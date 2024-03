 Özgür Özel’den serzeniş mesajı

Haberin Devamı

Bir mesaj aldım kendisinden. Serzeniş ve sitem dolu bir mesaj.

*

İçerikten bağımsız olarak önce şunu söylemeliyim:

*

Eleştirinin “düşmanlık” olarak algılandığı şu süreçte... Özgür Özel’in bu modaya uymaması çok hoşuma gitti. Sert eleştiriye karşın diyaloğu sürdürmek, medeni bir tutumdur. Bu yüzden Özgür Özel’e bin teşekkür.

*

Özgür Özel, mesajında “darbe” metaforunu kullandığı konuşmasının öyküsünü anlatmış.

Söyledikleri şunlar:

*

“20 bin belediye meclis üyesi adayından 6 bin 5 yüzünü 40 yaş altı belirledik. Sembolik olarak 40 gencin salonda bulunduğu, gerisinin de Türkiye’de ilk kez kullanılan e-miting ile dev ekrandan ve evlerinden bize katıldıkları bir toplantıdayız. Gençlere 15 Temmuz’u, o gece nerede nasıl durduğumu, darbelere kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın karşı olmanın gereğini anlatıyorum. Ve diyorum ki ‘Yine olsun yine karşı çıkarım ama gençler bir darbe yapıp tüm partilerde 40 yaş üstü kimse kalmayacaksa ben o darbeye teslim olurum.’ İnanın böyle bir Türkiye, daha iyi bir ülke olur.”

*

Hakkını teslim edelim:

Haberin Devamı

Özgür Özel, gerçekten de 15 Temmuz darbesine yiğitçe karşı durmuş bir politikacıdır.

*

Böyle bir politikacı, gençlerin politikada egemen olmasına dair coşkulu sözlerini “darbe” metaforu üzerinden anlatmamayı tercih etmesi gerekirdi.

Benim yadırgadığım husus budur.

GÜLDÜRDÜ

ŞÖYLE bir haber başlığı gördüm:

*

“CHP, seçim güvenliği ve veri akışı konusunda rahat: Bütün önlemler alındı.”

*

Hiç okumadım açıklamayı. Aklıma Onursal Adıgüzel’in her seçim öncesi yaptığı açıklamalar geldi. Ve acı acı güldüm.

HOLİGAN ŞABAN

GAZETECİ Şaban’ın sosyal medyasını izliyorum.

Gazeteciliği resmen holiganlığa dönüştürmüş durumda.

*

Taraflı gazeteci olmanın çok ötesine geçmiş durumda Şaban.



Şaban Sevinç



Öyle sıkı bir Ekrem İmamoğlu taraftarı ki Ekrem İmamoğlu bile o kadar kendi taraftarı değildir.

*

Haberin Devamı

Son günlerde Şaban’ın işi gücü şunlar: Murat Kurum’un açığını bulmak için debelenmek, Ekrem İmamoğlu’nu parlatmak için çabalamak, Yeniden Refah’a koltuk çıkmak için gayret etmek falan.

*

Eğer siyaset, bir futbol maçı olsaydı...

Bizim Şaban, korner direğini eline alıp stada inerdi. O derece yani.

TURGUT ALTINOK’A YAPILAN AYIP

TURGUT Altınok’un malvarlığını dillerine dolamaya doyamayanlar var. Espriler, mavralar falan.

*

Bir siyasetçinin malvarlığı mesele edilirken ölçü şudur:

Zenginliğini siyaset aracılığıyla edinmiş?

*

Altınok, bin kere söyledi, söylüyor: “Bunların hiçbirini siyasete girdikten sonra edinmedim. Siyasete girdikten sonra artış yok azalış var.”

Haberin Devamı

Dededen, atadan, babadan adama miras kalmış. Ankara’nın köklü ve zengin bir ailesinden geliyormuş. Ablası da benzer açıklamalar yapıyor.

Dinleyen eden yok.

*

Ekrem İmamoğlu’nun malvarlığını diline dolayanlara, “Adam belediye başkanı olmadan önce zenginmiş kardeşim, kapayın çenenizi” diyenler, söz konusu Turgut Altınok olunca şehvetli şekilde konuşmayı tercih ediyorlar.

*

Araya kanıtlanmamış iddialar da sıkıştırılıyor. Antalya’da 6 yüz dairesi varmış! Mansur Yavaş gibi bu tür polemiklerden kaçınan bir isim bile bu iddianın peşine düşmüş, bu iddiayı diline doluyor.

*

Turgut Altınok, Antalya’da 6 yüz daire iddiasına karşı, “Bu namertçe iftiradır. Tapusunu getirsinler istifa edeceğim” diye meydan okuyor. Mansur Yavaş’tan tıs yok.

*

Haberin Devamı

Hem bütün bunları yapıyorlar hem de Ankara’da şu kadar puan öndeyiz diyorlar.

Yahu öndeyseniz niye böyle şeylere tenezzül ediyorsunuz? Niye kazanamayacağını öne sürdüğünüz adayla uğraşıyorsunuz?

Bu sorunun cevabı da yok tabii.

ÇİLLER, CAN YÜCEL’İ AZICIK TANISAYDI

SOSYAL medyada bir geyik uydurulmuş. Güya Tansu Çiller, başbakanlığı döneminde şair Can Yücel’i makamına çağırmış. “Can Bey benim için bir şiir yazar mısınız” diye ricada bulunmuş. Can Yücel de taşı gediğine koyarak okkalı bir yanıt vermiş.

*

Can Yücel’i azıcık tanıyan herkes, bunun fıkra etkisi uyandırsın diye uydurulmuş bir şey olduğunu bilir.

*

Ama Tansu Çiller, Can Yücel’i pek tanımadığı için bu uyduruk şeyi ciddiye alıp cevap vermiş. “Tümüyle hakikat dışı olan bu iddia, bana ve merhum Can Yücel’in şahsına karşı açık bir iftiradır” demiş.

*

Haberin Devamı

Tansu Çiller’in Can Yücel’i tanımamasına pek de takılmamak lazım. Çünkü sosyal medyada Can Yücel’i “duygulu aforizmalar söyleyen içli bir şair” zanneden o kadar çok kişi var ki.

ODAK KAYMASI OLMASIN

BU seçimde büyük şehirlerin odağında olması gereken iki temel konu şudur:

*

- BİR: Kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık.

*

- İKİ: Ulaşım sorunu, trafik ve metro yapımı.

*

Hiçbirimiz...

Murat Kurum’un ya da Ekrem İmamoğlu’nun...

Mansur Yavaş’ın ya da Turgut Altınok’un...

Hamza Dağ’ın ya da Cemil Tugay’ın...

Körü körüne yandaşı ya da karşıtı olmamalıyız.

*

Değerlendirmemizi asıl odağı kaçırmadan yapmalıyız.

Hangisi bu alanlarda iş yapacaksa, hangisinin bu alanlarda şehre değer katacağına inanıyorsak, hangisinin şehirlerimizde hayatı kolaylaştıracağına ikna oluyorsak...

Ona yönelmeliyiz.

*

Holiganların, goygoycuların, taraftarların, düdüklüğe soyunanların, tezvirat yapanların, kara çalanların falan ne dediğine hiç bakmadan...

Bu ölçüye göre karar vermeliyiz.