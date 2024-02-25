Tırtıklayıcılar sorunu

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İmamoğlu’nun tırtıklayıcıları: DEM Parti ve İYİ Parti.

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Murat Kurum’un tırtıklayıcısı:

Yeniden Refah.

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Bu partilerin performanslarına göre bir sonuç çıkacak İstanbul’da.

Hem İmamoğlu’nun hem de Kurum’un seçimin son düzlüğünde tırtıklayıcılar konusunu özel bir gündem haline getirmeleri şart gibi.

‘OY VEREN ELLERİM KIRILAYDI’ DEMİŞ





DİLAN Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat, sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yapmış:

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“Bu zulmü bizlere yaşatanlar! Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı!”

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Kayınvalide Şükran Hanım, yaptığı bu paylaşımla bizlere şunları söylemek istiyor:

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- Biz AK Parti’ye oy verdik.

- Beklerdik ki bize bir imtiyaz sağlasınlar.

- Bizim çocukların yaramazlıklarını görmezden gelsinler.

- Ne gezer!

- Çocuklarımızı hapislere tıktılar. Ayrıcalık tanımadılar.

- Ellerimiz kırılaydı da AK Parti’ye oy vermeseydik.

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İşin en matrak tarafı şurası:

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Kayınvalide Şükran Hanım, ettiği bu bedduayla AK Parti’ye çok büyük bir övgüde bulunduğunun milim farkında değil.

SAHADAKİ ADAYLARA EDEBALİ TARZI NASİHAT

- Diline, üslubuna, konuşma tarzına dikkat edeceksin. Eline koluna mukayyet olacaksın. Şımarmayacaksın. İnanmadığını söylemeyeceksin.

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- Çok konuşmayacaksın. Milleti baymayacaksın. Gülümsemeyi ihmal etmeyeceksin. Sertlik yanlısı Tamil gerillası gibi davranmayacaksın.

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- Irkçılık, bağnazlık, ayrımcılık yapmayacaksın. Nezaketini koruyacaksın. Büyüğünü sayacaksın. Küçüğünü seveceksin. Hayvanlara karşı şefkat besleyeceksin.

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- Coşmayacaksın. Kontrolü kaybetmeyeceksin. Daha kazanmadan havalara girmeyeceksin. Sükunetini koruyacaksın.

HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN ÇİRKİN ARABA: CYBERTRUCK





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KİM Kardashian, kahve zinciri dükkanına tuhaf bir arabayla gidip kahve almış.

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Tuhaf arabayla ilgili görüşlerimi yazıyorum:

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Ben hayatımda böyle sevimsiz araba görmedim.

Rengi kötü, tasarımı sivri, görünümü berbat bir ucube.

Estetikten nasibini almamış, inceliğin kıyısından geçmemiş, zarafetle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir gulyabani.

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Bir bakayım kim üretmiş dedim.

Meğer bizim Elon biraderin Tesla’sının bir ürünüymüş. Cybertruck diyorlarmış adına. Tank gibi bir arabaymış. Kim bilir kaç paraysa.

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Elon teknoloji dâhisi ama sanırım aşırı zevksiz biri.

Denilince aklıma gelen

- MEKSİKA denilince: Uyuşturucu kaçakçılarıyla meşhur olmuş Sinaloa isimli tuhaf şehir gelir aklıma.

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- MERCİMEK denilince: 1980’lerde TRT’nin tek kanalında mercimeğin faydalarını anlatan “mercimekçi teyze” Ayşe Baysal gelir aklıma.

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- POLİSİYE denilince: Agatha Teyze’nin yazdığı romanlardaki gibi katilin hiç tahmin edilemeyen kişi çıktığı filmler gelir aklıma.

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-SPİNOZA denilince: Filozofun ölüm yıldönümünde Heybeliada’daki lokmacı Levent Usta’da lokma dökülüp dağıtılması gelir aklıma.

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-BİYOGRAFİ FİLMİ denilince: Akrabaların, yakınların mahkemeye koşmaları, filmin gösteriminin durdurulması falan gelir aklıma.