Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi

Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
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“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
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Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
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“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
*
İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
*
HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
*
HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
*
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi
İstanbul’un kara teslim olduğu dakikalarda...
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
İKİ: Baktı, olay büyüyor. Baktı, susarak geçiştiremeyecek. Hemen bir paylaşım yaptı. “Bir saatlik yemek arasını amma büyüttünüz” havasında bir paylaşım. Ama Rumeli Kavağı’ndaki bir balıkçıda randevulu bir yemek olduğunu yine sakladı.
*
ÜÇ: Ve en sonunda dün net biçimde açıklama yaptı. “İngiliz Büyükelçisi ile çok önceden planlanmış bir randevuydu” dedi. Büyükelçi’nin Ankara’dan geldiğini, bu nedenle randevuyu iptal edemediğini söyledi.
*
Peki ama neden... En sonda yaptığı açıklamayı ilk başta yapmadı?
*
Peki ama neden... Önce sustu, ardından da geçiştirmeye çalıştı?
*
Cevabı galiba şu:
*
Çünkü İstanbul’un kara teslim olduğu bir günde Rumeli Kavağı’nda bir balıkçıda İngiliz Büyükelçisi’yle eşlerin de katılımıyla yemek yemesinin...
Kolay izah edilemeyeceğinin o da farkındaydı.
*
Kolay izah edilecek bir şey yaptığını düşünse...
Ta en başta ortalığı gümbür gümbür gümbürdetir, gazetelere fotoğraflı basın bülteni bile gönderirdi.
*
Ben Ekrem İmamoğlu konusunda artık şuna ikna olmuş durumdayım:
*
Kolay izah edilemeyecek şeyler yapma konusunda pek mahir.
İMAMOĞLUCULAR NASIL TONGAYA DÜŞTÜLER?
CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un sosyal medya paylaşımını gördüm.
*
“Yalan! İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu yalan!” diye bas bas bağırıyordu.
*
CHP’nin sosyal medyada faal olan eski-yeni milletvekillerinden bazıları da...
“Yalan! Yalan! Yalan!” diyorlar, başka bir şey demiyorlardı.
*
Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say da... “Belediye Sözcüsü” bile susarken... “Yalandır bu, yalan” diye yeri göğü inletiyordu.
İyi ama neden?
Neden bu insanlar, işin içyüzünü hiç araştırmadan “Yalan” dediler?
Nasıl oldu da buna kesin iman ettiler?
*
Nedenini açıklıyorum:
*
Çünkü “rasyonel” düşündüler.
Böyle bir şeyi “saçmalık” olarak gördüler.
Ve Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir saçmalığı yapmayacağına inandılar.
*
İstanbullular kar çilesi çekerken...
Ekrem İmamoğlu’nun ta Rumeli Kavağı’ndaki bir balıkçıya gitmiş olabileceğine zerre kadar ihtimal vermediler.
“Yok canım, bunu yapmış olamaz” dediler.
Ve işte bu inançla başladılar “Yalandır yalan!” diye haykırmaya.
*
Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı şeyin ne kadar irrasyonel bir şey olduğunu...
Bundan daha iyi hiçbir şey açıklayamaz.
PARTİZANLIK SARMIŞ DÖRT BİR TARAFIMIZI
BİRİ şöyle bir şey diyor:
Bu yol belediyenin sorumluluğunda değil. İktidarın sorumluluğunda.
*
Öbürü şu yanıtı veriyor:
Hayır, hayır. Bu yol Karayolları sorumluluğunda değil. Belediye bakıyor bu yola.
*
Biri şöyle bir şey diyor:
İstanbul kara teslim olmuş, İstanbul’un başkanı balıkçıda.
*
Öbürü şu yanıtı veriyor:
Sen havalimanının durumuna bak. Havalimanı perişan.
*
Biri şöyle bir şey diyor:
Belediye bu karda sınıfta kaldı.
*
Öbürü şu yanıtı veriyor:
Siz de Gaziantep’te sınıfta kalmıştınız ama.
*
Bu partizanca laflar arasında...
Bir tane bile...
“Herkes elbirliğiyle sınıfta kaldı” diyen yok.
*
Bizi bitirecekse... İşte bu partizanlık bitirecek.
BEŞ SAAT ARABADA MAHSUR KALINCA NELER YAPTIM?
Telefonla herkesi aradım. Üç senedir konuşmadığım arkadaşlarımı bile.
Küs olduğum birkaç kişiyle barıştım.
WhatsApp’ta oyalandım biraz. Sağa sola saçma sapan emojiler yolladım.
Hepsinden sıkılıp telefonu bıraktım elimden.
Telefon yine elimde! Bu sefer Dostoyevski dinlemeye başladım.
Sarmadı. YouTube’da ilahiyatçılara dadandım.
Yine sıkıldım. Eğlenceli bir şeyler aramaya başladım.
Önce Cem Yılmaz gösterisine takıldım. Sonra Ata Demirer’e geçtim.
Ve tabii zihnimde ikisi arasında kıyaslamalar yaptım.
“Bu yol hükümetin mi, belediyenin mi sorumluluğunda?” diye düşündüm.
Arabaların tekerlerine baktım: Kış lastiği takmışlar mı diye.
Yanımda duran arabadakilerle arkadaş oldum.
Yeniden telefonu elime aldım. Ve aradığım numaralar, meşgule atmaya başladılar.