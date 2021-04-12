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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Orhan Pamuk romanında Atatürk’le alay mı ediyor?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Orhan Pamuk romanında Atatürk’le alay mı ediyor?

12 Nisan 2021

Orhan Pamuk’un son romanı “Veba Geceleri” ile ilgili bir tartışma çıkmış durumda.

İddiaya göre:

Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!

*

İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:

*

“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.

Orhan Pamuk romanında Atatürk’le alay mı ediyor

Kolağası Kâmil’in temel özellikleri şunlar:

*

- Askeri okulu derece ile bitirmiş.

*

- İnce bıyıklarını yukarı doğru tarayan yakışıklı genç bir subay.

*

- Annesi ikinci kez evlendiği için ona kırgın.

*

- Çocukken kargaları kovalamış.

*

- Postane basıp telgraf sistemine el koymayı başarmış.

*

- Rum bir eczacının amblemini taşıyan komik bir bayrağı sallayarak komutan olmuş.

*

- En sonunda da Cumhurbaşkanı olmuş.

*

Bütün bu tanımlamalara bakıp da...

“Aaaa! Atatürk’ü anlatıyor” demeyecek biri çıkar mı acaba?

*

Tabii ki çıkmaz.

*

Şimdi esas soruyu soralım:

Orhan Pamuk’un Atatürk’le uğraşmasının amacı ne acaba?

*

Ne yapmak istiyor?

- Çarşıyı mı karıştırmak istiyor?

- Kitabına ilgiyi mi arttırmak istiyor?

- Bir tür tersten pi-ar mı yapmak istiyor?

- Yurtdışına bir mesaj mı vermek istiyor?

- Atatürk sevgisinin yükselişe geçtiği şu süreçte bir nefret objesi haline mi gelmek istiyor?

- İç pazardan tamamen çıkmak mı istiyor?

- İkinci bir Nobel mi almak istiyor?

*

Yoksa... Yoksa... Yoksa...

Alacağı tepkileri öngörüp...

Batı’ya “Burası işte böyle hoşgörüsüz bir ülke” mesajı vermek için tuzak mı kuruyor?

*

“Küçükken kargaları kovalardı” detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir?

*

Genelde her şeyi çok hesaplı kitaplı olan Orhan Pamuk, neden Atatürk’e bulaşmayı tercih etti?

Hangi hesap kitapla hareket etti?

*

Valla ben bir sonuca ulaşamadım.

Ulaşan varsa beri gelsin.

BU BİR ZAFERDİR

DÖRT kişilik bir ailede...

Ailenin üç ferdi pozitif iken...

Bir ferdi negatif ise...

Orhan Pamuk romanında Atatürk’le alay mı ediyor

Bu 2021 yılına özgü...

Çok ama çok büyük bir zaferdir.

*

Bu başarının önünde hiçbir engel duramaz.

RAMAZAN İÇİN TAHMİNİM ŞUDUR

ELİMDE bir veri, bir bilgi yok.

Ama bir tahminim var:

*

Galiba Ramazan için çok sıkı, çok ciddi önlemler alınacak.

Orhan Pamuk romanında Atatürk’le alay mı ediyor

Hepimizin tahminlerinin ötesine geçebilir önlemlerin boyutları.

*

Ramazanda vaka sayılarını hızla düşürüp bayramdan sonra yaza daha makul bir vaka sayısıyla girmek...

Temel hedef bu.

Bu hedefe ulaşmak için de...

Ramazan’da çok ciddi bir kapanma gelecek gibi.

*

Bu çapta bir kapanma olmazsa...

Bunun tek nedeni ekonomik çarklar olacaktır.

*

Bakalım ne olacak?

BİZİM İŞİN ZOR TARAFLARI

- Mesela... Bayağılaşmakta arşa çıkabilen insanlarla laf alıp laf vermek durumunda kalabiliyorsunuz.

*

- Mesela... “Rezil olmak” diye bir derdi olmayanlarla polemik yapmak durumunda kalabiliyorsunuz.

*

- Mesela... Efendilikten çirkefliğe anında geçebilenlerle muhatap olmak durumunda kalabiliyorsunuz.

KAFAMIN YATMADIĞI ŞEYLER

- Bitcoin denilen olguyu bir türlü anlayamıyorum.

*

- Aşı olmak istemeyenlerin çekincelerini bir türlü anlayamıyorum.

*

- Amirallerin bildirisinin bir bakana gönderildiğine inananları bir türlü anlayamıyorum.

X

Kemal Kılıçdaroğlu ve kahkahalar, kahkahalar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Nisan 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimden önce CNN Türk’te bir programa çıkmıştı.

Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...

“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.

*

Ne olmuştu o günlerde?

Başta Tuncay olmak üzere...

