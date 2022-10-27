Şunu ben yapsam

Haberin Devamı

YER: Halk TV.

Konuk: Meral Akşener.

Sunucu: İsmail Küçükkaya.





*

İsmail soruyor:

*

“Efendim, AK Parti’nin toplantısına bizi de davet ettiler. Ne dersiniz? Gidelim mi?”

*

Akşener cevap veriyor:

*

“Bence gidin.”

*

Şimdi bu manzarayı bir tarafa bırakalım.

*

Bambaşka bir ekran manzarası gözünüzün önüne gelsin.

Şöyle bir manzara:

*

CNN Türk’teyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğumuz.

Ve ben aniden şöyle bir şey söylüyorum:

*

“Efendim, İYİ Parti’nin etkinliği var. Beni de davet ettiler. Ne dersiniz, gidelim mi?”

*

Ne olurdu?

Gerçekten ne olurdu?

*

Dininize imanınıza dürüstçe cevap verin.

Ortalık yıkılmaz mıydı?

*

Halk TV’de Ayşenur abla, bu bölümü zirilyon kere yayınlayıp beni ıskartaya çıkarmak için çabalamaz mıydı? Günlerce TT listesinde tutulup hakaret üstüne hakaret yemez miydim? İYİ Parti’de siyaset yapan Bahadır Erdem denilen şahıs, bunun üstünde tepinmez miydi? Sosyal medyada linç oğlu linçe maruz kalmaz mıydım?

*

Haberin Devamı

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bir espri nedeniyle...

Aradan geçen şunca zamana rağmen iştahla tepinmeye devam ediyorlar.

*

“Ben sadece vicdanımın gereğini yaparım” diye yazdığım halde... Hiçbir zaman bir siyasi partinin militanı gibi davranmadığım halde... İsmail’in yaptığının binde birini bile yapmadığım halde...

*

Sonuçta ne oluyor?

Şu oluyor:

*

Ben taraflı gazeteci oluyorum.

İsmail tarafsız gazeteci oluyor.

*

Bu sonuca ulaşan herkese sesleniyorum:

*

Riyakârsınız. Tarafgirsiniz. Hakkaniyetsizsiniz. Aşiretçisiniz. İlkesizsiniz. Mahallecisiniz.

Ve işin kötüsü, bunun farkında bile değilsiniz.

AKŞENER SÜPER HAKLI

“PSİKOLOJİK üstünlük Cumhur İttifakı’na mı geçti?”

*

Meral Akşener, kendisine sorulan bu soruya süper doğru bir cevap vermiş.

Dediği şu:

*

“Doğrudur. Dürüstçe konuşalım. Şöyle bir şey oldu: Bir anda aldık gittik, oldubittiye döndü bu iş. Bir şımarıklık çöktü. Siyasilere değil. Genellikle CHP’yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlara.”

*

Haberin Devamı

Eğer psikolojik üstünlük, son üç beş ayda Millet İttifakı’ndan Cumhur İttifakı’na geçtiyse...

Bunun en az 15 nedeni vardır.

Ama “şımarıklık”, bunun en birinci nedenidir.

*

Bu açıdan Akşener, süper haklı.

NE YAPTI TUZLA BELEDİYE BAŞKANI

CUMHURİYET gazetesinde yer alan haberin üst başlığı aynen şöyleydi:

*

“İBB’nin su arıtma tesisi açılışında AKP’li başkan gerginlik çıkardı.”

*

Haberde söz konusu edilen başkan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı.





*

Şadi Bey’i tanırım.

Partizanlıktan uzaktır. Gerginliklere asla kapı aralamaz. Kucaklayıcı politika izler. Dili yumuşaktır. Sert tutumlar almaya kişiliği müsait değildir.

*

Peki nasıl olmuş da Şadi Yazıcı gerginlik çıkarmış?

*

Haberin Devamı

İBB’nin arıtma tesisi açılışına davet edilmiş, o da davete icabet etmiş, törende konuşma yapmış, konuşmasında tesisin geçmiş dönemlerindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Kadir Topbaş’a teşekkür etmiş.

Gerginliğin sebebi buymuş.

*

Gerim gerim gerilenlere sormak lazım.

Ne var bunda gerilecek?

*

Yoksa bambaşka nedenlerle gerilip de hıncınızı misafirinizden mi çıkarıyorsunuz?

Ne kadar da ayıp.

Ne kadar da uygarlıktan uzak bir tutum.

BAHÇELİ’NİN ÜSTLENDİĞİ ÖNEMLİ MİSYON

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin şöyle bir misyonu oluştu.

*

İktidar kanadından Cumhuriyet ve Atatürk konusunda sorunlu sayılabilecek açıklamalar geldiğinde...

Tepkisini koyuyor.

*

Haberin Devamı

Çok faydalı, çok güzel, çok doğru, çok lazım bir misyondur bu.