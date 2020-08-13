Atatürkçülükten zerre taviz vermeyen genç bir teğmendi.
Ergenekon / Balyoz kumpaslarında hedef alındı.
Direndi, taviz vermedi, hapis yattı.
Ve en sonunda siyasete girdi.
Şimdi CHP’de... İzmir milletvekili...
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarları söz konusu olduğunda...
CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin tutumu gayet net.
*
Söylediği tam olarak şu:
*
“Mavi Vatan, Misak-ı Milli’nin denizlerdeki karşılığıdır. (Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin atılımlarına) desteğim tamdır. Hiçbir taviz verilemez. Bir askeri pilot olarak da devletimiz, milletimiz nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa ona da hazırım. Yunanistan bunu böyle bilsin!”
Mehmet Ali Çelebi, iktidara yarar mı sağlar, muhalefete zarar mı getirir falan diye zerre düşünmeden... Türkiye’nin çıkarlarından yana bir tutum alıyor ve bunu gür bir sesle ifade ediyor.
*
Şöyle bir bakıyorum:
Ergenekon, Balyoz kumpaslarında hedef haline getirilmiş ne kadar Atatürkçü subay varsa... Hepsi Mehmet Ali Çelebi gibi...
Doğu Akdeniz’de aslanlar gibi Türkiye’nin çıkarlarını savunuyorlar.
*
Buradan ne çıkar?
Şu iki şey çıkar:
*
BİR: FETÖ, işte bu yüzden bu subayları hedef aldı.
*
İKİ: Ne varsa yine Atatürkçü subaylarımızda var.
Bakan Ersoy, yapılan işlemin ne olduğunun bu dört fotoğraf karesiyle daha iyi anlaşılabileceğini söyledi ve fotoğrafları bana gönderdi.
GALATA KULESİ OLAYINA BAKAN ERSOY’UN YORUMU
İSTANBUL’un gözbebeği. 528 yılında yapılmış. Dünya mirası listesinde.
*
Galata Kulesi’ni anlatacak yüzlerce cümle vardır, ben sadece üçünü yazdım.
*
Böyle bir yapının restorasyon işleminin olağanüstü bir özenle yürütülmesi gerekiyor.
Fakat gördüğümüz nedir?
Hilti adı verilen delicilerle kulenin duvarlarının temizlenmesi işlemi yapılıyor.
*
Dün saat 15.30 sıralarında “Bu nasıl olur” duygusuyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u aradım.
Ben daha “Galata Kulesi” bile demeden Bakan Ersoy, “Yapılan işlem doğru ve yapılması gereken bir işlem ama hiltinin kullanılması yanlış” dedi.
*
Restorasyon için bir bilim kurulu oluşturduklarını hatırlatan Bakan Ersoy, şunları söyledi:
*
“İşin başındaki hocamız birazdan konuyla ilgili teknik bir açıklama yapacak. Yapılan işlem, kuleye son 45-50 yılda yapılanlarla özgünü ayrıştırma işlemi... Sonradan niteliksiz malzemeyle yapılan bölümleri alınıyor. Bu yapılması gereken bir işlem. Bu işlemin hilti ile yapılması ise yanlış”.
SÜREKLİ MARUZ KALDIĞIM CÜMLELER
Abi ben bu korona işine artık inanmıyorum.
*
Bu sabah deniz çarşaf gibiydi abi...
*
Trump kazansın abi, bizim için iyi olur.
*
Şu saatten sonra beni kimse eve tıkamaz abi...
*
Sıcak bir şey değil de nem çok fena abi...
MUHARREM İNCE’Yİ HAREKETE GEÇİREN ŞEY
OPTİMAR’dan Hilmi Daşdemir, yaptığı son araştırmanın sonuçlarını gönderdi.
*
Kapsamlı araştırmada benim en çok dikkatimi şu bölüm çekti:
*
Optimar, “Sizce CHP Genel Başkanı kim olmalıdır” sorusunu vatandaşa sormuş.