CHP’nin tüm ekâbir takımı...

Öfkeyle, kinle, hınçla...

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Amiraller, bildiri, kumpas

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Nisan 2021
Amirallerin bildirisiyle ilgili...

İki gündür...

Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.

*

Söylenenlere göre...

- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.

- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.

- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.

- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.

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Bakan Koca’ya “Bu gidiş nereye?” diye sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Nisan 2021
Vaka sayıları artıyor. Hem de çok fazla artıyor. Halkta bıkkınlık var. Hem de çok fazla bıkkınlık. Tam kapanma dendiğinde akla ekonomi geliyor. Aşı konusunda hız kesildi. Pek bir ilerleme yok gibi.

İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

İlk sorum şu oldu:

“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”

Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:

*

“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”

*

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Soru ve cevaplarla amiral bildirisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Nisan 2021
SORU: Ne yani? Emekli amiraller mi darbe yapacak?

- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?

*

- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?

- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.

*

- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?

- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.

*

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Amiraller bildirisine dair gelişigüzel ON NOT

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Nisan 2021
Not bir- ‘Yüce Türk milletine’ dendi mi işkillenirim

Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.

Çünkü bu seslenişin tınısında...

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!

*

Kaldı ki...

Radyo zamanlarının üslubudur bu.

Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.

*

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Kafe ve lokantalara ramazanda açık olma hakkı tanınmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Nisan 2021
Şu andaki uygulama şöyle:

 

Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.

*

Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:

*

Bütün kafe ve lokantalar kapalı.

*

Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...

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Hayatımın dilemması: Sinovac mı BioNtech mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Nisan 2021
“Geleneksel yöntemden şaşmayacaksın arkadaş” diyorlar.

Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.

*

“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.

Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.

*

Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.

Hemen Sinovac’a ısınıyorum.

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İşimiz aşıya kaldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Nisan 2021
Vaka sayısı açısından...

Avrupa birincisiyiz.

Dünyada dördüncüyüz.

40 binleri geçmiş durumdayız.

Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.

En çok da İngiliz varyantı.

*

Durduramıyoruz.

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Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Nisan 2021
Selahattin Demirtaş, şöyle demiş:

“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”

*

Ne demek bu?

Hadi biraz anlamaya çalışalım.

“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?

*

Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de

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Hayatın hepimize öğrettiği ilke: Suç şahsidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Mart 2021
Hangi olay olursa olsun... Hangi parti söz konusu edilirse edilsin... Hangi siyasi grup işin içine girerse girsin...

Ben her zaman ve her durumda...

“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.

*

Ensar olayında böyle davrandım.

Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...

*

CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...

Yine aynı prensibe göre hareket ettim.

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Kokainci elemanla ilgili AK Parti’nin atması gereken beş adım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Mart 2021
AK Parti Genel Merkezi’nde büro görevlisi olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu adlı elemanla ilgili son durum şudur:

 

Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.

*

Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:

*

Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.

*

Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...

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Alerjiyi azdıralım Atatürk kabartmalı nişan verelim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Mart 2021
28 Şubat sürecinde gazetelerde yapılan haberlere genelde şöyle başlanırdı:

 

“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”

*

Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...

O kalıp, şuna dönüşmüş:

*

“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”

*

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Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Mart 2021
1- ERKEN SEÇİM

VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...

*

2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.

*

3- TAM KAPANMA

Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.

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Aşırı acıklı bir çaba: Enver’den yazarlık öğrenme çabası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Mart 2021
Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri söğüşlemesinin iki yöntemi var:

BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.

*

İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.

Kısacası...

Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.

*

Tezgâh şöyle işliyor:

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Kongreden ince çizgiler: Erbakan Hoca’nın hangi geleneği hayata geçti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Mart 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının en önemli yeri, yeni anayasayla ilgili bölümdü. Bütünleştiricilik, birleştiricilik, farklılıkları zenginlik olarak görme, tüm farklılıkların söz sahibi olması açısından...

Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.

*

Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.

Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!

*

Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...

YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR

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Kemal Kılıçdaroğlu’na hak vererek sorduğum dört soru

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Mart 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...

İlk verdiğim tepki şu oldu:

*

Aaaa! Ne kadar da haklı!

Fakat sonra kafamda

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HDP grubunda neden ‘Andımız’ konusuna milim girilmedi acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Mart 2021
Atatürk, Türk milletini şöyle tanımlıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”

*

Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?

Şu üç şeyi:

*

BİR: Bir Türkiye halkı vardır.

İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

ÜÇ:

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Finlandiya örneğiyle Enver’in ihalesini temize çıkarmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Mart 2021
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i severim.

Kendisine karşı bir önyargım yok.

Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.

*

Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.

*

Söylediklerini dikkatle dinledim.

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