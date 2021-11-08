Onlarda iptal kültürü... Bizde linç kültürü...

Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
*
Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
-
BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Onlarda iptal kültürü... Bizde linç kültürü...
Batı'da iptal kültürü diye bir şey çıkmış.
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Ters gelen, beğenilmeyen, kitlelere uymayan, çizginin azıcık dışına çıkan bir açıklama mı yaptı?
Gelsin hemen boykotlar, takipten çıkmalar, vazgeçişler falan.
*
Bu kültürün bizdeki yansımasıysa şu:
Linç kültürü.
*
Kısacası...
Biz vazgeçmiyoruz, adamı doğduğuna pişman ediyoruz.
KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖLMESİ GEREKEN BİR OYUNU
KÜLTÜRÜMÜZDE yer alan her şeye sahip çıkmak zorunda değiliz.
*
Bakınız:
“Uzun eşek” adı verilen vulgar, banal, incelikten yoksun oyun.
*
Karabük Üniversitesi, bu gereksiz ve kaba saba oyunun bir de heykelini yapmış.
Rektör Bey, heykeli savunurken...
“Kültürümüzde var” diye savunmuş.
*
Bir şey kültürümüzde varsa ille de sahiplenilmesi gerekmiyor.
Kültürümüzde yer alan iyi ve güzel şeyleri alıp kaba saba şeyleri tarihe gömmeyi tavsiye ediyorum.
ERDOĞAN’I EN ÇOK RAHATSIZ EDEN KİŞİ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasına göre bu kişi...
Kemal Kılıçdaroğlu imiş.
*
Çok doğru!
*
Kılıçdaroğlu, gerçekten de Erdoğan’ı en çok rahatsız eden kişidir.
*
Ama söz konusu rahatsızlık, şöyle bir rahatsızlık olsa gerek:
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, karşısına çıkıp aday olmayacağı endişesinden kaynaklanan bir rahatsızlık.
KÜRT SORUNUNUN BİTTİĞİNİ GÖSTEREN BİR OLAY
SÖZ konusu olay şuydu:
*
Yer:
Batman’da PKK tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke’nin adını taşıyan kütüphane...
*
Konuk:
Ülkenin cumhurbaşkanı.
*
Karşılamada söylenen türkü:
Kürtçe “Şemle” adlı türkü.
*
Bu olay var ya bu olay...
Kürt sorunu dediğimiz sorunun, nefes borusunun kesilmesinin göstergesidir.
BENİM FETVAM
- SORU: Bir Alevi genç kız, bir Sünni gençle evlenebilir mi?
*
- CEVAP: Birbirlerini sevmişlerse tabii ki evlenebilirler. Bu da soru mu şimdi? Allah Allah! Merak ettikleri şeye bak yahu. Kardeşim bir daha bana böyle sorularla gelmeyin.
SOCAR’IN KARABAĞ ZAFERİ REKLAMI
İZLEMEDİYSENİZ mutlaka bulup buluşturun ve izleyin.
Şahane! Enfes! Anlamlı! Göz yaşartıcı!
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İki perdeden oluşuyor bu reklam:
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- BİRİNCİ PERDE: 1921 yılında Azerbaycan’a “Sakarya’yı kazandık” haberi geliyor. Azerbaycanlılar düğün yapıyorlar. Yok böyle bir sevinç.
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- İKİNCİ PERDE: 2020 yılında Türkiye’de televizyonda İlham Aliyev, Karabağ zaferinin müjdesini veriyor ve Türkiye ayakta. Yok böyle sevinç.
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Sakarya Zaferi ile Karabağ Zaferi arasındaki akrabalığa dikkat çeken bu reklam filmi için Socar’a binlerce teşekkür.
HÜKÜMET KARIŞTIRAN ADAM
DÜNYANIN sol ve sosyalist ülkelerinin liderleri, ne zaman Nusret’in dükkâna gitseler...
Nusret tarafından altına bulanmış etle ağırlanıyorlar.
*
Nusret de bu ağırlamayı...
Sosyal medya hesaplarından tüm dünyaya yayıyor.
Tabii bu durumda sol ve sosyalist ülkeler karışıyor.
“Sen nasıl altına bulanmış et yersin, sen nasıl solsun, sen nasıl sosyalistsin?” diye liderlerinin başının etini yiyorlar.
*
Eskiden bizde...
“Hükümet düşüren kadın” haberleri yapılırdı.
*
Bugün onun yerini...
“Hükümetleri karıştıran adam Nusret” aldı.
DİPLOMA MUHALEFETİ
BU muhalefet...
- Çok itici.
- Süper etkisiz.
- Acayip gereksiz.
- Mutlak faydasız.
- Müthiş sevimsiz.
Bir muhalefettir.
*
Neden yıllardır bunda ısrar ediliyor, bir türlü anlayabilmiş değilim.