MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum
GeriAhmet HAKAN Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum

27 Mart 2021

1- ERKEN SEÇİM

VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...

*

2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.

*

3- TAM KAPANMA

Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.

MANSUR YAVAŞ’IN MİNİBÜSÜNE DAİR

MİNİBÜS olayıyla ilgili olarak Mansur Yavaş’ın basın danışmanı, yazılı bir açıklamayla bana cevap vermiş.

*

Açıklamaya göre Mansur Yavaş’ın minibüsü...

Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum

- 2012 model ve 9 yaşındaymış.

- Panelvan tipi bir araçmış.

- Fiyatı ikinci el satış sitelerinde 250/330 bin liraymış.

- Ankara’nın bilinen en eski model makam aracıymış.

- Yanarlı dönerli popçu arabası değilmiş.

*

Böyle bir olgu karşısında bana tek bir şey söylemek düşer:

*

İsraftan, lüksten, şatafattan kaçındığı için helal olsun kendisine.


KOKAİN ÇEKEN ADAMA “NEREDEN BULDUN” SORUSU DA SORULMALI

AK Parti Genel Merkezi’nde görevli bir elemanın lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntüleri yayınlandı.

*

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir açıklama yaptı.

Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum

Açıklaması şöyle:

*

“Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık bir yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi feshedilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız”.

*

Hamza Dağ’ın “Yasal sürecin takipçisi olacağız” demesi, önemli...

Ancak takipçisi olmaları gereken bir husus daha var:

*

Düşük bir ücretle genel merkezde görev yapan bu eleman, nasıl oluyor da lüks araçlarda hava atabiliyor. Derhal bu konuda araştırma yapılmalı. Bu elemana “nereden buldun” sorusu sorulmalı ve elde edilen neticeler kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmalı.


YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM ŞEYLER

ŞAİR Ataol Behramoğlu’na saygılarımla...

*

- Bir kişiyi, getirildiği çok yüksek bir makam bozmuyorsa... Hiçbir şey bozmaz, bozamaz.

*

- Dikkat çekmek, sanılanın aksine yoğun çaba ve zekâ isteyen bir iştir.

*

- Risk almaktan kaçınan akmaz/kokmaz/bulaşmaz tipler, bırakın herhangi bir işi başarmayı, esaslı bir dost bile olamazlar.

*

- Okuduğun romanın karakterleri, rüyana girmiyorsa... Ya romanda iş yoktur ya da senin okumanda.

*

- Hayattaki başarısızlıklarının tümünü kendisine yapılan haksızlıklara bağlayan bir kişi, aslında çok önemli bir haksızlığa uğramamıştır.

*

- Ben onu bunu bilmem: Denediğini bir daha denemeyeceksin arkadaş.

*

- Breaking Bad ve Better Call Soul hakkında en az iki saat konuşabilecek olanı buldun mu, sakın kaçırma! Hemen dost ol.

*

- İçinde bulunduğun kliğin, ekibin, partinin, yapının, mahallenin canını sıkmadığın müddetçe... Kişiliğini gerçekleştirmen imkânsız.


MACRON’A SÖYLENECEK TEK BİR SÖZ VAR

“TÜRKİYE içişlerimize karışıyor, seçimlerimize müdahale ediyor” falan türü açıklamalar yapıyor Macron.

Bir kere söyledi, yetmedi, bir daha söyledi.

Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum

*

Kendisine dudaklara ironik bir kıvrım kondurarak şöyle denmeli:

*

“Bırak da biraz da biz emperyalist olalım Macron Efendi.”


EN MEŞHUR ÇİFTE STANDARDIMIZ

EĞER şiddet, taciz, tecavüz, uyuşturucu işine bulaşan kişi, karşı tarafın adamıysa... Şöyle diyoruz:

*

“Bunların hepsi böyle... Bunların alayı aynı...”

*

Eğer şiddet, taciz, tecavüz, uyuşturucu işine bulaşan kişi, kendi tarafımızın adamıysa... Şöyle diyoruz:

*

“Şiddetin, tacizin, tecavüzün, uyuşturucunun partisi, ideolojisi olmaz.”

*

Çok çifte standardımız var ama son dönemde en meşhuru bu.

X

Aşırı acıklı bir çaba: Enver’den yazarlık öğrenme çabası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Mart 2021
Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri söğüşlemesinin iki yöntemi var:

BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.

*

İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.

Kısacası...

Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.

