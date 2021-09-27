Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?

“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
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Buradan çıkan sonuç şudur:
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
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Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
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Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
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Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
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Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
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HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
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Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
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Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
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Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
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Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
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Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
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- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
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Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
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Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
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Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
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Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
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Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
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Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
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BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
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İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
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Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
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İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
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Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
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-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
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Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?
Siyasetin bir numaralı sorusu şudur:
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
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Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
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Bir siyaset gözlemcisi olarak kendilerine sesleniyorum:
*
Hiç rahatsız olmayın. Bu sizin için iyi bir şey!
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İyi bir şey çünkü...
- Gündemde kalıyorsunuz.
- Bir gerilimin odak noktası oluyorsunuz.
- Dikkatleri üzerinizde topluyorsunuz.
- Gözler kısılıp hep size bakılıyor.
*
Bu açıdan baktığımızda...
Meral Akşener’in, “Ben aday değilim” demesi...
Tansiyonu bir nebze de olsa düşürebilir ve Millet İttifakı’nın dikkat merkezi olma özelliği, birazcık da olsa örselenebilir.
BİLFEN’E TANIŞMA ZİYARETİ
PANDEMİ, herkes gibi beni de süper asosyalleştirdi. Karantinada edindiğim eve kapanma alışkanlığını hâlâ atamadım üzerimden. Ender dışarı çıktığım günlerden birinde Bilfen Okulları’nın kurucusu Osman Öztürk’ü ziyarete gittim.
*
İlk gördüğüm anda ısındım Osman Bey’e.
Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan, sadece işine odaklanmış, işini iyi yapmaktan başka bir amacı olmayan bir eğitimci Osman Öztürk.
Osman Bey’in bu özellikleri, eğitim alanında Bilfen’in kendini kanıtlamış bir markaya dönüşmesini sağlamış.
*
Osman Bey’le Bilfen’in genel müdürlük binasında buluştuk.
Bina, 155 yıllık Altunizâde İsmail Zühtü Paşa Köşkü.
Çok zengin bir tarihi var bu köşkün.
Düşünün: Nâzım ile Piraye, bu köşkte yaşamış bir süre. Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı piyesi, bu köşkte sahnelenmiş.
*
Ve köşkün her köşesinde sanat eserleri... Tablolar, hatlar, İznik çinileri, tarihi değeri olan cam şişeler, tombaklar, eski yeni Türk ressamlarının eserleri... “Biz bu işe merhum Erdoğan Demirören Bey’in öncülüğünde girdik. Pirimiz odur” dedi Osman Bey.
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Gelelim sohbete... Osman Öztürk, konuşkan biri değil. Ben de değilim. Yani sohbetimiz gürül gürül akmadı. Ama ben memnundum. Lüzumsuz konulara girmemiş olduk hiç değilse. Hele siyasete hiç dalmadık.
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Sohbetimizden sadece şu kısmı aktarmakla yetinmek istiyorum:
*
Başarısını kanıtlayan okullar kurmuş, kurduğu okulları alanında en tepeye çıkarmış Osman Bey’e sordum:
“Eğitim sorunu nasıl çözülür?”
Cevap verdi:
“Öğretmenle. Eğitimin başı da, ortası da, sonu da iyi yetişmiş öğretmendir.”
NEJAT İŞLER’DEN ALTINI ÇİZDİĞİM BİR CÜMLE
CUMHURİYET’TE okudum röportajı.
Şöyle demiş Nejat İşler:
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“Yeni tanıştığım birinin, benim hakkımda ilk hissettiği şey hayal kırıklığı oluyordur herhalde.”
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İddia ediyorum:
Türk sanat ve magazin aleminden, son günlerde bu denli içtenlikli, bu denli dobra, bu denli hesapsız-kitapsız bir cümle çıkmamıştır.
BUNUN İÇİN RAPOR MU HAZIRLANIR YAHU?
AK Partili milletvekilleri, rapor hazırlamışlar.
Raporlarında söyledikleri şey şuymuş:
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“Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı.”
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Beş yaşındaki çocukların bildikleri bu hakikati saptamak için rapor hazırlamaya ne gerek var ki?
YÜZDE YÜZ KATILIYORUM
MUSTAFA İslamoğlu şöyle yazmış:
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“Eğer ibadetler bizi daha merhametli, daha akıllı, daha iradeli, daha şefkatli, daha iyi, daha insan, daha kaliteli yapmıyorsa o ibadet ibadet olmaktan çıkmıştır. Âdet olmuştur, ayin olmuştur, ritüel olmuştur. Dahası anlamını ve amacını kaybederek zayi olmuştur.”
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Yüzde yüz katılıyor ve altına imzamı atıyorum.
İLHAN KESİCİ ADAY OLURSA
VE yine “İlhan Kesici aday olacak” sezonu açıldı.
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Dün bütün gün İlhan Kesici’nin Millet İttifakı’nın adayı olabileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı.
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İlhan Kesici aday olur seçilirse...
Ne âlâ!
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Ama İlhan Kesici aday olur, seçilemezse...
Yüzde 50’ye yakın oy almış bir isim olarak...
Tıpkı Muharrem İnce gibi yapıp “Ben yüzde 50’ye yakın oy almış biriyim, partiyi bana teslim edin” diyebilir.
VE İŞTE SEZAİ KARAKOÇ
İSTANBUL Üniversitesi, Sezai Karakoç’a fahri doktora vermiş. İbrahim Kalın da fahri doktora teslim töreninde yer almış. İbrahim Kalın’ın paylaştığı fotoğraflarda gördüm Sezai Karakoç’un bu güzel fotoğrafını.
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Ve bu fotoğrafın altına Sezai Karakoç’tan şu dizeleri yazmak istedim:
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Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı / Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum / Gelmiş dayanmışım demir kapısına sevdanın / Ben yaşamıyor gibi yaşamıyor gibi yaşıyorum / Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum