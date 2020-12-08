Motor, tren ve ince çizgi

Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
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Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
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ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
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Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
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Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
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Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
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Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
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Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
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- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
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- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
*
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
Motor, tren ve ince çizgi
MOTOR: Devrim otomobilleri gibi olacak diye sevindiler
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Görülmeye değerdi doğrusu.
*
Fakat motor çalıştı.
Tabii hevesler kursakta kaldı.
“Bir dahaki sefere” artık temennisiyle mecburi çekilme oldu.
TREN: Tren Halkalı’da kalsaydı ne kadar mutlu olacaklardı
TÜRKİYE’den Çin’e gidecek bir ihracat treni...
Törenle uğurlanmış.
Fakat tren, Maltepe’ye uğradıktan sonra Halkalı Garı’nda görülmüş.
Hemen tezvirat: “E hani bu tren Çin’e gidecekti?”
Araştırmadan, teyit etmeden, neyin ne olduğunu bilmeden gazeteciler bile atladılar bu tezviratın üzerine.
Sonradan gerçek ortaya çıktı:
Tren, Çin’e doğru gidiyor. Hatta TCDD, sosyal medya hesabından, “Çin treni nerede” başlığıyla trenin duraklarını canlı yayınlıyor.
*
Halbuki tren, Çin’e gitmeseydi.
Halkalı’da takılıp kalsaydı.
Ne kadar mutlu olacaklardı.
İNCE ÇİZGİ: Memlekete düşman olmak ile muhalif olmak arasında
BAYLAR!
Bayanlar!
Muhalif olmak ile memleket düşmanı olmak arasında bir çizgi var.
O çizgiyi fena halde aşmış durumdasınız.
BİR AŞK ÇOCUĞU: DOĞU PERİNÇEK
“140 Journos” harika bir iş çıkarmış. Muhteşem bir Doğu Perinçek belgeseli... Zevkle izledim. Emeği geçenleri avuçlarım patlarcasına alkışladım.
*
Plajda yüzen, annesi ile babasının aşkını anlatan, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’la ilgili tartışmalı sözler eden, Nihal Atsız’ı sosyalist ilan eden, geçmişiyle yüzleştirilen bir Doğu Perinçek.
*
Babası, annesine fena halde âşık olmuş... Peşinden koşmuş... Bunları anlatan Doğu Perinçek, gülerek şöyle diyor belgeselde:
“Ben bir aşk çocuğuyum yani.”
*
Doğu Perinçek’i konu etmesine sakın takılmayın... Çekimleriyle, yaklaşım tarzıyla, anlatım biçimiyle dört dörtlük bir belgesel izlemek istiyorsanız...
İnternette bulup izleyin bu belgeseli.
SERMİYAN MİDYAT NASIL YANDAŞ OLDU
SOLCU ve muhalif olarak bilinen yönetmen-oyuncu Sermiyan Midyat, geçenlerde Amerika’ya gitmiş.
*
Amerika’da bir de bakmış ki...
Herkes kendi âleminde. Denetim sıfır. Ne maske var ne mesafe... Ateş ölçen falan yok.
Sermiyan’ın aklına o anda Türkiye’de simitçilerin bile ateş ölçtüğü gelmiş.
*
Ve hemen bir video çekerek...
Türkiye’yi övmüş.
Cumhurbaşkanı’nın, Sağlık Bakanı’nın, sağlık çalışanlarının emeğini takdir etmiş.
*
Sonuç?
E tabii başladı hemen linç.
“Sermiyan yandaş oldu” diye velvele.
*
Türkiye’de yandaş olmak ve muhalif olmak arasındaki çizgi, işte bu kadardır.
Bu öyle bir delirme halidir ki...
“Çin aşısı o kadar da kötü değil yahu” diyen CHP’li Özgür Özel’i bile “yandaş” safına postalar.
*
NOT: Sermiyan Midyat’ın bu hakkaniyetli yaklaşımı, kendisine yönelik “Kadına şiddet uyguladı” iddialarını boşa çıkarmaz, çıkaramaz, çıkaramayacaktır.
KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI NE ZAMAN VERİLDİ?
TABİİ ki Türkiye’de kadına seçme ve seçilme hakkı, taa 1935 yılında verildi.
Dünya açısından çok erken dönemde verilmiş muhteşem bir karardır bu.
Altında Atatürk’ün imzasının bulunduğu bu karar, hepimizi gururlandırmaktadır, onurlandırmaktadır.
*
Ama ne zaman ki başörtülü kadınlar Meclis’e girmek istemiştir, Türk kadınına verilen seçilme hakkı, bir hak olmaktan çıkmıştır. “Sizin seçilme hakkınız yok” denmiştir o kadınlara.
*
AK Partili Özlem Zengin, işte bu gerçekliğe parmak basan bir yaklaşım sergilemiş.
Demiş ki:
“Kadınlar gerçek manada seçilme hakkını AK Parti döneminde kullanmıştır, öncüsü de Cumhurbaşkanımızdır.”
*
Bu cümleyi çarpıttılar!
Özlem Zengin’in “Türkiye’de kadınlar seçilme hakkına 2013’te Cumhurbaşkanımız sayesinde kavuştu” dediğini yazıp çizdiler.
*
Sonra da bu çarpıtma üzerinden Özlem Zengin’le kafa bulmaya çalıştılar. “Tansu Çiller kadın değil miydi, İmren Aykut kadın değil miydi” falan diye...
*
Bir iddiam var: Dün başörtülü kadınların seçilme hakkının hunharca çiğnenmesine kimler alkış tuttuysa... Bugün Özlem Zengin’in sözlerini çarpıtıp kafa bulanlar da onlardır.
HEP BAŞIMA GELİR
- Cuma sandığım gün, kesin pazartesi çıkar.
- Kış mış dinlemez... O mendebur sivrisinek beni mutlaka bulur.
- Gayet mahrem bir mesajı özenle yazarım, “küt” diye gönderirim. Bir de bakarım ki... Yanlış kişiye göndermişim.
- Yemek sipariş ettiğimde kesin bir şeyler eksik gelir.
- Evden çıkıp yüz metre yürüdükten sonra maskeyi evde unuttuğumu fark ederim.
- Ne zaman birine kıymet versem, ayrı yazılması gereken de’leri bitişik yazdığını dehşetle fark ederim.
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