Özgür Özel’in devirdiği çamlar

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- BİRİNCİ ÇAM: “Gecenin üçünde darbeyi yapan gençler olursa ben o darbeye teslim olurum arkadaş” türü bir şeyler söyledi Özgür Özel. Hadi manasız bir gençlik goygoyu yaptın. Hadi lüzumsuz bir gençlik güzellemesine giriştin. Bunu ne diye “darbe” üzerinden yapıyorsun ki? Darbe demeden gençlere şirinlik yapılamıyor mu? Demokrasiyi içselleştirmiş bir zihinden böyle bir metafor çıkar mı?

*

- İKİNCİ ÇAM: Cumhurbaşkanlığı seçiminin en tatsız hatırası, İmamoğlu ile Yavaş’ın seçim gecesi milletin huzuruna çıkıp “Aramızda kalsın, kazandık” falan demeleriydi. CHP Lideri Özgür Özel, unutulması gereken bu tatsız hatırayı herkesin aklına getirecek bir iş yaptı. Katıldığı bir mitingde “Aramızda kalsın. Sakın söylemeyin. Anketlerde öndeyiz ha! Çok iyiyiz” dedi.

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MACRON’UN BOKS FOTOĞRAFINA DAİR

- Putin’in fotoğrafa bakıp “Tutmayın küçük enişteyi” demesi kaçınılmaz.

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- İkinci Napolyon olacaktı, ikinci Zelenski oldu.

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- Bir insana hiçbir şey mi yakışmaz arkadaş.

*

- Putin’in yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş.

ZAN

BİZİM memlekette herhangi birinin kahramanlıktan rezilliğe geçiş hızı, ışık hızından bile daha hızlı.

Bakınız:

Gökhan Zan.

SON DÖNEMİN ÜÇ NEFRETLİK TİPİ

BİR

EYLEM TOK

Trafikte adam öldüren çocuğunu yargıdan kaçıran anne.

İKİ

METİN ŞENAY

Bağcılar’da ortaya çıkan çocuk tacizcisi sucu.

ÜÇ

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İBRAHİM KELOĞLAN

Bir kediyi asansörde tekmeleyerek öldüren cani.

HAŞİM KILIÇ NE MEZUNUYDU

ANAYASA Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya, hukuk fakültesi mezunu değilmiş.

Böyle bir şeyi ilk kez duyanlar, nasıl da şaşkınlar.

Aman Tanrım! Bu nasıl olurmuş.

*

Şaşıranları daha da şaşırtmanın zevkini tatmak istiyorum:

*

Anayasa Mahkemesi başkanlığı görevini uzun süre yürüten Haşim Kılıç da hukuk fakültesi mezunu değildi, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirmişti.

KÜRT DİYOR TÜRK DİYEMİYOR

TİP Genel Başkanı Erkan Baş şöyle demiş:

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“Kürt sorununu çözme konusunda Türkiyelinin muhataba ihtiyacı var. TİP olarak bizim hedeflerimizden bir tanesi barışın Türkiyeli muhatabı haline gelmek.”

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Bu açıklamanın içeriğine hiç girmeden sormak istiyorum:

*

“Türkiyeli” bir üst kimlikse neden “Kürt” o kimliğin bir parçası olarak görülmüyor? Yani neden “Kürt” için “Türkiyeli” ifadesi kullanılmıyor? Eğer “Kürt” denebiliyorsa neden “Türk” denemiyor? “Türkiyeli” ifadesi, sadece “Türkler” söz konusu olduğunda mı devreye sokuluyor?

FUTBOL VE SİYASET ÜZERİNE AFORİZMALAR

- İkisi asla örtüşmez: Futbolun dinamikleri ve siyasetin dinamikleri.

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- Hem siyasette hem futbolda kazanayım diye bir şey olamaz.

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- Futbolun hoşuna gidecek sözleriniz, siyasetin hoşuna gitmeyebilir.

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- Futbol üzerinden siyaset yapmak, zevkli ama tehlikeli bir oyundur.

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- Boşuna zorlamayın: Futbol ile siyaset uzlaşmaz iki ayrı mecradır.

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- Siyasete meyleden futbol, kaçınılmaz olarak hayal kırıklığı yaşar.

DUYUNCA KAFAMI ÇEVİRİYORUM

- 1 Nisan’da yeni bir Türkiye’ye uyanacağız.

- Sosyal medyada kazanıyoruz abi.

- Bu sefer farklı bir hava var.

- Bu seçim köprüden önce son çıkış.

- Aramızda kalsın kazanıyoruz.

- Tarihin en kritik seçimi.

MALINIZA SAHİP ÇIKIN

ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı metro açılışı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’dan video konferansla katıldığı açılışta şöyle diyor:

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“Buna da sahip çıkar. Bunu onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat. Sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar.”





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Maldan kasıt: Hizmet. Sahip çıkmaktan kasıt: Hizmeti kimin yaptığının halka anlatılması. Neden bu uyarıyı yapıyor Erdoğan? Çünkü uzun bir zamandan beri İmamoğlu’nun kendi yapmadığı icraatı da sahiplendiğine dair iddialar var.

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İmamoğlu’nun Erdoğan’a verdiği cevap ise şöyle: “Bak, bak. Malınıza diyor. Bu milletin malı milletin.”

Oysa vermesi gereken asıl cevap şu olmalıydı: “Ben başkalarının yaptığı hizmetin üzerine konmam. Nerede görülmüş böyle bir şey yaptığım.”

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Sözün özü: Biri a derken senin b demen iyi polemik yaptığın anlamına gelmez.



