Murat Kurum izlenimleri

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İzlenimlerim şöyle:

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- SİYASET: Çok teknokrat bir yaklaşım bekliyordum kendisinden. Siyasetçiliğe epey alışmış bir hali vardı.

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- POLEMİK: Polemiğe girmemesi gerekiyor. En büyük sınavı bu. Kendisini zor tutuyor gibi geldi bana. Bakalım ne kadar tutacak?

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- PORTRE: Genel olarak şunları söyleyebilirim: Alçakgönüllü bir portre çiziyordu. Doğaldı. İçtendi. Gülümsemeyi hiç ihmal etmiyordu.

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- İDDİA: Trafik sorunu ve deprem sorunu. En iddialı olduğu iki alan. Bu iki alanda sular seller gibi konuşuyordu.

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- HİTABET: Konuşması süper akıcılık kazanmış. Önemliyle önemsizi iyi ayırıyordu. Vurgularını hep doğru yerlere yapıyordu.

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- DUYGU: Bizim millet duygu ister, duygu sever. Duygusal mesajlara da ağırlık verdi. Ne fazla ne eksik. Tam kararında.

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- AVANTAJ: En büyük avantajı şu: İnandırıcılık sorunu yok. Bunun farkındaydı ve bu farkındalıkla verdi tüm mesajlarını.

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- PROJE: Gayet kapsamlı, ayakları yere basan, iyi planlanmış projeler açıkladı. Demek ki hazırlıklıymış.

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- REALİZM: Bir yönü daha dikkat çekti: Uçmuyordu. Süper gerçekçiydi. Rakibini asla hafifine almıyordu.

BATTAL, ONURSAL FALAN

- BATTAL: “CHP’de dava şuuru eksikliği var” diye bir hüküm vermiştim yıllar önce. Al işte bir kanıt daha: Partinin yıllardır belediye başkanlığını yapmış Battal İlgezdi, Ataşehir’den aday gösterilmeyince kolayca istifayı basıverdi. Zehir zemberek bir açıklama yaparak.

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- KARISI: Battal İlgezdi, partisinden istifa edince... Akıllara hemen eşi Gamze İlgezdi geldi. “Bu parti senin karını milletvekili yaptı” falan diye saldırıyorlar Battal İlgezdi’ye. Gamze İlgezdi’yi “birey” olarak görmeyen, eşiyle tanımlayan bir anlayış, sosyal demokratlığın neresine sığıyor acaba?

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- ONURSAL: Her seçimde CHP’de şunlar olur: Veriler doğru dürüst gelmez, sandıklar açılır açılmaz sistem çöker, bilgi işlem çalışmaz falan. Bu işlerin başında da Onursal Adıgüzel vardır. Ne hikmetse parti, bu isimden bir türlü vazgeçmez. Şimdi Ataşehir’den aday gösterildi. Ataşehir’de seçim gecesi sistem çökerse vallahi şaşırmayacağım, billahi şaşırmayacağım.

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BÜYÜK OYUNCUDUR SETTAR TANRIÖĞEN

DİZİ oyuncusu falan diye geçiştirilecek bir sanatçı değildir Settar Tanrıöğen.

Oyunculukta zirvedir. Bir devdir. Büyük oyuncudur.

Rol aldığı tüm filmleri yukarı çeker.

Bir filmde o varsa o filmin inandırıcılık katsayısı anında yükselir.

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Beyin kanaması geçirmiş. Aman Allah muhafaza.

ŞANS, BAL

KURA çekilmiş. Partilerin oy pusulasındaki yerleri, kurayla belli olmuş. AK Parti, pusulada birinci parti olmuş.

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Çok şanslı bu parti abi. Gerçekten çok ballı.

BU SEÇİMDE BARİ ŞUNLARI DEMEYELİM

TARİHİ seçim. / En kritik seçim. / Köprüden önceki son çıkış. / Son viraj. / Yol ayrımı. / Çok önemli bir seçim. / Bu seçim kırılma noktası. / Dünyanın gözü bu seçimde.

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İÇ SAVAŞ FİLMLERİNİN TAM ZAMANI

ABD’de ortalık karışmış düzen bozulmuş. Milli birliğe ihtiyaç duyulan bir süreçte Teksas, devlete posta koyuyormuş. Bir sürü eyaletin valisi de Teksas’a destek çıkıyormuş. Ulusal Muhafızlar, Teksas’a gönderiliyormuş. Federal güçlerle eyalet güçleri karşı karşıya gelebilirmiş.





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Madem öyle o zaman ABD iç savaşıyla ilgili çekilmiş şu filmleri izlemenin tam zamanı:

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Çok eski bir klasik olarak RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ izlenebilir. Mel Gibson’lı VATANSEVER de aksiyon olarak iyidir. Biraz sıkıcı olan LİNCOLN filmi, sabır göstereceklere tavsiye edilir. TANRILAR VE GENERALLER diye bir iç savaş filmi daha var, ben bitiremedim, baştan söyleyeyim. Ama KURTLARLA DANS hiç fena bir film değildir.

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ORTAMLARDA NELER KONUŞULUYOR

- DİLBER: Bu konu bir türlü yorulmuyor abi. Bütün ortamlarda bu konu. Herkesin bir fikrinin olduğu konular sıralamasında ilk üçe girer Dilber konusu.

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- GEZERAVCI: Kendisi uzayda ama ruhu buralarda. Masada bir yörük varsa mutlaka konuyu Alper Gezeravcı’ya getiriyor. Ortamların en güzel konusu.

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- PAVYON: Herkes pavyon heveslisi kesilmiş durumda. Neredeyse Ankara’ya sosyal gözlem amaçlı pavyon turları düzenlenecek.

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- SEÇİM: Eskiden seçim konusu en birinci konu olurdu. Artık öyle değil. Ortamlarda şöyle bir değinilip geçiliyor.

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- NARSİSİZM: Bir epidemi, bir salgın olarak söz ediliyor narsisizmden. Masalarda herkes bir narsistle olan serüvenini anlatıyor. Çok trend bir konu bu.

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- KEDİ: Kedi videolarının ve kedi fotoğraflarının modası hiç geçmiyor. Hele ortamda iki kedici varsa gündem tamamen kedi olup çıkıyor.

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- EVLİLİK: Eşe sormadan araba satılmayacakmış. Kadınlar, eşlerinin soyadını almak zorunda kalmayacakmış. Bu iki gündem, ortamları sallıyor.

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- ÖZGÜR ÖZEL: Ortamların ana konusu değil. Aşırı politikleşmiş biri, arada çıkıp “Pek olmadı gibi” diyor kendisi için. O kadar.

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- FATİH TERİM: Fon olayından yırttı, Yunanistan’ı salladı falan... Ortamlarda “Adam çok ballı abi” diyenler var.

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- KAR: Üç gün önce gelecek dediler gelmedi. Geçen cuma gelecekti, haftalardır gelmedi. Güya bugün yarın gelecekmiş. Hiç umut yok ortamlarda.

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- EV: Ortamlarda konuşulanlardan anladığım şudur: Ev odaklı yaşayanların sayısında hayli artış var.

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- GÜNEY AFRİKA: Lahey’de açtığı davadan sonra acayip sükse yaptı. Ortamlarda hep takdirle anılıyor. “Bu yaz Güney Afrika’ya gideceğim” diyenler bayağı çok.