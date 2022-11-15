Siyasetin insanlıktan çıkardığı bir tip misin

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Sen insanlıktan çıkmış bir militansın.

*

Eğer giden masumlara gram için yanmadan konuyu derhal siyasete getiriyorsan.

Sen gözü dönmüş bir fanatiksin.





*

Eğer henüz ölü sayısı bile belli değilken polemik yapıp birilerine laf sokuyorsan.

Sen vicdanını yitirmiş bir hırs küpüsün.

*

Eğer ambulans sirenleri yürekleri dağlarken senin aklında sadece seçim varsa...

Sen kalbi taş kesilmiş bir tarafgirsin.

*

Eğer henüz kanlar yerdeyken “Seçim çalışmaları başladı” diye ukalalık yapıyorsan.

Sen iflah olmaz bir maşasın.

*

Eğer katliamın sorumlusu dururken bin türlü komplonun peşinde koşuyorsan.

Sen delirmiş bir amigosun.

OLMASAYDI NE OLURDU

PATLAMA gününün akşamında sosyal medyaya erişim engellendi ve yayın yasağı geldi.

*

Böyle olmasaydı ne olurdu?

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Şunlar olurdu:

*

- Sosyal medya hesaplarından bakmaya tahammül edemeyeceğimiz parçalanmış ceset görüntüleri ortalığa saçılırdı.

*

- PKK’sından FETÖ’süne sosyal medyada konuşlanmış bin türlü kalleş hesap, her türlü dezenformasyonu yağmur gibi akıtırdı.

*

- Terörist katillerin yakalanmasına yönelik polis operasyonlarını zora sokacak her türlü paylaşım, sorumsuzca devreye girerdi.

*

- “Amcamın oğlundan duydum” falan türü kulaktan dolma her türlü dedikodu, söylenti, rivayetle ortalık daha da karıştırılırdı.

*

Sözün özü şudur:

*

Siz bakmayın “İletişimi kestiler” falan diye tatava yapanlara. Türkiye, bir saldırı altındaydı. Benzer bir olay Batı’da olsaydı çok daha fazlasını yaparlardı. Kimse de “gık” demezdi.

AL BUNU GAZETENE KAPAK YAP NEW YORK TİMES

KATİLİN üzerindeki giyside yazan yazıya dikkat:

*

“New York.”





*

Patlama olur olmaz...

“Türkiye’de turizmin kalbine bomba” türü haberlerle “Sakın Türkiye’ye gitmeyin” havası basan New York Times, bu fotoğrafı yarınki sayısına kapak yapsın.

PKK’DAN SİYASİ GETİRİ BEKLEMEK

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“SİYASİ getirisi olur, siyasi rant sağlarım” diye PKK’ya veya onun hinterlandına bulaşmak, her şeyden önce demokratik siyaset ilkelerine aykırıdır.

Ve tabii ahlaki de değildir.

*

Hadi diyelim ki demokratik ve ahlaki kaygıları bir tarafa bıraktın ve sırf partine yarar sağlasın diye bulaştın bu çevreye.

Yarar elde edeceğinden emin misin?

*

Bence emin olma.

*

Çünkü PKK’nın kodamanlarının kendi içlerinde yaptıkları hesaplarla senin hesapların asla örtüşmeyecektir. Senin işine yarar mı yaramaz mı hiç bakmadan bombaları patlatır PKK. İyot gibi açığa düşersin. Üç oy fazla alacağım diye bin oy kaybedersin.

*

Kısacası...

Hiç bulaşmayacaksın bu örgüte. Hem ahlaki nedenlerle hem de çıkarların gereği.

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‘PYD BAŞKA, PKK BAŞKA’ TEZİ YER İLE YEKSAN OLDU

KATİL teröristin PYD’li çıkması...

“PYD başka, PKK başka canım. Biz PKK’ya karşıyız. PYD, PKK gibi değil. Sivillere şiddet uygulayan PKK’dır. PYD yapmaz öyle şeyler” falan diye maval okuyanların artık o kadar da kolay maval okuyamayacağını gösterdi.

*

Biz PKK ile PYD’nin birbirinden ayrılamayacağını, ikisinin de aynı merkezden yönetildiğini biliyorduk.

Ama bilmeyenler ya da bilseler bile bilmezlikten gelenler vardı.

Bu olay, onları bayağı bir köşeye sıkıştıracak.

*

Öyle değil mi Biden Efendi?

10 SAATTE KISKIVRAK

TERÖR eylemini gerçekleştiren ekip, 10 saat içinde kıskıvrak yakalandı.

*

Yakalanmasaydı...

“Bu nasıl İçişleri Bakanı? Bu nasıl polis? Onca kamera var. Nasıl yakalanmaz? Böyle beceriksizlik olmaz” falan diye tantana çıkaracaklardı.

*

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Yakalanınca...

“O terörist nasıl olur da aynı eve döner? Bu nasıl iş? Elleriyle koydukları gibi buldular. İşin içinde iş var” falan diye tantana çıkardılar.

*

Tantanacılık böyle bir şeydir. “Teşekkürler Türk polisi” cümlesi, tantanacılığın literatüründe yoktur.