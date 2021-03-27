Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum

BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
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İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
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Tezgâh şöyle işliyor:
Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
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Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
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Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
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Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”
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Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?
Şu üç şeyi:
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BİR: Bir Türkiye halkı vardır.
İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.
ÜÇ:
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
*
Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
*
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Yine aynı şeyler oldu:
*
Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
*
Ve bu adam, son günlerde...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
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BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
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Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
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Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
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Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
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Ben de diyorum ki:
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Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
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Diyorlar ki:
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- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
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- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
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- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
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- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
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Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum
1- ERKEN SEÇİM
VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...
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2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.
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3- TAM KAPANMA
Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.
MANSUR YAVAŞ’IN MİNİBÜSÜNE DAİR
MİNİBÜS olayıyla ilgili olarak Mansur Yavaş’ın basın danışmanı, yazılı bir açıklamayla bana cevap vermiş.
*
Açıklamaya göre Mansur Yavaş’ın minibüsü...
- 2012 model ve 9 yaşındaymış.
- Panelvan tipi bir araçmış.
- Fiyatı ikinci el satış sitelerinde 250/330 bin liraymış.
- Ankara’nın bilinen en eski model makam aracıymış.
- Yanarlı dönerli popçu arabası değilmiş.
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Böyle bir olgu karşısında bana tek bir şey söylemek düşer:
*
İsraftan, lüksten, şatafattan kaçındığı için helal olsun kendisine.
KOKAİN ÇEKEN ADAMA “NEREDEN BULDUN” SORUSU DA SORULMALI
AK Parti Genel Merkezi’nde görevli bir elemanın lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntüleri yayınlandı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir açıklama yaptı.
Açıklaması şöyle:
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“Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık bir yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi feshedilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız”.
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Hamza Dağ’ın “Yasal sürecin takipçisi olacağız” demesi, önemli...
Ancak takipçisi olmaları gereken bir husus daha var:
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Düşük bir ücretle genel merkezde görev yapan bu eleman, nasıl oluyor da lüks araçlarda hava atabiliyor. Derhal bu konuda araştırma yapılmalı. Bu elemana “nereden buldun” sorusu sorulmalı ve elde edilen neticeler kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmalı.
YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM ŞEYLER
ŞAİR Ataol Behramoğlu’na saygılarımla...
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- Bir kişiyi, getirildiği çok yüksek bir makam bozmuyorsa... Hiçbir şey bozmaz, bozamaz.
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- Dikkat çekmek, sanılanın aksine yoğun çaba ve zekâ isteyen bir iştir.
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- Risk almaktan kaçınan akmaz/kokmaz/bulaşmaz tipler, bırakın herhangi bir işi başarmayı, esaslı bir dost bile olamazlar.
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- Okuduğun romanın karakterleri, rüyana girmiyorsa... Ya romanda iş yoktur ya da senin okumanda.
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- Hayattaki başarısızlıklarının tümünü kendisine yapılan haksızlıklara bağlayan bir kişi, aslında çok önemli bir haksızlığa uğramamıştır.
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- Ben onu bunu bilmem: Denediğini bir daha denemeyeceksin arkadaş.
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- Breaking Bad ve Better Call Soul hakkında en az iki saat konuşabilecek olanı buldun mu, sakın kaçırma! Hemen dost ol.
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- İçinde bulunduğun kliğin, ekibin, partinin, yapının, mahallenin canını sıkmadığın müddetçe... Kişiliğini gerçekleştirmen imkânsız.
MACRON’A SÖYLENECEK TEK BİR SÖZ VAR
“TÜRKİYE içişlerimize karışıyor, seçimlerimize müdahale ediyor” falan türü açıklamalar yapıyor Macron.
Bir kere söyledi, yetmedi, bir daha söyledi.
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Kendisine dudaklara ironik bir kıvrım kondurarak şöyle denmeli:
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“Bırak da biraz da biz emperyalist olalım Macron Efendi.”
EN MEŞHUR ÇİFTE STANDARDIMIZ
EĞER şiddet, taciz, tecavüz, uyuşturucu işine bulaşan kişi, karşı tarafın adamıysa... Şöyle diyoruz:
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“Bunların hepsi böyle... Bunların alayı aynı...”
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Eğer şiddet, taciz, tecavüz, uyuşturucu işine bulaşan kişi, kendi tarafımızın adamıysa... Şöyle diyoruz:
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“Şiddetin, tacizin, tecavüzün, uyuşturucunun partisi, ideolojisi olmaz.”
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Çok çifte standardımız var ama son dönemde en meşhuru bu.