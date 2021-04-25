Terörle yüzleşmeyen HDP, bize ‘Soykırımla yüzleşin’ diyor

“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
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Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
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Sene 1976 olmalı.
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
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Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
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Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
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Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
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128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
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İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
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- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
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- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
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Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!
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İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
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“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.
Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.
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Ne olmuştu o günlerde?
Başta Tuncay olmak üzere...
CHP’nin tüm ekâbir takımı...
Öfkeyle, kinle, hınçla...
İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
İlk sorum şu oldu:
“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”
Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:
*
“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”
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Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.
*
Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.
*
Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.
*
Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.
Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.
- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?
*
- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?
- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.
*
- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?
- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.
*
“Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.
Çünkü bu seslenişin tınısında...
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!
*
Kaldı ki...
Radyo zamanlarının üslubudur bu.
Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.
*
Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.
*
Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:
*
Bütün kafe ve lokantalar kapalı.
*
Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...
Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
*
“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
*
Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
Terörle yüzleşmeyen HDP, bize ‘Soykırımla yüzleşin’ diyor
HDP’ye yıllardır söylenen bir söz var:
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Ağızlarından “Evet, PKK teröristtir” cümlesi bir türlü çıkmaz.
Çıkmaz oğlu çıkmaz.
*
Ama aynı HDP...
Söz konusu olan tartışmalı soykırım iddiaları olunca...
Anında bülbül kesiliyor.
Ve hepimizin tepesine dikilip...
“Hadi bakalım! Soykırımla yüzleşin!” diye babalanıyor.
*
İşte bakın!
Partinin resmi hesabından konuyla ilgili olarak attıkları tweet şu:
*
“Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin!”
*
E iyi de sen...
Apaçık ortada olan ve bugün bile devam eden terör utancıyla yüzleşmeye bir türlü yanaşmayan bir partisin.
*
En azından son derece tartışmalı olan tarihi bir konuda Türkiye’yi yüzleşmeye çağıracak yüzü nereden buluyorsun?
Biden’dan mı?
ERMENİ DERKEN AMAN DİKKAT!
HER Ermeni meselesi açıldığında...
Unutmamamız gereken tek şey şudur:
*
Bu vatanın evlatları olan Ermeni yurttaşlarımız!
*
Dilimize dikkat edelim.
Üslubumuza dikkat edelim.
*
Bize yapılan haksızlığa isyan ederken...
Kendimizi kaybedip Ermeni vatandaşlarımızı üzecek bir dil ve üsluba yönelmeyelim.
*
Ermeni Patriği Maşalyan’ın yaptığı son açıklamayı hep aklımızda tutalım.
Onun “Halkımızın acısının bazı ülkeler tarafından gündelik politikalara alet edildiğini görmek bizi üzüyor” demesini hatırımızdan hiç çıkarmayalım.
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Maşalyan’ın sesini...
Ermeni yurttaşlarımızın sesi kabul edelim.
MİLLETİ MELİH BULU’CU YAPMAYI BAŞARDILAR
“BOĞAZİÇİ Dayanışması” adlı hesaptan bir paylaşım yapıldı.
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Yaptığı suikastlarla bilinen Hınçak Partisi üyesi Paramaz’ın tek taraflı iddiasına yer verilen paylaşımda...
“Soykırımı kabul ediyoruz” falan deniliyor.
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Şöyle bir baktım bu paylaşımın altına yazılanlara...
Yazılanlar genelde şu havadaydı:
“Bu zamana kadar size destek vermiştik ama artık size destek yok. Yaşasın Melih Bulu”.
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Bir paylaşımla milleti Melih Bulu’cu yaptılar iyi mi? Valla kimse başaramazdı bunu.
TALİHSİZ BİR BAŞLANGIÇ
YENİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çok talihsiz bir başlangıç yaptı.
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İki talihsizliğe aynı anda imza attı:
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- BİR: Makamında konuk ettiği 10 yaşındaki çocuğun, koruma altında olduğunu ifşa etti. Yetimlerin ve öksüzlerin ailesi konumundadır artık kendisi. Bu konuda kendisinden beklenen azami özendir. Ama maalesef olmadı.
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- İKİ: Ramazan nedeniyle 10 yaşındaki çocuğa ikramda bulunamadıklarını söyledi. Ne gerek vardı böyle bir açıklamaya? Madem ikramda bulunmama yolu tercih edildi, bari bir kitap, bir saat armağan edilseydi. Bu da tatsız bir duruma yol açtı.
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Yıkıcı bir yaklaşım yerine yapıcı bir tutum almak istiyorum.
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İşte tam da bu nedenle yeni Bakan Derya Yanık’a...
“Artık bütün gözler sizin üzerinizde. Bu talihsiz başlangıcın doğurduğu sancıları gidermek için çok daha fazla özenli olmak ve çok daha fazla çalışmak zorundasınız” diyorum.
KRİPTO PARA BİZDE NEDEN BU DENLİ REVAÇTA?
- Çünkü biz biraz kolay yoldan para kazanmayı seviyoruz.
- Çünkü biz alengirli yollara meyilliyiz.
- Çünkü biz acayip risk alan bir milletiz.
- Çünkü biz önüne arkasına bakmadan atılıyoruz bu tür şeylere.
- Çünkü biz imaj çakallıklarına biraz fazla geliyoruz.
MEHMET CEYHAN’DAN İLK KEZ OLUMLU CÜMLE
“ARTIK ucunda ışığın göründüğü tüneldeyiz” demiş Mehmet Ceyhan Hoca.
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Genelde böyle cümleler kurmaz Mehmet Ceyhan Hoca... Tünelden söz eder de ışıktan söz etmez genelde.
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İlk kez böyle olumlu bir cümlesini görünce...
“Tamam” dedim, “Gerçekten de ışık göründü”.
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Ama hoca şunları da söylüyor: “Aşı ve tedbire devam. Yoksa vaka sayısı azalmaz. Önlemlerin daha da sıkı olması lazım. Hepimizin önlemlere sarılması lazım. Yüzde 70’i aşılarsak bu işten kurtuluruz.”