*
Cevaplar şöyle:
Muharrem İnce: Yüzde 41.0
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28.7
Canan Kaftancıoğlu: Yüzde 6.7
Ümit Kocasakal: Yüzde 1.7
İlhan Cihaner: Yüzde 1.7
Tolga Yarman: Yüzde 1.7
Mansur Yavaş: Yüzde 1.1
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 1.1
Aytuğ Atıcı: Yüzde 0.8
Diğer: Yüzde 1.8
Cevap yok/Fikrim yok: Yüzde 11.3
*
Bu sonuç var ya bu sonuç...
Hem Muharrem İnce’nin neden harekete geçtiğini hem de CHP’deki en temel sorunu bütün netliğiyle ortaya koymakta.
ESCO’NUN SAYFASI
BİZİM mahallenin kafesi Delicatessen’in bir kedisi var.
Adı: Escobar.
*
Öyle belalı bir kediydi ki bu Esco...
Kafenin en yoğun saatinde müşterilerden birinin başında dikilir, “Oradan kalk, ben oturacağım oraya” edası takınarak terör estirirdi.
Pandemi sırasında kafe, haftalarca kapalı kalınca...
Bizim Esco insan sevgisine öyle susamış ki...
O eski belalı hallerinden eser bile kalmamış.
*
Şu sıralar kafenin tüm müşterilerine...
“Abilerim, ablalarım... Lütfen rahat oturun... Beni yok farz edin...” edasıyla yaklaşıyor.
Sanki bir sevgi çiçeğine dönüşmüş. Bıraksan az sonra kafenin her müşterisi için ayrı ayrı akrostişle şiir yazacak gibi bir havası var.
*
Esco’daki bu müthiş değişimi gören kafenin servis elemanları da...
Adına bir Instagram sayfası açarak ödüllendirmişler kendisini...
Ben takibe aldım. Siz de alın. Tanırım. İyi çocuktur.
Ne varsa yine Atatürkçü subaylarımızda var
Mehmet Ali Çelebi’nin macerasına şöyle bir bakalım:
Atatürkçülükten zerre taviz vermeyen genç bir teğmendi.
Ergenekon / Balyoz kumpaslarında hedef alındı.
Direndi, taviz vermedi, hapis yattı.
Ve en sonunda siyasete girdi.
Şimdi CHP’de... İzmir milletvekili...
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarları söz konusu olduğunda...
CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin tutumu gayet net.
*
Söylediği tam olarak şu:
*
“Mavi Vatan, Misak-ı Milli’nin denizlerdeki karşılığıdır. (Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin atılımlarına) desteğim tamdır. Hiçbir taviz verilemez. Bir askeri pilot olarak da devletimiz, milletimiz nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa ona da hazırım. Yunanistan bunu böyle bilsin!”
Mehmet Ali Çelebi, iktidara yarar mı sağlar, muhalefete zarar mı getirir falan diye zerre düşünmeden... Türkiye’nin çıkarlarından yana bir tutum alıyor ve bunu gür bir sesle ifade ediyor.
*
Şöyle bir bakıyorum:
Ergenekon, Balyoz kumpaslarında hedef haline getirilmiş ne kadar Atatürkçü subay varsa... Hepsi Mehmet Ali Çelebi gibi...
Doğu Akdeniz’de aslanlar gibi Türkiye’nin çıkarlarını savunuyorlar.
*
Buradan ne çıkar?
Şu iki şey çıkar:
*
BİR: FETÖ, işte bu yüzden bu subayları hedef aldı.
*
İKİ: Ne varsa yine Atatürkçü subaylarımızda var.
Bakan Ersoy, yapılan işlemin ne olduğunun bu dört fotoğraf karesiyle daha iyi anlaşılabileceğini söyledi ve fotoğrafları bana gönderdi.
GALATA KULESİ OLAYINA BAKAN ERSOY’UN YORUMU
İSTANBUL’un gözbebeği. 528 yılında yapılmış. Dünya mirası listesinde.
*
Galata Kulesi’ni anlatacak yüzlerce cümle vardır, ben sadece üçünü yazdım.
*
Böyle bir yapının restorasyon işleminin olağanüstü bir özenle yürütülmesi gerekiyor.
Fakat gördüğümüz nedir?
Hilti adı verilen delicilerle kulenin duvarlarının temizlenmesi işlemi yapılıyor.
*
Dün saat 15.30 sıralarında “Bu nasıl olur” duygusuyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u aradım.
Ben daha “Galata Kulesi” bile demeden Bakan Ersoy, “Yapılan işlem doğru ve yapılması gereken bir işlem ama hiltinin kullanılması yanlış” dedi.
*
Restorasyon için bir bilim kurulu oluşturduklarını hatırlatan Bakan Ersoy, şunları söyledi:
*
“İşin başındaki hocamız birazdan konuyla ilgili teknik bir açıklama yapacak. Yapılan işlem, kuleye son 45-50 yılda yapılanlarla özgünü ayrıştırma işlemi... Sonradan niteliksiz malzemeyle yapılan bölümleri alınıyor. Bu yapılması gereken bir işlem. Bu işlemin hilti ile yapılması ise yanlış”.
SÜREKLİ MARUZ KALDIĞIM CÜMLELER
Abi ben bu korona işine artık inanmıyorum.
*
Bu sabah deniz çarşaf gibiydi abi...
*
Trump kazansın abi, bizim için iyi olur.
*
Şu saatten sonra beni kimse eve tıkamaz abi...
*
Sıcak bir şey değil de nem çok fena abi...
MUHARREM İNCE’Yİ HAREKETE GEÇİREN ŞEY
OPTİMAR’dan Hilmi Daşdemir, yaptığı son araştırmanın sonuçlarını gönderdi.
*
Kapsamlı araştırmada benim en çok dikkatimi şu bölüm çekti:
*
Optimar, “Sizce CHP Genel Başkanı kim olmalıdır” sorusunu vatandaşa sormuş.
*
Cevaplar şöyle:
Muharrem İnce: Yüzde 41.0
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28.7
Canan Kaftancıoğlu: Yüzde 6.7
Ümit Kocasakal: Yüzde 1.7
İlhan Cihaner: Yüzde 1.7
Tolga Yarman: Yüzde 1.7
Mansur Yavaş: Yüzde 1.1
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 1.1
Aytuğ Atıcı: Yüzde 0.8
Diğer: Yüzde 1.8
Cevap yok/Fikrim yok: Yüzde 11.3
*
Bu sonuç var ya bu sonuç...
Hem Muharrem İnce’nin neden harekete geçtiğini hem de CHP’deki en temel sorunu bütün netliğiyle ortaya koymakta.
ESCO’NUN SAYFASI
BİZİM mahallenin kafesi Delicatessen’in bir kedisi var.
Adı: Escobar.
*
Öyle belalı bir kediydi ki bu Esco...
Kafenin en yoğun saatinde müşterilerden birinin başında dikilir, “Oradan kalk, ben oturacağım oraya” edası takınarak terör estirirdi.
Pandemi sırasında kafe, haftalarca kapalı kalınca...
Bizim Esco insan sevgisine öyle susamış ki...
O eski belalı hallerinden eser bile kalmamış.
*
Şu sıralar kafenin tüm müşterilerine...
“Abilerim, ablalarım... Lütfen rahat oturun... Beni yok farz edin...” edasıyla yaklaşıyor.
Sanki bir sevgi çiçeğine dönüşmüş. Bıraksan az sonra kafenin her müşterisi için ayrı ayrı akrostişle şiir yazacak gibi bir havası var.
*
Esco’daki bu müthiş değişimi gören kafenin servis elemanları da...
Adına bir Instagram sayfası açarak ödüllendirmişler kendisini...
Ben takibe aldım. Siz de alın. Tanırım. İyi çocuktur.