz çünkü... Bizde cinayetler, bir anlık öfkeyle işlenir.
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- Çıkmaz çünkü... Bizim millet kılı kırk yarmaz, üşengeçtir.
*
- Çıkmaz çünkü... Daha birinci cinayette polis yakalar.
*
- Çıkmaz çünkü... Herkes ana kuzusudur bizde.
*
- Çıkmaz çünkü... Bizim psikopatlığımız bir yere kadardır.