*

Tezgâh şöyle işliyor:

Yazının Devamını Oku

Kongreden ince çizgiler: Erbakan Hoca’nın hangi geleneği hayata geçti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Mart 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının en önemli yeri, yeni anayasayla ilgili bölümdü. Bütünleştiricilik, birleştiricilik, farklılıkları zenginlik olarak görme, tüm farklılıkların söz sahibi olması açısından...

Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.

*

Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.

Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!

*

Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...

YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR

Yazının Devamını Oku

Kemal Kılıçdaroğlu’na hak vererek sorduğum dört soru

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Mart 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...

İlk verdiğim tepki şu oldu:

*

Aaaa! Ne kadar da haklı!

Fakat sonra kafamda

Yazının Devamını Oku

HDP grubunda neden ‘Andımız’ konusuna milim girilmedi acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Mart 2021
Atatürk, Türk milletini şöyle tanımlıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”

*

Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?

Şu üç şeyi:

*

BİR: Bir Türkiye halkı vardır.

İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

ÜÇ:

Yazının Devamını Oku

Finlandiya örneğiyle Enver’in ihalesini temize çıkarmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Mart 2021
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i severim.

Kendisine karşı bir önyargım yok.

Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.

*

Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.

*

Söylediklerini dikkatle dinledim.

Yazının Devamını Oku

Biraz da bizim Enver semirsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Mart 2021
Enver Aysever diye bir “gazeteci/yazar” var.

Muhalif, solcu falan.

İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.

*

Nedir ihale?

Gelin, detaylarına bakalım:

*

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.

Bunun için de ihaleye çıkmış.

Yazının Devamını Oku

Andımız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Mart 2021
Danıştay’ın verdiği son kararla Andımız, okullarda okunmayacakmış.

“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...

Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.

*

İşte tam da bu nedenle...

“Andımız” konusunda...

Siyasi partilerin konuşma zamanı.

*

Mesela

Yazının Devamını Oku

Torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Mart 2021
CHP’nin bir toplantısında kürsüye çıkarmışlar Yıldız Teyze’yi...

Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:

- Açım.

- Torunuma süt alamıyorum.

- Bir dilim ekmeğe muhtacım.

- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.

- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.

*

Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.

Yazının Devamını Oku

Herkes sadece kendine edilen küfrü mesele ediyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Mart 2021
“Haysiyet düşmanı küfürbazlar” diye nitelendirebileceğimiz bir güruh var.

Bu güruhun temel özelliği şu:

*

Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.

*

Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.

Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.

Korona olduğu için hastaneye kaldırılan

Yazının Devamını Oku

İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Mart 2021
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadınlar Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, iki kadın siyasetçinin şahsında tüm kadınları kutladı.

Kim bu iki kadın siyasetçi?

- Biri Meral Akşener.

- Diğeri Pervin Buldan.

*

Ortalık bir anda karıştı.

Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!

Yazının Devamını Oku

Bunlara artık terörist muamelesi yapalım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Mart 2021
Kadınlar Günü’ne bir kadının öldüresiye dövülmesi olayıyla girdik.

 

Yine aynı şeyler oldu:

*

Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...



Yazının Devamını Oku

Biden Erdoğan’ı aramamış

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Mart 2021
Adam... Bir muhalif.

Adam... Bir Erdoğan karşıtı.

Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.

*

Ve bu adam, son günlerde...



Yazının Devamını Oku

Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Mart 2021
Fezlekeler konusunda...

İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:

*

BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.

İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.

*

Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...

Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.

Yazının Devamını Oku

Neden Teoman Sancar neden?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Mart 2021
Şantaja maruz kaldığı ortaya çıkan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, açıklamalar yapmaya başladı.

Söyledikleri şunlar:

*

“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”

Çok net bir açıklama bu.

Meydan okuyor Teoman Bey.

Ayrıca kendinden de çok emin.

*

Yazının Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’nun kardeşi ve sulandırma girişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Mart 2021
Diyarbakır Anneleri...

Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.

*

Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.

Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.

İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*

Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.

*

Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi

Yazının Devamını Oku

Etikçibaşı beni fena yakalamış

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Mart 2021
Bir etikçibaşı var.

Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.

*

Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.



Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.

Yazının Devamını Oku

Grevle ortaya çıkan polemiklere dalıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Şubat 2021
Diyorlar ki:

AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?

*

Ben de diyorum ki:

*

Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.

*

Diyorlar ki:

*

Yazının Devamını Oku

Parti kongrelerinde çekilen halaylar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Şubat 2021
Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor.

İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.

*

Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.

*

Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.

*

Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.

*

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları