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Belek’te gittiği otelin fiyatlarını çıkarmışlar ortaya.

Ooooo! Acayip para.

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CHP’den şöyle bir açıklama gelmiş konuyla ilgili olarak:

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“Sayın Genel Başkan’ımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.”





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Haberlerdeki hangi ifadeler gerçeği yansıtmıyor acaba?

Tatil yaptığı otel, o otel değil mi?

Otelin fiyatları, o kadar da pahalı değil mi?

Yoksa “Otel, Genel Başkan’ımızdan herhangi bir ücret almamayı tercih etmiştir” mi demek istiyorlar?

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Bu tartışma seçimden önce yaşansaydı...

Kemal Bey, kesinlikle şöyle bir video çekerdi:

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Mutfak ambiyansı verilmiş lüks otelin king room’unda münasip bir ahşap platforma eliyle üç kere vurur, ardından da “Tatildeyim be tatildeyim” diye meydan okurdu.

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Ardından da gelsin çılgınca “Yaşa dedem, var ol pirom” sesleri...

ÇATIŞMA İSTEYENLERE İNAT HEP ÇOK YAŞA CİLO FEST

CİLO Dağı, Türkiye’nin en yüksek ikinci dağıdır. Zirvesindeki kar, dört mevsim erimez. Tepesi buz örtüsü ile kaplıdır. Tektonik bir dağdır. Hakkâri sınırları içindedir.

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Bu dağ, yakın zamana kadar haberlerde şöyle geçerdi:

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Cilo’da operasyon... Cilo’da PKK ile çatışan Mehmetçik... Cilo’daki PKK unsurları...

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Terörden arındırılan Cilo Dağı, beş yıldır bir festival ile anılıyor. “Cilo Fest” adı verilen bir festivalle.

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Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Cilo Fest’ten görüntüler izledim. Kürtçe türküler söyleniyor, halaylar çekiliyor, Kürt kültürüne özgü eserler sahneleniyordu. Her tarafından yaşama sevinci fışkırıyordu bu festivalin. Bir HDP milletvekili ise bu festivale tepki gösteriyordu. Gerekçe sunmadan. Yani böylece halka tamamlanmış oluyordu.

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Yaşasın Cilo Fest. Bomba seslerini, silah seslerini özleyenlere inat, senelerce sürsün.

GÜLSEN

SEÇİMDEN sonra “Buralardan gideceğim” dediği öne sürülmüştü Gülşen’in. Ülkeyi terk edeceğine dair haberler çıkıyordu.

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Geçen gün sahne aldığı bir konserde bu haberleri mis gibi tekzip etmiş Gülşen.

“Ülkemiz çok güzel, değil mi? Her gün şükrediyorum” diyerek.

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Yalan yanlış her haberin üzerine atlamamak lazım.

BU YÜRÜYÜŞ DE BELEDİYE HİZMETLERİNE DAHİL Mİ?

“CHP değişsin, Kılıçdaroğlu gitsin” diye yürüyor Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Bolu’dan Ankara’ya doğru.

Temmuz sıcağında bayağı zorlu bir faaliyet. Amacı da gayet popüler bir amaç. Destekçisi çok olacaktır.

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Fakat benim aklıma şöyle bir şey takıldı:

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Bu yürüyüş süresince Bolu’ya verilecek belediye hizmetleri ne olacak? Tanju Özcan, Bolu halkına “Ben Kılıçdaroğlu’nu koltuktan kaldırmaya çalışıyorum, idare ediverin artık Bolulular” mı diyor?

23 YILDIR BİTMEYEN MASAL: MERKEZ SAĞDA BOŞLUK VAR

BİR siyaset masalı var. Şöyle bir masal:

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Bir varmış, bir yokmuş. Merkez sağda kocaman bir boşluk varmış. Bu boşluk dolmayı bekliyormuş.

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Boşluğu Meral Akşener’e doldurtacaklardı, olmadı. Bir ara Ali Babacan’dan umutlandılar, o da olmadı.

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Bu şahısların anlamadıkları şu:

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90’ların şablonları geçerliliğini yitirdi. Gitti o eski merkez sağ. Eridi, bitti. AK Parti, sizin merkez sağ dediğiniz kesimi içine aldı, yuttu, eritti, dönüştürdü. Rüyadan uyanın artık.

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İÇLERİNDEN GEÇEN OLASI CÜMLELER

- TAYYİP ERDOĞAN: Ne acayip karşıtlarım var. Basketbol oynayarak bile kendilerini çıldırtabiliyorum.

*

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: “Bırakmamı en çok Erdoğan istiyor” diye bir dedikodu çıkartayım, kesin bırakmam.

*

- DEVLET BAHÇELİ: Fakat seçimde iyi salladık.

*

- ALİ BABACAN: Rızkın onda dokuzu ticarettendir. Biz on beşini aldık. Buna rağmen mesele ediyorlar.

*

- MERAL AKŞENER: Benim bir öfke kontrolü kursuna yazılmam şart.

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- TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Bu Fatih neden benim hep rüyalarıma giriyor ki?

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- AHMET DAVUTOĞLU: Seçim sonuçları bile kendimle ilgili en küçük bir kuşku duymama neden olmadı.

NARSİST YÖNETİCİYİ TANIMA REHBERİ

- Zoom toplantılarında sürekli kendi görüntülerini izlerler.

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- Kurum içinde dolaşırken gittiklere bölümlere önce rüzgârlarının gitmesini sağlamaya çalışırlar.

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- Gelirken tantanayla karşılanmak, giderken tantanayla uğurlanmak isterler.

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- Üstlerine yaltaklanırlar, astlarını eziklerler.

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- Ayağa kalkmak, ceket iliklemek falan... Çok önem verirler.